Primăvară ca la țară, doar că în București: Târg de Mărțișor la Muzeul Satului. Începe pe 23 februarie și ține până de Ziua Femeii
B365.ro, 10 februarie 2026 13:50
În timp ce calendarul ne pregătește pentru primele zile de martie, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti" își deschide din nou porțile pentru unul dintre cele mai îndrăgite evenimente ale anului. Târgul de Mărțișor „Primăvara
• • •
Acum o oră
13:50
Trafic închis pe Strada Clăbucet pentru lucrări la șinele de tramvai de aici. Șoferii pot ocoli prin Str. Puțul lui Crăciun # B365.ro
Lucrările de modernizarea șinelor de tramvai dintre Piața Presei și Bulevardul Expoziției avansează. Traficul este închis pe Strada Clăbucet pentru continuarea șantierului. Mașinile pot ocoli În București, sunt deschise mai multe șantiere pentru modernizarea șinelor
13:50
13:40
Podul de acces pe Insula Lacul Morii va costa aproximativ 600.000 €. Licitația pentru reabilitare a fost lansată în SEAP # B365.ro
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a lansat în SEAP licitația pentru reabilitarea podului de acces pe Insula Lacul Morii. Consiliul Local al Sectorului 6 a cerut ca podul să fie trecut din
Acum 2 ore
13:10
Clarificările Termoenergetica privind facturile la apă caldă și căldură, după ce Băluță a convocat ședința extraordinară CGMB pentru proiectul „Nu primești, nu plătești” # B365.ro
Termoenergetica a venit cu mai multe clarificări privind calculul facturii de energie termică pentru apă caldă și căldură. Compania precizează că încasarea banilor este pusă în contractul cu clienții ei. Amintim că PSD București a
13:00
Papucii de casă din lână pentru copii ridică mereu aceeași întrebare: îi speli și rămân la fel de moi, sau își pierd forma după prima tură de apă? Vestea bună: îi poți curăța fără probleme,
12:50
Spitalul Universitar București are un nou centru de radioterapie oncologică. Tratarea pacienților va începe peste 2 luni # B365.ro
Astăzi, 10 februarie, a fost inaugurat un centru de radioterapie oncologică la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB). Acesta este dotat cu aparatură de ultimă generație și tehnici moderne de tratament. Un centru de radioterapie
12:50
FOTO | Cele mai noi imagini de pe Șantierul de la Unirii. Constructorul avansează cu lucrările pentru turnarea betonului pe alte secțiuni ale noului planșeu # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, publică noi imagini de pe șantierul Planșeului Unirii, la începutul unei „noi săptămâni de forță". În perioada aceasta constructorul continuă pregătirile pentru următoarele turnări de beton. Constructorul avansează cu lucrările
Acum 4 ore
11:50
FOTO | Tigrata din Berceni, o mâță cu o lăbuță tatuată pe burtică, a rătăcit drumul spre casă. Ce înseamnă semnul verzuliu, pus de veterinar # B365.ro
O piscă tigrată a fost găsită zăbovind pe Strada Padeșu din Sectorul 4 de către o bcuureșteancă. Femeia a precizat că micuța era foarte agitată când a fost găsită și căuta ceva în timp ce
11:40
Accident grav pe drumul de la Giurgiu la București, cu 5 oameni răniți. Trafic oprit pe DN 5, circulație deviată prin Adunații Copăceni # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident pe DN5, pe sensul Giurgiu – București, în zona localității Adunații Copăceni. Centrul Infotrafic a transmis că circulația este oprită aici și traficul este deviat
11:30
VIDEO | Surpriza de pe Autostrada A1, la tunelul Daniela din secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș. Constructorul PORR și-a „tatuat” numele la intrare # B365.ro
În spațiul online, au apărut noi imagini de la tunelul Daniela de pe secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș. Constructorul austriac PORR și-a gravat numele la intrarea tunelului. A fost gravat numele constructorului Au
10:40
Suspans în parcările de reședință din S3: mai vin sau nu mopurile motorizate ale lui Negoiță, în contestatul program de curățenie. Ce SMS au primit bucureștenii de la primărie # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 3 s-au obișnuit în cele din urmă cu ziua în care se face curățenie în parcare. Dar odată cu suspendarea primarului de sector, Robert Negoiță, întâmpină unele confuzii. Luni seară, pe 9
Acum 6 ore
10:00
Primăria S3 vs bucureșteni, în Bătălia Gunoaielor. Autoritățile somează oamenii să semneze contracte de salubritate, oamenii cer autorităților să-i scape de munții de mizerie # B365.ro
Administrația locală reamintește bucureștenilor că trebuie și cum pot încheia contractele de salubritate în Sectorul 3. La rândul lor, locuitorii de aici spune că autoritățile au obligația să ridice gunoiul de la și de pe
09:40
FOTO | Colecție de gropi de pe strada cu nume predestinat: Odihnei. Bucureștean: Craterele astea se odihnesc aici de ceva vreme! # B365.ro
În Sectoru 5 al Capitalei de mai bine de ceva timp, pe Strada Odihnei sunt câteva perechi de gropi care pun bețe în roate șoferilor care trec pe acolo. Gropile care se odihnesc pe Strada
09:10
500 de primari vin azi la București, să se certe cu Bolojan mai ales pentru mărirea taxelor și impozitelor locale. Cât durează întâlnirea cu premierul, în primării e grevă # B365.ro
Peste 1.300 de primării din țară vor face o grevă, astăzi, 10 februarie, timp de două ore. Angajații administrațiilor locale sunt nemulțumiți de măsurile aplicate de Gubernul lui Bolojan. Primarii au o întâlnire programată cu
09:00
VIDEO | Băluță, atac aproape visceral la Ciucu: Un om îngust, mentalitate de baron și comportament mafiot # B365.ro
Una dintre certitudinile acestui mandat de primar general al lui Ciprian Ciucu este războiul (care se anunță unul de uzură, poe termen lung) cu primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Sigur, bătălia la baionetă și explicită
08:50
Topul pistelor de alergare din București. Cele mai bune locuri de alergat din oraș, recomandate chiar de bucureșteni # B365.ro
Alegatul a devenit unul ditre sporturile cele mai pracicate de bucureșteni în ultimul timp. Dacă ieși prin oraș cu prietenii prin parcuri sau chiar pe la tine prin cartier nu ai cum să nu vezi
08:30
FOTO | „Prada de la Obor”. Peste 13 mii de țigări de contrabandă, confiscate din piață și de pe lângă. Amenzi de 70 de mii de lei pentru vânzătorii clandestini # B365.ro
Polițiștii locali din Sectorul 2 au confiscat peste 13 mii de țigarete din zona Pieței Obor, de la oameni care le vindeau ilegal. Cele șase persoane au primit amenzi pentru comercializarea clandestină. Au fost date
Acum 8 ore
07:20
Bucureștiul are un talent aparte: să-ți vândă viitorul în capitole frumoase („consultare de piață", „caiet de sarcini", „strategie", „proiect major"), în timp ce prezentul te prinde zilnic pe Dimitrie Pompeiu într-o versiune de oraș care
Acum 12 ore
06:10
FOTO | Povestea tristă a mult îndrăgitelor autobuze din anii ’30, cu care bucureștenii traversau orașul în lung și în lat # B365.ro
Nu mai avem mult până în 2030, când se împlinește centenarul de când autobuzele au început să circule pe străzile Bucureștilor. Se cumpăraseră pe atunci nu mai puțin de 2.000 de astfel de mijloace în
Acum 24 ore
19:40
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, săptămâna aceasta. Rețele Electrice anunță lista străzilor afectate în perioada 10-13 februarie # B365.ro
Rețele Electrice România anunță noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Compania transmite lista străzilor afectate în perioada 10-13 februarie 2026. Întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, săptămâna aceasta Rețele Electrice
19:00
VIDEO | Poliția Locală, reminder pentru șoferii din București: plătiți parcarea, verificăm și sancționăm! 2.000 de note de constatare au fost emise în ultimele 2 săptămâni # B365.ro
Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București (DGPLMB) reamintește șoferilor necesitatea achitării tarifului de parcare publică din Capitală, într-un efort de a asigura ordinea în utilizarea spațiilor publice. În ultima lună, polițiștii locali au
18:50
FOTO | Cele 3 locuri din S3 unde găsești pubelele „încurcă-lume” ale lui Negoiță: într-o stație STB, pe locuri de parcare și sub geamul bucureștenilor # B365.ro
„Colectăm responsabil" este deviza Primăriei Sectorului 3. Robert Negoiță a ținut să le amintească și reamintească constant locuitorilor cât de importantă este colectarea separată a deșeurilor în ultimul an (deocamdată, primarul nu-și mai poate exercita
17:30
VIDEO | Un teren privat din cartierul Tei Toboc a fost igienizat. PS2 a obținut în instanță dreptul de a salubriza și împrejmui proprietatea # B365.ro
Echipe de salubrizare din Sectorul 2 au curățat un teren insalubru din cartierul Tei Toboc. Primăria a anunțat că a obținut în instanță autorizarea de a pătrunde pe această proprietate privată pentru a salubriza și
17:20
Dacă produci conținut constant, probabil ai trecut deja prin dilema clasică: telefonul este rapid, dar limitat, iar o cameră mare oferă calitate, însă cere timp, greutate și atenție. Cauți, probabil, o soluție de mijloc, care
16:10
FOTO | Johnny Piratul vrea să dea la schimb viața nomadă pe o căsuță călduroasă în București. Motanul, de culoare gri, își caută omul lui # B365.ro
Un motănel gri, Johnny Piratul, a cărui căsuță a fost mai mereu strada, caută o familie iubitoare în București. Este destul de bătrânel și nu mai are un ochișor. Johnny Piratul, un pisoi gri superb
16:10
ESENȚIAL | Depourile STB Titan și Colentina vor fi modernizate. Primăria Capitalei a lansat în SEAP licitația pentru proiectare și lucrări # B365.ro
Primăria Capitalei a lansat în SEAP o licitație pentru lucrările de modernizare a celor două depouri STB, Titan și Colentina. Contractul este de aproape 130 de miloane de euro. Contractul este în două loturi Primăria
16:10
49 de întrebări cu Primăria Sectorului 1. Se reiau consultările publice pentru prioritățile bugetare din 2026, bucureștenii vor fi întrebați de curățenie, spații verzi, investiții viitoare # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a anunțat extinderea procesului de transparență decizională prin derularea unei noi campanii de consultare publică telefonică. Obiectivul principal al acestui demers este stabilirea priorităților pentru construcția bugetară a anului 2026. Această inițiativă
15:20
FOTO | Uriașa groapă de la noi din oraș care aproape că înghite cu totul o gură de canal. E pe o alee dintre blocuri, pe Bd. Bucureștii Noi # B365.ro
În Capitală, de vrem sau chiar de nu vrem, sunt foarte multe gropi pe carosabil. Multe dintre acestea sunt periculoase și pentru pietoni, nu doar pentru șoferi. De această dată, în atenția bucureștenilor a ajuns
15:10
Vom merge cu două noi rame Coradia pe traseul București-Timișoara de la 1 martie. La ce ore pleacă din Gara de Nord și la cât ajung în vestul țării # B365.ro
De la 1 martie, CFR Călători va opera două perechi de trenuri InterRegio cu rame Alstom Coradia. Ele vor funcționa pe reația București Nord – Timișoara Nord. Două rame Coradia ne vor duce de la
15:00
Accident auto vs tramvai în intersecție la Afi Cotroceni. STB: Liniile 1 și 11, blocate în zona bulevardelor General Paul Teodorescu și Timișoara # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident între o mașină și un tramvai. STB a anunțat că liniile 1 și 11 sunt blocate în zona bd. General Paul Teodorescu/bd. Timisoara, sens Razoare.
14:30
Marea problemă a „orașului-parcare” București: locurile de parcare. Șoferii își lasă mașinile pe trotuare și spații verzi, pietonii merg direct pe carosabil # B365.ro
Bucureștiul se transformă, de la o zi la alta, într-un imens depozit de metal pe roți, pe măsură ce spațiul public devine tot mai limitat. Contrastul puternic dintre numărul vehiculelor înmatriculate și infrastructura oficială a
14:30
FOTO | Mesajele de protest ale unui bucureștean față de noile garduri de beton apărute în Sectorul 4. „Astea-s borduri faraonice” # B365.ro
Bordurile vechi din Sectorul 4 au fost înlocuite cu mici ziduri de beton. Mai mulți bucureșteni au arătat că nu sunt de acord cu montarea acestora. Pe multe dintre ele, au apărut diferite inscripții. Acestea
Ieri
14:10
Porțelanuri, tablouri, bijuterii și alte obiecte vintage, la Antique Market. Târgul de antichități și obiecte de colecție e săptămâna asta, la Romexpo # B365.ro
Săptămâna aceasta, de pe 12 până pe 15 februraie, va avea loc Antique Market – Târgul de antichități și obiecte de colecție. Intrarea se face pe bază de bilet. Antique Market – Târgul de antichități
13:30
VIDEO | Băluță, despre proiectul „Nu primești, nu plătești” apă caldă și căldură: „Am convocat o ședință extraordinară a CGMB pe 24 februarie” # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunța la începutul lunii februarie că PSD va propune un proiect de hotărâre prin care bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura la Termoenergetica, dacă acestea nu sunt livrate.
13:10
ALERTĂ | Un camion a luat foc pe Centura Capitalei, între Măgurele și Jilava. Trafic îngreunat în zonă # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a izbucnit un incendiu pe Centura București. Un martor a precizat că acest eveniment are loc între Măgurele și Jilava. Incendiu pe Centura București Cu puțin timp în urmă, a
12:30
Actorii TNB protestează mâine în fața teatrului. Ministerul Culturii le cere să raporteze activitatea zilnică, ei zic că asta ar „ucide creativitatea” # B365.ro
Mâine, 10 februarie, actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale" din București (TNB), alături de personalul care deservește scena din toate sectoarele teatrului, organizează un protest. Acesta va avea loc la ora 14.30, în fața TNB. Va
12:20
Frig și ninsori slabe în București, la început de săptămână ❄️ ANM are prognoza specială pentru Capitală, valabilă până miercuri # B365.ro
Săptămâna aceasta debutează cu frig și ninsori slabe în București. Meteorologii au anunțat că vor fi rafale temporare de vânt de până la 45 km/h. Temperaturile vor fi scăzute Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a
11:20
Consultare de piață pentru lărgirea Bulevardului Dimitrie Pompeiu. Proiectul include conectarea liniilor 16 și 36 la traseul „Tramvaiului Corporatiștilor” # B365.ro
Primăria Capitalei a publicat un anunț în SEAP care vizează modernizarea zonei corporatiștilor din Pipera. Administrația locală consultă piața privind conținutul caietului de sarcini de la proiectul pentru lărgirea Bulevardului Dimitrie Pompeiu, extinderea infrastructurii de
11:10
Negoiță nu s-a hotărât încă dacă va plăti cauțiunea de 800.000 de lei. „Vedem, deocamdată analizăm”. Între timp, a dat dimineață un autograf la poliție # B365.ro
Primarul suspendat al Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a prezentat astăzi, 9 februarie, la Secția 13 de Poliție din București pentru a semna controlul judiciar. Acesta a evitat dialogul cu jurnaliștii și a oferit doar câteva
10:40
Un nou ansamblu imobiliar va apărea lângă Dragonul Roșu. Va avea hotel, apartamente, birouri, dar și spații comerciale # B365.ro
Grupul Niro, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din România, pregătește un nou proiect pentru Buucrești. Acesta se va afla în zona Dragonul Roșu din București. Proiectul vizează dezvoltarea unui ansamblu care va însuma
10:20
Ce poți face în București în weekendul îndrăgostiților. Sunt piese și spectacole speciale. Unde pot merge cei anti-Valentine’s Day # B365.ro
Valentine's Day este foarte aproape, iar în București sunt mai multe evenimente pregătite. Primăria Capitalei a dat câteva recomandări pentru săptămână și pentru weekendul îndrăgostiților. Unde se iese în weekendul îndrăgostiților Valentine's Day se apropie
09:50
FOTO | Cum arată o dimineață de coșmar pe linia 41, cu o coadă de tramvaie cât vezi cu ochii. Cauza: o urgență medicală într-un vagon # B365.ro
În această dimineață, tramvaiele 41 au fost blocate mai mult de 10 minute pe Șoseaua Virtuții. Această situație a fost cauzată pentru că un călător a avut nevoie de îngrijiri medicale. Bucureștenii care circulau au
09:30
Meteo UPDATE | Când scăpăm de gerul ăsta resimțit cu care ne-am trezit dimineață în București. Vremea se îndreaptă, dar nu cât ai bate din palme # B365.ro
Săptămâna aceasta a început cu o vreme mai puțin prietenoasă, ba chiar friguroasă. Vântul se resimte extrem de rece. Singurul gând în aceste momente este când vine cu adevărat primăvara și mai renunțăm și noi
09:20
VIDEO | Centura Comarnic prinde contur, cu noi amânări. Pe aici vom circula de la București la munte ca să evităm aglomerația de pe Valea Prahovei # B365.ro
În spațiul online, au apărut noi imagini de la Centura Comarnic. La finalul lucărilor, șoferii vor circula pe aici pentru a scăpa de traficul de pe Valea Prahovei. Șantierul continuă, iar termenul de finalizare ar
09:00
VIDEO | STBanda de pe Bulevardul Unirii pe care autobuzele dârdâie și se zguduie ca tramvaiele pe șine vechi. A fost pavată ani de zile cu piatră cubică, s-a pus asfalt, dar n-a biruit # B365.ro
Extinderea la 65,3 kilomet
08:50
S-a întors norocul la Hanul Evreilor, cândva înfloritor, acum pe ducă. Cine va salva Monumentul Neculescu, pe vremuri plin de prăvălii ținute de negustori israeliți din București # B365.ro
Pe cât este de veche și spectaculoasă istoria Hanului Evreilor sau Neculescu, pe atât e de anonimă și complet uitată. Clădirea din Calea Moșilor a ajuns într-o stare de degradare dezolantă pentru privire, rușinoasă pentru […] Articolul S-a întors norocul la Hanul Evreilor, cândva înfloritor, acum pe ducă. Cine va salva Monumentul Neculescu, pe vremuri plin de prăvălii ținute de negustori israeliți din București apare prima dată în B365.
08:40
08:30
Dispută între constructorii de la extinderea Magistralei de metrou M4. De ce îi acuză turcii pe români # B365.ro
Extinderea Magistralei de metrou M4 are iar probleme. Constructorii celor două secțiuni ale traseului, compania turcă Gulemak și cea românească Erbașu au o dispută privind contractele obținute. Turcii spun că românii nu ar fi respectat […] Articolul Dispută între constructorii de la extinderea Magistralei de metrou M4. De ce îi acuză turcii pe români apare prima dată în B365.
06:10
Superbă fotografie cu Sala Palatului, care a însoțit Bucureștiul de la congresele de propagandă politică, la concerte de muzică clasică și crește odată cu noile generații # B365.ro
Când mă uit la fotografii cu Bucureștiul din vremurile în care eu nici nu existam, la prima vedere mi se pare că-s făcute cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Adică îmi este cumva peste puterea de a […] Articolul Superbă fotografie cu Sala Palatului, care a însoțit Bucureștiul de la congresele de propagandă politică, la concerte de muzică clasică și crește odată cu noile generații apare prima dată în B365.
05:10
Testele noilor metrouri Alstom, suspendate în București. Sau care este, de fapt, distanța dintre promisiuni și realitate # B365.ro
Semnarea contractului dintre Metrorex și Alstom pentru livrarea noilor trenuri destinate Magistralei 5 trebuia să fie un pas către fluidizarea și modernizarea transportului în comun din București. Noile rame Metropolis, produse în Brazilia, au fost […] Articolul Testele noilor metrouri Alstom, suspendate în București. Sau care este, de fapt, distanța dintre promisiuni și realitate apare prima dată în B365.
