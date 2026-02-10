Trafic închis pe Strada Clăbucet pentru lucrări la șinele de tramvai de aici. Șoferii pot ocoli prin Str. Puțul lui Crăciun

06:10

Când mă uit la fotografii cu Bucureștiul din vremurile în care eu nici nu existam, la prima vedere mi se pare că-s făcute cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Adică îmi este cumva peste puterea de a […] Articolul Superbă fotografie cu Sala Palatului, care a însoțit Bucureștiul de la congresele de propagandă politică, la concerte de muzică clasică și crește odată cu noile generații apare prima dată în B365.