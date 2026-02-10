Cele mai scumpe hoteluri din lume sfidează încetinirea pieței de lux cu tarife record

09:30

Obezitatea este responsabilă pentru unul din şase decese provocate de boli infecţioase în Marea Britanie, sugerează un studiu recent, citat marţi DPA și preluat de Agerpres. La nivel mondial, în 2023, obezitatea a fost asociată, potrivit estimărilor, cu unul din zece decese legate de infecţii. Specialiştii au avertizat că persoanele obeze prezintă un risc cu […] © G4Media.ro.