Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, săptămâna aceasta. Rețele Electrice anunță lista străzilor afectate în perioada 10-13 februarie
B365.ro, 9 februarie 2026 19:40
Rețele Electrice România anunță noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Compania transmite lista străzilor afectate în perioada 10-13 februarie 2026. Întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, săptămâna aceasta Rețele Electrice
• • •
VIDEO | Poliția Locală, reminder pentru șoferii din București: plătiți parcarea, verificăm și sancționăm! 2.000 de note de constatare au fost emise în ultimele 2 săptămâni # B365.ro
Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București (DGPLMB) reamintește șoferilor necesitatea achitării tarifului de parcare publică din Capitală, într-un efort de a asigura ordinea în utilizarea spațiilor publice. În ultima lună, polițiștii locali au
FOTO | Cele 3 locuri din S3 unde găsești pubelele „încurcă-lume” ale lui Negoiță: într-o stație STB, pe locuri de parcare și sub geamul bucureștenilor # B365.ro
„Colectăm responsabil" este deviza Primăriei Sectorului 3. Robert Negoiță a ținut să le amintească și reamintească constant locuitorilor cât de importantă este colectarea separată a deșeurilor în ultimul an (deocamdată, primarul nu-și mai poate exercita
VIDEO | Un teren privat din cartierul Tei Toboc a fost igienizat. PS2 a obținut în instanță dreptul de a salubriza și împrejmui proprietatea # B365.ro
Echipe de salubrizare din Sectorul 2 au curățat un teren insalubru din cartierul Tei Toboc. Primăria a anunțat că a obținut în instanță autorizarea de a pătrunde pe această proprietate privată pentru a salubriza și
Dacă produci conținut constant, probabil ai trecut deja prin dilema clasică: telefonul este rapid, dar limitat, iar o cameră mare oferă calitate, însă cere timp, greutate și atenție. Cauți, probabil, o soluție de mijloc, care
FOTO | Johnny Piratul vrea să dea la schimb viața nomadă pe o căsuță călduroasă în București. Motanul, de culoare gri, își caută omul lui # B365.ro
Un motănel gri, Johnny Piratul, a cărui căsuță a fost mai mereu strada, caută o familie iubitoare în București. Este destul de bătrânel și nu mai are un ochișor. Johnny Piratul, un pisoi gri superb
ESENȚIAL | Depourile STB Titan și Colentina vor fi modernizate. Primăria Capitalei a lansat în SEAP licitația pentru proiectare și lucrări # B365.ro
Primăria Capitalei a lansat în SEAP o licitație pentru lucrările de modernizare a celor două depouri STB, Titan și Colentina. Contractul este de aproape 130 de miloane de euro. Contractul este în două loturi Primăria
49 de întrebări cu Primăria Sectorului 1. Se reiau consultările publice pentru prioritățile bugetare din 2026, bucureștenii vor fi întrebați de curățenie, spații verzi, investiții viitoare # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a anunțat extinderea procesului de transparență decizională prin derularea unei noi campanii de consultare publică telefonică. Obiectivul principal al acestui demers este stabilirea priorităților pentru construcția bugetară a anului 2026. Această inițiativă
FOTO | Uriașa groapă de la noi din oraș care aproape că înghite cu totul o gură de canal. E pe o alee dintre blocuri, pe Bd. Bucureștii Noi # B365.ro
În Capitală, de vrem sau chiar de nu vrem, sunt foarte multe gropi pe carosabil. Multe dintre acestea sunt periculoase și pentru pietoni, nu doar pentru șoferi. De această dată, în atenția bucureștenilor a ajuns
Vom merge cu două noi rame Coradia pe traseul București-Timișoara de la 1 martie. La ce ore pleacă din Gara de Nord și la cât ajung în vestul țării # B365.ro
De la 1 martie, CFR Călători va opera două perechi de trenuri InterRegio cu rame Alstom Coradia. Ele vor funcționa pe reația București Nord – Timișoara Nord. Două rame Coradia ne vor duce de la
Accident auto vs tramvai în intersecție la Afi Cotroceni. STB: Liniile 1 și 11, blocate în zona bulevardelor General Paul Teodorescu și Timișoara # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident între o mașină și un tramvai. STB a anunțat că liniile 1 și 11 sunt blocate în zona bd. General Paul Teodorescu/bd. Timisoara, sens Razoare.
Marea problemă a „orașului-parcare” București: locurile de parcare. Șoferii își lasă mașinile pe trotuare și spații verzi, pietonii merg direct pe carosabil # B365.ro
Bucureștiul se transformă, de la o zi la alta, într-un imens depozit de metal pe roți, pe măsură ce spațiul public devine tot mai limitat. Contrastul puternic dintre numărul vehiculelor înmatriculate și infrastructura oficială a
FOTO | Mesajele de protest ale unui bucureștean față de noile garduri de beton apărute în Sectorul 4. „Astea-s borduri faraonice” # B365.ro
Bordurile vechi din Sectorul 4 au fost înlocuite cu mici ziduri de beton. Mai mulți bucureșteni au arătat că nu sunt de acord cu montarea acestora. Pe multe dintre ele, au apărut diferite inscripții. Acestea
Porțelanuri, tablouri, bijuterii și alte obiecte vintage, la Antique Market. Târgul de antichități și obiecte de colecție e săptămâna asta, la Romexpo # B365.ro
Săptămâna aceasta, de pe 12 până pe 15 februraie, va avea loc Antique Market – Târgul de antichități și obiecte de colecție. Intrarea se face pe bază de bilet. Antique Market – Târgul de antichități
VIDEO | Băluță, despre proiectul „Nu primești, nu plătești” apă caldă și căldură: „Am convocat o ședință extraordinară a CGMB pe 24 februarie” # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunța la începutul lunii februarie că PSD va propune un proiect de hotărâre prin care bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura la Termoenergetica, dacă acestea nu sunt livrate.
ALERTĂ | Un camion a luat foc pe Centura Capitalei, între Măgurele și Jilava. Trafic îngreunat în zonă # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a izbucnit un incendiu pe Centura București. Un martor a precizat că acest eveniment are loc între Măgurele și Jilava. Incendiu pe Centura București Cu puțin timp în urmă, a
Actorii TNB protestează mâine în fața teatrului. Ministerul Culturii le cere să raporteze activitatea zilnică, ei zic că asta ar „ucide creativitatea” # B365.ro
Mâine, 10 februarie, actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale" din București (TNB), alături de personalul care deservește scena din toate sectoarele teatrului, organizează un protest. Acesta va avea loc la ora 14.30, în fața TNB. Va
Frig și ninsori slabe în București, la început de săptămână ❄️ ANM are prognoza specială pentru Capitală, valabilă până miercuri # B365.ro
Săptămâna aceasta debutează cu frig și ninsori slabe în București. Meteorologii au anunțat că vor fi rafale temporare de vânt de până la 45 km/h. Temperaturile vor fi scăzute Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a
Consultare de piață pentru lărgirea Bulevardului Dimitrie Pompeiu. Proiectul include conectarea liniilor 16 și 36 la traseul „Tramvaiului Corporatiștilor” # B365.ro
Primăria Capitalei a publicat un anunț în SEAP care vizează modernizarea zonei corporatiștilor din Pipera. Administrația locală consultă piața privind conținutul caietului de sarcini de la proiectul pentru lărgirea Bulevardului Dimitrie Pompeiu, extinderea infrastructurii de
Negoiță nu s-a hotărât încă dacă va plăti cauțiunea de 800.000 de lei. „Vedem, deocamdată analizăm”. Între timp, a dat dimineață un autograf la poliție # B365.ro
Primarul suspendat al Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a prezentat astăzi, 9 februarie, la Secția 13 de Poliție din București pentru a semna controlul judiciar. Acesta a evitat dialogul cu jurnaliștii și a oferit doar câteva
Un nou ansamblu imobiliar va apărea lângă Dragonul Roșu. Va avea hotel, apartamente, birouri, dar și spații comerciale # B365.ro
Grupul Niro, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din România, pregătește un nou proiect pentru Buucrești. Acesta se va afla în zona Dragonul Roșu din București. Proiectul vizează dezvoltarea unui ansamblu care va însuma
Ce poți face în București în weekendul îndrăgostiților. Sunt piese și spectacole speciale. Unde pot merge cei anti-Valentine’s Day # B365.ro
Valentine's Day este foarte aproape, iar în București sunt mai multe evenimente pregătite. Primăria Capitalei a dat câteva recomandări pentru săptămână și pentru weekendul îndrăgostiților. Unde se iese în weekendul îndrăgostiților Valentine's Day se apropie
FOTO | Cum arată o dimineață de coșmar pe linia 41, cu o coadă de tramvaie cât vezi cu ochii. Cauza: o urgență medicală într-un vagon # B365.ro
În această dimineață, tramvaiele 41 au fost blocate mai mult de 10 minute pe Șoseaua Virtuții. Această situație a fost cauzată pentru că un călător a avut nevoie de îngrijiri medicale. Bucureștenii care circulau au
Meteo UPDATE | Când scăpăm de gerul ăsta resimțit cu care ne-am trezit dimineață în București. Vremea se îndreaptă, dar nu cât ai bate din palme # B365.ro
Săptămâna aceasta a început cu o vreme mai puțin prietenoasă, ba chiar friguroasă. Vântul se resimte extrem de rece. Singurul gând în aceste momente este când vine cu adevărat primăvara și mai renunțăm și noi
VIDEO | Centura Comarnic prinde contur, cu noi amânări. Pe aici vom circula de la București la munte ca să evităm aglomerația de pe Valea Prahovei # B365.ro
În spațiul online, au apărut noi imagini de la Centura Comarnic. La finalul lucărilor, șoferii vor circula pe aici pentru a scăpa de traficul de pe Valea Prahovei. Șantierul continuă, iar termenul de finalizare ar
VIDEO | STBanda de pe Bulevardul Unirii pe care autobuzele dârdâie și se zguduie ca tramvaiele pe șine vechi. A fost pavată ani de zile cu piatră cubică, s-a pus asfalt, dar n-a biruit # B365.ro
Extinderea la 65,3 kilometri de benzi unice a fost una dintre cele mai eficiente măsuri ale ultimilor ani pdentru fluidizarea traficului din Capitalpă. Trasee precum Colentina, Mihai Bravu sau Bulevardul Unirii au devenit axe de
S-a întors norocul la Hanul Evreilor, cândva înfloritor, acum pe ducă. Cine va salva Monumentul Neculescu, pe vremuri plin de prăvălii ținute de negustori israeliți din București # B365.ro
Pe cât este de veche și spectaculoasă istoria Hanului Evreilor sau Neculescu, pe atât e de anonimă și complet uitată. Clădirea din Calea Moșilor a ajuns într-o stare de degradare dezolantă pentru privire, rușinoasă pentru
Dispută între constructorii de la extinderea Magistralei de metrou M4. De ce îi acuză turcii pe români # B365.ro
Extinderea Magistralei de metrou M4 are iar probleme. Constructorii celor două secțiuni ale traseului, compania turcă Gulemak și cea românească Erbașu au o dispută privind contractele obținute. Turcii spun că românii nu ar fi respectat
Superbă fotografie cu Sala Palatului, care a însoțit Bucureștiul de la congresele de propagandă politică, la concerte de muzică clasică și crește odată cu noile generații # B365.ro
Când mă uit la fotografii cu Bucureștiul din vremurile în care eu nici nu existam, la prima vedere mi se pare că-s făcute cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Adică îmi este cumva peste puterea de a
Testele noilor metrouri Alstom, suspendate în București. Sau care este, de fapt, distanța dintre promisiuni și realitate # B365.ro
Semnarea contractului dintre Metrorex și Alstom pentru livrarea noilor trenuri destinate Magistralei 5 trebuia să fie un pas către fluidizarea și modernizarea transportului în comun din București. Noile rame Metropolis, produse în Brazilia, au fost
FOTO | Cadoul splendid al lui Negoiță pentru locuitorii Sectorului 3. Apel către mămici, scoateți bebelușii din cărucioare și urcați-i pe trotinete, că e loc # B365.ro
N-o mai fi dumnealui momentan sau temporar la Primărie, dar Robert Negoiță le-a lăsat ceva frumos moștenire locuitorilor din Sector. Locuri de parcare cât cuprinde (mă refer, evident, la cât mai înghesuite, ca să intre
Gata, toată lumea mâinile jos de pe tastatură, că s-a mâhnit domnul viceprimar Adrian Cocoș din cauza unei anchete jurnalistice. Nu se face # B365.ro
După ancheta jurnaliștilor de la Snoop, domnul viceprimar Adrian Cocoș s-a supărat tare pe toată presa care a preluat informația. Mi se pare corect să fie necăjit că s-a scris despre el. Chiar nu e
Un bucureștean e supărat nevoie-mare că troleibuzele 66 circulă „în coaliție”. „Mi se pare f aiurea din partea șoferului din spate pentru că circulă aproape gol” # B365.ro
Dacă circuli des cu transportul în comun prin București, cred că ai învățat regula de aur: nu vine nimic 10 minute, apoi vin toate deodată, mai ales liniile care circulă la intervale mai lungi de
VIDEO | A-nceput de ieri să cadă câte-un pic de-asfalt pe Autostrada Bucureștiului A0. Să sperăm că nu se oprește, așa, poetic # B365.ro
Pe Autostrada A0 încep să apară, timid, urme de asfalt. Constructorul chinez China Civil Engineering Construction Corporation pare că vrea să se țină de promisiune și să termine lucrarea până la vară. Sursa video: Infrastructure
VIDEO | Mașini „tunate” și șoferi puși să-și demonteze plăcuțele, aseară, în Piața Constituției. Autoritatea iritată, dar grijulie: „Ia patentul, că te tai! Hai, mai cu simț de răspundere” # B365.ro
Așa cum ne-a obișnuit, Piața Constituției a fost aseară din nou ce știe ea mai bine să fie la ceas de seară, și anume un loc de întâlnire pentru pasionații de mașini „tunate" și gălăgioase
Au băgat gogoși la Termo-Alert: în aplicație, apa frige la Obor, la duș e congelator. „Și la mine în Giulești e la fel!”. Situația nu e atât de verde precum pare # B365.ro
Pe principiul pe hartă-i vopsit gardu', în apartamente-i leopardu', înțeleg că trebuie să fie mare bucurie în tot Bucureștiul, unde apa frige. Mai ales în părți din Obor și din Giulești, unde e bocnă. Conform
Palatul Bursei din București este una dintre acele clădiri pe lângă care mulți bucureșteni zilnic fără să știe exact și povestea din spatele său, deși se află chiar în inima orașului istoric. Situat la intersecția
FOTO | „Cred că jumate din alea 500 și ceva de gropi numărate de PMB sunt doar pe strada asta!” E în Sectorul 1 și o vom numi „Regina Gropilor din București” # B365.ro
Se pare că în Sectorul 1 nu mai avem nevoie de Google Maps, ci de Waze pentru gropi. Pe strada Aviator Traian Vasile și strada Parcului, șoferii fac slalom printre craterele care se adâncesc pe
BREAKING | O nouă explozie în București, în Sectorul 2. Pompierii intervin pentru a evacua imobilul # B365.ro
O nouă explozie a avut loc în urmă cu doar câteva minute în București. De data aceasta, este vorba despre un imobil din Sectorul 2 al Capitalei. Mai multe autospeciale și echipaje SMURD se află
FOTO | Domnul Băluță a făcut azi o plimbare prin parcul Carol și ne-a arătat ce frumoasă-i natura. Bucureștenii nu-s prea încântați # B365.ro
Domnul Băluță a vrut să facă puțin reach pe Facebook în acest weekend și ne-a lăsat trei poze frumoase, făcute în parcul Carol. A presărat totul cu ceva poetic și ne-a urat o sămbătă liniștită
VIDEO | În loc de copaci, în parcul IOR a crescut un bâlci urban. Bucureștenii spun că instalațiile sunt amplasate ilegal # B365.ro
Parcul IOR, pe vremuri unul dintre cele mai mari spații verzi ale Capitalei, continuă să fie scena unor controverse. După ce o porțiune semnificativă a fost defrișată cu scandal, în ultimele zile au apărut aici
Munții de gunoi pun stăpânire pe București la final de săptămână. „Să se întoarcă Negoiță să ne amenințe cu amenzi” # B365.ro
Dacă ar fi să judecăm Sectorul 3 exclusiv după videoclipurile postate pe Facebook de Robert Negoiță, am trăi într-un paradis urban. Curățenie exemplară, reguli respectate cu sfințenie, cetățeni disciplinați și o administrație vigilentă, mereu cu […] Articolul Munții de gunoi pun stăpânire pe București la final de săptămână. „Să se întoarcă Negoiță să ne amenințe cu amenzi” apare prima dată în B365.
E frumos și la Sectorul 5: nepotul lui Piedone, Iulian Cârlogea, reținut într-un dosar de corupție # B365.ro
Iulian Cârlogea, nepotul lui Cristian Popescu Piedone și administratoru public al Sectorului a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie dus în fața judecâtorilor. Alături de el au fost săltați și Robert […] Articolul E frumos și la Sectorul 5: nepotul lui Piedone, Iulian Cârlogea, reținut într-un dosar de corupție apare prima dată în B365.
Cine e primarul „Nota 2,7” din București, care conduce acum Primăria Sectorului 3. Despre Adrian Cocoș, apropiatul lui Robert Negoiță # B365.ro
Sectorul 3 e pe mâini bune, dragi bucureșteni! Va fi condus de un venerabil absolvent de liceu, care a muncit din greu și a reușit să pice Bac-ul cu brio. Era o reclamă la televizor […] Articolul Cine e primarul „Nota 2,7” din București, care conduce acum Primăria Sectorului 3. Despre Adrian Cocoș, apropiatul lui Robert Negoiță apare prima dată în B365.
Luați-i acasă! Zece căței adorabili își caută familii iubitoare la târgul de adopții de la Veranda Mall # B365.ro
Carlos, Freya, Harley, Linda, Nor, Vera, Sara, Zorro, Felix și Fulga sunt zece suflețele mici și blănoase care așteaptă șansa la o viață mai bună. Au doar două, trei sau patru luni și, deși sunt […] Articolul Luați-i acasă! Zece căței adorabili își caută familii iubitoare la târgul de adopții de la Veranda Mall apare prima dată în B365.
FOTO | „Asta e groapa unde, la fiecare oră, cineva își rupe roata. E pe Bd. Metalurgiei” Bucureștenii, disperați de starea drumurilor, PMB anunță c-a început „Marea Plombare” # B365.ro
Groapa aceasta imensă de pe Bulevardul Metalurgiei este doar una dintre miile care umplu acum străzile și bulevardele din București. Străzile orașului sunt mai explodate ca niciodată în ultimii 10 ani în această iarnă în […] Articolul FOTO | „Asta e groapa unde, la fiecare oră, cineva își rupe roata. E pe Bd. Metalurgiei” Bucureștenii, disperați de starea drumurilor, PMB anunță c-a început „Marea Plombare” apare prima dată în B365.
BREAKING | Explozie într-un bloc din Chitila, din cauza unei scurgeri de gaze. S-a produs într-unul dintre apartamente, zeci de oameni evacuați # B365.ro
O explozie puternică s-a produs, în această dimineață, într-un bloc din Chitila, la doi pași de București. Potrivit Antena3-CNN, deflagrația a fost provocată de scurgere de gaze. S-a produs într-unul dintre apartamente, locatarii au fost […] Articolul BREAKING | Explozie într-un bloc din Chitila, din cauza unei scurgeri de gaze. S-a produs într-unul dintre apartamente, zeci de oameni evacuați apare prima dată în B365.
EXCLUSIV I Dizeuza Jenny Boerescu, o viață de roman, o poveste incredibilă. Diva Bucureștiului interbelic, în fotografii descoperite după decenii de uitare # B365.ro
A fost odată ca niciodată, în Bucureștiul interbelic, un duet de fete foarte frumoase care cânta iubirea. Era primul duet feminin din România, format din domnișoara Jenny Boerescu și Rada Moldovan, soția lui Cristian Vasile, […] Articolul EXCLUSIV I Dizeuza Jenny Boerescu, o viață de roman, o poveste incredibilă. Diva Bucureștiului interbelic, în fotografii descoperite după decenii de uitare apare prima dată în B365.
FOTO | Nouă guri de canalizare pe trei metri de drum, undeva, în Sectorul 3. „Acolo cresc ele, cui îi trebuie se duce și-și ia” spune un bucureștean # B365.ro
Spre ieșirea din București, undeva în Sectorul 3 a apărut un fenomen rar: o „turmă” de nouă guri de canalizare, în ciuda vremii reci. Un bucureștean nu a ratat ocazia să fotografieze momentul unic și […] Articolul FOTO | Nouă guri de canalizare pe trei metri de drum, undeva, în Sectorul 3. „Acolo cresc ele, cui îi trebuie se duce și-și ia” spune un bucureștean apare prima dată în B365.
