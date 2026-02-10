Care este relaţia adolescenţilor din România cu inteligenţa artificială – Cum folosesc elevii AI (sondaj World Vision)

22:20

Cererea globală de energie electrică ar urma să crească, în medie, cu 3,6% pe an până în 2030, impulsionată în principal de industrie, vehiculele electrice și inteligența artificială. Sursele regenerabile, gazele naturale și energia nucleară sunt așteptate să acopere întreaga cerere suplimentară, în timp ce producția de electricitate pe bază de cărbune este prognozată să scadă ușor, iar emisiile de CO₂ să stagneze. Până în 2030, energiile regenerabile și energia nucleară ar urma să reprezinte jumătate din mixul global de producție de electricitate, potrivit ultimului raport de prognoză al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).