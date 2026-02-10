Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a sfințit capela unei unități militare ilfovene
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a sfințit marți capela „Sfinții Martiri Brâncoveni” a Unității Militare 01914 din Domnești, județul Ilfov. Din sobor au făcut parte părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, părintele Sorin Pitic, inspector general și șeful Secției de asistență religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale,…
Acum 10 minute
19:00
PS Ignatie: Ascultarea fără iubire este o împlinire mecanică, un fel de robie, care nu ne lasă să ne bucurăm de nimic # Basilica.ro
„Ascultarea fără iubire este o împlinire mecanică, un fel de robie, care nu ne lasă să ne bucurăm de nimic”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în localitatea Gara Roșiești, filie a Parohiei Gura Idrici, din județul Vaslui. Fiul cel mic și fiul cel mare Preasfinția Sa a…
Acum 30 minute
18:50
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a lansat o aplicație pentru comunitățile românești ortodoxe din eparhie # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a lansat marți o aplicație destinată informării comunităților românești din eparhie. Numele platformei este ROARCH, inspirat de numele instituției eparhiale. Evenimentul s-a desfășurat la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Londra, în timpul Adunării Eparhiale. Aplicația include următoarele funcții: calendarul ortodox al zilei, știri și comunicate din…
18:50
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a sfințit capela unei unități militare ilfovene # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a sfințit marți capela „Sfinții Martiri Brâncoveni” a Unității Militare 01914 din Domnești, județul Ilfov. Din sobor au făcut parte părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, părintele Sorin Pitic, inspector general și șeful Secției de asistență religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale,…
Acum o oră
18:30
Românce în istorie: Maria Cuțarida-Crătunescu, prima româncă medic, și-a dedicat viața îngrijirii femeilor și copiilor # Basilica.ro
Marți se împlinesc 169 de ani de la nașterea Mariei Cuțarida-Crătunescu, prima româncă medic. Născută la Călărași în 10 februarie 1857 și absolventă a Școlii Centrale din București, a studiat Medicina inițial la Zürich, Elveția (1877), apoi la Montpellier, Franța unde și-a susținut licența, apoi a urmat pregătirea pentru doctorat la spitalele din Paris. Studiile…
18:30
Ori de câte ori ne pocăim, înviem ca să fim împreună cu Hristos, a subliniat Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud # Basilica.ro
„Ori de câte ori ne pocăim, înviem ca să fim împreună cu Hristos”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al parohiei din localitatea Cania, raionul Cantemir. Pocăința este întoarcerea la Dumnezeu Ierarhul a explicat că indiferent de îndepărtarea de…
Acum 2 ore
17:30
Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului s-au întrunit marți în ședință de lucru la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca. Sinodul Mitropolitan a fost prezidat de Mitropolitul Andrei al Clujului, iar pe ordinea de zi s-a aflat propunerea de canonizare a monahului Nicolae (Steinhardt) de la Rohia. Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, la ședință au participat…
Acum 4 ore
16:40
Februarie este o lună mai scurtă, dar ne oferă exemple importante de credință, curaj și dăruire. În acest articol vom trece în revistă sfintele femei cinstite în a doua parte a lunii și vom descoperi lecțiile pe care viețile lor le pot oferi fiecăruia dintre noi. Sf. Scolastica – 10 februarie Informațiile despre viața Sfintei…
16:10
Manifestări de amploare la Mănăstirea Paltin Petru Vodă, în memoria părintelui Justin Pârvu # Basilica.ro
Părintele Justin Pârvu a fost comemorat printr-un Simpozion Național, desfășurat duminică, la împlinirea a 107 ani de la nașterea ctitorului Mănăstirii Paltin Petru Vodă. Activitățile comemorative au debutat sâmbătă seara prin oficierea slujbei Vecerniei Duminicii Fiului Risipitor de către Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților. Duminică, Preasfinția Sa a săvârșit a condus soborul care…
16:00
„Să ne întoarcem la Dumnezeu și să zicem din toată ființa noastră, asemenea fiului risipitor: Tată, am greșit la cer și înaintea Ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul Tău”, a îndemnat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Andrei. Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Apostol Toma” din Cluj-Napoca. Chemarea la…
15:50
Ghid de bună purtare pe rețelele sociale: Este importantă conversația, nu cine are ultimul cuvânt # Basilica.ro
Diana Coman, specialist social media care postează pe Instagram sub numele de @ProfaDeSocial Media, propune un ghid de bune practici pe rețelele sociale: „Social Media e despre conversații, nu despre cine are ultimul cuvânt. Despre cum alegem să spunem, nu doar despre ce spunem”, subliniază ea. Creatoarea de conținut le-a prezentat urmăritorilor de pe Instagram…
15:40
A fost anunțat calendarul Olimpiadei de Religie: Unde și când vor avea loc etapele naționale? # Basilica.ro
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat calendarul Concursurilor și Olimpiadelor școlare, printre care se numără și competiția la disciplina Religie. Olimpiada se desfășoară pe mai multe etape, de la nivelul școlilor până la faza națională, unde se întâlnesc reprezentanții fiecărui județ. Etapa pe școală și cea zonală, la gimnaziu și liceu, se desfășoară după un…
15:10
Marți a început oficial intervalul în care elevii pot avea o săptămâna de vacanță, în funcție de decizia fiecărui inspectorat școlar județean. Potrivit Ministerului Educației, această vacanță școlară intermodulară poate fi stabilită în oricare dintre săptămânile cuprinse în perioada 9 februarie – 1 martie. Următoarea vacanță școlară va începe pe 4 aprilie și se va…
Acum 6 ore
13:40
Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman își va serba în mod deosebit hramul și în acest an, când cinstitul cap al Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință, va fi adus de la mănăstirea athonită Xenofont. Cinstitul odor se va afla la mănăstirea românească în perioada 22-28 aprilie 2026, fiind adus de o delegație athonită condusă…
Acum 8 ore
12:50
Profesori din București învață să identifice semnele traficului de persoane în mediul școlar # Basilica.ro
Cadre didactice din București participă în lunile februarie și martie 2026 la sesiuni de instruire dedicate identificării semnelor traficului de persoane, înțelegerii mecanismelor de recrutare și cunoașterii procedurilor de raportare, în cadrul unui proiect educațional derulat de Centrul Regional București al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, în parteneriat cu Colegiul Tehnic Dinicu Golescu –…
12:40
Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a anunțat că se fac demersuri pentru denumirea unei străzi sau a unei piațete din Capitală cu numele Nadiei Comăneci. Anunțul a fost făcut la Casa Olimpică, odată cu lansarea oficială a „Anului Nadia 2026”, în luna ianuarie. „Este un demers în curs. Nu vă pot spune…
12:20
Arvo Pärt, din nou pe primul loc în topul popularității mondiale, la vârsta de 90 de ani # Basilica.ro
Compozitorul eston creștin-ortodox Arvo Pärt a fost numit din nou cel mai interpretat compozitor în viață din lume, conform clasamentelor anuale compilate de Bachtrack, o platformă britanică specializată în analiza muzicii. Potrivit presei estoniene, clasamentul subliniază impactul internațional extraordinar al lui Pärt, deși anul aniversar a fost notabil pentru mai mult decât simple statistici. Fiul…
11:50
Ministrul Sănătății: După centrul de mari arși de la Timișoara, intră în linie dreaptă cel de arși grav de la Târgu Mureș # Basilica.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică stadiul a două centre de mari arși din țara noastră. Este vorba de cel de la Timișoara și cel de Târgu Mureș, destinat cazurilor grave. „După centrul de mari arși de la Timișoara, următorul care intră în linie dreaptă este centrul de arși grav de la Târgu Mureș.…
11:30
PS Sofronie: Dumnezeu ne-a lăsat libertatea de a alege. Darul Său nu vine cu forța, prin constrângere # Basilica.ro
„Dumnezeu ne-a lăsat libertatea de a alege. Darul său nu vine cu forța, prin constrângere”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Sofronie. Episcopul Oradiei a săvârșit Sfânta Liturghie la capela „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din incinta Penitenciarului Oradea. Pornind de la pilda Întoarcerii Fiului Risipitor, PS Sofronie a explicat că Dumnezeu nu ne mântuiește cu…
Acum 12 ore
10:00
Platforma online „Acasă la Brâncuși” va fi lansată pe 19 februarie la Casa Muzeu „Constantin Brâncuși” din Hobița (comuna Peștișani, județul Gorj), marcând 150 de ani de la nașterea sculptorului. Obiectivul platformei este acela de a introduce vizitatorii în atmosfera locurilor natale ale lui Constantin Brâncuși, prin promovarea patrimoniului local și a evenimentelor dedicate marelui…
09:10
Alice Voinescu, prima femeie doctor în filosofie a Universități Sorbona, s-a născut la 10 februarie 1885, la Drobeta-Turnu Severin. Tatăl său, Sterie Steriadi, era avocat și o personalitate cunoscută a orașului, cu studii doctorale la Paris. În copilărie, Alice Voinescu a învățat să citească de timpuriu, cunoscând la vârsta de șase ani limbile română, franceză…
08:50
Marți se împlinesc 96 de ani de la nașterea arhimandritului Ioanichie Bălan, cunoscut duhovnic al ortodoxiei românești și un mare călugăr cărturar de la Mănăstirea Sihăstria. Părintele Ioanichie Bălan s-a născut în data de 10 februarie 1930 la Stănița, județul Neamț, fiind al doilea copil din cei nouă ai părinților Constantin și Elena. După terminarea…
08:50
Ți-am pregătit 5 știri importante de luni, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. IPS Atanasie a slujit în singura parohie din Marea Britanie închinată Sf. Ștefan cel Mare Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a slujit duminică în Parohia „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” – Londra (Harrow), singura care îl are drept ocrotitor…
Ieri
18:50
Pe urmele lui Constantin Brâncuşi: Anul Național dedicat marelui sculptor va debuta prin manifestări culturale în Gorj # Basilica.ro
Anul Național Constantin Brâncuși va fi deschis oficial în data de 19 februarie printr-un program cultural special organizat în mai multe spații reprezentative din județul Gorj. Manifestările culturale vor marca împlinirea a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român. Evenimentele sunt dedicate celebrării operei și moștenirii artistice a celui considerat părintele sculpturii moderne…
18:10
Când venim la Taina Pocăinței, ni se șterg păcatele și suntem primiți ca fiul cel pierdut, a explicat PS Teofil Trotușanul # Basilica.ro
„Atunci când venim la Taina Pocăinței, ni se șterg păcatele și suntem primiți și așezați pe aceeași poziție ca fiul cel pierdut, ca fiul care a fost iertat de tatăl său de toate fărădelegile sale”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala…
18:00
112 în România, la 22 de ani de la lansare: Apelarea responsabilă atinge cel mai bun nivel din istoria serviciului # Basilica.ro
La 22 de ani de la lansarea numărului unic de urgență 112 în România, Serviciul de Telecomunicații Speciale anunță că nivelul apelării responsabile a atins, în anul 2025, cel mai bun rezultat din istoria serviciului, pe fondul scăderii semnificative a apelurilor nejustificate și al creșterii gradului de utilizare corectă a acestui serviciu esențial pentru siguranța…
17:30
Comunitate și Comuniune: Proiect pentru prevenirea separării copiilor de familii și combaterea violenței domestice în Basarabia # Basilica.ro
Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei s-a angajat împreună cu Catholic Relief Services să prevină separarea copiilor de familiile lor și să combată violența în familie într-un proiect de 9 luni intitulat sugestiv „Comunitate și Comuniune”. Protejarea copilului și prevenirea violenței domestice Desfășurat în Republica Moldova în perioada ianuarie – septembrie 2026, proiectul „Comunitate și…
17:10
Întoarcerea fiului risipitor este trecerea din moartea păcatului la viața comuniunii cu Dumnezeu, a subliniat IPS Varsanufie # Basilica.ro
„Întoarcerea fiului risipitor este trecerea din moartea păcatului la viața comuniunii cu Dumnezeu”, a subliniat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie. Arhiepiscopul Râmnicului a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Arnota, din localitatea Bistrița, județul Vâlcea. Exercițiul libertății omului Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a explicat modul în care pilda fiului risipitor arată libertatea pe care Dumnezeu i-a dăruită omului la…
17:00
Să cerem de la Dumnezeu discernământ, ca să ne recunoaștem păcatele, îndeamnă Episcopul Ambrozie # Basilica.ro
„Să cerem de la Dumnezeu discernământ, ca să ne recunoaștem fiecare păcatele, să ne schimbăm și să ne spovedim”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Pîslari din comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu. Exemplul Fiului risipitor Ierarhul a explicat modul în care fiecare om se regăsește…
15:50
La Craiova s-a deschis un nou centru de expertiză pentru boli rare, anunță Ministrul Sănătății # Basilica.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat deschiderea unui centru de expertiză pentru bolile rare (CEBR) la Craiova, precum și recertificarea centrului de la Timișoara. „Continuăm consolidarea rețelei naționale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin deschiderea unui nou centru la Craiova și recertificarea celui de-al doilea, la Timișoara”, a scris Alexandru Rogobete pe…
14:40
Liicenii din Caraș-Severin au participat, în număr mare, la conferințele „Tinerețe în Cuvânt” # Basilica.ro
Aproximativ 200 de liceeni au participat, săptămâna trecută, la cele două conferințe desfășurate la Oravița și Bozovici, în cadrul programului „Tinerețe în Cuvânt”, care le-a fost dedicat de către Departamentul de Tineret al Episcopiei Caransebeșului în parteneriat cu ISJ Caraș-Severin și cu mai multe unități de învățământ din județ. Prima conferință a avut loc, joi,…
14:40
Icoana, fereastră spre cer: Biblioteca Județeană Constanța va găzdui o expoziție de artă sacră # Basilica.ro
Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” din Constanța va găzdui marți vernisajul expoziției „Icoana, fereastră spre cer – reproduceri după icoanele pe sticlă din secolele 18-19”. Expoziția va reuni reproduceri de muzeu inspirate din icoane pe sticlă din secolele 18-19, realizate în tehnica tradițională a temperei cu emulsie de ou. Lucrările evocă moștenirea artistică și spirituală…
14:30
O nouă selecție de imagini care surprind frumusețea vieții ortodoxe: peisaje de iarnă, chipuri de clerici și credincioși, precum și momente de la proclamarea canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce, desfășurată la Catedrala Patriarhală. Toate acestea pot fi descoperite în articolul nostru dedicat perioadei 2–8 februarie 2026. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe…
14:20
IPS Atanasie a slujit în singura parohie din Marea Britanie închinată Sf. Ștefan cel Mare # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a slujit duminică în Parohia „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” – Londra (Harrow), singura care îl are drept ocrotitor pe Sfântul Ștefan cel Mare. Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a explicat Evanghelia despre Fiul risipitor, subliniind iubirea necondiționată a lui Dumnezeu-Tatăl, Care îl așteaptă pe om cu brațele deschise, indiferent…
13:30
PS Macarie le-a vorbit românilor și danezilor din Viborg despre Sfinții Gheorghe de la Cernica și Iosif de la Văratec # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a vorbit duminică românilor și danezilor din Viborg (Peninsula Iutlanda, Danemarca) despre viețile Sfinților Cuvioși Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și Iosif de la Văratec. PS Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie în parohia „Întâmpinarea Domnului și Sfinții Cuvioși Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și Iosif de…
12:30
Patriarhul Teoctist, pomenit la 111 ani de la naștere la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava # Basilica.ro
Patriarhul Teoctist a fost pomenit sâmbătă la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, la 111 ani de la naștere. Slujba de pomenire a fost oficiată de Arhim. Iustin Taban, consilier juridic la Sectorul Juridic al Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Arhimandritul a…
11:40
PS Siluan a slujit în Parohia românească din Palermo la împlinirea a 20 de ani de la înființare # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie, în Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din Palermo (Italia), participând, astfel, la aniversarea a două decenii de la înființarea comunității. Cu această ocazie, Episcopul Italiei a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra parohiei în cei 20 de ani de existență. La momentul rânduit,…
11:30
Ziua Limbii Elene este serbată anual în data de 9 februarie. În țara noastră, sărbătoarea a fost instituită prin Legea nr. 204/2018. Data a fost aleasă în amintirea poetului naţional al grecilor, Dionysios Solomos, mutat la cele veșnice în 9 februarie 1857. Prima ediție a Zilei Limbii Elene în România a fost serbată în 2019.…
11:10
Se împlinesc 223 de ani de la nașterea lui Emanoil Gojdu, considerat cel mai mare filantrop ortodox român mirean # Basilica.ro
Se împlinesc 223 de ani de la nașterea avocatului Emanoil Godju, omul desemnat în 2020 drept cel mai mare filantrop ortodox român mirean. Emanuil (Manuil) Gojdu s-a născut la 9 februarie 1802, la Oradea. A fost al doilea dintre cei șase fii ai lui Athanasie Popovici-Gojdu, negustor de vite, și ai Anei, fiica lui Dimitrie…
09:20
Artista Mihaela Noroc a anunțat lansarea proiectului „Femeile României”, care își propune să fotografieze și să relateze poveștile de viață ale unor femei românce care trăiesc în țară și diaspora. Mihaela Noroc a adăugat că acest proiect se va concretiza într-o carte și în mai multe expoziții de fotografie. „De 13 ani lucrez la Atlasul…
09:10
Începe săptămâna cu ,,Binele de știut” din viața Bisericii. Mâinile lui Dumnezeu Tatăl, întinse să îmbrățișeze omul care se pocăiește, sunt lucrările sfinte ale Bisericii: Patriarhul Daniel „Când un păcătos se întoarce spre Dumnezeu și face primii pași ai pocăinței, Dumnezeu, alergând, îi iese în întâmpinare. Mâinile lui Dumnezeu Tatăl, pe care El le întinde…
08:30
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, îl cinstește ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mucenic Nichifor, sărbătorit în data de 9 februarie. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul (din Botez Nicolae Horia) s-a născut în data de 14 noiembrie 1967, la Brăila. A urmat cursurile Colegiului Naţional „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Buzău și a absolvit…
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
PS Varlaam Ploieșteanul: Postul este vremea în care suntem chemați să refacem legătura de iubire cu Dumnezeu Tatăl # Basilica.ro
„Să ne învrednicească Bunul Dumnezeu să avem înțelepciunea care ne întoarce la Hristos și să folosim timpul Postului Mare cu discernământ ca, într-adevăr, sărbătoarea Paștelui să fie pentru fiecare dintre noi o întoarcere la dragostea nesfârșită a Tatălui Ceresc”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. Explicând Parabola Întoarcerii Fiului Risipitor, Preasfinția…
18:10
Părintele Ștefan Sfarghie, Consilier Patriarhal Coordonator la Sectorul comunicații și relații publice al Administrației Patriarhale și slujitor al Parohiei Zlătari din Capitală, a fost instalat duminică în funcția de paroh al acestei comunități. Părintele Ștefan Sfarghie primește astfel ștafeta conducerii parohiei de la Părintele Consilier Patriarhal Onorific Nicolae Dascălu, căruia i-a urmat de curând și…
16:30
Patriarhul Daniel îl felicită pe Arhiepiscopul Timotei al Aradului la împlinirea a 50 de ani de arhierie # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de felicitare duminică, pentru două aniversări importante din viața și slujirea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Duminică, ierarhul a împlinit 50 de ani de slujire arhierească, iar în 6 iunie 2026, Înaltpreasfinția Sa va aniversa 90 de ani de viață. „Cu ajutorul lui Dumnezeu,…
14:20
Mâinile lui Dumnezeu Tatăl, întinse să îmbrățișeze omul care se pocăiește, sunt lucrările sfinte ale Bisericii: Patriarhul Daniel # Basilica.ro
„Când un păcătos se întoarce spre Dumnezeu și face primii pași ai pocăinței, Dumnezeu, alergând, îi iese în întâmpinare. Mâinile lui Dumnezeu Tatăl, pe care El le întinde ca să-l îmbrățișeze pe omul care se pocăiește, sunt lucrările sfinte ale Bisericii lui Hristos, și anume primirea pocăinței omului păcătos și dăruirea iertării păcatelor”, a explicat…
12:20
Peste 10.000 de persoane sprijinite de Episcopia Hușilor în 2025. Filantropia în eparhie a totalizat 14 milioane lei # Basilica.ro
Peste 10.000 de persoane din județul Vaslui au beneficiat, în anul 2025, de serviciile sociale ale Episcopiei Hușilor. Pentru ajutorarea persoanelor aflate în situații dificile, eparhia a direcționat către lucrarea filantropică nu mai puțin de 14 milioane de lei. Datele au fost incluse în raportul prezentat la întrunirea anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Hușilor,…
12:20
Privirea tatălui se oprește nu asupra păcatului, ci asupra suferinței fiului risipitor, subliniază PS Paisie Sinaitul # Basilica.ro
Tatăl nu-i reproșează nimic fiului risipitor. Nu îl umilește, nu îi cere explicații, a subliniat duminică, la Catedrala Patriarhală, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. „Privirea lui se oprește nu asupra păcatului, ci asupra suferinței care are nevoie de vindecare. Iubirea lui Dumnezeu este cea care vindecă și restaurează”, a explicat Preasfinția Sa. Ierarhul…
10:40
Patriarhul Teoctist și Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei omagiați la ședința clericilor din Protopopiatul Cahul # Basilica.ro
Clericii din cuprinsul Protopopiatului Cahul al Episcopiei Basarabiei de Sud s-au întrunit vineri în ședință ordinară lunară, prilej cu care i-au pomenit pe Patriarhul Teoctist și pe Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei. Ziua a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii de la Catedrala Episcopală „Sf. Ier. Dionisie” și „Sf. M. Mc. Dimitrie” din Cahul. În cadrul…
10:00
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împlinește duminică 50 de ani de arhierie. Ierarhul a primit darul arhieriei în 8 februarie 1976, când a fost înscăunat Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, cu titlul de Lugojanul. Tot în acest an, în 4 iunie, Înaltpreasfiția Sa împlini o vârstă rotundă: 90 de ani de viață. Ierarhul s-a…
7 februarie 2026
19:10
Descarcă gratuit broșura „Soborul Sfintelor Femei Românce” realizată de Agenția de știri Basilica # Basilica.ro
Agenția de știri Basilica a publicat vineri online broșura digitală „Soborul Sfintelor Femei Românce”, dedicată sfintelor a căror canonizare a fost proclamată vineri la Catedrala Patriarhală. Publicația digitală este prefațată de extrase din cuvântul rostit de Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în prima zi a anului, când a fost inaugurat Anul omagial-comemorativ 2026 în Patriarhia Română,…
