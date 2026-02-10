Rusia restricționează Telegram. Kremlinul face tot posibilul să înlocuiască serviciile digitale occidentale
Adevarul.ro, 10 februarie 2026 17:00
Rusia a restricționat începând de marți, 10 februarie, aplicația Telegram, vizând una dintre cele mai utilizate platforme de mesagerie din țară, a anunțat autoritatea rusă de reglementare în domeniul comunicațiilor.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
17:00
Rusia restricționează Telegram. Kremlinul face tot posibilul să înlocuiască serviciile digitale occidentale # Adevarul.ro
Rusia a restricționat începând de marți, 10 februarie, aplicația Telegram, vizând una dintre cele mai utilizate platforme de mesagerie din țară, a anunțat autoritatea rusă de reglementare în domeniul comunicațiilor.
17:00
FSB a arestat un al treilea suspect în legătură cu tentativa de asasinat asupra generalului GRU # Adevarul.ro
Serviciul rus de securitate (FSB) a anunțat marți că a arestat un al treilea suspect în legătură cu tentativa de asasinat de săptămâna trecută asupra ofițerului superior din serviciul rus de informații militare (GRU) Vladimir Alexeiev, pe care autoritățile de la Moscova o atribuie Ucrainei.
Acum 30 minute
16:45
Antichitatea păgână se conservă în structurile intime ale creștinismului.
16:45
CCR, sesizată de ÎCCJ pentru a trimite la Curtea de Justiție a Uniunii Europene o întrebare preliminară privind statutul magistraților. Sunt ridicate probleme de compatibilitate cu dreptul UE # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat CCR, marți, 10 februarie, o solicitare de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Demersul vizează verificarea compatibilității unor măsuri naționale referitoare la statutul magistraților cu dreptul european și cu jurisprudența CJUE.
16:45
Minor de 14 ani, arestat preventiv în Cluj. A încercat să jefuiască un adolescent de 17 ani # Adevarul.ro
Un minor în vârstă de 14 ani din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce a încercat să jefuiască un adolescent de 17 ani, care a fost amenințat cu cuțitul. Agresorul a fost ajutat de fratele său.
Acum o oră
16:30
Trend revoltător: Bărbații filmează cum abordează femei pe stradă, folosind ochelarii Meta AI. „Este extrem de invaziv” # Adevarul.ro
A apărut un trend pe rețelele de socializare în care bărbații filmează cum abordează femei în spații publice și încearcă să flirteze sau să ceară numerele de telefon ale acestora. Filmările sunt realizate fără consimțământul persoanelor vizate, folosind ochelari inteligenți Meta AI.
16:15
UE obține undă verde pentru suspendarea tarifelor Mercosur în cazul unui aflux de importuri agricole # Adevarul.ro
Parlamentul European a adoptat marți, cu o majoritate clară de 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 de abțineri, un nou regulament care le permite instituțiilor UE să suspende temporar preferințele tarifare prevăzute în acordul comercial UE–Mercosur pentru importurile agricole.
16:15
Medicamentele aparent banale care afectează capacitatea de a conduce și pot atrage probleme la un control rutier, în 2026 # Adevarul.ro
Mulți șoferi nu realizează că pot avea probleme la un control rutier chiar dacă nu au consumat substanțe interzise, ci doar tratamente obișnuite, prescrise sau cumpărate fără rețetă.
16:15
Prințesa Sofia a Suediei rupe tăcerea în legătură cu contactele sale din trecut cu pedofilul Jeffrey Epstein # Adevarul.ro
Prințesa Sofia a Suediei a oferit primele explicații publice despre legăturile sale din trecut cu Jeffrey Epstein, afirmând că l-a întâlnit doar de două ori, când avea în jur de 20 de ani.
16:15
De ce continuă românii să fie nostalgici după comunism. „Când nu avem o direcție, oamenii se întorc în trecut” # Adevarul.ro
Românii evaluează pozitiv perioada de dinainte de 1989, comparativ cu situația actuală. Peste 70% cred că România era o țară mai bogată decât în prezent, iar peste 50% consideră regimul comunist un lucru bun.
Acum 2 ore
16:00
Curtea de Apel Bucureşti a respins marți cererea de anulare a decretului de numire a lui Dacian Dragoş în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale. Acţiunea a fost depusă pe 12 ianuarie de avocata Silvia Uscov.
16:00
Insulă din Marea Britanie, scoasă la vânzare cu prețul unei case: „O oportunitate cu adevărat unică”. Accesul depinde de maree # Adevarul.ro
O insulă cu o casă victoriană abandonată și o istorie de peste 300 de ani este scoasă la vânzare în Marea Britanie pentru 350.000 de lire sterline.
15:45
Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va fi adus în România de la Muntele Athos, de o delegaţie condusă de Arhimandritul Alexios, cu ocazia hramului Mănăstirii Pantocrator din judeţul Teleorman.
15:45
Scandal la IPJ Mureş după cazul Emil Gânj. Europol reclamă că poliţiştii care l-au căutat luni bune nu şi-au primit banii pe orele suplimentare # Adevarul.ro
Zeci de polițiști din Mureș care au lucrat luni de zile la căutarea lui Emil Gânj acuză că nu și-au primit plata pentru orele suplimentare, iar Sindicatul Europol susține că unii dintre ei ar fi fost chiar amenințați cu controale dacă își cer drepturile.
15:45
Dominic Fritz, înfrângere în dosarul cu ANI în care este acuzat de conflict de interese: „Sunt cu capul sus” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a declarat, marţi, că este ”cu capul sus”, după ce Curtea de Apel Timişoara a respins cererea sa de anulare a raportului ANI care a constatat că ar fi fost în conflict de interese în 2020.
15:45
Ministerul Culturii retrage proiectul privind raportarea zilnică a activității actorilor, după protestele de la Teatrul Național București # Adevarul.ro
Ulterior, ministrul Culturii, Demeter Andras, prezent la protestul de la Teatrul Național București, a anunțat suspendarea proiectului.
15:30
Procesul privind datoria de un milion de euro a lui Klaus Iohannis, mutat la Hunedoara. ANAF a obținut strămutarea dosarului # Adevarul.ro
Procesul prin care ANAF încearcă să recupereze aproximativ un milion de euro de la fostul președinte Klaus Iohannis va fi judecat la Tribunalul Hunedoara, după ce Curtea de Apel Alba Iulia a admis marți cererea de strămutare formulată de instituția fiscală.
15:30
În ultimul timp, serviciile de închiriere auto au evoluat mult față de modelul clasic. Tot mai mulți șoferi doresc acces rapid, fără bariere și fără momente pierdute discutând cu agenți, mai ales când zboară noaptea sau nu știu exact când ajung.
15:30
Un vicepremier deplânge salariile mici din administraţia publică locală. Răspunsul șocant pe care l-a primit în 2021 # Adevarul.ro
Vicepremierul UDMR Tanczos Barna a declarat, marţi, că salariile din administraţia publică locală sunt incorect de mici.
15:30
Primar cu ceas de 30.000 de euro, surprins la întâlnirea cu premierul Bolojan, în plină grevă: „Nu știu cum am rămas cu ceasul ăsta” # Adevarul.ro
În timp ce mii de angajați din primării au intrat în grevă de avertisment față de reforma administrației locale, un primar s-a prezentat la discuțiile cu premierul cu un ceas de lux.
15:15
Rapid se modernizează cu 50 de milioane de euro. Protocol semnat între minister și gruparea din Giulești # Adevarul.ro
Rapid intră într-o nouă etapă.
15:15
Ilie Bolojan atrage atenția că unele primării au majorat impozitele locale „cu mult mai mult” peste minimul stabilit de Guvern # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, 10 februarie, că stabilirea nivelului minim al impozitelor locale a fost decisă de guvern, arătând că unele primării „au majorat cu mult mai mult peste acest impozit”.
15:15
Mister aproape elucidat. Drona găsită pe plaja din Mamaia ar aparține Ministerului Apărării # Adevarul.ro
Drona descoperită, luni seara, pe o plajă din Mamaia a fost utilizată la activități de tragere la care au participat ofițeri din Ministerul Apărării Naționale (MApN) și din structurile partenere.
15:15
Autoritatea de Supraveghere Financiară se va reoganiza, conform planului făcut de Guvern, după ce Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a procedurii.
15:15
Investiție majoră la Spitalul Universitar. A fost realizat un buncăr oncologic, unic în rețeaua publică # Adevarul.ro
Un buncăr oncologic ultramodern, construit la 12 metri sub pământ, a fost realizat la Spitalul Universitar Bucureşti. Centrul, unic în sistemul public pentru radioterapie stereotactică, va deveni funcţional în aproximativ două luni, după autorizarea echipamentelor.
Acum 4 ore
15:00
Zegrean, despre intrarea în concediu paternal a unui judecător al CCR: „Foarte interesant. Aproape sigur vom vedea altă amânare” # Adevarul.ro
Augustin Zegrean a declarat marți, la Antena 3, că ședința CCR programată pentru miercuri are mari șanse să fie din nou amânată, după ce judecătorul Gheorghe Stan, parte din completul care a început dezbaterile privind legea pensiilor speciale, a intrat în concediu paternal.
14:45
Momentul în care Shakira a alunecat și a căzut pe scenă în timpul unui concert. „Nu vă faceți griji, sunt făcută din cauciuc” # Adevarul.ro
Shakira a demonstrat că spectacolul trebuie să continue, după ce a alunecat și a căzut pe scenă în timpul unui concert recent din El Salvador.
14:30
Criză pe piața imobiliară: Datorii record de peste 35 de miliarde lei. Peste 60% dintre dezvoltatori riscă insolvența # Adevarul.ro
Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit, în ultimele luni, nivelul istoric de 35 de miliarde de lei, o sumă dublă față de acum 10 ani. În contextul scăderii semnificative a pieței, peste 60% dintre companiile din acest sector au ajuns în risc de insolvență, arată o analiză.
14:30
Fetiță de patru ani, în comă, după ce ar fi fost lovită cu bestialitate. Copila are traumatism cranian sever și alte leziuni. Ce le-a spus mama polițiștilor # Adevarul.ro
O fetiță de patru ani din Teleorman, aflată în vizită în județul Gorj, a ajuns sâmbătă seara în stare extrem de gravă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu. Poliția anchetează o posibilă tentativă de omor.
14:30
Incident șocant într-un bloc din Constanța: un bărbat a fost internat la Psihiatrie după ce a atacat polițiștii veniți la intervenție # Adevarul.ro
Un bărbat din Constanța a fost internat la Psihiatrie după un incident violent petrecut în scara unui bloc. Acesta a devenit agresiv în momentul în care polițiștii au intervenit în urma unei sesizări și i-a atacat. Totul s-a petrecut în noaptea de 6 spre 7 februarie.
14:15
Acces direct la datele proiectelor UE: DNA, EPPO și DLAF au la dispoziție traseul complet al banilor # Adevarul.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) au semnat un protocol de colaborare, în baza căruia procurorii anticorupție au acces direct la MySMIS2021/MySIMS2021+, platforma națională de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene.
14:15
Furnizorii de energie: Plafonarea prețului gazelor a fost o greșeală – trebuia eliminată de la început # Adevarul.ro
Piaţa de energie din România se află într-o schemă de plafonare care, din punctul meu de vedere, trebuia eliminată de la început şi poate gândită altfel, a declarat, marţi, într-o conferinţă de specialitate, directoarea executivă a Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE),
14:00
Vicepremierul Tanczos Barna vorbește despre ieșirea UDMR de la guvernare. În ce condiții s-ar putea întâmpla # Adevarul.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat marți, la Parlament, că forța politică a UDMR poate fi exploatată mai mult dacă e în coaliție, dar nu exclude o analiză privind ieșirea de la guvernare.
14:00
Ciocnire violentă între două autotrenuri pe A1. Unul dintre ele transporta sulfat de amoniu, iar o parte din încărcătură a ajuns pe carosabil # Adevarul.ro
Un accident rutier în care au fost implicate două autocamioane a avut loc, marţi, pe autostrada A1, între Deva şi Orăştie, în judeţul Hunedoara. Unul dintre TIR-uri transporta anvelope, iar celălalt transporta 23 de tone de sulfat de amoniu.
13:45
Întrebarea unui primar pentru Grindeanu: „Nu vă plac măsurile, dar nu votărâţi împreună?” Ce i-a răspuns # Adevarul.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu, care participă, marţi, la o dezbatere cu primarii de comnune, a fost întrebat de un primar independent de ce critică măsurile adoptate de Guvern, PSD făcând parte din coaliţie şi votând aceste măsuri.
13:45
Von der Leyen promite o piață unică mai puternică și mai puțină birocrație înainte de summitul UE # Adevarul.ro
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis liderilor naționali că blocul trebuie să demareze un efort masiv de consolidare a economiilor interne pentru a face față competiției globale tot mai dure.
13:30
Procurorii cer arestarea bărbatului care a introdus ilegal armament adus din Turcia. El a vândut deja două arme letale # Adevarul.ro
Parchetul General a dispus punerea în mişcare a urmăririi penale şi a formulat propunere de arestare preventivă a unui cetăţean de 35 de ani, suspectat că introduce ilegal în ţară arme de foc din Turcia.
13:30
„Remarcăm pentru a n-a oară impostura”. De ce refuză România să-și privatizeze marile companii de stat # Adevarul.ro
Guvernul refuză să privatizeze vreo companie importantă de stat în 2026, deși aceasta era una dintre condițiile pentru a beneficia de banii PNRR. Profesorul Bogdan Glăvan explică de ce guvernanții evită reformele, dar cresc birurile.
13:15
Italianul înjurat în Gruia nu va fi iertat. I se pregătește o pedeapsă dublă după scandal # Adevarul.ro
Cristiano Bergodi va fi amendat de propriul club, dar și de Comisia de Disciplină.
Acum 6 ore
13:00
Doi creatori nominalizați la Oscar au cerut eliminarea compozițiilor muzicale din documentarul „Melania” # Adevarul.ro
Regizorul Paul Thomas Anderson și muzicianul Jonny Greenwood, membru al trupei Radiohead, au cerut oficial retragerea compozițiilor lor muzicale din documentarul intitulat „Melania”, un film dedicat fostei Prime Doamne a Statelor Unite.
13:00
Ce este supergripa și de ce poate provoca simptome severe. Dr. Veronica Buganu, MedLife, explică riscurile și când trebuie să mergem la medic # Adevarul.ro
Sezonul rece vine aproape inevitabil la pachet cu tuse, febră, nas înfundat, mai ales în familiile cu copii mici. De la simple răceli până la gripă sau infecții cu virusul sincițial respirator (VRS), virozele respiratorii sunt extrem de frecvente în această perioadă a anului.
13:00
Reforma pensiilor magistraților, din nou blocată la CCR după intrarea în concediu paternal a unui judecător # Adevarul.ro
Judecătorul Curții Constituționale Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal chiar înaintea ședinței în care CCR ar fi trebuit să se pronunțe asupra legii privind pensiile magistraților.
12:45
Franța desfășoară cel mai amplu exercițiu militar care simulează un conflict major în Europa # Adevarul.ro
Forţele armate franceze încep aproape trei luni de exerciţii militare, cu obiectivul de a demonstra determinarea Franţei de a-şi proteja teritoriul, cetăţenii şi interesele.
12:45
România se află aproape de coada clasamentului statelor din Uniunea Europeană în ceea ce privește percepția asupra corupției din sectorul public, potrivit celui mai recent raport anual publicat de Transparency International.
12:45
Plaja din Europa unde mașinile sunt înghițite de mare. Riscurile la care se expun turiștii # Adevarul.ro
Pe una dintre cele mai frumoase, dar și nșelătoare plaje din Europa, localnicii privesc, de patru decenii, aceeași scenă repetându-se: mașini și autorulote înghițite de mare.
12:45
Rusia nu intenționează să atace un stat NATO în acest an sau anul viitor, însă își reconstruiește rapid capacitățile militare, pe fondul reînarmării accelerate a Europei.
12:15
Romsilva a câştigat definitiv un proces cu miză mare. Peste 43.000 hectare de pădure se întorc în administrarea statului # Adevarul.ro
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a obţinut o decizie definitivă favorabilă în dosarul privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 hectare de fond forestier, administrate de Direcţia Silvică Bacău.
12:00
Termoenergetica îi răspunde primarului Băluță. „Este în aplicare un mecanism de ajustare a facturii în situațiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectați” # Adevarul.ro
Termoenergetica susține că este deja inclus și pus în aplicare un mecanism de ajustare a facturii în situațiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectați, după ce luni Daniel Băluță a cerut modificarea regulamentelor și contractelor în vigoare.
12:00
Primarul unei comune din Botoșani, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită. Pentru ce ar fi primit 90.000 de lei # Adevarul.ro
Primarul comunei Drăgușeni, județul Botoșani, Eugen Nechita, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru luare de mită în formă continuată.
12:00
Rămasă fără comunicații pe front, armata rusă oferă bani ucrainenilor pentru înregistrarea ilegală a terminalelor Starlink # Adevarul.ro
Autoritățile ucrainene avertizează că cetățenii care cooperează cu Rusia în scheme de înregistrare ilegală a terminalelor Starlink riscă pedepse de până la închisoare pe viață.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.