Resturi de dronă, găsite aseară pe o plajă din Mamaia. Echipaje specializate s-au deplasat la fața locului | AUDIO
Europa FM, 10 februarie 2026 11:50
Alertă, seara trecută, pe o plajă din Mamaia, după ce pe țărmul mării a fost găsită o dronă ruptă. Reprezentanți ai Garzii de Coastă, SRI, ISU Dobrogea, Jandarmerie și Poliția au izolat perimetrul. Drona a fost ridicată și dusă pentru identificare. Surse avizate nu exclud să fie o dronă momeală sau simulator de țintă, fără […]
• • •
Acum o oră
11:50
Resturi de dronă, găsite aseară pe o plajă din Mamaia. Echipaje specializate s-au deplasat la fața locului | AUDIO
Alertă, seara trecută, pe o plajă din Mamaia, după ce pe țărmul mării a fost găsită o dronă ruptă. Reprezentanți ai Garzii de Coastă, SRI, ISU Dobrogea, Jandarmerie și Poliția au izolat perimetrul. Drona a fost ridicată și dusă pentru identificare. Surse avizate nu exclud să fie o dronă momeală sau simulator de țintă, fără […]
11:50
Angajații din peste 1.300 de primării intră azi în grevă de avertisment față de reforma administrației locale. Între timp, premierul se întâlnește cu 500 de edili | AUDIO # Europa FM
Grevă de avertisment marți, 10 februarie, în peste 1.300 de primării din ţară. Funcționarii publici nu vor lucra cu publicul între orele 10:00 și 12:00. Sunt nemulțumiți de unele prevederi din pachetul de reformă propus de Guvern. Greva de avertisment se va desfășura în timpul întâlnirii premierului cu primarii care se reunesc la Adunarea Generală […]
11:50
Vâlcea: Amendă de 13.000 de lei pentru un bărbat care a filmat momentul în care își forța calul să tragă o încărcătură mare de bușteni | AUDIO # Europa FM
Amendă de 13.000 de lei pentru un bărbat din Vâlcea acuzat de cruzime asupra unui animal. Un bărbat s-a filmat și-a postat imaginile pe rețelele de socializare în timp ce își forța calul înhămat să tragă tragă mai mulți bușteni. Imaginile în care calul îngenunchiat era forțat să tragă mai mulți bușteni după el pe […]
11:50
Stare de urgență în Curtea de Argeș, după ce în apa din rețeaua de distribuție a fost găsită o bacterie. Oamenii sunt sfătuiți să consume doar apă îmbuteliată | AUDIO # Europa FM
Stare de alertă pentru 30 de zile în Curtea de Argeş, după depistarea unei bacterii periculoase în apa din reţeaua de distribuţie. S-a interzis utilizarea apei din reţea pentru consum, prepararea hranei şi igiena personală, până la remedierea completă a situaţiei. Măsura a fost luată aseară de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş. Direcţia […]
11:50
Avocatul Poporului avertizează asupra accesului dificil sau inexistent al copiilor la consiliere psihologică. Lipsa de sprijin a autorităților locale, printre cauze | AUDIO # Europa FM
Minorii au acces dificil sau inexistent la consiliere psihologică, avertizează Avocatul Poporului. Principalele cauze semnalate – lipsa consilierilor și a psihologilor, comunicarea greoaie între instituții, lipsa serviciilor sociale la nivelul autorităților publice locale (mai ales în mediul rural) și neîncrederea părinților. Precizările vin în contextul în care se constată o creștere a numărului de cazuri […]
11:50
Pregătiri pentru CM de Fotbal 2026. Patru câini roboți vor ajuta poliția mexicană în timpul unor intervenții, pentru a le „proteja integritatea fizică” | AUDIO # Europa FM
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Câini roboţi vor ajuta poliţia mexicană, anunță autoritățile din Guadalupe, un oraş din nord-estul ţării care găzduieşte unul dintre stadioanele turneului final care va avea loc în această vară. Câinii roboţi – aceste maşinării cu patru picioare – sunt concepute pentru a transmite imagini în direct către forţele de ordine […]
11:50
Doi mari operatori de telefonie mobilă anunță că vor crește prețurile abonamentelor cu aproape 7% | AUDIO # Europa FM
Scumpiri pe piața de telefonie: doi mari operatori anunță că vor crește prețurile serviciilor în următoare perioadă cu aproape șapte procente. Motivul: o indexare cu rata anuală a inflației. Orange și Vodafone au trimis în această perioadă notificări prin care anunță că abonamentele vor crește în următoarea perioadă. În ambele cazuri, va fi o majorare […]
11:50
Greva din primării. Sute de edili își spun nemulțumirile la Adunarea Generală a Asociației Comunelor, la care ia parte și Ilie Bolojan | AUDIO # Europa FM
Blocaj în peste 1300 de primării din țară: salariații fac o grevă de avertisment, nemulțumiți de tăierile de posturi și salarii anunțate de Guvern. Reforma administrației publice – care include tăierile – ar trebui adoptată de Guvern și asumată în Parlament săptămâna aceasta. Greva a început la ora 10:00 și se va încheia la ora […]
11:50
Roboți medicali cumpărați la suprapreț de Spitalul Militar din București. Beneficiara contractului e fiica unui om de afaceri trimis în judecată, apropiat al lui Sorin Oprescu | AUDIO # Europa FM
Un om de afaceri – apropiat al fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu – judecat după ce a livrat o barocameră nefuncțională pentru răniții de la Colectiv face în continuare afaceri cu instituțiile publice. Prin intermediul unei firme deținute de fiica sa, Cătălin Aurel Galea a livrat mai multor spitale roboți medicali la suprapreț, reiese […]
Acum 12 ore
23:50
Mihaela Nabăr, World Vision România, despre limitarea accesului copiilor la rețelele de socializare: „Cei care le folosesc nu sunt împotriva regulilor” / „Ne spun că au nevoie de ghidaj” | VIDEO # Europa FM
Dacă ne uităm la Australia, care a interzis accesul minorilor sub 16 ani la rețelele de socializare, la Franța, care dorește interzicerea sau chiar a interzis accesul, sau la Spania, și analizăm datele, studiile și rapoartele existente, constatăm că astfel de măsuri nu sunt aplicabile și nu pot fi implementate, susține Mihaela Nabăr, director World […]
Acum 24 ore
19:50
INS: România a exportat în decembrie anul trecut cu 9,4% mai mult față de aceeași lună a lui 2024 și a importat cu 0,4% mai puțin | AUDIO # Europa FM
Vești bune de la Statistică. Exportăm tot mai mult și importăm tot mai puțin, ceea ce înseamnă că anul trecut am avut un deficit comerciale mai mic cu două procente față de cel înregistrat în 2024 – anunță Institutul Național de Statistică (INS). Potrivit INS, în perioada menționată, exporturile au însumat aproape 97 miliarde de […]
19:50
Reacția UNITER despre proiectul pilot al Ministerului Culturii, care impune actorilor să stea opt ore la serviciu: „Nici măcar în perioada comunistă reglementările nu erau atât de rigide birocratic” | AUDIO # Europa FM
„Nici măcar în perioada comunistă reglementările nu erau atât de rigide birocratic”, este reacția UNITER la intenția Ministerului Culturii de a mări norma actorilor la 8 ore pe zi. E vorba, se menționează într-un comunicat de presă, de birocratizare, destabilizare și devalorizare a rolului artei și al artiștilor în societate. Uniunea Teatrală din România […]
19:50
Blocul Național Sindical cere eurodeputaților români să susțină raportul Danielsson pentru protecția lucrătorilor | AUDIO # Europa FM
Blocul Național Sindical cere eurodeputaților români să susțină raportul care protejează lucrătorii din cadrul companiilor. Raportul dorește să prevină și să combată abuzurile și exploatarea angajaților, prin limitarea subcontractării. Raportul Danielsson, adoptat în Comisia pentru ocuparea forței de muncă, va fi supus votului joi, în Parlamentul European. Raportul Danielsson a fost adoptat în decembrie anul […]
19:50
Academia Europa FM. Cine ne apără copiii într-o lume dominată de algoritmi? Invitați sunt Mihaela Nabăr, Vlad Zaha și Radu Mihaiu # Europa FM
Academia Europa FM propune astăzi o ediție specială, dedicată unei teme aflate deja în viața copiilor, dar insuficient discutată cu adulții: „Copiii, AI-ul și lumea digitală – fără plasă de siguranță”. World Vision România lansează în premieră rezultatele unui chestionar realizat în rândul a peste 600 de elevi, despre utilizarea inteligenței artificiale, expunerea la conținut […]
19:50
Insula Capri va interzice accesul grupurilor de peste 40 de vizitatori pentru a reduce aglomerația. Și ghizii vor trebui să respecte anumite reguli | AUDIO # Europa FM
Insula italiană Capri va interzice accesul grupurilor de peste 40 de persoane, pentru o mai bună gestionare a afluxului de vizitatori. Măsura va intra în vigoare în această vară. Și ghizii vor trebui să respecte reguli noi. Pe lângă limitarea numărului maxim de turiști dintr-un grup, în cazul grupurilor cu peste 20 de persoane, ghizii […]
19:50
Începe procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară. Tribunalul București a respins contestația depusă de fostul candidat la prezidențiale | AUDIO # Europa FM
Undă verde pentru primul proces în care a fost trimis în judecată Călin Georgescu. Azi, Tribunalul București a respins contestația depusă de fostul candidat la prezidențiale, după ce, în camera preliminară, s-a verificat dacă rechizitoriul procurorilor a fost întocmit corespunzător. Călin Georgescu are două dosare penale; în cel pe care s-a pronunțat azi instanța este […]
19:50
Guvernul de la Budapesta a permis funcționarea unei fabrici de baterii, deși se știe că a provocat intoxicații grave în rândul angajaților | AUDIO # Europa FM
Controverse în Ungaria privind soarta unei fabrici de baterii. Guvernul de la Budapesta nu a închis uzina, deși se știe că a provocat intoxicații grave în rândul angajaților. Fabrica de baterii se află în God, la 25 de kilometri de Budapesta. Aparține unei mari companii din Coreea de Sud. Potrivit informațiilor dezvăluite de publicația Telex, […]
19:50
Reprezentanții Rezervației Delta Dunării și autoritățile locale au organizat o amplă acțiune de verificare în Grindul Dranov, după ce mai mulți cai au murit. Guvernatorul Deltei Dunării: Erau cai domestici abandonați | AUDIO # Europa FM
Reprezentanți ai Rezervației Delta Dunării, medici veterinari și autorități locale au organizat, la început de săptămână, o amplă acțiune de verificare și luare de măsuri în Grindul Dranov. Este zona în care voluntari de mediu au semnalat mortalități însemnate în rândul cailor liberi, din cauza înghețului, dar și a îngrădirii accesului la hrană și apă, […]
19:50
Ministrul Culturii, despre programul pilot care stabilește norma de opt ore de muncă pentru actori: Vizează evidențierea orelor lucrate efectiv în instituție și a activităților legate de producția artistică | AUDIO # Europa FM
Lumea artistică e în fierbere și se pregătesc proteste, după ce Ministerul Culturii a cerut normarea muncii actorilor la opt ore. E vorba, spune ministerul, de o cerință a Curții de Conturi. Actorii ripostează și spun că nici în comunism reglementările nu au fost atât de rigid birocratice. Ca urmare, pentru mâine, la București, în […]
19:50
Premierul Ilie Bolojan, despre moțiunea privind acordul Mercosur: „Sădesc spaime în rândul celor care nu știu nici detaliile acordului, nici cum funcționează economia mondială” | AUDIO # Europa FM
Moțiunea simplă privind modul în care Guvernul a reprezentat interesele țării în acordul UE–Mercosur este o încercare de a sădi spaimă, a declarat primul-ministru al României în Parlament. România a participat activ la negocieri, astfel că va avea la dispoziție aproape patru miliarde de euro pentru a despăgubi fermierii care ar putea avea de suferit […]
15:50
România la Jocurile Olimpice de Iarnă. Valentin Crețu, locul 15 la sanie, iar Eduard Crăciun a încheiat pe locul 23. Alți trei români intră astăzi în competiție la sanie simplu feminin și sărituri cu schiurile | AUDIO # Europa FM
Valentin Crețu obține cel mai bun loc din carieră la Jocurile Olimpice de la Milano – Cortina: locul 15 la sanie, în proba de simplu. Crețu s-a aflat la a cincea participare la o olimpiadă. Astăzi, alți trei români intră în competiție la sanie simplu feminin și sărituri cu schiurile. După calificări, Valentin Crețu a […]
15:50
Sute de primari și-au arătat nemulțumirea privind reforma administrației publice în cadrul ședinței Asociației Comunelor din România. Sindicaliștii pregătesc o grevă de avertisment mâine | AUDIO # Europa FM
Sute de primari s-au adunat la București pentru una dintre ședințele anuale ale Asociației Comunelor din România. La o dezbatere liberă, numeroși edili și-au exprimat nemulțumirea față de reforma administrației publice, care ar trebui adoptată și asumată de Guvern săptămâna aceasta. Chiar dacă primarii primesc mai mulți bani acum, după majorarea taxelor, se plâng că […]
15:50
Administratorul public al Sectorului 5, arhitectul-șef și directorul general adjunct al Poliției Locale, puși sub control judiciar. Tribunalul București a respins cererea DNA de arestare preventivă | AUDIO # Europa FM
Administratorul public al Sectorului 5, arhitectul-șef și directorul general adjunct la Poliția Locală au fost puși sub control judiciar. Mita pentru recepția mai rapidă a unui ansamblu rezidențial se dădea și în toalete, potrivit informațiilor din dosar. Administratorul public al Sectorului 5 este chiar nepotul lui Cristian Popescu Piedone. Procurorii DNA au cerut arest preventiv […]
15:50
Actorii de la TNB protestează în urma directivei care stabilește norma de opt ore la serviciu. Maia Morgenstern atrage atenția: Lucrăm oricum „opt ore pe zi. Minimum”. | AUDIO # Europa FM
Actorii Teatrului Național din București organizează, marți, 10 februarie, un protest față de o directivă a Ministrului Culturii prin care li se impune să stea opt ore la serviciu. Ei vor trebui să facă raport individual de activitate și să semneze foaia de prezență. Acest proiect ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti […]
15:50
Începe selecția națională Eurovision 2026. 68 de piese concurează pentru un loc în finală | AUDIO # Europa FM
Începe selecția națională pentru Eurovision 2026. În acest an, au fost înscrise multe piese în italiană, spaniolă și engleză. Astăzi, de la ora 16:00, începe etapa de audiții a semifinaliștilor. În total, sunt 68 de piese înscrise. Joi vom afla cele 10 piese care vor concura în finală. De astăzi, timp de trei zile, concurenții […]
15:50
Termocentrala Paroșeni, oprită luni din cauza unei defecțiuni. Echipe tehnice intervin pentru remedierea problemei | AUDIO # Europa FM
Termocentrala Paroșeni s-a oprit luni dimineață, din cauza unei defecțiuni apărute la instalații. Potrivit conducerii Complexului Energetic Valea Jiului, este vorba despre o fisură depistată la un sistem care funcționează cu aburi la presiune și temperaturi ridicate. Pentru a evita o avarie mai gravă, instalația a fost oprită, iar echipele tehnice intervin pentru remedierea problemei. […]
15:50
Mormintele a cinci dintre cele 16 femei cu viață sfântă, canonizate de BOR, sunt în județul Neamț. Trei dintre ele odihnesc la Mănăstirea Văratec | AUDIO # Europa FM
Mormintele a cinci dintre cele 16 sfinte femei canonizate de BOR sunt în județul Neamț. Trei dintre ele odihnesc la Mănăstirea Văratec, osemintele primei starețe, Cuvioasa Nazaria, fiind așezate sub absida altarului. În pridvorul bisericii mari „Adormirea Maicii Domnului” de la Mănăstirea Văratec este înmormântată Sfânta Olimpiada, cea care a construit lăcașul de cult între […]
15:50
Tineri din UE, inclusiv români, acuzați că ar frauda sistemul britanic de împrumuturi pentru studenți | AUDIO # Europa FM
Tineri din state membre UE, în special din România, ar frauda sistemul britanic de împrumuturi pentru studenți. Acuzațiile sunt făcute de un parlamentar britanic independent, care susține că prejudiciul se ridică la aproape 13 miliarde de lire sterline. Acesta cere guvernului britanic să facă o investigație completă și să modifice regulile de acordare a împrumuturilor, […]
15:50
AUR invită PSD să facă o alianță. Petrișor Peiu: Așa ar fi corect: să plece Guvernul și/sau președintele Dan și să resetăm viața politică printr-o nouă aritmetică parlamentară | AUDIO # Europa FM
Propunere lansată de opoziție Parlament pentru principalul partid aflat la guvernare: AUR cere PSD să răstoarne împreună Cabinetul Bolojan, având în vedere că social-democrații critică zilnic măsurile Guvernului din care fac parte. De asemenea, așteaptă sprijinul PSD pentru a-l suspenda din funcție de președintele României, Nicușor Dan, mai ales că social-democrații au ieșiri vehemente și […]
15:50
România, locul doi la nivel mondial în clasamentul țărilor cu cele mai multe comenzi de pizza în anul 2025 | AUDIO # Europa FM
România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul țărilor cu cele mai multe comenzi de pizza în anul 2025. Românii se află pe primul loc în Europa de Sud-Est la acest capitol. Sunt datele unei analize publicate de o platformă de comenzi la domiciliu. 14 februarie 2025 (Ziua Îndrăgostiților) a fost cea mai […]
15:50
Marea Britanie: Directorul de comunicare al premierului Keir Starmer a demisionat în contextul scandalului Epstein | AUDIO # Europa FM
Directorul de comunicare al premierului britanic demisionează. Este a doua demisie din cercul apropiat al lui Keir Starmer, acuzat că a numit ambasador în SUA un politician care avea legături strânse cu Jeffrey Epstein. Duminică a demisionat și șeful de cabinet al primului ministru. Cea mai recentă demisie este a lui Tim Allen, directorul de […]
15:50
Primarul Sectorului 4 cere ca plata apei calde și a căldurii să depindă de temperatura la care acestea au fost livrate: „Dacă nu intră în bloc la temperatura corectă, oamenii nu trebuie să plătească” | AUDIO # Europa FM
Primarul Sectorului 4 vrea modificarea modului în care bucureștenii plătesc apă caldă și căldura furnizată în sistem centralizat. Daniel Băluță susține că prețul trebuie să depindă de temperatura apei și a agentului termic livrate: dacă parametrii sunt cei prevăzuți în contract, prețul să fie cel negociat; dacă apa este rece, atunci prețul să fie pentru […]
Ieri
11:50
Portugalia: Socialistul Antonio José Seguro câștigă alegerile prezidențiale în fața contracandidatului de extremă dreapta. Mesajul transmis portughezilor | AUDIO # Europa FM
Alegeri prezidenţiale în Portugalia: victorie clară a socialistului Antonio José Seguro în faţa candidatului de extremă dreapta. Două proiecţii ale posturilor naţionale de televiziune – bazate pe sondaje la ieşirea de la urne – îl dau pe acesta câștigător, scrie France Press. Socialistul ar primi între 67 şi 73% dintre voturi. În timp ce Andre […]
11:50
Ministrul Sănătății: Am greșit în ce privește concediul medical, pentru că nu am ținut cont de anumite particularități. Voi verifica în continuare acele concedii scurte | AUDIO # Europa FM
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, admite că Executivul a greșit atunci când a decis să nu se plătească prima zi a concediului medical. Declarațiile au fost făcute la postul public de televiziune. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Orice pachet legislativ este perfectibil” „A greșit pentru că nu a nuanțat-o din prima și pentru că nu am ținut […]
11:50
Criza combustibilului în Cuba. Autoritățile au tăiat kerosenul pentru companiile aeriene, în contextul în care SUA blochează aprovizionarea țării | AUDIO # Europa FM
Cuba taie kerosenul pentru companiile aeriene. Autorităţile cubaneze au informat companiile aeriene care deservesc ţara că alimentarea cu kerosen va fi suspendată timp de o lună. Măsura vine pe fondul crizei energetice foarte grave din țară, după ce Venezuela, sub presiunea Statelor Unite, a întrerupt aprovizionarea cu petrol. Washingtonul a ameninţat că va impune taxe […]
11:50
Unitatea pentru arşi grav de la Târgu Mureş ar putea fi dată în folosință în toamna acestui an. Anunțul ministrului Sănătății | AUDIO # Europa FM
Ministrul Sănătății anunță că unitatea pentru arşi grav de la Târgu Mureş va fi dată în folosinţă, probabil, în toamna acestui an. După centrul de mari arşi de la Timişoara, următorul care intră în linie dreaptă este centrul de arşi grav de la Târgu Mureş, a scris aseară ministrul pe Facebook. Construcţia este aproape finalizată, susține […]
11:50
Arad: Persoanele cu resurse financiare mai mari, ținta escrocheriilor online. Ce spune un polițist care a fost sunat de escroci: „Își dau seama dacă ești sau nu posibilă victimă” | AUDIO # Europa FM
Infracțiunile informatice cresc cu aproximativ 30-40% de la an la an, iar persoanele țintite sunt mai ales cele cu resurse financiare mai mari, spune șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad. Chiar un șef din Poliția Arad a fost apelat de escroci. Polițiștii spun că infractorii acționează pe două căi. Prima metodă este creditul, iar […]
11:50
ANM: Vremea la început de săptămână. Va fi ger în zece județe din Moldova și estul Transilvaniei. Vânt puternic și ninsori slabe în București și în zona Olteniei | HARTĂ # Europa FM
Vreme deosebit de rece la începutul acestei săptămâni în județe din Moldova și din estul Transilvaniei. De asemenea, vor cădea ninsori în sud-vestul țării. Izolat se va forma polei sau ghețuș, transmite Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În București, vântul va sufla cu rafale în general de 40…45 km/h, până marți dimineață, iar temperatura maximă […]
11:50
Primarul Sectorului 3, cercetat sub control judiciar, s-a prezentat astăzi la poliție. Robert Negoiță are de plătit o cauțiune de 800.000 de lei, pentru a putea fi cercetat în libertate. Procurorii DNA îl acuză, între altele, că i-ar fi construit fratelui său un drum din bani publici. Robert Negoiță trebuie să vină de două ori […]
11:50
Cehia se alătură statelor care susțin interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani. Premier: „Trebuie să ne protejăm copiii” | AUDIO # Europa FM
Cehia intenţionează să interzică accesul la social media pentru copiii sub 15 ani. Anunțul a fost făcut de premierul ceh Andrej Babis, într-o postare pe Facebook. Limitele de vârstă pentru accesul la reţelele sociale reprezintă un subiect fierbinte de discuţie în ultima perioadă. „Sunt de acord”, a declarat miliardarul în vârstă de 71 de ani, […]
11:50
Viitoarele conduceri ale Parchetului General, DNA și DIICOT. Se încheie perioada depunerii dosarelor. Ministerul Justiției trebuie să publice luna aceasta candidaturile celor care se încadrează | AUDIO # Europa FM
Astăzi este ultima zi pentru depunerea candidaturilor la șefia parchetelor. Cei interesați să conducă Parchetul General, DNA sau DIICOT își mai pot depune dosarele până la ora 12:00. Ministerul Justiției va publica până pe 16 februarie lista procurorilor care îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru a ocupa aceste funcții de conducere. Niciun procuror nu a […]
8 februarie 2026
19:50
Acoperit cu zăpadă, masivul Ceahlăul are peisaje spectaculoase, care au atras turiștii în acest weekend. Unii nu erau echipați pentru sezonul rece, iar jandarmii montani i-au întors din drum, pentru a evita posibile accidente. Pe traseul Poiana Stănile – Cabana Dochia, jandarmii s-au întâlnit cu 4 tineri îmbrăcați pentru o plimbare de toamnă în parc. […]
19:50
Rusia: Voiau să scoată din țară o bucată de meteorit prezentată drept …ornament de grădină # Europa FM
Obiectul, cu o greutate de aproximativ 2,8 tone, a fost interceptat înainte de a părăsi Rusia cu destinația Regatul Unit al Marii Britanii. Reprezentanții Serviciului Federal Vamal al Rusiei au declarat că fragmentul provine, cel mai probabil, din meteoritul Aletai – considerat unul dintre cei mai mari meteoriți de fier de pe Pământ- potrivit CBSNews. […]
15:50
Japonezii au alegeri parlamentare anticipate. Mersul la vot, o provocare: în anumite regiuni zăpada depășește un metru | AUDIO # Europa FM
Alegeri parlamentare anticipate în Japonia. E de așteptat – potrivit sondajelor – ca Partidul Liberal Democrat, aflat la putere, să obţină o victorie zdrobitoare. Practic, PLD şi partenerul său de coaliţie ISHIN ar putea să obţină împreună până la 300 din cele 465 de locuri ale Camerei inferioare. De-altfel, miza acestor alegeri este tocmai controlul […]
15:50
O adolescentă de 16 ani, care se afla într-un centru social din municipiul Târgovişte, a dispărut, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa. Potrivit oficialilor IPJ, reprezentantul centrului a sunat, duminică, la 112, anunţând că Paraschiva Petre a plecat voluntar de la centru şi nu a mai revenit. La momentul plecării, fata era îmbrăcată cu […]
15:50
Actorii se pregătesc de proteste. “Decizia ministerului, ca actorii să stea la serviciu 8 ore pe zi, e aberantă” # Europa FM
Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti vor protesta marți, alături de personalul din toate sectoarele teatrului, faţă de aplicarea unui program pilot primit de la Ministerul Culturii, care stabilete că actorii ar trebui să lucreze 8 ore pe zi. Actorii consideră că este vorba de o măsură aberantă, care ucide creativitatea în cultură şi […]
15:50
Portughezii votează duminică în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care socialistul Antonio Jose Seguro, dat drept marele favorit, se confruntă cu liderul extremei drepte Andre Ventura. Votul are loc în condiții meteo dificile. Cel puţin 14 circumscripţii dintre cele mai afectate de intemperii au decis să amâne cu o săptămână votul pentru aproape […]
15:50
Hunedoara: Tânăr reţinut după ce a furat un telefon folosit la monitorizarea unui agresor # Europa FM
Un tânăr din Hunedoara a fost reținut după ce a furat de la un alt bărbat un telefon mobil: Acesta din urmă era, însă, supravegheat pentru violență domestic, iar telefonul era folosit pentru monitorizarea sa. Caz de cascadorii râsului la Hunedoara. Un bărbat care era monitorizat pentru violență domestică dormea cu capul pe o masă […]
15:50
Nicușor Dan despre participarea României la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, condus de Trump: “Decizia va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani” # Europa FM
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. El precizează că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani, în funcție de formatul întâlnirii pentru statele care nu sunt membre […]
15:50
Alunecare de teren la Mina Rovinari, Gorj. Mai multe utilaje au fost acoperite de pământ # Europa FM
O alunecare de teren masivă s-a produs într-o carieră a Complexului Energetic Oltenia, din cauza precipitaților abundente din ultima perioadă. Compania susține că în urma acestei incident producția de cărbune a fost afectată cu aproximativ 2.000 de tone. Alunecarea s-a produs în această dimineață la cariera Tismana, din cadrul Unităţii Miniere de Cariere Rovinari, pe […]
