Digi oferă acționarilor acțiuni gratuite
Economica.net, 10 februarie 2026 16:50
Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, a propus distribuirea de acțiuni gratuite (dividend în acțiuni) către acționarii săi, subiect ce va fi supus votului în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor programate pentru data de 20 martie 2026, arată un comunicat de presă.
• • •
Acum 10 minute
17:00
Cafenea-bistro City Grill în Cazinoul din Constanța. Compania a câștigat licitația pentru operarea unei unități în interiorul clădirii simbol a orașului # Economica.net
Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. anunță că s-a încheiat cu succes cea de-a doua sesiune de licitație desfășurată de societate pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro în incinta Cazinoului din Constanța s-a încheiat.
Acum 30 minute
16:50
16:40
Parlamentarii europeni au adoptat definitiv obiectivul climatic al UE pentru 2040. Ținta este reducerea cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de 1990 # Economica.net
Eurodeputaţii au adoptat definitiv marţi obiectivul climatic al Uniunii Europene pentru 2040: o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile din 1990, cu o oarecare flexibilitate, relatează AFP, transmite Agerpres.
Acum o oră
16:30
Viitorul diplomației începe la București: Elevii preiau controlul la LTSM MUN 2026 în Senatul României # Economica.net
Între 13 și 15 februarie 2026, Liceul Teoretic Școala Mea organizează LTSM Model United Nations (LTSM MUN 2026), un eveniment de prestigiu găzduit în sălile emblematice ale Senatului României.
16:30
Investițiile record în AI din ultimii ani par să dea roade, având în vedere că giganții din sectorul tehnologiei au înregistrat profituri solide în ultimul trimestru. Însă investitorii pun din ce în ce mai mult la îndoială planurile acestora de a cheltui sute de miliarde de dolari înainte de a exista dovezi clare că AI poate genera randamentele promise, temându-se că am putea asista la o „bulă AI” similară cu cea „Dot.com” care a explodat în anul 2000. Piața încearcă astăzi să înțeleagă modul în care inteligența artificială schimbă companiile și societatea, precum și modul în care aceste investiții uriașe vor ajuta giganții din tehnologie să avanseze.
16:20
UE, al patrulea generator de gaze cu efect de seră din lume după China, SUA şi India, a adoptat definitiv obiectivul său climatic pentru 2040 # Economica.net
Eurodeputaţii au adoptat definitiv marţi obiectivul climatic al Uniunii Europene pentru 2040: o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile din 1990, cu o oarecare flexibilitate.
16:10
Rusia a anunţat aplicarea de „restricţii progresive” asupra aplicaţiei de mesagerie Telegram pe motiv de „încălcare” a legislaţiei ruse, autorităţile de la Moscova acuzând această aplicaţie că nu face suficient pentru a împiedica utilizarea sa în „scopuri teroriste”, relatează AFP.
Acum 2 ore
16:00
Județul Ilfov încearcă din nou colectarea selectivă a gunoiului. Un singur operator va deservi 37 de localități # Economica.net
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov îşi propune creşterea gradului de valorificare a deşeurilor de până la 80%, prin majorarea tarifelor, campanii de educaţie în şcoli, online şi la nivelul asociaţiilor de proprietari, în parteneriat cu viitorul operator desemnat, a declarat directorul executiv al ADI Deşeuri Ilfov, Vincenţiu Voicu. Declarația acestuia vine după ce în mai multe localități din Ilfov taxele pentru colectarea gunoiului au crescut deja.
15:50
Șapte din zece seniori europeni (69%) consideră că impozitele şi taxele pe succesiune sunt prea mari în ţara lor. În studiu a fost inclusă șui România.
15:50
Autostrada Unirii A8: CNIR a primit nouă oferte pentru supervizarea lucrărilor la lotul Tg Frumos – Lețcani # Economica.net
Nouă oferte au fost depuse, astăzi, la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul 2 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca) - Iași - Ungheni, informează marți Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
15:50
Retailerul online de fashion Fashion Days, parte a grupului eMag controlat de sud-africanii de la Naspers, prin investitorul olandez Prosus, a introdus recent un nou comision pentru cumpărătorii din România. Sunt vizați inclusiv cei ce s-au înscris în programul Genius prin care grupul, din care mai face parte și supermarketul online Freshful, oferă o serie de facilități printre care și transport gratuit pentru produsele.
15:50
Datoriile firmelor către stat au urcat la 77,8 miliarde lei în trimestrul IV din 2025 # Economica.net
Datoriile firmelor către bugetul de stat şi bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025, potrivit RisCo.ro.
15:40
Apartamentele noi scoase la vânzare în marile oraşe pot atrage până la şase potenţiali cumpărători – studiu # Economica.net
Apartamentele şi casele noi scoase la vânzare în marile oraşe din ţară pot atrage până la şase potenţiali cumpărători. Apartamentele se tranzacţionează cel mai rapid în Bucureşti şi în Timişoara, situaţia fiind complet diferită în Braşov şi în Cluj-Napoca.
15:30
Cum pot bucureştenii să plătească mai puţin la căldură şi apă caldă – Anunţ de la Termoenergetica despre calculul la facturile de întreţinere # Economica.net
Termoenergetica Bucureşti a adus, marţi, clarificări privind calculul facturii de energie termică pentru apă caldă şi căldură.
15:20
Germania nu mai crede în America. Tot mai mulţi germani consideră SUA drept o ameninţare pentru pacea mondială (sondaj) # Economica.net
Două treimi dintre germani consideră că SUA vor fi o ameninţare majoră pentru pacea mondială în următorii ani, indică un sondaj de opinie realizat de Institutul Allensbach, relatează marţi DPA.
15:10
Polonia vrea să devină o super-putere tehnologică. Tusk înfiinţează Consiliul Viitorului # Economica.net
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunţat marţi crearea "Consiliului Viitorului", un nou organism consultativ de stat menit să accelereze dezvoltarea economică şi să transforme naţiunea central-europeană într-o putere tehnologică prin intermediul inovaţiei în sectoare precum inteligenţa artificială, biotehnologia şi tehnologia aerospaţială, informează EFE.
Acum 4 ore
14:50
Licenţe taxi – Primăria Capitalei anunţă că începe prima procedură pentru atribuirea a 1.000 de autorizaţii de taxi # Economica.net
Primăria Capitalei a anunţat marţi că declanşează prima procedură de atribuire a 1.000 de autorizaţii taxi.
14:40
Porcul e de vină pentru cele mai mari pierderi în balanţa comercială a României. Deficit anual de peste 1,2 miliarde de euro, anunţă MADR # Economica.net
Sectorul creşterii porcilor produce cele mai mari pierderi în balanţa comercială a României, cu un deficit anual de peste 1,2 miliarde de euro, a declarat marţi Mihai Neagu, director în cadrul Direcţiei pentru Zootehnie din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).
14:20
Ianuarie 2026, în topul celor mai calde cinci luni ianuarie la nivel mondial, dar nu şi în Europa (date oficiale Copernicus) # Economica.net
Anul 2026 a debutat cu o lună ianuarie care se numără printre cele mai calde prime luni înregistrate vreodată, potrivit datelor observatorului european Copernicus publicate marţi, în pofida unui val de frig din emisfera nordică, care a provocat o reacţie din partea preşedintelui american cu privire la realitatea încălzirii globale, transmit agenţiile AFP şi DPA.
14:20
Decizia CCR pe legea pensiilor magistraţilor s-ar putea amâna din nou după ce un judecător a intrat în concediu (surse) # Economica.net
Unul dintre judecătorii de la Curtea Constituţională a intrat în concediu pentru zece zile, astfel încât CCR va fi nevoită miercuri să amâne din nou o decizie pe legea pensiilor magistraţilor, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.
14:00
Propunerea lui Bolojan pentru absolvenţii facultăţilor de medicină de stat: Să rămână să lucreze în România pentru cel puţin câţiva ani # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan susţine ca absolvenţii facultăţilor de medicină de stat să rămână să lucreze în România pentru o perioadă de cel puţin câţiva ani după absolvire.
14:00
Un an greu pentru şampanie şi coniac – 2025, al treilea an consecutiv de scădere a exporturilor franceze de vin şi băuturi spirtoase # Economica.net
Exporturile franceze de vin şi băuturi spirtoase au scăzut anul trecut, pentru al treilea an consecutiv, afectate de tarifele vamale americane şi taxele antidumping impuse de China, iar perspectivele rămân dificile, a anunţat marţi Federaţia exportatorilor francezi de vinuri şi băuturi spirtoase (FEVS), transmite Reuters.
13:50
Autostrada Ploieşti – Brașov trebuie tratată ca prioritate națională – deputat Comisie Transporturi # Economica.net
Autostrada Ploiești – Brașov trebuie tratată ca prioritate națională, iar colaborarea dintre autorități, specialiști și mediul politic trebuie să genereze soluții rapide și eficiente, spune Călin Groza, deputat de Maramureş și membru al Comisiei de Transporturi.
13:40
Ușoară scumpire a carburanților, prima din această lună, la benzinăriile din România. Cât costă benzina și motorina azi, 10 februarie # Economica.net
Carburanții auto s-au scumpit azi la stațiile de distribuție, pentru prima dată în luna februarie, dar scumpirea a fost ușoară.
13:20
Unde loveşte criza preţurilor la energie – Problema îi loveşte, în principal, pe consumatorii non-casnici, spune şeful Asociaţiei Producătorilor de Energie Electrică # Economica.net
Problema preţului la energie îi vizează în principal pe consumatorii non-casnici, care vor trebui să absoarbă aceste şocuri, transmise mai departe în preţul produselor, al serviciilor şi în întreaga economie naţională, a declarat marţi, la o conferinţă de specialitate, directoarea executivă a Asociaţiei Producătorilor de Energie Electrică - HENRO, Silvia Vlăsceanu.
13:20
Care este relaţia adolescenţilor din România cu inteligenţa artificială – Cum folosesc elevii AI (sondaj World Vision) # Economica.net
Aproximativ 99% dintre adolescenţi folosesc inteligenţa artificială, 80,96% au întâlnit conţinut fals creat cu ajutorul AI, iar 37,25% au învăţat despre utilizarea sigură a inteligenţei artificiale exclusiv din online şi de pe reţelele sociale, arată un sondaj realizat de World Vision România.
13:10
Autostrada Sibiu – Piteşti: Turcii care construiesc lotul 2 spun că nu găsesc forță de muncă în zonă # Economica.net
Turcii din asocierea Mapa - Cengiz care construiesc secțiunea montană 2 a A1 Sibiu - Piteşti spun că nu găsesc forță de muncă în zonă.
Acum 6 ore
13:00
Meta şi Google, acuzate într-un proces în SUA că produc intenţionat dependenţă în rândul tinerilor utilizatori # Economica.net
Procesul companiilor Meta şi Google a început luni în faţa unei instanţe civile din Los Angeles, în California (stat din vestul SUA) în urma unei plângeri depuse de Mark Lanier, avocatul părţii vătămate, care i-a acuzat că "au fabricat adicţie în creierele copiilor" care au devenit dependenţi de aceste platforme, informează marţi AFP.
12:40
Fonduri europene pentru accelerarea start-up-urilor. Schema MIPE de 19 milioane euro # Economica.net
Un nou instrument finanțat din fonduri europene își propune să sprijine start-up-urile și IMM-urile aflate în creștere, oferindu-le acces gratuit la servicii esențiale pentru dezvoltare. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a aprobat o schemă de ajutor de minimis în valoare totală de aproximativ 19 milioane de euro, prin care firmele pot beneficia de mentorat, consultanță, promovare și networking, cu finanțare integrală din bani publici, scrie Termene.ro.
12:20
Germania va comanda drone de atac în valoare de peste o jumătate de miliard de euro, de la două firme autohtone noi # Economica.net
Guvernul de la Berlin intenţionează să comande drone de atac în valoare de 536 de milioane de euro de la două firme germane noi, Helsing şi Stark Defence, în cadrul unui efort de reînarmare după invazia rusă în Ucraina, transmite Reuters marţi, după consultarea unor documente care prezintă contractele respective.
12:10
Avantaj pentru șoferii asigurați RCA cu risc ridicat și pentru firmele de transport. RCA direct de pe site la Eazy Asigurări, firma fondatorului Superbet # Economica.net
Eazy Asigurări lansează un nou serviciu pentru asigurațin în ritm cu procesul de digitalizare totală. Este vorba despre posibilitatea acordată pentru autovehiculele cu risc ridicat (în marea lor majoritate camioane cu masa de peste 16 tone) de se încheia RCA direct de pe portalul Eazy.
12:00
Dezastrul demografic din România – Imaginea prăbuşirii: 34 de ani de declin al populației. Sporul natural a rămas negativ din 1992 şi până acum, fără întrerupere (FOTO) # Economica.net
Sporul natural s-a menţinut negativ (-10.184) în luna decembrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,9 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii, arată datele publicate, marţi, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Conform datelor oficiale, ultimul an cu spor natural pozitiv a fost 1991. Din 1992 şi până acum, fără întrerupere, România a înregistrat în fiecare an un spor negativ. Este printre ţările cu cel mai lung declin demografic.
11:40
Ne-am fi aşteptat ca preţurile pe piaţa gazelor naturale să fie reliberalizate, însă suntem convinşi că decizia de întârziere a liberalizării a fost luat în urma unei analize serioase, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, vicepreşedintele Consiliului Concurenţei, Dan Pascu.
11:40
Schimbare în managementul Bergenbier. Strategul de marketing pe Europa Centrală și de Est s-a întors în România pentru o poziție în zona comercială # Economica.net
Teodora Agafiței, CEE Marketing Strategy Director Bergenbier, a revenit în echipa de leadership din România pe poziția de Director de Excelență Comercială.
11:20
Armenia şi Statele Unite au convenit luni să coopereze în domeniul nuclear civil, la câteva luni după ce Washingtonul a mediat un acord de pace între azeri şi armeni, în sudul Caucazului, şi în contextul eforturilor americane de a întări relaţiile cu o ţară fostă aliată apropiată a Rusiei, transmite Reuters.
11:10
S-a terminat procesul pentru cea mai mare pădure ce putea fi retrocedată. Cine a pus mâna pe suprafața evaluată la 300 de milioane de euro # Economica.net
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a câștigat definitiv procesul pentru 43.227 hectare de pădure din Bacău, suprafață pe care Gheorghe Paltin Sturdza o obținuse în primă instanță, în 2012. Suprafețele rămân în proprietatea statului
11:10
Electrica a preluat contractul de furnizare de energie electrică pentru Liberty (Sidex) Galați. Era amenințat cu deconectarea pentru neplată # Economica.net
Liberty Galaţi, unul dintre marii consumatori de energie din România, acum oprit, va primi ]n continuare energia electrică de la Electrica, a anunţat Alexandru Chiriţă, CEO-ul Electrica, pe pagina sa de Linkedin.
11:10
Ferrari a dezvăluit numele și câteva detalii ale viitorului său model care va fi prezentat în mai 2026 # Economica.net
Italienii de la Ferrari au dezvăluit numele mașinii electrice care va fi prezentată în luna mai a acestui an. Au fost prezentate și câteva componente ale interiorului acestui prim vehicul complet electric al mărcii.
Acum 8 ore
11:00
China a publicat marţi un document ce cuprinde principiile protejării securităţii naţionale în Hong Kong pentru a asigura stabilitatea, într-un mediu global incert, subliniind că Beijingul are o ''responsabilitate fundamentală'' în privinţa situaţiei securităţii în fosta concesiune britanică, relatează agenţia de presă britanică Reuters.
10:40
Miliarde de euro vin în Europa. Start-up-urile din domeniul AI şi al apărării sunt ţintele principale (Financial Times) # Economica.net
Investitorii injectează miliarde de euro în start-up-uri europene din domeniul inteligenţei artificiale şi al apărării, susţinând companii considerate esenţiale pentru competitivitatea şi securitatea economică a Europei, arată un articol publicat în ediţia de marţi a cotidianului Financial Times.
10:30
Bolojan: Discuţiile din PNL au fost generate de aspecte privind reînnoirea partidului şi înlocuirea unor colegi # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan afirmă că discuţiile din interiorul PNL nu au fost generate de politici guvernamentale, ci de subiecte ce ţin de reînnoirea partidului şi de înlocuirea unor colegi care nu au făcut performanţă.
10:30
Conducta de gaze care ajută Europa să mai scape și de ruși și de americani. Taie Africa în două, care e stadiul construcției # Economica.net
Proiectul conductei trans-sahariane de gaze (TSGP) înregistrează progrese constante după ce Algeria, Nigeria și Niger și-au reafirmat angajamentul față de acordurile din 2024 și accelerează construcția.
09:50
Trump vrea ca SUA să deţină cel puţin jumătate din podul care ar trebui să se construiască între Statele Unite şi Canada # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni că va bloca un proiect de pod între Canada şi Statele Unite, considerând că Statele Unite ar trebui să deţină "cel puţin jumătate" din această infrastructură, notează AFP.
09:50
Criza cartofului – Supraproducţia din Europa loveşte fermierii. Preţurile au scăzut brusc # Economica.net
După recolte abundente, Europa se confruntă cu o criză de supraproducţie de cartofi, care a dus la o scădere bruscă a preţurilor, fermierii fiind primii afectaţi, transmite AFP.
09:30
Premierul Ilie Bolojan declară că stabilirea impozitului pe proprietate, bazat pe valoarea de piaţă, nu va determina în mod automat noi majorări.
09:10
Grevă de avertisment în peste 1.300 de primării din ţară, între orele 10:00 şi 12:00 # Economica.net
Peste 1.300 de primării din ţară vor fi, marţi, în grevă de avertisment, între orele 10:00 şi 12:00, salariaţii din administraţia locală fiind nemulţumiţi de măsurile anunţate de Guvernul Bolojan.
Acum 12 ore
08:50
Bolojan: Rezultatul referendumului de la Bucureşti ar trebui să se vadă în legea bugetului # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan afirmă că rezultatul referendumului de la Bucureşti ar trebui să se vadă în legea bugetului, într-o formă sau alta, subliniind că Primăria Capitalei are venituri subdimensionate.
08:50
Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio va călători în Ungaria săptămâna viitoare, după ce preşedintele Donald Trump i-a oferit "întregul" sprijin naţionalistului Viktor Orban şi în contextul în care relaţiile transatlantice ajung la un punct tensionat, a indicat luni purtătorul său de cuvânt, scrie AFP.
08:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu ştie dacă România va intra sau nu în recesiune, explicând că există o contracţie economică, urmare a măsurilor de corecţie a deficitelor bugetare, dar şi posibilitatea unei reveniri economice anul acesta prin păstrarea unor investiţii la un nivel ridicat.
Acum 24 ore
22:20
Cum merge unul dintre proiectele mari ale lui Ceaușescu, canalul Siret-Bărăgan? Când vor începe lucrările de construcție # Economica.net
Agenția Națională de Îmbunătățiri Financiare (ANIF) evaluează în momentul de față cele două oferte pentru proiectarea tehnică și execuția lucrărilor la prima etapă a proiectului de investiții Canal Siret Bărăgan.
