Termocentrala Paroșeni, oprită luni din cauza unei defecțiuni. Echipe tehnice intervin pentru remedierea problemei | AUDIO
Europa FM, 9 februarie 2026 15:50
Termocentrala Paroșeni s-a oprit luni dimineață, din cauza unei defecțiuni apărute la instalații. Potrivit conducerii Complexului Energetic Valea Jiului, este vorba despre o fisură depistată la un sistem care funcționează cu aburi la presiune și temperaturi ridicate. Pentru a evita o avarie mai gravă, instalația a fost oprită, iar echipele tehnice intervin pentru remedierea problemei. […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum o oră
15:50
România la Jocurile Olimpice de Iarnă. Valentin Crețu, locul 15 la sanie, iar Eduard Crăciun a încheiat pe locul 23. Alți trei români intră astăzi în competiție la sanie simplu feminin și sărituri cu schiurile | AUDIO # Europa FM
Valentin Crețu obține cel mai bun loc din carieră la Jocurile Olimpice de la Milano – Cortina: locul 15 la sanie, în proba de simplu. Crețu s-a aflat la a cincea participare la o olimpiadă. Astăzi, alți trei români intră în competiție la sanie simplu feminin și sărituri cu schiurile. După calificări, Valentin Crețu a […]
15:50
Sute de primari și-au arătat nemulțumirea privind reforma administrației publice în cadrul ședinței Asociației Comunelor din România. Sindicaliștii pregătesc o grevă de avertisment mâine | AUDIO # Europa FM
Sute de primari s-au adunat la București pentru una dintre ședințele anuale ale Asociației Comunelor din România. La o dezbatere liberă, numeroși edili și-au exprimat nemulțumirea față de reforma administrației publice, care ar trebui adoptată și asumată de Guvern săptămâna aceasta. Chiar dacă primarii primesc mai mulți bani acum, după majorarea taxelor, se plâng că […]
15:50
Administratorul public al Sectorului 5, arhitectul-șef și directorul general adjunct al Poliției Locale, puși sub control judiciar. Tribunalul București a respins cererea DNA de arestare preventivă | AUDIO # Europa FM
Administratorul public al Sectorului 5, arhitectul-șef și directorul general adjunct la Poliția Locală au fost puși sub control judiciar. Mita pentru recepția mai rapidă a unui ansamblu rezidențial se dădea și în toalete, potrivit informațiilor din dosar. Administratorul public al Sectorului 5 este chiar nepotul lui Cristian Popescu Piedone. Procurorii DNA au cerut arest preventiv […]
15:50
Actorii de la TNB protestează în urma directivei care stabilește norma de opt ore la serviciu. Maia Morgenstern atrage atenția: Lucrăm oricum „opt ore pe zi. Minimum”. | AUDIO # Europa FM
Actorii Teatrului Național din București organizează, marți, 10 februarie, un protest față de o directivă a Ministrului Culturii prin care li se impune să stea opt ore la serviciu. Ei vor trebui să facă raport individual de activitate și să semneze foaia de prezență. Acest proiect ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti […]
15:50
Începe selecția națională Eurovision 2026. 68 de piese concurează pentru un loc în finală | AUDIO # Europa FM
Începe selecția națională pentru Eurovision 2026. În acest an, au fost înscrise multe piese în italiană, spaniolă și engleză. Astăzi, de la ora 16:00, începe etapa de audiții a semifinaliștilor. În total, sunt 68 de piese înscrise. Joi vom afla cele 10 piese care vor concura în finală. De astăzi, timp de trei zile, concurenții […]
15:50
Termocentrala Paroșeni, oprită luni din cauza unei defecțiuni. Echipe tehnice intervin pentru remedierea problemei | AUDIO # Europa FM
Termocentrala Paroșeni s-a oprit luni dimineață, din cauza unei defecțiuni apărute la instalații. Potrivit conducerii Complexului Energetic Valea Jiului, este vorba despre o fisură depistată la un sistem care funcționează cu aburi la presiune și temperaturi ridicate. Pentru a evita o avarie mai gravă, instalația a fost oprită, iar echipele tehnice intervin pentru remedierea problemei. […]
15:50
Mormintele a cinci dintre cele 16 femei cu viață sfântă, canonizate de BOR, sunt în județul Neamț. Trei dintre ele odihnesc la Mănăstirea Văratec | AUDIO # Europa FM
Mormintele a cinci dintre cele 16 sfinte femei canonizate de BOR sunt în județul Neamț. Trei dintre ele odihnesc la Mănăstirea Văratec, osemintele primei starețe, Cuvioasa Nazaria, fiind așezate sub absida altarului. În pridvorul bisericii mari „Adormirea Maicii Domnului” de la Mănăstirea Văratec este înmormântată Sfânta Olimpiada, cea care a construit lăcașul de cult între […]
15:50
Tineri din UE, inclusiv români, acuzați că ar frauda sistemul britanic de împrumuturi pentru studenți | AUDIO # Europa FM
Tineri din state membre UE, în special din România, ar frauda sistemul britanic de împrumuturi pentru studenți. Acuzațiile sunt făcute de un parlamentar britanic independent, care susține că prejudiciul se ridică la aproape 13 miliarde de lire sterline. Acesta cere guvernului britanic să facă o investigație completă și să modifice regulile de acordare a împrumuturilor, […]
15:50
AUR invită PSD să facă o alianță. Petrișor Peiu: Așa ar fi corect: să plece Guvernul și/sau președintele Dan și să resetăm viața politică printr-o nouă aritmetică parlamentară | AUDIO # Europa FM
Propunere lansată de opoziție Parlament pentru principalul partid aflat la guvernare: AUR cere PSD să răstoarne împreună Cabinetul Bolojan, având în vedere că social-democrații critică zilnic măsurile Guvernului din care fac parte. De asemenea, așteaptă sprijinul PSD pentru a-l suspenda din funcție de președintele României, Nicușor Dan, mai ales că social-democrații au ieșiri vehemente și […]
15:50
România, locul doi la nivel mondial în clasamentul țărilor cu cele mai multe comenzi de pizza în anul 2025 | AUDIO # Europa FM
România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul țărilor cu cele mai multe comenzi de pizza în anul 2025. Românii se află pe primul loc în Europa de Sud-Est la acest capitol. Sunt datele unei analize publicate de o platformă de comenzi la domiciliu. 14 februarie 2025 (Ziua Îndrăgostiților) a fost cea mai […]
15:50
Marea Britanie: Directorul de comunicare al premierului Keir Starmer a demisionat în contextul scandalului Epstein | AUDIO # Europa FM
Directorul de comunicare al premierului britanic demisionează. Este a doua demisie din cercul apropiat al lui Keir Starmer, acuzat că a numit ambasador în SUA un politician care avea legături strânse cu Jeffrey Epstein. Duminică a demisionat și șeful de cabinet al primului ministru. Cea mai recentă demisie este a lui Tim Allen, directorul de […]
15:50
Primarul Sectorului 4 cere ca plata apei calde și a căldurii să depindă de temperatura la care acestea au fost livrate: „Dacă nu intră în bloc la temperatura corectă, oamenii nu trebuie să plătească” | AUDIO # Europa FM
Primarul Sectorului 4 vrea modificarea modului în care bucureștenii plătesc apă caldă și căldura furnizată în sistem centralizat. Daniel Băluță susține că prețul trebuie să depindă de temperatura apei și a agentului termic livrate: dacă parametrii sunt cei prevăzuți în contract, prețul să fie cel negociat; dacă apa este rece, atunci prețul să fie pentru […]
Acum 6 ore
11:50
Portugalia: Socialistul Antonio José Seguro câștigă alegerile prezidențiale în fața contracandidatului de extremă dreapta. Mesajul transmis portughezilor | AUDIO # Europa FM
Alegeri prezidenţiale în Portugalia: victorie clară a socialistului Antonio José Seguro în faţa candidatului de extremă dreapta. Două proiecţii ale posturilor naţionale de televiziune – bazate pe sondaje la ieşirea de la urne – îl dau pe acesta câștigător, scrie France Press. Socialistul ar primi între 67 şi 73% dintre voturi. În timp ce Andre […]
11:50
Ministrul Sănătății: Am greșit în ce privește concediul medical, pentru că nu am ținut cont de anumite particularități. Voi verifica în continuare acele concedii scurte | AUDIO # Europa FM
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, admite că Executivul a greșit atunci când a decis să nu se plătească prima zi a concediului medical. Declarațiile au fost făcute la postul public de televiziune. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Orice pachet legislativ este perfectibil” „A greșit pentru că nu a nuanțat-o din prima și pentru că nu am ținut […]
11:50
Criza combustibilului în Cuba. Autoritățile au tăiat kerosenul pentru companiile aeriene, în contextul în care SUA blochează aprovizionarea țării | AUDIO # Europa FM
Cuba taie kerosenul pentru companiile aeriene. Autorităţile cubaneze au informat companiile aeriene care deservesc ţara că alimentarea cu kerosen va fi suspendată timp de o lună. Măsura vine pe fondul crizei energetice foarte grave din țară, după ce Venezuela, sub presiunea Statelor Unite, a întrerupt aprovizionarea cu petrol. Washingtonul a ameninţat că va impune taxe […]
11:50
Unitatea pentru arşi grav de la Târgu Mureş ar putea fi dată în folosință în toamna acestui an. Anunțul ministrului Sănătății | AUDIO # Europa FM
Ministrul Sănătății anunță că unitatea pentru arşi grav de la Târgu Mureş va fi dată în folosinţă, probabil, în toamna acestui an. După centrul de mari arşi de la Timişoara, următorul care intră în linie dreaptă este centrul de arşi grav de la Târgu Mureş, a scris aseară ministrul pe Facebook. Construcţia este aproape finalizată, susține […]
11:50
Arad: Persoanele cu resurse financiare mai mari, ținta escrocheriilor online. Ce spune un polițist care a fost sunat de escroci: „Își dau seama dacă ești sau nu posibilă victimă” | AUDIO # Europa FM
Infracțiunile informatice cresc cu aproximativ 30-40% de la an la an, iar persoanele țintite sunt mai ales cele cu resurse financiare mai mari, spune șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad. Chiar un șef din Poliția Arad a fost apelat de escroci. Polițiștii spun că infractorii acționează pe două căi. Prima metodă este creditul, iar […]
11:50
ANM: Vremea la început de săptămână. Va fi ger în zece județe din Moldova și estul Transilvaniei. Vânt puternic și ninsori slabe în București și în zona Olteniei | HARTĂ # Europa FM
Vreme deosebit de rece la începutul acestei săptămâni în județe din Moldova și din estul Transilvaniei. De asemenea, vor cădea ninsori în sud-vestul țării. Izolat se va forma polei sau ghețuș, transmite Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În București, vântul va sufla cu rafale în general de 40…45 km/h, până marți dimineață, iar temperatura maximă […]
11:50
Primarul Sectorului 3, cercetat sub control judiciar, s-a prezentat astăzi la poliție. Robert Negoiță are de plătit o cauțiune de 800.000 de lei, pentru a putea fi cercetat în libertate. Procurorii DNA îl acuză, între altele, că i-ar fi construit fratelui său un drum din bani publici. Robert Negoiță trebuie să vină de două ori […]
11:50
Cehia se alătură statelor care susțin interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani. Premier: „Trebuie să ne protejăm copiii” | AUDIO # Europa FM
Cehia intenţionează să interzică accesul la social media pentru copiii sub 15 ani. Anunțul a fost făcut de premierul ceh Andrej Babis, într-o postare pe Facebook. Limitele de vârstă pentru accesul la reţelele sociale reprezintă un subiect fierbinte de discuţie în ultima perioadă. „Sunt de acord”, a declarat miliardarul în vârstă de 71 de ani, […]
11:50
Viitoarele conduceri ale Parchetului General, DNA și DIICOT. Se încheie perioada depunerii dosarelor. Ministerul Justiției trebuie să publice luna aceasta candidaturile celor care se încadrează | AUDIO # Europa FM
Astăzi este ultima zi pentru depunerea candidaturilor la șefia parchetelor. Cei interesați să conducă Parchetul General, DNA sau DIICOT își mai pot depune dosarele până la ora 12:00. Ministerul Justiției va publica până pe 16 februarie lista procurorilor care îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru a ocupa aceste funcții de conducere. Niciun procuror nu a […]
Acum 24 ore
19:50
Acoperit cu zăpadă, masivul Ceahlăul are peisaje spectaculoase, care au atras turiștii în acest weekend. Unii nu erau echipați pentru sezonul rece, iar jandarmii montani i-au întors din drum, pentru a evita posibile accidente. Pe traseul Poiana Stănile – Cabana Dochia, jandarmii s-au întâlnit cu 4 tineri îmbrăcați pentru o plimbare de toamnă în parc. […]
19:50
Rusia: Voiau să scoată din țară o bucată de meteorit prezentată drept …ornament de grădină # Europa FM
Obiectul, cu o greutate de aproximativ 2,8 tone, a fost interceptat înainte de a părăsi Rusia cu destinația Regatul Unit al Marii Britanii. Reprezentanții Serviciului Federal Vamal al Rusiei au declarat că fragmentul provine, cel mai probabil, din meteoritul Aletai – considerat unul dintre cei mai mari meteoriți de fier de pe Pământ- potrivit CBSNews. […]
Ieri
15:50
Japonezii au alegeri parlamentare anticipate. Mersul la vot, o provocare: în anumite regiuni zăpada depășește un metru | AUDIO # Europa FM
Alegeri parlamentare anticipate în Japonia. E de așteptat – potrivit sondajelor – ca Partidul Liberal Democrat, aflat la putere, să obţină o victorie zdrobitoare. Practic, PLD şi partenerul său de coaliţie ISHIN ar putea să obţină împreună până la 300 din cele 465 de locuri ale Camerei inferioare. De-altfel, miza acestor alegeri este tocmai controlul […]
15:50
O adolescentă de 16 ani, care se afla într-un centru social din municipiul Târgovişte, a dispărut, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa. Potrivit oficialilor IPJ, reprezentantul centrului a sunat, duminică, la 112, anunţând că Paraschiva Petre a plecat voluntar de la centru şi nu a mai revenit. La momentul plecării, fata era îmbrăcată cu […]
15:50
Actorii se pregătesc de proteste. “Decizia ministerului, ca actorii să stea la serviciu 8 ore pe zi, e aberantă” # Europa FM
Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti vor protesta marți, alături de personalul din toate sectoarele teatrului, faţă de aplicarea unui program pilot primit de la Ministerul Culturii, care stabilete că actorii ar trebui să lucreze 8 ore pe zi. Actorii consideră că este vorba de o măsură aberantă, care ucide creativitatea în cultură şi […]
15:50
Portughezii votează duminică în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care socialistul Antonio Jose Seguro, dat drept marele favorit, se confruntă cu liderul extremei drepte Andre Ventura. Votul are loc în condiții meteo dificile. Cel puţin 14 circumscripţii dintre cele mai afectate de intemperii au decis să amâne cu o săptămână votul pentru aproape […]
15:50
Hunedoara: Tânăr reţinut după ce a furat un telefon folosit la monitorizarea unui agresor # Europa FM
Un tânăr din Hunedoara a fost reținut după ce a furat de la un alt bărbat un telefon mobil: Acesta din urmă era, însă, supravegheat pentru violență domestic, iar telefonul era folosit pentru monitorizarea sa. Caz de cascadorii râsului la Hunedoara. Un bărbat care era monitorizat pentru violență domestică dormea cu capul pe o masă […]
15:50
Nicușor Dan despre participarea României la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, condus de Trump: “Decizia va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani” # Europa FM
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. El precizează că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani, în funcție de formatul întâlnirii pentru statele care nu sunt membre […]
15:50
Alunecare de teren la Mina Rovinari, Gorj. Mai multe utilaje au fost acoperite de pământ # Europa FM
O alunecare de teren masivă s-a produs într-o carieră a Complexului Energetic Oltenia, din cauza precipitaților abundente din ultima perioadă. Compania susține că în urma acestei incident producția de cărbune a fost afectată cu aproximativ 2.000 de tone. Alunecarea s-a produs în această dimineață la cariera Tismana, din cadrul Unităţii Miniere de Cariere Rovinari, pe […]
15:50
Două femei, dintre care una minoră, au fost folosite pentru prostituție. Proxenetul a fost schimbat de cel puțin cinci ori într-un an de zile # Europa FM
Patru bărbați și o femeie sunt cercetați, la Constanța, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism. DIICOT a cerut instanței arestarea preventivă a inculpaților, prezentând dovezi că victimele, una fiind minoră, erau obligate să se prostitueze în diverse orașe din țară. Judecătorii au dispus însă doar arestarea a doi dintre […]
7 februarie 2026
19:50
Sorana Cârstea – campioană la Transylvania Open. Ea a învins-o categoric pe Emma Răducanu # Europa FM
Sorana Cârstea a câștigat Turneul Transylvania Open de la Cluj Napoca. Ea a învins-o pe Emma Răducanu, care pornise ca favorită nr 1., cu 0-6, 2-6. Românca își adjudecă, astfel, al patrulea trofeu al carierei. Pentru jucătoarea britanică cu origini românești finala de la Cluj a fost prima, după câștigarea US Open 2021, în timp […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Rețineri în cazul de corupție de la Primăria Sectorului 5. Mai mulți oficiali sunt acuzați de corupție în domeniul imobiliar # Europa FM
Administratorul public, arhitectul şef şi directorul adjunct al Poliţiei Locale Sector 5 vor fi duși astăzi, la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă. Ei au fost reţinuţi, aseară, de DNA pentru 24 de ore. Cei trei sunt suspecți într-un dosar legat de corupţie în domeniul imobiliar. Dosarul este despre bani pentru influență, presiuni între […]
15:50
O nouă formă de înșelăciune este sesizată tot mai des. Escrocii susțin că reprezintă instituții publice | VIDEO # Europa FM
O nouă formă de înșelăciune este sesizată tot mai des. E vorba de persoane care – prin mail sau telefon – pretind că reprezintă instituții publice și, sub diferite pretexte, solicit date financiare sau personale. Schema continuă pe rețelele de socializare și are ca scop accesul la conturile bancare. Autorii se folosesc de emailuri sau […]
15:50
Mai mulți medici de la Spitalul de Recuperare din Borșa refuză să mai facă gărzi la Urgențe. Invocă motive medicale, inclusiv epuizarea | AUDIO # Europa FM
Situația de la Spitalul de Recuperare din Borșa se agravează. Tensiunile din ultima perioadă i-au determinat pe medici să își depună cererile de demisie din gărzile de la Compartimentul de Primiri Urgențe, iar activitatea UPU riscă să fie grav afectată. Patru dintre cei cinci medici care activează la Spitalul din Borșa, la Compartimentul de Primiri […]
15:50
S-a stins din viață actrița care a jucat în Arabela, serialul cehoslovac pentru copii, foarte popular în România, în comunism # Europa FM
Actriţa cehă de film şi televiziune Jana Brejchova, cunoscută pentru rolul din serialul pentru copii Arabela, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Era supranumită uneori „Brigitte Bardot a Cehiei” datorită frumuseţii sale și a fost una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei cehoslovace şi cehe. Pentru români, Jana Brejchova, este […]
15:50
Ministerul Culturii: Zile la rând au fost semnale că se întâmplă ceva cu turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei. Degradarea accelerată nu a putut fi estimată # Europa FM
Ministerul Culturii transmite că Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbuşit marţi seara, după 4 zile de avertismente şi degradări accelerate care au depăşit orice estimare tehnică iniţială. În ciuda măsurilor luate, evoluţia spre colaps a devenit ireversibilă. Doina Cociș, directoarea Direcției Județene pentru Cultură Sălaj: S-a făcut o scanare 3D care va putea […]
6 februarie 2026
23:50
O persoană și-a pierdut viața într-un incendiu violet izbucnit la etajul al treilea al unui bloc din Năvodari. Zeci de locatari au fost evacuați din calea flăcărilor și a fumului. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru lichidarea focului. Alerta de la Navodari a fost dată cu câteva minute înainte de ora 20,00. Ardea […]
19:50
Investigație a Comisiei Europeane asupra modului în care TikTok dă dependență utilizatorilor. Aceștia intră într-un „pilot automat” și deprind comportamente compulsive | AUDIO # Europa FM
Comisia Europeană acuză TikTok că încalcă regulile europene pentru servicii digitale, din cauza modului în care aplicația este construită pentru a crea dependență. Potrivit unei evaluări, funcții precum derularea infinită a clipurilor, redarea automată și notificările constante îi țin pe utilizatori conectați ore întregi. Aceste mecanisme pot afecta sănătatea mintală, în special în cazul copiilor, […]
19:50
Apropiați ai lui Robert Negoiță l-au avertizat în chestiunea asfaltărilor ilegale că depășește o limită: „Nimeni nu e şmecher forever” | AUDIO # Europa FM
În ancheta care-l vizează pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, au apărut în presă stenograme aflate la dosar. Din acestea reiese că apropiați ai edilului i-au atras atenția acestuia că depășește o limită, dar și că primarul obișnuia să dea ordine verbale în chestiuni care-i depășeau competențele. „Bă, şefule, sunt anumite lucruri pe care le […]
19:50
Lia Savonea acuză „presiuni indirecte”, după scrisoarea trimisă CCR de premier: „Avertizarea explicită privind pierderea unor fonduri europene reprezintă o ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat” # Europa FM
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) îi răspunde premierului Ilie Bolojan după ce acesta a transmis președintei CCR o scrisoare în care avertizează că România este pe cale să piardă 230 de milioane de euro în lipsa unei decizii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. CCR urmează să se pronunțe în această chestiune […]
19:50
Șeful Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu: „Domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un al doilea control medical” | AUDIO # Europa FM
Starea selecționerului Echipei Naționale a României, Mircea Lucescu, s-a îmbunătățit, a transmis șeful Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, într-o conferință de presă. Selecționerul a fost internat la Spitalul Universitar din București în urmă cu două zile, din cauza unei infecții subcutanate. Mircea Lucescu este încă în spital și urmează să fie externat în perioada […]
19:50
Salvați Copiii atrage atenția asupra numărului în creștere de nou-născuți care mor: „Nu avem suficiente investiții” în maternități. „Guvernele ar trebui să țină seama de vulnerabilitatea extraordinară a copiilor” | AUDIO # Europa FM
Organizația Salvați Copiii atrage atenția că rata mortalității infantile în România crește de câțiva ani. În 2024 s-a înregistrat cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani: 6,6 decese la mia de copii născuți vii. Este mai mult decât dublul mediei la nivel european. În aceste condiții, dotarea maternităților și accesul rapid la servicii medicale […]
19:50
Aeroportul Internațional din Suceava va avea un nou terminal. Investiția va trece de 30 de milioane de euro | AUDIO # Europa FM
Un nou terminal pentru aeroportul din Suceava. A fost lansată licitația pentru proiectarea şi execuţia Terminalului 3, investiție care se ridică la peste 30 de milioane de euro. Lucrările ar trebui finalizate în doi ani. Aproape 11.000 de metri pătraţi va avea noul terminal al Aeroportului Internaţional „Ştefan cel Mare” din Suceava.Acesta va fi de […]
19:50
Gorj: Revoltă la Motru, după ce oamenii au rămas fără căldură. Societatea furnizoare nu mai are bani pentru achiziția de cărbune: „12 grade sunt în casă” | AUDIO # Europa FM
Disperați că nu au căldură în case, localnicii din orașul Motru, județul Gorj, au ieșit vineri, 6 februarie, în stradă. Femei cu copii în brațe, tineri și bătrâni au venit în fața primăriei pentru a cere socoteală autorităților. De aproape două săptămâni, localitatea este fără agent termic, după ce societatea furnizoare a rămas fără bani […]
19:50
Statele Unite acuză China că a făcut teste nucleare secrete și că ar vrea să fie inclusă într-un tratat alături de Moscova. Cum răspund oficialii de la Beijing | AUDIO # Europa FM
Un nou tratat privind controlul nucelear între SUA și Rusia este, încă, sub semnul întrebării. Între timp, Statele Unite acuză China că a făcut teste nucleare secrete. Ambasadorul Chinei pentru dezarmare spune că SUA exagerează și că Beijingul a acționat întotdeauna responsabil în chestiuni nucleare. Însă, SUA ar vrea ca un nou tratat privind controlul […]
19:50
Scădere a traficului de mărfuri în Portul Constanța, comparativ cu anii anteriori. Operatorul portuar Alexandru Arcaș numește printre cauze inflația și creșterea bruscă a taxelor | AUDIO # Europa FM
Portul Constanța se confruntă cu o scădere dramatică a traficului de mărfuri față de anii anteriori. Potrivit operatorilor portuari, în 2025 exporturile de mărfuri containerizate au scăzut cu aproape 40 de procente. Infrastructura deficitară și taxele tot mai mari sunt cele care afectează inclusiv forța de muncă în port, atenționează agenții economici. Proiectele guvernamentale privind […]
19:50
Proiectul de OUG care stabilește excepţiile de la măsura privind neplata primei zile de concediu medical, pus în transparență decizională. Care sunt categoriile exceptate | AUDIO # Europa FM
Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă (OUG) care instituie excepţii de la aplicarea măsurii privind neplata primei zile de concediu medical a fost pus în transparență decizională. Documentul stabilește care sunt categoriile exceptate și menționează că, în cazul unui episod de incapacitate temporară de muncă pentru care sunt eliberate mai multe certificate de concediu medical succesive, […]
15:50
Consiliul Concurenței investighează un posibil abuz al CFR SA și Electrificare CFR privind accesul competitorilor pe piața furnizării de energie electrică pentru tracțiune | AUDIO # Europa FM
Consiliul Concurenței a declanșat un control la CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare din România, pentru a verifica un posibil abuz de putere prin care compania de stat, împreună cu filiala Electrificare CFR, ar limita accesul competitorilor pe piața furnizării de energie electrică pentru tracțiune. Mai multe inspecții inopinate au fost efectuate la sediile Companiei Naționale […]
15:50
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano pentru Jocurile Olimpice de Iarnă | AUDIO # Europa FM
Antrenorul român și fostul internațional Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina. Echipa de fotbal Inter Milano, pe care o antrenează Cristi Chivu, a publicat mai multe imagini cu momentul pe rețelele de socializare. În această seară, flacăra olimpică va ajunge pe stadionul San Siro, […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.