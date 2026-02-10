Cele mai scumpe hoteluri din lume sfidează încetinirea pieței de lux cu tarife record
G4Media, 10 februarie 2026 13:20
Cele mai exclusiviste hoteluri din lume au atins anul trecut niveluri record de preț, în condițiile în care turiștii foarte bogați au fost dispuși să plătească sume considerabile pentru acces la facilități de ultimă generație, precum terapia cu oxigen hiperbaric sau sesiunile de sound bath, contrazicând astfel încetinirea resimțită în restul sectorului de lux, scrie […] © G4Media.ro.
Acum 5 minute
14:00
Polonia riscă o retrogradare a ratingului suveran dacă nu stabilizează datoria publică, avertizează agenția de rating Fitch # G4Media
Finanţele publice ale Poloniei vor fi atent monitorizate până la următoarele alegeri, care vor avea loc la sfârşitul anului 2027, un analist Fitch Ratings precizând că, pentru prima dată de când au început să fie atribuite ratinguri suverane Poloniei, nu se vede o stabilizare a nivelului datoriei, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. […] © G4Media.ro.
14:00
Vicepremierul Tanczos Barna: Salariile din administraţia publică locală sunt incorect de mici # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat marţi că salariile din administraţia publică locală sunt incorect de mici, adăugând că este greu, în această perioadă, să fie redeschisă această problemă, transmite Agerpres. El a amintit că reprezentanţii UDMR au semnalat acest lucru încă din anii 2021-2022. „Nu încercăm să facem altceva decât să ne facem treaba acolo […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
13:50
Un bărbat din județul Dâmbovița a fost reținut într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectare a regimului armelor și al munițiilor / Este acuzat că ar fi vândut două arme letale aduse ilegal din Turcia pentru 4.500 de euro # G4Media
Un bărbat din județul Dâmbovița a fost reținut marți, 10 februarie, într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectare a regimului armelor și al munițiilor. Marți, 10 februarie 2026, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a dispus prin ordonanță punerea în mișcare a a urmăririi penale și a formulat propunere de arestare preventivă […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:40
Masa nu este doar un simplu obiect de mobilier, ci o piesă accent care definește atmosfera și stilul unei încăperi. În zona de dining, aceasta devine locul unde se împletesc eleganța, familiaritatea și arta de a trăi frumos. Alegerea materialului potrivit trebuie făcută cu atenție pentru a obține armonie între plăcerea vizuală și funcționalitate, iar […] © G4Media.ro.
Acum o oră
13:30
Procurorii anticorupție vor avea acces direct la platforma națională de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene, în baza unui protocol încheiat între DNA și Ministerul Investițiilor # G4Media
Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) au semnat un protocol de colaborare, în baza căruia procurorii anticorupție au acces direct la MySMIS2021/MySIMS2021+, platforma națională de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene. Protocolul stabilește cadrul care permite procurorilor DNA consultarea directă a datelor privind proiecte finanțate din fonduri UE, inclusiv […] © G4Media.ro.
13:30
Arma secretă a UE pentru a exclude companiile chineze din licitațiile pentru contracte publice # G4Media
Comisia Europeană dorește să excludă firmele chineze din contractele publice extrem de profitabile ale UE, atât pe teritoriul propriu, cât și în străinătate, prin revizuirea regulilor bugetare, au declarat pentru Politico trei oficiali ai executivului de la Bruxelles. În luna martie, Comisia va prezenta noi instrucțiuni pentru a impune cerințe suplimentare de securitate companiilor străine […] © G4Media.ro.
13:30
Eșecul primei runde de candidați la șefia Parchetului General, DNA și DIICOT / De ce trebuie reluată procedura: Nicușor Dan nu are de unde alege, cu o excepție # G4Media
Lista candidaților la șefia Parchetului General, Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și DIICOT (crimă organizată și terorism), anunțată luni de Ministerul Justiției, conține, pe ansamblu, puține nume cu șanse reale de a se califica la conducerea marilor parchete. Cu excepția procurorului Viorel Cerbu, candidat la șefia DNA, considerat în unanimitate un bun profesionist, cu mare experiență […] © G4Media.ro.
13:30
Un thailandez a fost condamnat la 50 de ani de închisoare pentru lezmajestate, infracțiunea de ultraj împotriva regalităţii # G4Media
Un thailandez a fost condamnat la 50 de ani de închisoare pentru ultraj împotriva regalităţii, a anunţat marţi o organizaţie locală de apărare a drepturilor omului, citată de AFP, menţionând că pedeapsa este una din cele mai grele din istorie, transmite Agerpres. Legislaţia Thailandei privind lezmajestatea – cunoscută ca Articolul 112 – îi protejează de […] © G4Media.ro.
13:20
13:10
SURSE Curtea Constituțională va fi nevoită miercuri să amâne din nou decizia pe pensiile magistraților / Judecătorul Gheorghe Stan zis Geani a intrat în concediu paternal # G4Media
Curtea Constituțională va fi nevoită miercuri, 11 februarie, să amâne din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților, din cauză că judecătorul Gheorghe Stan zis Geani a intrat în concediu paternal, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Potrivit surselor citate, Gheorghe Stan este în concediu începând de luni, 9 februarie, pentru zece zile lucrătoare. În ședința […] © G4Media.ro.
13:10
Bolojan susţine ca absolvenţii de medicină să lucreze în România cel puţin câţiva ani după absolvire: Dacă beneficiezi de o pregătire medicală pe toată durata parcursului – studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român – ai o obligaţie faţă de ţara aceasta # G4Media
Premierul Ilie Bolojan susţine ca absolvenţii facultăţilor de medicină de stat să rămână să lucreze în România pentru o perioadă de cel puţin câţiva ani după absolvire, transmite Agerpres. „În ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural – urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi, în ţara noastră, de o […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
13:00
„Stejarii” se mențin pe locul 22 în clasamentul mondial de rugby dat publicității în această săptămână. Franța, victorioasă contra Irlandei în Turneul celor Șase Națiuni, a urcat pe locul patru în ierarhie. Cu 59,68 de puncte, România se menține pe locul 22 în clasamentul la zi din rugby. Reamintim că tricolorii se vor duela cu […] © G4Media.ro.
13:00
Musk se oferă să plătească onorariile avocaţilor victimelor infractorului sexual Jeffrey Epstein, date în judecată pentru identificarea agresorilor lor # G4Media
Miliardarul de origine sud-africană Elon Musk s-a oferit să plătească onorariile avocaţilor victimelor infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, care sunt date în judecată pentru că au spus adevărul şi au identificat public clienţii reţelei de trafic sexual, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Voi plăti apărarea oricui spune adevărul despre asta şi este […] © G4Media.ro.
12:50
Valentine’s Day a fost mult timp tratată ca un barometru public al fericirii în doi, o zi care amplifică comparațiile și transformă intimitatea într-un spectacol. Tocmai de aceea, unii oameni aleg să se retragă din această logică și să transforme 14 februarie într-o zi pentru ei înșiși, nu ca gest de respingere a iubirii, ci […] © G4Media.ro.
12:50
Grevă de avertisment în peste 1.300 de primării din țară / Mii de funcționari au protestat pentru că riscă să-și piardă locurile de muncă și față de scăderea veniturilor # G4Media
Angajații din peste 1.300 de comune din România au protestat marți, 10 februarie, față de măsurile de austeritate impuse de Guvern. Aceștia reclamă salariile mici și riscul de concediere în perioada imediat următoare. Angajaţi din 24 de primării de comune din județul Harghita, în grevă de avertisment Angajaţi din 24 de primării de comune din […] © G4Media.ro.
12:40
Animalele de companie și sănătatea mintală a copiilor. Cum ajută câinii și pisicile dezvoltarea # G4Media
Deși animalele de companie sunt frecvent percepute ca având un rol pozitiv în dezvoltarea emoțională a copiilor, influența lor asupra echilibrului psihic nu este unanim benefică. Animalele de companie și sănătatea mintală a copiilor Atașamentul, definit ca acea conexiune emoțională profundă ce oferă unui copil sentimente de securitate și liniște. Alături de o figură de […] © G4Media.ro.
12:30
Ministrul de externe al Iranului: Teheranul va continua calea diplomatică cu SUA fără a avea încredere în cealaltă parte, ci în forțele armate # G4Media
Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat marți că Teheranul va continua calea diplomatică cu SUA fără a avea încredere în cealaltă parte, bazându-se în schimb pe forțele armate, transmite Iran International. „Vom merge pe această cale cu ochii deschiși, ținând cont de toate experiențele din trecut, fără a avea încredere în cealaltă […] © G4Media.ro.
12:20
Sagrada Familia din Barcelona, cea mai înaltă biserică din lume, va atinge în curând apogeul odată cu instalarea Turlei lui Hristos, cel mai înalt turn al clădirii / lucrările începute de arhitectul Antoni Gaudi în urmă cu mai bine de 140 de ani sunt departe de a fi încheiate # G4Media
Turla centrală a catedralei Sagrada Familia din oraşul spaniol Barcelona, cea mai înaltă biserică din lume, va fi finalizată în curând, însă lucrările începute de arhitectul Antoni Gaudi în urmă cu mai bine de 140 de ani sunt departe de a fi încheiate, în special din cauza unei dispute legate de faţada principală a clădirii, […] © G4Media.ro.
12:10
Romsilva câştigă definitiv procesul pentru 43.227 hectare de pădure din Bacău / Suprafeţele rămân în proprietatea statului # G4Media
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a obţinut în instanţă decizia definitivă favorabilă în dosarul privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 hectare de fond forestier, administrate de Direcţia Silvică Bacău, a anunţat, marţi, Romsilva, transmite Agerpres. Astfel, prin Decizia nr. 4 din 9.02.2026, pronunţată în rejudecarea revizuirii de către Tribunalul Mureş, instanţa a respins […] © G4Media.ro.
12:10
Ghislaine Maxwell a invocat în mod repetat dreptul la tăcere în cadrul unei audieri în Congres legată de pedofilul Epstein # G4Media
Ghislaine Maxwell, fostă parteneră a infractorului sexual Jeffrey Epstein, a refuzat luni să răspundă la întrebările Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, scrie BBC. Maxwell a compărut virtual pentru o depoziție cu ușile închise din închisoarea din Texas, unde ispășește o pedeapsă de 20 de ani pentru trafic sexual. Președintele Comitetului Republican de […] © G4Media.ro.
12:10
Serviciul de informaţii externe al Estoniei avertizează că Rusia plănuieşte o consolidare militară în contextul reînarmării Europei # G4Media
Rusia nu are intenţia de a lansa un atac militar asupra vreunui stat NATO în acest an sau anul viitor, dar se grăbeşte să-şi reconstruiască forţele pe măsură ce Europa îşi intensifică reînarmarea, a avertizat marţi serviciul de informaţii externe al Estoniei în raportul său anual, citat de agenția de știri Reuters, informație preluată de […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:00
O groapă comună din perioada vikingă, descoperită în orașul englez Cambridge, conţine rămăşiţele unui bărbat operat pe creier # G4Media
Arheologii au descoperit la marginea oraşului Cambridge, Anglia, o groapă comună din perioada vikingă în care se află rămăşiţele a 10 oameni, printre care şi un bărbat tânăr neobişnuit de înalt pentru acea perioadă, al cărui craniu prezintă urmele unei intervenţii chirurgicale, transmite marţi revista Live Science, citată de Agerpres. Această groapă comună poate fi […] © G4Media.ro.
12:00
Guvernul de la Berlin intenţionează să comande drone de atac în valoare de 536 de milioane de euro de la două firme germane noi, Helsing şi Stark Defence, în cadrul unui efort de reînarmare după invazia rusă în Ucraina, transmite Reuters marţi, după consultarea unor documente care prezintă contractele respective, transmite Agerpres. Confor informaţiei publicate […] © G4Media.ro.
12:00
Fernando Alonso a vorbit cu ocazia prezentării noului monopost al celor de la Aston Marin și despre retragerea din lumea agitată a Formulei 1, pilotul iberic spunând că cel mai probabil în luna septembrie a acestui an va lua o decizie. „Prefer să am 40 de ani decât 25”, a completat dublul campion mondial din […] © G4Media.ro.
11:50
Când legenda prinde viață: Arheologii scot la suprafață fragmente uriașe din Farul din Alexandria # G4Media
Arheologii au ridicat blocuri uriașe din Farul din Alexandria, descoperind urme ale unei intrări monumentale și permițând o reconstrucție digitală detaliată, transmite Mediafax. Timp de secole, Farul din Alexandria a existat la granița dintre istorie și legendă, admirat ca una dintre cele mai mari minuni ale lumii antice. Acum, arheologii au ridicat 22 de blocuri […] © G4Media.ro.
11:50
Premierul Ilie Bolojan susține că, în lipsa eficientizării administraţiei locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în lipsa unor măsuri de eficientizare a administraţiei publice locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune, transmite Agerpres. „Cred că anul trecut şi anul acesta vor fi nişte ani determinanţi pentru administraţia publică locală, pentru că avem două posibilităţi: să dovedim cu toţii – şi aici nu […] © G4Media.ro.
11:50
Alimentele congelate sunt la îndemână și au prețuri accesibile, dar cât sunt de sănătoase? Medic: „Fructele și legumele congelate pot păstra mai bine vitaminele decât alimentele proaspete” # G4Media
Într-o societate în care timpul este tot mai limitat, alimentele congelate au devenit uneori o prezență constantă în alimentația zilnică. De unde și interesul de a înțelege dacă pot fi o opțiune sănătoasă și în ce condiții. Totodată, se naște întrebarea: putem privi alimentele congelate ca un tot unitar sau trebuie să învățăm să facem […] © G4Media.ro.
11:40
99% dintre adolescenţi folosesc inteligența artificială, 80,96% au întâlnit conţinut fals creat cu AI, potrivit unui sondaj World Vision # G4Media
Aproximativ 99% dintre adolescenţi folosesc inteligenţa artificială, 80,96% au întâlnit conţinut fals creat cu ajutorul AI, iar 37,25% au învăţat despre utilizarea sigură a inteligenţei artificiale exclusiv din online şi de pe reţelele sociale, arată un sondaj realizat de World Vision România, transmite Agerpres. Chestionarul a fost aplicat unui număr de 604 elevi, majoritatea liceeni. […] © G4Media.ro.
11:30
Armenia şi SUA încheie un acord în domeniul nuclear civil pentru construcţia unui reactor nuclear care să înlocuiască singura centrală atomică a fostei republici sovietice # G4Media
Armenia şi Statele Unite au convenit luni să coopereze în domeniul nuclear civil, la câteva luni după ce Washingtonul a mediat un acord de pace între azeri şi armeni, în sudul Caucazului, şi în contextul eforturilor americane de a întări relaţiile cu o ţară fostă aliată apropiată a Rusiei, transmite agenția de știri Reuters, citată […] © G4Media.ro.
11:10
Premierul britanic refuză să-și dea demisia după scandalul Mandelson – Epstein / Atât din opoziție, cât și din propriul partid, lui Starmer i se cere să plece din Downing Street # G4Media
Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, a declarat că nu are intenția de a renunța la funcție, chiar și în fața solicitărilor tot mai insistente venite atât din partea opoziției, cât și a membrilor propriului său Partid Laburist, transmite Mediafax. Controversa majoră în care a fost implicat Keir Starmer a apărut după ce s-a descoperit că […] © G4Media.ro.
11:10
Companiile Meta şi Google, acuzate într-un proces în SUA că produc intenţionat dependenţă în rândul tinerilor utilizatori # G4Media
Procesul companiilor Meta şi Google a început luni în faţa unei instanţe civile din Los Angeles, în California (stat din vestul SUA) în urma unei plângeri depuse de Mark Lanier, avocatul unei tinere de 20 de ani, care i-a acuzat că „au fabricat adicţie în creierele copiilor” care au devenit dependenţi de aceste platforme, informează […] © G4Media.ro.
11:10
Uitați de blugii Celine purtați de Kendrick Lamar sau de haina roșie Alaïa a Rihannei. La Super Bowl LX a apărut o nouă senzație de modă și nu a venit din zona marilor case de lux. Bad Bunny a ales brandul-fanion al grupului Inditex, Zara, pentru mult așteptatul său show de pauză, scrie Fashion Network. […] © G4Media.ro.
11:00
Lando Norris, după lansarea noului monopost McLaren: „Se simte diferit față de tot ceea ce am condus până acum” # G4Media
McLaren a prezentat noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1, iar Lando Norris, campionul mondial en-titre, a spus că mașina „papaya” se simte diferit față de tot ce a condus până acum în Marele Circ. Începe testul de F1 din Bahrain – Cele mai importante detalii Noul monopost MCL40 a fost prezentat luni la […] © G4Media.ro.
11:00
Următoarea criză ar putea lovi direct în publicitatea online de pe marile platforme de social media # G4Media
Totul indică faptul că următoarea criză ar putea lovi direct în publicitatea online, una dintre principalele lor surse de venit, transmite Mediafax. Cea mai mare îngrijorare din Silicon Valley este că avântul inteligenței artificiale s-ar putea dovedi a fi o bulă. Însă, sub suprafață, se conturează un alt risc. Publicitatea digitală, care reprezintă o parte […] © G4Media.ro.
11:00
Ianuarie 2026, în topul celor mai calde cinci luni ianuarie la nivel mondial, dar nu şi în Europa, potrivit datelor observatorului european Copernicus # G4Media
Anul 2026 a debutat cu o lună ianuarie care se numără printre cele mai calde prime luni înregistrate vreodată, potrivit datelor observatorului european Copernicus publicate marţi, în pofida unui val de frig din emisfera nordică, care a provocat o reacţie din partea preşedintelui american cu privire la realitatea încălzirii globale, transmit agenţiile de știri AFP […] © G4Media.ro.
10:50
Cum funcționează sistemele de stocare a energiei pentru locuințe? 3 beneficii esențiale pentru eficiență, economie și profit energetic # G4Media
Un sistem de stocare a energiei pentru locuințe este o investiție inteligentă sau doar un moft? Acest articol își propune să explice pe înțelesul tuturor principiul său de funcționare și să analizeze cele trei valori esențiale: reducerea facturilor, asigurarea alimentării de rezervă și generarea de venituri suplimentare, pentru a te ajuta să decizi dacă merită […] © G4Media.ro.
10:50
Primar din județul Botoșani, trimis în judecată pentru luare de mită / Edilul este acuzat că ar fi primit o șpagă de 90.000 de lei în legătură cu efectuarea plăților aferente unor contracte de achiziții publice aflate în derulare # G4Media
Eugen Nechita, primarul comunei Drăgușeni, județul Botoșani, a fost trimis în judecată marți, 10 februarie, de procurorii anticorupție pentru luare de mită în formă continuată. „În perioada octombrie 2024 – februarie 2025, la intervale diferite de timp, inculpatul Eugen Nechita, în calitate de primar al comunei Drăgușeni, ar fi pretins cu titlu de mită, de […] © G4Media.ro.
10:40
Președinții PNL și PSD, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, participă marți, de la ora 10.30, laAdunarea Generală a Asociației Comunelor. G4Media transmite LIVE text cu principalele declarații. Context: Cei doi participă împreună la acest eveniment public, pe fondul atacurilor zilnice ale PSD la adresa premierului Bolojan. Mai mulți lideri și purtători de mesaj ai PSD, […] © G4Media.ro.
10:40
China a publicat marţi un document ce cuprinde principiile protejării securităţii naţionale în Hong Kong pentru a asigura stabilitatea, într-un mediu global incert, subliniind că Beijingul are o ”responsabilitate fundamentală” în privinţa situaţiei securităţii în fosta concesiune britanică, relatează agenţia de presă britanică Reuters, citată de Agerpres. Documentul (white paper) a fost elaborat de Consiliul […] © G4Media.ro.
10:30
Organizația Transparency International: România rămâne printre ultimele trei state din UE în clasamentul Indicelui de Percepţie a Corupţiei # G4Media
Corupţia se agravează la nivel global, inclusiv în democraţiile consolidate, pe fondul unui declin al leadershipului, arată Indicele de Percepţie a Corupţiei (IPC) 2025, lansat marţi de Transparency International, transmite Agerpres. România a obţinut un scor de 45 de puncte în IPC 2025, sub media democraţiilor fragile, care se situează la 47 de puncte. „Numărul […] © G4Media.ro.
10:20
Papa Leon al XIV-lea a trimis 80 de generatoare electrice și mii de materiale medicale în Ucraina, pentru a susține civilii afectați de efectele atacurilor asupra infrastructurii energetice și de temperaturile scăzute, transmite Mediafax. Sprijinul umanitar a venit ca răspuns la apelurile episcopilor ucraineni, care au avertizat asupra dificultăților tot mai mari cu care se […] © G4Media.ro.
10:20
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” notifică Guvernul privind intenţia de a declanșa grevă generală în sănătate # G4Media
Consiliul de Coordonare al Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” din România, întrunit luni, a decis notificarea Guvernului cu privire la intenţia de a declara grevă generală în sectorul sanitar, ca reacţie la politicile economice şi sociale promovate de Executiv. „Din punct de vedere juridic, motivul îl constituie proiectul de lege iniţiat de Guvern privind reducerea cu 10% […] © G4Media.ro.
10:20
Lindsey Vonn, mesaj emoționant după căzătura teribilă de la JO 2026: „Singurul eşec în viaţă este să nu încercaţi” # G4Media
Lindsey Vonn a transmis primul mesaj după căzătura teribilă pe care a suferit-o în timpul probei de coborâre contând pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. „Visul meu olimpic nu s-a termina așa cum am dorit. Nu a fost un final de poveste sau de basm”, a transmis, printre altele, marea schioară americană. […] © G4Media.ro.
10:20
Dragostea plutește în aer, dar nu și pentru animalele de companie: Cadourile de Valentine’s Day care pot fi letale pentru câini și pisici # G4Media
În timp ce pentru oameni dragostea poate fi combustibilul ideal pentru viața de zi cu zi, unele cadouri de Valentine’s Day pot fi letale pentru câini și pisici. Substanțele periculoase pot face dintr-o zi dedicată iubirii, un motiv de boală pentru animalele noastre de companie. Cadourile de Valentine’s Day care pot fi letale pentru câini […] © G4Media.ro.
10:10
Macron anunță că Europa trebuie să se pregătească pentru noi confruntări cu SUA, pentru că Trump urmărește ”dezmembrarea UE” # G4Media
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți că Europa ar trebui să se pregătească pentru noi confruntări cu SUA și să trateze recenta dispută legată de Groenlanda ca pe un semnal de alarmă pentru a accelera reformele economice amânate de mult și pentru a consolida influența globală a UE, transmite Mediafax. În interviuri publicate în […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
10:00
Procesul celor două Curți: Curtea de Apel decide azi dacă dezmembrează sau nu Curtea Constituțională # G4Media
La Curtea de Apel București se judecă azi dosarul prin care avocata AUR Silvia Uscov cere suspendarea și anularea decretului de numire ca judecător la Curtea Constituțională a profesorului clujean Dacian Dragoș. Dosarul este judecat de judecătoarea Georgeana Viorel, șefa Secției IX Contencios Administrativ și Fiscal. Procesul implică o miză uriașă, pentru că mâine Curtea […] © G4Media.ro.
09:50
Dosarele Epstein: șase nume au fost cenzurate fără explicații de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite # G4Media
Cazul Epstein nu și-a dezvăluit toate secretele. Numele a șase bărbați au fost ascunse fără explicații de către Departamentul de Justiție în dosarul criminalului sexual Jeffrey Epstein, au acuzat luni aleșii americani care au putut examina documentele necenzurate, potrivit Le Figaro. Ministerul Justiției a publicat pe 30 ianuarie „peste trei milioane de pagini” parțial cenzurate […] © G4Media.ro.
09:30
Persoanele care suferă de obezitate, cu 70% mai expuse la infecții severe, care pot duce și la deces # G4Media
Obezitatea este responsabilă pentru unul din şase decese provocate de boli infecţioase în Marea Britanie, sugerează un studiu recent, citat marţi DPA și preluat de Agerpres. La nivel mondial, în 2023, obezitatea a fost asociată, potrivit estimărilor, cu unul din zece decese legate de infecţii. Specialiştii au avertizat că persoanele obeze prezintă un risc cu […] © G4Media.ro.
09:10
Românii au mai mare încredere în ONG-uri decât în sindicate / A crescut și procentul celor care donează pentru presa independentă – sondaj FDSC # G4Media
Nivelul de încredere al populaţiei în organizaţiile neguvernamentale din România se menţine în jur de 50%, într-un context social marcat de crize succesive, polarizare accentuată şi neîncredere generalizată în instituţii, este concluzia unui sondaj realizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC). În acelaşi timp, deşi neîncrederea faţă de ONG-uri este şi ea relativ constantă […] © G4Media.ro.
09:10
Premierul Republicii Moldova Alexandru Munteanu face marți o vizită la Kiev, unde se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski și cu omologul său, Yulia Svyrydenko, transmite Mediafax. Potrivit Guvernului de la Chișinău, vizita oficială are loc „pentru a transmite un mesaj de solidaritate și a discuta cu partenerii ucraineni despre cooperarea bilaterală, evoluțiile în calea […] © G4Media.ro.
