Donald Trump se opune anexării Cisiordaniei de către Israel
G4Media, 10 februarie 2026 16:50
Casa Albă a reiterat luni opoziţia preşedintelui american Donald Trump faţă de anexarea Cisiordaniei de către Israel, relatează marţi agențiile de știri Reuters şi Xinhua. „O Cisiordanie stabilă menţine Israelul în siguranţă şi este în conformitate cu obiectivul acestei administraţii de a realiza pacea în regiune", a declarat un oficial de la Casa Albă, înainte […]
Șofer beat, scos nevinovat de judecătoarea din Brăila care a înlocuit măsura arestului preventiv pentru un pedofil pe motiv că „faptele nu au generat ieşiri în stradă sau proteste în presă” / Curtea de Apel Galați a întors decizia: „Soluția de achitare este greșită” # G4Media
Judecătoarea Cristina Coarnă l-a declarat nevinovat pe un șofer băut care, cu Poliția pe urme, s-a răsturnat într-un șanț, iar apoi a refuzat să îi fie prelevate probe biologice, scrie debraila.ro. Magistratul a adus, în favoarea soluției de achitare, argumente care nu au corespondent în lege, arătând că șoferul nu era obligat să se supună […]
Un primar de comună care se plânge că rămâne fără bani de la guvern a venit la întâlnirea cu premierul Bolojan cu un ceas Rolex de 50 de mii de euro – Euronews # G4Media
Ioan Stegeran, primarul comunei Fărcașa din Maramureș, a purtat la întâlnirea cu premierul Ilie Bolona un ceas Rolex care poate fi cumpărat din magazinele de specialitate pentru aproximativ 50 de mii de euro, în contextul în care premierul Ilie Bolojan vrea să ceară reduceri drastice de cheltuieli în administrația publică locală, transmite Euronews. Primarii de […]
Eurodeputata Diana Şoşoacă, la un pas de ridicarea imunității / A fost chemată la audieri în Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European / Parchetul General a cerut să-i fie ridicată imunitatea pentru a fi anchetată pentru mai multe infracțiuni, printre care propagandă legionară # G4Media
Eurodeputata Diana Iovanovici-Şoşoacă va fi invitată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a PE pe 24 februarie şi apoi pe 24 martie pentru a fi audiată în cazul ridicării imunităţii sale. Dacă nu se va prezenta, comisia ar putea lua decizia de a recomanda ridicarea imunităţii la timp pentru un vot în plen în luna […]
Sondaj 2026: 73% dintre copiii de 12–17 ani petrec peste 3 ore zilnic online, iar 66% nu au limite parentale / Ce spun datele, ce spun instituțiile și ce spun chiar adolescenții # G4Media
Majoritatea copiilor din România petrec o parte semnificativă a zilei în mediul digital, adesea fără restricții clare și fără o intervenție parentală constantă. Potrivit unei cercetări sociologice prezentate la începutul anului 2026, realizată în noiembrie–decembrie 2025 pe un eșantion de 1.652 de copii cu vârste între 12 și 17 ani, 73% petrec online cel puțin […]
Kremlinul a declarat marţi că Rusia este pregătită să reia dialogul cu Franţa la nivel prezidenţial, după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat că, în opinia sa, Europa ar trebui să reia dialogul direct cu liderul rus Vladimir Putin în efortul de a se găsi o soluţie pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează agenția […]
În februarie 2025, JD Vance ținea la München fulminantul său rechizitoriu împotriva Europei „decadente". Astăzi, organizatorii forumului din capitala bavareză au publicat un raport în care Trump este desemnat drept principalul demolator al ordinii mondiale. Pe 8 februarie 2025 publicam pe pagina mea de Facebook textul de mai jos. Este greu să nu trăiești sentimentul […]
Eurodeputaţii adoptă obiectivul climatic al UE pentru 2040: o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile din 1990 # G4Media
Eurodeputaţii au adoptat definitiv marţi obiectivul climatic al Uniunii Europene pentru 2040: o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile din 1990, cu o oarecare flexibilitate, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. În sesiune plenară la Strasbourg, Parlamentul European a susţinut cu 413 voturi pentru şi […]
Cel mai mare eveniment de legislație și fiscalitate din România, revine în 2026 cu o nouă ediție regională, organizată la Cluj-Napoca, pe 4-5 martie. Cea de-a doua ediție TaxEU Forum Cluj-Napoca va avea loc Hotel Radisson Blu și va reuni specialiști din companii importante de consultanță fiscală, precum și experți bine-cunoscuți în domeniu pentru a […]
Rusia anunţă restricţii privind utilizarea aplicaţiei Telegram pe motiv de „încălcare” a legii # G4Media
Rusia a anunţat marţi aplicarea de „restricţii progresive" asupra aplicaţiei de mesagerie Telegram pe motiv de „încălcare" a legislaţiei ruse, autorităţile de la Moscova acuzând această aplicaţie că nu face suficient pentru a împiedica utilizarea sa în „scopuri teroriste", relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Fondată de Pavel Durov, care deţine cetăţenia rusă […]
Breezy Johnson a primit o altă medalie la JO 2026, după ce pe prima a stricat-o după doar câteva minute # G4Media
Breezy Johnson a primit din partea oganizatorilor JO de la Milano Cortina o nouă medalie de aur, după ce pe prima a stricat-o la doar câteva minute după ce o primise. Topul celor mai bogați sportivi prezenți la Milano Cortina 2026 Johnson a cucerit aurul în proba de coborâre, iar după festivitatea de premiere a […]
Europol dezmembrează o reţea de trafic de cocaină cu rute din America de Sud spre Islanda şi operează 24 de arestări în cinci ţări europene # G4Media
Europol a anunţat marţi că o reţea infracţională de trafic de cocaină din America de Sud spre Islanda a fost dezmembrată, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Operaţiunea declanşată la începutul lunii a condus la 24 de arestări: unsprezece în Islanda, şase în Lituania, patru în Spania, două în Belgia şi una în […]
BREAKING Curtea de Apel București a respins suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător constituțional # G4Media
Curtea de Apel București a respins suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător constituțional. Asta înseamnă că Dacian Dragoș rămâne judecător constituțional cel puțin până la judecarea cererii de anulare a decretului prezidențial. CAB a admis cererea de sesizare a CCR și cerut Curții Constituționale să clarifice sintagma „activitate juridică […]
Înalta Curte sesizează Curtea de Justiție a UE în privința legii pensiilor speciale ale magistraților # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a depus la CCR o cerere de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară privind legea pensiilro speciale așe magistraților. Comunicatul Înaltei Curți: Astăzi, 10 februarie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat Curții Constituționale a României o solicitare de sesizare a […]
BREAKING Dominic Fritz a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate la Curtea de Apel Timișoara și merge la Curtea Supremă. ANI l-a acuzat de conflict de interese și a cerut încetarea mandatului de primar # G4Media
Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei, a anunțat marți că a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate la Curtea de Apel Timișoara și că va contesta decizia merge la Curtea Supremă. ANI l-a acuzat în 2024 de conflict de interese, mai precis că ar fi luat în campania electorală din 2020 un […]
INTERVIU Actrița Ofelia Popii: Să reduci toată munca mea în spectacolul Faust la 2 ore e nedrept și jignitor / Despre pontarea activității artiștilor: Toți actorii teatrului, au sau n-au de lucru, ar trebui să stea în cabină sau pe birouri să se facă că muncesc # G4Media
Una dintre cele mai apreciate actrițe românce, premiată pentru rolul impresionant din spectacolul „Faust" de Silviu Purcărete la Festivalul Internaţional de Teatru de la Edinburgh și de către UNITER, precum și cu numeroase alte premii și nominalizări în portofoliu, Ofelia Popii ia atitudine față de proiectul Ministerului Culturii de a norma și ponta activitatea actorilor. […]
Jurnaliștii de la RMC Sport au realizat un top al celor mai bogați sportivi care iau parte la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, iar Eileen Gu conduce ierarahia financiară. Lindsey Vonn se găsește pe locul trei. Eileen Gu, cea mai bogată sportivă prezentă la Milano Cortina – Lindesey Vonn e pe trei Născută în […]
VIDEO Protest al actorilor Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti împotriva aplicării unui program-pilot al Ministerului Culturii / Ministrul Culturii a venit la protest și a promis că retrage propunerea # G4Media
Zeci de actori și angajaţi ai departamentelor tehnic şi producţie din cadrul Teatrului Naţional „I.L. Caragiale" au protestat marți, 10 februarie, în fața instituției de cultură față de un program-pilot al Ministerului Culturii. În acest context, ministrul Culturii a renunțat la propunere. Context Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale" din Bucureşti au organizat marţi, 10 februarie, […]
Pentru a contracara efectele tarifelor vamale impuse de Trump asupra Europei, un grup de economiști recomandă o scădere a ratelor dobânzilor # G4Media
Taxele vamale afectează creșterea economică și inflația din zona euro, dar sectoarele cele mai afectate de suprataxe sunt, de asemenea, sensibile la ratele dobânzilor, iar o scădere a costurilor împrumuturilor ar putea stimula producția și compensa presiunile descendente asupra prețurilor, se arată într-un articol publicat marți de un grup de economiști pe site-ul Băncii Centrale […]
Parlamentul European a votat marți mecanismul de salvgardare pentru importurile agricole din Mercosur cu 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 abțineri/ Cum vor fi protejați fermierii europeni # G4Media
Eurodeputații au votat, marți, 10 februarie, un mecanism de salvgardare pentru importurile agricole din țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay). Acest Regulament prevede modalități clare legate de preferințele tarifare pentru importurile agricole (de exemplu, carne de vită, carne de pasăre) prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur. Documentul prevede, de asemenea, că aceste importuri pot fi […]
Laurent Mekies, directorul RedBull Racing, nu va participa la testul de Formula 1 de la Bahrain din această săptămână, anunță GPblog. O operație de rutină îl va împiedica pe oficialul echipei de la Milton Keynes să fie alături de Max Verstappen și Isack Hadjar. Lando Norris, după lansarea noului monopost McLaren: „Se simte diferit față […]
Stephen Curry, coordonatorul de joc al echipei Golden State Warriors, nu va putea juca în cadrul All-Star Game, meciul care aduce împreună pe parchet vedetele din NBA, liga profesionistă nord-americană de baschet. Pentru duelul din Intuit Dome din Los Angeles, din data de 14 februarie, Curry a fost nevoit să declare forfait. Absența lui Stephen […]
Departamentul de Justiţie al SUA încearcă să anuleze o condamnare a lui Steve Bannon, fost consilier al lui Trump, pentru refuzul de a se conforma unei citaţii din Congres cu privire la revolta din 6 ianuarie 2021 # G4Media
Departamentul de Justiţie al SUA încearcă să anuleze o condamnare lui Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, pentru refuzul de a se conforma unei citaţii din Congres cu privire la revolta din 6 ianuarie 2021, conform presei americane, citată de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. Luni, conform Washington Post, Departamentul […]
Polonia riscă o retrogradare a ratingului suveran dacă nu stabilizează datoria publică, avertizează agenția de rating Fitch # G4Media
Finanţele publice ale Poloniei vor fi atent monitorizate până la următoarele alegeri, care vor avea loc la sfârşitul anului 2027, un analist Fitch Ratings precizând că, pentru prima dată de când au început să fie atribuite ratinguri suverane Poloniei, nu se vede o stabilizare a nivelului datoriei, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. […]
Vicepremierul Tanczos Barna: Salariile din administraţia publică locală sunt incorect de mici # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat marţi că salariile din administraţia publică locală sunt incorect de mici, adăugând că este greu, în această perioadă, să fie redeschisă această problemă, transmite Agerpres. El a amintit că reprezentanţii UDMR au semnalat acest lucru încă din anii 2021-2022. „Nu încercăm să facem altceva decât să ne facem treaba acolo […]
Un bărbat din județul Dâmbovița a fost reținut într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectare a regimului armelor și al munițiilor / Este acuzat că ar fi vândut două arme letale aduse ilegal din Turcia pentru 4.500 de euro # G4Media
Un bărbat din județul Dâmbovița a fost reținut marți, 10 februarie, într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectare a regimului armelor și al munițiilor. Marți, 10 februarie 2026, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a dispus prin ordonanță punerea în mișcare a a urmăririi penale și a formulat propunere de arestare preventivă […]
Masa nu este doar un simplu obiect de mobilier, ci o piesă accent care definește atmosfera și stilul unei încăperi. În zona de dining, aceasta devine locul unde se împletesc eleganța
Procurorii anticorupție vor avea acces direct la platforma națională de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene, în baza unui protocol încheiat între DNA și Ministerul Investițiilor # G4Media
Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) au semnat un protocol de colaborare, în baza căruia procurorii anticorupție au acces direct la MySMIS2021/MySIMS2021+, platforma națională de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene. Protocolul stabilește cadrul care permite procurorilor DNA consultarea directă a datelor privind proiecte finanțate din fonduri UE, inclusiv […] © G4Media.ro.
Arma secretă a UE pentru a exclude companiile chineze din licitațiile pentru contracte publice # G4Media
Comisia Europeană dorește să excludă firmele chineze din contractele publice extrem de profitabile ale UE, atât pe teritoriul propriu, cât și în străinătate, prin revizuirea regulilor bugetare, au declarat pentru Politico trei oficiali ai executivului de la Bruxelles. În luna martie, Comisia va prezenta noi instrucțiuni pentru a impune cerințe suplimentare de securitate companiilor străine […] © G4Media.ro.
Eșecul primei runde de candidați la șefia Parchetului General, DNA și DIICOT / De ce trebuie reluată procedura: Nicușor Dan nu are de unde alege, cu o excepție # G4Media
Lista candidaților la șefia Parchetului General, Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și DIICOT (crimă organizată și terorism), anunțată luni de Ministerul Justiției, conține, pe ansamblu, puține nume cu șanse reale de a se califica la conducerea marilor parchete. Cu excepția procurorului Viorel Cerbu, candidat la șefia DNA, considerat în unanimitate un bun profesionist, cu mare experiență […] © G4Media.ro.
Un thailandez a fost condamnat la 50 de ani de închisoare pentru lezmajestate, infracțiunea de ultraj împotriva regalităţii # G4Media
Un thailandez a fost condamnat la 50 de ani de închisoare pentru ultraj împotriva regalităţii, a anunţat marţi o organizaţie locală de apărare a drepturilor omului, citată de AFP, menţionând că pedeapsa este una din cele mai grele din istorie, transmite Agerpres. Legislaţia Thailandei privind lezmajestatea – cunoscută ca Articolul 112 – îi protejează de […] © G4Media.ro.
Cele mai exclusiviste hoteluri din lume au atins anul trecut niveluri record de preț, în condițiile în care turiștii foarte bogați au fost dispuși să plătească sume considerabile pentru acces la facilități de ultimă generație, precum terapia cu oxigen hiperbaric sau sesiunile de sound bath, contrazicând astfel încetinirea resimțită în restul sectorului de lux, scrie […] © G4Media.ro.
SURSE Curtea Constituțională va fi nevoită miercuri să amâne din nou decizia pe pensiile magistraților / Judecătorul Gheorghe Stan zis Geani a intrat în concediu paternal # G4Media
Curtea Constituțională va fi nevoită miercuri, 11 februarie, să amâne din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților, din cauză că judecătorul Gheorghe Stan zis Geani a intrat în concediu paternal, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Potrivit surselor citate, Gheorghe Stan este în concediu începând de luni, 9 februarie, pentru zece zile lucrătoare. În ședința […] © G4Media.ro.
Bolojan susţine ca absolvenţii de medicină să lucreze în România cel puţin câţiva ani după absolvire: Dacă beneficiezi de o pregătire medicală pe toată durata parcursului – studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român – ai o obligaţie faţă de ţara aceasta # G4Media
Premierul Ilie Bolojan susţine ca absolvenţii facultăţilor de medicină de stat să rămână să lucreze în România pentru o perioadă de cel puţin câţiva ani după absolvire, transmite Agerpres. „În ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural – urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi, în ţara noastră, de o […] © G4Media.ro.
„Stejarii” se mențin pe locul 22 în clasamentul mondial de rugby dat publicității în această săptămână. Franța, victorioasă contra Irlandei în Turneul celor Șase Națiuni, a urcat pe locul patru în ierarhie. Cu 59,68 de puncte, România se menține pe locul 22 în clasamentul la zi din rugby. Reamintim că tricolorii se vor duela cu […] © G4Media.ro.
Musk se oferă să plătească onorariile avocaţilor victimelor infractorului sexual Jeffrey Epstein, date în judecată pentru identificarea agresorilor lor # G4Media
Miliardarul de origine sud-africană Elon Musk s-a oferit să plătească onorariile avocaţilor victimelor infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, care sunt date în judecată pentru că au spus adevărul şi au identificat public clienţii reţelei de trafic sexual, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Voi plăti apărarea oricui spune adevărul despre asta şi este […] © G4Media.ro.
Valentine’s Day a fost mult timp tratată ca un barometru public al fericirii în doi, o zi care amplifică comparațiile și transformă intimitatea într-un spectacol. Tocmai de aceea, unii oameni aleg să se retragă din această logică și să transforme 14 februarie într-o zi pentru ei înșiși, nu ca gest de respingere a iubirii, ci […] © G4Media.ro.
Grevă de avertisment în peste 1.300 de primării din țară / Mii de funcționari au protestat pentru că riscă să-și piardă locurile de muncă și față de scăderea veniturilor # G4Media
Angajații din peste 1.300 de comune din România au protestat marți, 10 februarie, față de măsurile de austeritate impuse de Guvern. Aceștia reclamă salariile mici și riscul de concediere în perioada imediat următoare. Angajaţi din 24 de primării de comune din județul Harghita, în grevă de avertisment Angajaţi din 24 de primării de comune din […] © G4Media.ro.
Animalele de companie și sănătatea mintală a copiilor. Cum ajută câinii și pisicile dezvoltarea # G4Media
Deși animalele de companie sunt frecvent percepute ca având un rol pozitiv în dezvoltarea emoțională a copiilor, influența lor asupra echilibrului psihic nu este unanim benefică. Animalele de companie și sănătatea mintală a copiilor Atașamentul, definit ca acea conexiune emoțională profundă ce oferă unui copil sentimente de securitate și liniște. Alături de o figură de […] © G4Media.ro.
Ministrul de externe al Iranului: Teheranul va continua calea diplomatică cu SUA fără a avea încredere în cealaltă parte, ci în forțele armate # G4Media
Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat marți că Teheranul va continua calea diplomatică cu SUA fără a avea încredere în cealaltă parte, bazându-se în schimb pe forțele armate, transmite Iran International. „Vom merge pe această cale cu ochii deschiși, ținând cont de toate experiențele din trecut, fără a avea încredere în cealaltă […] © G4Media.ro.
Sagrada Familia din Barcelona, cea mai înaltă biserică din lume, va atinge în curând apogeul odată cu instalarea Turlei lui Hristos, cel mai înalt turn al clădirii / lucrările începute de arhitectul Antoni Gaudi în urmă cu mai bine de 140 de ani sunt departe de a fi încheiate # G4Media
Turla centrală a catedralei Sagrada Familia din oraşul spaniol Barcelona, cea mai înaltă biserică din lume, va fi finalizată în curând, însă lucrările începute de arhitectul Antoni Gaudi în urmă cu mai bine de 140 de ani sunt departe de a fi încheiate, în special din cauza unei dispute legate de faţada principală a clădirii, […] © G4Media.ro.
Romsilva câştigă definitiv procesul pentru 43.227 hectare de pădure din Bacău / Suprafeţele rămân în proprietatea statului # G4Media
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a obţinut în instanţă decizia definitivă favorabilă în dosarul privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 hectare de fond forestier, administrate de Direcţia Silvică Bacău, a anunţat, marţi, Romsilva, transmite Agerpres. Astfel, prin Decizia nr. 4 din 9.02.2026, pronunţată în rejudecarea revizuirii de către Tribunalul Mureş, instanţa a respins […] © G4Media.ro.
Ghislaine Maxwell a invocat în mod repetat dreptul la tăcere în cadrul unei audieri în Congres legată de pedofilul Epstein # G4Media
Ghislaine Maxwell, fostă parteneră a infractorului sexual Jeffrey Epstein, a refuzat luni să răspundă la întrebările Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, scrie BBC. Maxwell a compărut virtual pentru o depoziție cu ușile închise din închisoarea din Texas, unde ispășește o pedeapsă de 20 de ani pentru trafic sexual. Președintele Comitetului Republican de […] © G4Media.ro.
Serviciul de informaţii externe al Estoniei avertizează că Rusia plănuieşte o consolidare militară în contextul reînarmării Europei # G4Media
Rusia nu are intenţia de a lansa un atac militar asupra vreunui stat NATO în acest an sau anul viitor, dar se grăbeşte să-şi reconstruiască forţele pe măsură ce Europa îşi intensifică reînarmarea, a avertizat marţi serviciul de informaţii externe al Estoniei în raportul său anual, citat de agenția de știri Reuters, informație preluată de […] © G4Media.ro.
O groapă comună din perioada vikingă, descoperită în orașul englez Cambridge, conţine rămăşiţele unui bărbat operat pe creier # G4Media
Arheologii au descoperit la marginea oraşului Cambridge, Anglia, o groapă comună din perioada vikingă în care se află rămăşiţele a 10 oameni, printre care şi un bărbat tânăr neobişnuit de înalt pentru acea perioadă, al cărui craniu prezintă urmele unei intervenţii chirurgicale, transmite marţi revista Live Science, citată de Agerpres. Această groapă comună poate fi […] © G4Media.ro.
Guvernul de la Berlin intenţionează să comande drone de atac în valoare de 536 de milioane de euro de la două firme germane noi, Helsing şi Stark Defence, în cadrul unui efort de reînarmare după invazia rusă în Ucraina, transmite Reuters marţi, după consultarea unor documente care prezintă contractele respective, transmite Agerpres. Confor informaţiei publicate […] © G4Media.ro.
Fernando Alonso a vorbit cu ocazia prezentării noului monopost al celor de la Aston Marin și despre retragerea din lumea agitată a Formulei 1, pilotul iberic spunând că cel mai probabil în luna septembrie a acestui an va lua o decizie. „Prefer să am 40 de ani decât 25”, a completat dublul campion mondial din […] © G4Media.ro.
Când legenda prinde viață: Arheologii scot la suprafață fragmente uriașe din Farul din Alexandria # G4Media
Arheologii au ridicat blocuri uriașe din Farul din Alexandria, descoperind urme ale unei intrări monumentale și permițând o reconstrucție digitală detaliată, transmite Mediafax. Timp de secole, Farul din Alexandria a existat la granița dintre istorie și legendă, admirat ca una dintre cele mai mari minuni ale lumii antice. Acum, arheologii au ridicat 22 de blocuri […] © G4Media.ro.
Premierul Ilie Bolojan susține că, în lipsa eficientizării administraţiei locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în lipsa unor măsuri de eficientizare a administraţiei publice locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune, transmite Agerpres. „Cred că anul trecut şi anul acesta vor fi nişte ani determinanţi pentru administraţia publică locală, pentru că avem două posibilităţi: să dovedim cu toţii – şi aici nu […] © G4Media.ro.
Alimentele congelate sunt la îndemână și au prețuri accesibile, dar cât sunt de sănătoase? Medic: „Fructele și legumele congelate pot păstra mai bine vitaminele decât alimentele proaspete” # G4Media
Într-o societate în care timpul este tot mai limitat, alimentele congelate au devenit uneori o prezență constantă în alimentația zilnică. De unde și interesul de a înțelege dacă pot fi o opțiune sănătoasă și în ce condiții. Totodată, se naște întrebarea: putem privi alimentele congelate ca un tot unitar sau trebuie să învățăm să facem […] © G4Media.ro.
