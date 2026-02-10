Donald Trump se opune anexării Cisiordaniei de către Israel

11:50

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în lipsa unor măsuri de eficientizare a administraţiei publice locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune, transmite Agerpres. „Cred că anul trecut şi anul acesta vor fi nişte ani determinanţi pentru administraţia publică locală, pentru că avem două posibilităţi: să dovedim cu toţii – şi aici nu […] © G4Media.ro.