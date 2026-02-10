Un bărbat din județul Dâmbovița a fost reținut într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectare a regimului armelor și al munițiilor / Este acuzat că ar fi vândut două arme letale aduse ilegal din Turcia pentru 4.500 de euro

10:20

În timp ce pentru oameni dragostea poate fi combustibilul ideal pentru viața de zi cu zi, unele cadouri de Valentine’s Day pot fi letale pentru câini și pisici. Substanțele periculoase pot face dintr-o zi dedicată iubirii, un motiv de boală pentru animalele noastre de companie. Cadourile de Valentine’s Day care pot fi letale pentru câini […] © G4Media.ro.