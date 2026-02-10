PE cere măsuri concrete pentru combaterea crizei locuințelor, iar statele membre își exprimă angajamentul de a continua cooperarea pentru dezvoltarea unor locuințe mai accesibile, sustenabile și de calitate în UE

11:30

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital. „Copiii noștri cresc într-o lume foarte diferită de cea în care am crescut noi. Viața reală, socială, cu prieteni, colegi, familie este treptat înlocuită de o viață în rețea, neautentică, fără prezență […] The post Maia Sandu anunță inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital: Așa cum îi protejăm în viața de zi cu zi, trebuie să avem grijă de ei și în sfera virtuală appeared first on caleaeuropeana.ro.