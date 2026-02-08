Rusia: Voiau să scoată din țară o bucată de meteorit prezentată drept …ornament de grădină

10:30

16 femei românce sunt canonizate astăzi de Patriarhia Română. Sunt femei care au avut vieți sfinte. Printre ele se numără soții de domnitori, mame de sfinți sau starețe de mănăstiri. Ceremonia este oficiată de Patriarhul Daniel la Catedrala Patriarhală. Aceste canonizări fac parte dintr-un proces mai amplu de adăugare a peste 30 de noi sfinți […]