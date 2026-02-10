Unde loveşte criza preţurilor la energie – Problema îi loveşte, în principal, pe consumatorii non-casnici, spune şeful Asociaţiei Producătorilor de Energie Electrică
Economica.net, 10 februarie 2026 13:20
Problema preţului la energie îi vizează în principal pe consumatorii non-casnici, care vor trebui să absoarbă aceste şocuri, transmise mai departe în preţul produselor, al serviciilor şi în întreaga economie naţională, a declarat marţi, la o conferinţă de specialitate, directoarea executivă a Asociaţiei Producătorilor de Energie Electrică - HENRO, Silvia Vlăsceanu.
