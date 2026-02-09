Conferința de la Munchen. Europenii îl acuză pe Trump că distruge cu buldozerul ordinea planetară

21:00

Cu doar 24 de ore înainte ca Departamentul de stat american, prin vocea ambasadorului de la Varșovia, să anunțe ruperea oricăror relații cu președintele Seimului polonez, Włodzimierz Czarzasty, acesta din urmă a dat un atac politic dur la președintele Poloniei, un mare aliat al lui Trump. Mesajul american, nu extrem de subtil, ar fi că […]