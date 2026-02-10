Peste 60% din companiile domeniului imobiliar sunt în risc de insolvență
Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit, în ultimele luni, nivelul istoric de 35 de miliarde de lei, o sumă dublă față de acum 10 ani. În contextul scăderii semnificative a pieței, peste 60% dintre companiile din acest sector au ajuns în risc de insolvență, arată o analiză realizată de compania de consultanță Frames. Nu […]
După ani de promovare a protocoalelor de „afirmare a genului”, instituțiile medicale din Statele Unite încep să răspundă în fața legii pentru deciziile luate în cazul minorilor. O primă sentință de 2 milioane de dolari, acordată unei tinere care a trecut prin proceduri ireversibile la vârsta de 16 ani, marchează începutul unei crize de responsabilitate […]
Blocul Național Sindical cere premierului Ilie Bolojan să nu sacrifice drepturile angajaților # QMagazine.ro
Blocul Național Sindical (BNS), în solidaritate cu Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC), îl îndeamnă pe premierul României să fie vocea lucrătorilor români la Bruxelles și să susțină un curs nou care să respingă austeritatea și să prioritizeze investițiile legate de condiționalități sociale, se arată într-un comunicat al BNS. În scrisoarea adresată premierului Ilie Bolojan, BNS […]
Studiu Nutribalance: 90% dintre adolescenți adorm cu telefonul în mână. Dr. Alina Epure, coordonator: Oboseala copiilor nu este lene. Este un simptom # QMagazine.ro
„Un studiu de wellbeing realizat pe elevi, părinți și profesori arată unde încep, de fapt, problemele de sănătate ale viitorului adult. Bolile cronice, epuizarea, anxietatea și burnout-ul nu apar brusc la vârsta adultă. Acestea se construiesc lent, în ani, începând din copilărie și adolescență, pornind de la tabieturile din familie. România continuă să trateze efectele, […]
Grindeanu, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România: Nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor! # QMagazine.ro
Reuniți la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au luat pe rând cuvântul. Bolojan a vorbit despre limitarea transferurilor și nevoia de eficiență, în timp ce Grindeanu a cerut „mai mult respect” și sprijin concret pentru primari, respingând stigmatizarea acestora în dezbaterea publică. Sorin Grindeanu, primul care a luat cuvântul la […]
(Dedic aceste rânduri doamnei Emilia Chebac, cu care am vorbit într-o zi 7 ore, doar despre cărți…și care este un neobosit promotor al acestora!) În 2013, când l-am însoțit pe Victor Ponta în vizita sa la Washington-fiind prima după mulți ani a unui premier sau președinte român- am preferat să renunț la Casa Albă și […]
Greva de avertisment a primăriilor. „Bolojan nu a venit la Palatul Victoria să facă reformă. Ci ca să pună țara în cap” # QMagazine.ro
Peste 1.300 de primării din țară vor fi, marți, în grevă de avertisment, între orele 10:00 și 12:00, salariații din administrația locală fiind nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan. „Greva este organizată de către Sindicatul Național SCOR, este rezultatul unui vot intern în structurile noastre și, cu lipsa câtorva voturi, de abținere, e unanimitate […]
Schimbare politică în Spania: progresiștii pierd teren în fața unei drepte tot mai vehemente # QMagazine.ro
Alegerile regionale recente din Spania, în special în Extremadura și Aragon, au adus pierderi semnificative Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) condus de prim-ministrul Pedro Sánchez. Aceste rezultate reflectă nu doar nemulțumirea internă, ci fac parte și dintr-un tipar european mai larg de ascensiune a forțelor conservatoare și de dreapta. Peisajul electoral regional din Spania Structura […]
„Să facem dreptate! NU primești, NU plătești!”, este îndemnul lansat de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, într-o conferință organizată luni, 9 februarie, pe subiectul termiei din București. Băluță, împreună cu reprezentanții Partidului Social Democrat în Consiliul General al Municipiului București (CGMB), a identificat soluțiile pentru rezolvarea echitabilă a disfuncționalităților recurente ce apar în procesul de […]
Începe procesul în care Călin Georgescu este acuzat de „glorificarea excesivă a trecutului istoric prin contrast cu situația prezentă” și de propagandă legionară # QMagazine.ro
Un complet de la Tribunalul București a respins, luni, contestația depusă de avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care acesta este acuzat de propagandă legionară. Procesul se află în cameră preliminară, iar în 9 decembrie 2025 Judecătoria Sectorului 1 a decis că se […]
Conferința de la Munchen. Europenii îl acuză pe Trump că distruge cu buldozerul ordinea planetară # QMagazine.ro
Vineri începe probabil cea mai tensionată Conferință de Securitate de la Munchen din istoria forumului, una în care principala temă este bătălia tot mai tăioasă între SUA și UE, foștii mari aliați postbelici, scrie Inpolitics. În documentele pregătitoare, sub numele „Sub spectrul distrugerii”, colectivul redacțional german îl prezintă pe Trump, fără menajamente, drept un președinte […]
Astăzi, la ora 12.00, a expirat termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru conducerea marilor parchete. Procedura a fost declanșată de ministrul Justiției, Radu Marinescu, la 8 ianuarie 2026, având în vedere că în 30 martie 2026 expiră legal mandatele șefilor Parchetului General și DNA. Liderii Parchetului General și DNA, Alex Florența și Marius Voineag, au […]
Abrudean, către partidele din coaliție: Aveți datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul # QMagazine.ro
Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, lansează un apel ca toate cele trei moțiuni depuse de opoziție să fie respinse „fără echivoc”, întrucât altfel ar fi un semnal de aliniere la agenda AUR. Abrudean afirmă, într-o postare pe Facebook, că partidele coaliției „au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul”. „Astăzi, în Senatul României, toate cele […]
Budăi, despre filozofia economică a lui Bolojan: Când singura strategie este de unde să mai tăiem, este clar că problema nu este deficitul de bani, ci deficitul de idei # QMagazine.ro
Deputatul PSD Marius Constantin Budăi atrage atenția că suntem „pe o pantă abruptă a prăbușirii consumului”, dar că România nu a intrat încă în recesiune. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Budăi afirmă că Ilie Bolojan are o altă filozofie decât cea a predecesorului săi Marcel Ciolacu: „dacă economia tușește, îi mai tăiem un […]
Moțiunea simplă împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan, criticat că a redus, într-un context inflaționist, sprijinul social pentru studenți, accesul la educație devenind „tot mai dependent” de venitul familiei, va fi dezbătută și votată luni în plenul Senatului, informează site-ul forului legislativ. Intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral […]
În 2025, Biserica Română a cheltuit 80 de milioane de euro pentru oameni aflați în nevoi # QMagazine.ro
O sinteză a activităților Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 din punct de vedere pastoral-liturgic, administrativ, cultural-misionar şi social-filantropic arată că dincolo de a ține vie credința unui popor, preoții și maicile, alături de membrii Sinodului și de Patriarhul Daniel fac o lucrare socială impresionantă. ACTIVITATEA PASTORAL-LITURGICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ Activitatea administrativ-bisericească, sacramental-liturgică, pastoral-misionară și cultural-educațională desfășurată de toți ierarhii, membri […]
Dmitriev și „Pachetul” lui de 12 trilioane de dolari sau cum s-au încălzit relațiile ruso-americane după frigul din Alaska # QMagazine.ro
Statele Unite și Rusia ar putea ajunge la acorduri bilaterale care afectează Ucraina fără participarea Kievului, a declarat președintele Volodymyr Zelensky în 6 februarie, în cadrul unei conferințe de presă cu jurnaliștii din Kiev. Declarațiile lui Zelensky vin în contextul intensificării activității diplomatice în jurul eforturilor de a pune capăt războiului pe scară largă al […]
Dmitrov și „Pachetul” lui de 12 trilioane de dolari sau cum s-au încălzit relațiile ruso-americane după frigul din Alaska # QMagazine.ro
Cine sunt funcționarii publici de la Primăria Sectorului 5 reținuți de DNA. TMB decide astăzi dacă vor fi arestați 30 de zile # QMagazine.ro
DNA a anunțat oficial începerea urmăririi penale împotriva a trei funcționari din Prrimăria condusă de Vlad Popescu Piedone (PSD), care au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca sâmbătă, 7 februarie, ei să fie prezentanți unui judecător al Tribunalului București, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cei trei sunt: CÂRLOGEA IULIAN […]
Dr. Cătălin Cîrstoiu, Spitalul Universitar, despre Mircea Lucescu: Ar trebui să stăm liniștiți! # QMagazine.ro
Managerul spitalului Universitar din București, Cătătlin Cîrstoiu, a oferit, pentru ProSport, o primă reacție despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul României se află internat de luni la Spitalul Universitar din cauza unor complicații survenite în urma unei răceli. În contextul problemelor de sănătate cu care se confruntă de ceva vreme Mircea Lucescu, Cătălin […]
S-a vindecat prin modă și a zburat prin fluturi până la recunoașterea publică. Mara Popa, într‑un interviu pentru Q Magazine. PE CORD DESCHIS Adesea ne ascundem în spatele hainelor, așa cum ne ascundem în spatele cuvintelor. De multe ori acestea nu neapărat spun ceva despre noi, ci mai degrabă ne ascund. Bineînțeles, în măsura în […]
Robert Negoiță e acuzat că a pus în pericol viața oamenilor asfaltând fără avize de la Transgaz # QMagazine.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este acuzat de procurorii DNA că a construit o stradă pe domeniul privat, fără a respecta exproprierea în toate etapele ei și alte 11 străzi pentru care „nu au existat autorizații de construire și avize de la TRANSGAZ, generând un pericol major pentru siguranța locuitorilor din zona drumurilor construite (risc […]
Florin Jianu: Pachetul de relansare economică al Guvernului va avea un impact limitat # QMagazine.ro
Pachetul de relansare economică vizat de Guvern va avea un impact „limitat” asupra întreprinderilor mici și mijlocii, a susținut președintele IMM România, Florin Jianu, care a pledat pentru măsuri de simplificare și debirocratizare, după reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. „Din perspectiva IMM România, a fost o discuție utilă. E bine că vorbim de […]
Bolojan, scrie LIA! „Curtea Constituțională nu este parte a procesului de implementare a politicilor guvernamentale și nici un instrument de validare a obiectivelor financiare ale Executivului” # QMagazine.ro
Scrisoarea adresată de premierul Ilie Bolojan, publicată de Q Magazine aici, către cei 9 judecători ai Curții Constituționale a produs stupoare și diferite reacții. În timp ce fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a catalogat-o, mai ales din perspectiva sa de fost judecător în cadrul CCR, drept „neavenită”, avocatul Toni Neacșu a spus că este […]
Federația SANITAS din România anunță că va iniția procedurile de declanșare a conflictului colectiv de muncă la nivelul sectoarelor de negociere colectivă Sănătate și cel de Asistență Socială. „Reprezentanții Federației SANITAS din România au participat astăzi, 6 februarie 2026, la ședința Consiliului Național Tripartit, în prezența domnului Ilie Bolojan-Premierul României și a echipei sale guvernamentale. […]
Jim Jordan: Aparatul de cenzură al UE nu este doar un dezacord în materie de reglementare, ci o linie roșie constituțională # QMagazine.ro
Președintele republican al Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților din SUA, Jim Jordan, a emis pe 5 februarie una dintre cele mai puternice avertismente de până acum împotriva a ceea ce el descrie ca fiind un regim european de cenzură în expansiune, cu consecințe globale, scrie European Conservative. Răspunzând la raportul comisiei privind reglementarea conținutului în UE, […]
Bolojan pune presiune pe judecătorii CCR. „Mai gravă este însă gafa juridică pe care o comite” # QMagazine.ro
Așa cum a declarat la conferința de presă de acum două zile, premierul Bolojan a informat Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii în privința legii privind pensiile magistraților. Bolojan a trimis celor nouă judecători CCR o scrisoare prin care explică implicațiile directe asupra obligațiilor asumate de România în fața Uniunii Europene, acuzând Curtea de pierderea […]
BNS, întrebare pentru Guvern și Președinte: Câți bani din Programul SAFE ajung cu adevărat în industria de apărare și în economia României? # QMagazine.ro
Blocul Național Sindical (BNS) solicită miniștrilor Economiei și Apărării, Irineu Darău și Radu Miruță, precum și șefului Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurcă, adică celor care au realizat strategia Programului SAFE, să precizeze care sunt direcțiile și liniile de acțiune pentru ca achizițiile planificate să rezulte în beneficiul industriei naționale de apărare, se arată într-un comunicat transmis […]
Procurorii DNA efectuează percheziții la Primăria Sectorului 5. Principalii suspecți sunt city managerul, șefi din poliția locală și arhitectul șef, potrivit unor surse Q Magazine apropiate anchetei. Dosarul deschis de DNA vizează infracțiuni de luare de mită, trafic de influență și fals intelectual, legate de autorizații date către diverși afaceriști care au blocuri în proiect de dezvoltare […]
Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune de 800.000 de lei de către procurorii anticorupție. Edilul a părăsit sediul Direcției Naționale Anticorupție după aproape șase ore de audieri, fără a face declarații presei. Procurorii anticorupție au efectuat, joi, percheziții în 11 locații din București și județul Ilfov, […]
Emmanuel Macron a făcut apel la Uniunea Europeană să-și accelereze agenda de „independență europeană” cu prilejul unei întâlniri cu șefii Comisiei și Consiliului, anturajul său afirmând că este hotărât „să facă valuri” la viitoarea reuniune a Celor 27, informează Agerpres. „Pentru o Europă care decide pentru ea însăși, mai competitivă și mai suverană. La muncă […]
Titus Corlățean, de la Washington, după ce s-a rugat împreună cu Trump: Așa un președinte mi-aș dori și în România # QMagazine.ro
Parlamentarul Titus Corlățean a participat joi, 5 februarie, la Mic dejunul cu rugăciune de la Washington, unde Donald Trump a ținut un discurs amplu, finalizat cu o rugăciune. Concluzia pesedistului, într-o postare pe Facebook, e că și-ar dori un asemenea președinte și în România. „Constat că cei mai mulți dintre decidenții europeni, inclusiv cei de […]
Trump își apără aliații: șeful parlamentului polonez, „executat” la o zi după ce l-a atacat pe Nawrocki # QMagazine.ro
Cu doar 24 de ore înainte ca Departamentul de stat american, prin vocea ambasadorului de la Varșovia, să anunțe ruperea oricăror relații cu președintele Seimului polonez, Włodzimierz Czarzasty, acesta din urmă a dat un atac politic dur la președintele Poloniei, un mare aliat al lui Trump. Mesajul american, nu extrem de subtil, ar fi că […]
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis eliberarea din arest preventiv a avocatei Adriana Georgescu și a lui Gheorghe Iscru (cel care se recomanda drept general SIE), în dosarul în care cei doi sunt acuzați de trafic de influență. Ei urmează să fie plasați în arest la domiciliu pentru următoarele 22 de zile, timp […]
Ucraina și Rusia au efectuat joi un schimb de prizonieri convenit în timpul negocierilor de la Abu Dhabi mediate de SUA, dar alte chestiuni ce împiedică încheierea războiului ruso-ucrainean par să fie în continuare blocate, informează Agerpres. A doua rundă de discuții între Kiev, Moscova și Washington s-a încheiat joi în Emiratele Arabe Unite, după […]
Iată concluziile la care a ajuns Inspecția Judiciară după ce-a verificat acuzațiile din documentarul Recorder. Document # QMagazine.ro
Inspecția Judiciară a analizat aspectele controversate prezentate de redacția Recorder în documentarul „Justiția capturată”, difuzat la finalul anului 2025, și concluziile au fost prezentate Consiliului Superior al Magistraturii joi, 5 februarie. Q Magazine prezintă fragmente din acest raport. Amintim că documenatrul a fost prima dintr-o serie de acțiuni coordonate cu o parte a liderilor politici, […]
Procurorii anticorupție efectuează percheziții la sediul Primăriei Sectorului 3 într-un dosar de abuz în serviciu. De asemenea, au loc descinderi și la locuința primarului Robert Negoiță. Într-un comunicat al DNA se arată că faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai […]
Sindicatul din Guvern acuză: Reforma lui Bolojan se face prin forțarea Constituției și prin guvernare de tip solo # QMagazine.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) cere premierului Ilie Bolojan să „abandoneze definitiv ideea de a guverna ca și cum ar fi singur în stat și de a aborda o guvernare mai justă, așa cum îi cere și UDMR, prin președintele Kelemen Hunor”. Sindicatul a transmis un comunicat prin care îl acuză […]
Bolojan face presiuni asupra judecătorilor CCR: Cred că fiecare instituție trebuie să fie informată cu privire la consecințele unor anumite decizii # QMagazine.ro
„Voi informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii”, a declarat premierul Ilie Bolojan în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria. Afirmația făcută de premier vine în contextul în care CCR a amânat de patru ori pronunțarea în cazul legii privind pensiile magistraților. „Voi informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii. S-a […]
În februarie 2026 a izbucnit o dispută aprinsă între Statele Unite și Uniunea Europeană privind guvernanța digitală și normele de libertate a exprimării, care reflectă tensiuni ideologice și geopolitice mai profunde în relațiile transatlantice. Libertate de exprimare sau cenzură străină? Pe 3 februarie, Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților din SUA, condusă de republicani, a publicat […]
Lider PSD: Nicușor Dan are o obligație instituțională, nu o opțiune politică: să prezinte public probele cu privire la anularea alegerilor # QMagazine.ro
Nicușor Dan „nu mai poate amâna prezentarea publică a probelor și argumentelor pe care a afirmat că le deține cu privire la anularea alegerilor”, afirmă Mihai Fifor, deputat PSD. Reacția lui Fifor vine după apariția raportului Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a SUA, în care se vorbește despre imixtiunea Comisiei Europene în alegerile din mai […]
A doua rundă de discuții trilaterale între negociatori din Ucraina, Rusia și SUA pentru a pune capăt războiului dintre Moscova și Kiev a început miercuri la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, potrivit unei postări pe rețelele sociale a lui Rustem Umerov, membru al delegației ucrainene, informează Agerpres. „Procesul de negocieri a început într-un format […]
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat informații de la primăriile din România privind sumele pe care le achită lunar pentru servicii de pază și a realizat un top al acestora, se arată într-un comunicat al fundației. Potricit FACIAS, primele trei poziții în clasament sunt ocupate de Primăria Municipiului Constanța, Primăria Municipiului […]
Simion: Cerem revenirea la democrație, la votul poporului, alegeri parlamentare anticipate # QMagazine.ro
George Simion, președintele AUR, a declarat la Palatul Parlamentului că, din 6 decembrie 2024, România nu mai este o democrație, fapt confirmat și de raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din congresul SUA. Simion a cerut „revenirea la democrație” și „alegeri parlamentare anticipate” „Având în vedere toate declarațiile din ultimele luni ale oficialilor din statul […]
GRAMPET dorește clarificarea rapidă a suspiciunilor care îl vizează pe unul dintre directorii săi și anunță că toate operațiunile la nivelul grupului se desfășoară normal # QMagazine.ro
Grupul GRAMPET, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, condus de omul de afaceri Gruia Stoica, anunță că activitatea sa nu a fost în niciun fel perturbată și operațiunile sale se desfășoară în condiții de continuitate și stabilitate. Precizările vin la o zi după ce procurorii DNA […]
Profesorii care protestează în fața Palatului Victoria avertizează: Pregătim referendumul pentru GREVĂ GENERALĂ # QMagazine.ro
Membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater” protestează în fața Palatului Victoria, nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvern care influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice. Pe pancartele participanților la manifestație sunt scrise mesaje precum: „Școală săracă = țară needucată” […]
Kelemen Hunor: Bolojan e un dur. Până în mai-iunie, dispare orice suport pentru acest guvern # QMagazine.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți seara, că Guvernul ar trebui să revină asupra deciziei privind majorările de taxe și impozite locale, prin reducerea acestora cu 50%, argumentând că „nu poți să guvernezi împotriva oamenilor”. „Toată lumea a văzut că în acest moment presiunea pe fiecare om, pe fiecare cetățean, e foarte mare. Anul […]
