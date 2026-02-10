Victor Ciutacu anunță că a obținut victoria în instanță împotriva CNCD și că sancțiunea a fost anulată: „Nu am discriminat, nu am de plătit nicio amendă”
Gândul, 10 februarie 2026 19:50
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, realizatorul TV Victor Ciutacu a transmis că a obținut anularea în integralitate a hotărârii CNCD, care prevedea plata unei amenzi în valoare de 10.000 de lei, după acuzațiile de derapaje din emisiunile care au avut ca subiect decesul jurnalistei Iulia Marin. Victor Ciutacu a transmis că a obținut […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
20:10
Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul # Gândul
Un scandal tragicomic cu mai multe episoade a avut loc în republica autonomă Abhazia, din Rusia, care a implicat lupte și focuri de armă între ofițerii de urmărire penală, Departamentul de Control al Narcoticelor (UKON) și câțiva locuitori din districtul Gulripshi, relatează presa din Abhazia. Punctul culminant a venit atunci când ministrul de Interne a […]
Acum 15 minute
20:00
Renunță copiii mileniului III la numele de „botez”? Cum să te strige mama, Sugar Lover, Măr sau Techno „Tau” Mechanicus? # Gândul
Toate numele din lume vin din porecle datorate abilităților, dizabilităților, calităților, defectelor, năzuințelor sau superstiților noastre. Numele de botez poate veni dintr-un blestem, alint, sau poate fi considerat o amuletă etc. Absolut toți am primit un nume bizar la timpul lui, de unealtă, de pasăre, animal, catstrofă etc. De la ciocan, pheonix, dulceață, magiun, calamitate, […]
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga # Gândul
Invitatul emisiunii este Andrei Marga. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:20
Prețurile la energie au explodat la început de 2026, însă o simplă schimbare a temperaturii la mașina de spălat poate să reducă considerabil facturile. Ajustarea programului de spălare de la 40°C la 30°C scade consumul de energie cu 30% pe ciclu. O mașină de spălat consumă anual în medie 101 kWh, însă nu este cel […]
19:20
Comitetul interministerial condus de Oana Gheorghiu a evaluat progresul reformei guvernanței corporative și jaloanele PNRR # Gândul
Comitetul interministerial coordonat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a analizat, marţi, în şedinţă, stadiul implementării reformei privind îmbunătăţirea guvernanţei corporative a întreprinderilor publice şi ţintele şi jaloanele PNRR. Reprezentanţii ministerelor au prezentat informaţii actualizate cu privire la demararea proceselor de selecţie pentru conducerile întreprinderilor publice aflate în prima etapă de reformă, care include companii din domeniile […]
Acum 2 ore
19:00
Mâncăm haotic, la întâmplare, la orice oră, orice, când și avem poftă și în funcție de buget. Românii consumă tradițional sau conjunctural cu riscurile de rigoare. Oana Ciuhureanu, medic nutriţionist, a explicat, în ediţia de marţi a Observator 16, că există soluţii pentru cei care încearcă să regleze acest capitol al vieţii. „Premisa mea este […]
19:00
10.000 de câini terorizează locuitorii din Mariupol. La ce măsuri au recurs autoritățile de ocupație ale Rusiei # Gândul
Orașul Mariupol, aflat sub ocupație rusă, se confruntă în prezent cu o criză severă a animalelor fără stăpân. Orașul este terorizat de aproximativ 10.000 de câini care s-au sălbăticit din cauza foametei și frigului. Din cauza foametei, frigului și distrugerii habitatului, câinii s-au organizat în haite mari și agresive care terorizează locuitorii. Spitalele locale raportează […]
19:00
Un avion de pasageri a ajuns pe țărmul Oceanului Indian după o aterizare forțată, la doar 15 minute de la decolare # Gândul
Un avion de pasageri al companiei StarSky Aviation a aterizat forțat pe Țărmul Oceanului Indian, imediat după decolarea de pe Aeroportul Internațional Aden Adde din Mogadishu, după ce aeronava a întâmpinat probleme tehnice. Avionul, un model Fokker 50, se îndrepta spre orașul Gaalkacyo, conform unor surse locale, când a raportat probleme tehnice la aproximativ 15 […]
18:50
Animalul rar întâlnit în România, cu un farmec aparte. Deși unii îl consideră neatractiv, în țara noastră mai există doar câteva exemplare # Gândul
În pădurile din America de Nord, întâlnirea cu un elan este ceva destul de comun. În România, acest animal, dispărut de câteva secole, a reapărut în Transilvania și a stârnit entuziasm în rândul specialiștilor în conservarea naturii. Observarea lui a fost confirmată în iarna aceasta de organizația Rewilding Romania, parte a inițiativei europene Rewilding Europe, […]
18:40
Ministrul Culturii, culmea sfidării la protestul actorilor. I-a cerut unui actor să-și dea demisia, apoi l-a jignit: „Prostia e mare” # Gândul
Ministrul Culturii Andras Demeter a intrat într-o dispută cu actorul Andrei Ionescu de la Teatrul Național, în timpul protestului organizat împotriva legii pontajului de opt ore pentru actori. Artiștii au cerut la unison demisia ministrului, însă Demeter a ripostat și precizat că cel care ar trebui să-și dea demisia este actorul Andrei Ionescu. Ministrul a […]
18:40
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă # Gândul
Deranjat de ”fake news-urile” din spațiul public, Radu Miruță a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip care, susține el, conține declarația completă făcută la Digi 24, cu privire la achiziționarea unui satelit. Doar că..nu este completă, ci are doar 29 de secunde, dintr-un total de un minut și 10 secunde. Pentru a-l ajuta […]
18:30
Capul Sfântului Gheorghe, pentru prima dată în România. Unde vor putea credincioșii să se închine # Gândul
Cu prilejul hramului Mănăstirii Pantocrator din județul Teleorman, România va trăi un moment de profundă încărcătură duhovnicească. Cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, va fi adus pentru prima dată în țara noastră de la Muntele Athos. Aducerea sfintelor moaște va avea loc într-o delegație specială condusă de Arhimandritul Alexios. Sfintele moaște […]
Acum 4 ore
18:00
Invitat în emisiunea Ai Aflat, Petrișor Peiu, cunoscut ca economistul AUR, a criticat dur mandatul actualului șef al statului. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a informat că AUR pregătește o procedură de suspendare a lui Nicușor Dan. Cea mai recentă decizie controversată a președintelui României este refuzul de a participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, […]
18:00
Încă din anii 1900 există dispute pe subiectul: cine a inventat micii? Această dispută readuce în prim-plan originea mititeilor și o veche rețetă, mult mai intens aromată față de cea din zilele noastre. Scriitorul Constantin Bacalbaşa a menționat în lucrarea sa „Bucureștii de altădată” că micii ar fi fost inventați la restaurantul „La idee”, asta […]
17:50
Ursula von der Leyen propune Europa „cu două viteze”. Cum funcționează acest mecanism în defavoarea țărilor mici, cum ar fi România # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus oficial conceptul unei Europe cu două viteze și a sugerat că statele membre care doresc să avanseze mai rapid în domenii economice cheie ar trebui să poată face acest lucru în grupuri mai mici, fără a fi blocate de lipsa unanimității. Poziția a fost exprimată într-o […]
17:50
Oxygen semnează „Pentru un viitor mai bun. Împreună” – campania care unește puterea rețelelor Vodafone și Telekom # Gândul
București, 10 februarie 2026 – Oxygen semnează pentru Vodafone campania „Pentru un viitor mai bun. Împreună”, un proiect de comunicare cu totul special pe piața din România, care celebrează un moment istoric: preluarea de către Vodafone a portofoliului de clienți de abonamente Telekom, atât din segmentul consumer, cât și business. Totodată, campania reflectă unirea forțelor […]
17:30
Accident rutier tragic în comuna Ciortești. Un afacerist a decedat murit și soția sa însărcinată e în comă. Fătul nu a putut fi salvat # Gândul
Un accident tragic a avut loc pe raza comunei Ciortești, județul Iași, în urma impactului a două autoturisme, înmatriculate în Vaslui. Unul dintre șoferi, fostul șofer al clubului Cuba, bărbat a decedat pe loc, iar soția sa însărcinată a ajuns la spital în comă, însă fătul nu a mai putut fi salvat. Celălat șofer a […]
17:30
Explicațiile agresorului de polițiști din Constanța, după bătaie „Eu mă așteptam ca iubita să vină cu niște sandvișuri, să mâncăm, să ne calmăm, dar a venit cu Poliția” # Gândul
Agresorul polițiștilor din Constanța a venit cu explicații după ce a atacat oamenii legii, chemați la domiciliu de iubita sa. Bărbatul susține că nu se aștepta ca lucrurile să ia o asemenea întorsătură, însă s-a văzut nevoit să acționeze în acest fel, pentru ca, spune el, a avertizat agenții de trei ori să nu pătrundă […]
17:20
Un câștigător la loto a fost obligat de instanță să dea 100.000 de euro unui prieten pentru că așa s-au înțeles # Gândul
Un bărbat din Spania a fost obligat de Tribunalul Civil din Tui să împartă premiul de un milion de euro pe care l-a câștigat la loteria ONCE, cu un prieten, pentru că instanța confirmat existența unui acord verbal între cei doi. Potrivit publicației spaniole 20Minutos, citată de Libertatea, decizia judecătorului este bazată pe mărturii și […]
17:20
O insulă capricioasă accesibilă și cu mașina, scoasă la vânzare în Țara Galilor la preț de penthouse în București. Avantaje și dezavantaje # Gândul
O insulă europeană cu o casă victoriană abandonată și o istorie de peste 300 de ani este scoasă la vânzare în Marea Britanie pentru doar 350.000 de lire sterline (aproximativ 402.500 euro) – preț mai mic decât al multor locuințe obișnuite din țară. Agenții imobiliari o descriu drept „o oportunitate cu adevărat unică”, însă există […]
17:10
Cartofii pot rezista mai multă vreme fără a încolți sau a se strica dacă sunt depozitați într-un corect. Cartoful este, fără îndoilaă, una dintre cele mai populare legume de pe planetă. Este nelipsit din orice bucătărie. Nu puțini sun cei care se întreabă unde ar trebui depozitfați cartofii pentru ca aceștia să reziste mai multă […]
17:00
Petrișor Peiu: Sprînceană este nemulțumit de AUR pentru că nu vrem să facem lobby în SUA prin el/A vrut să candideze la AUR/După, ne-a spus că nu-l mai lasă soția # Gândul
Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de marți, vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a dat detalii explozive despre controversatul om de afaceri româno-american Dragoș Sprînceană. Potrivit economistului AUR, fostul consilier al premierului Ciolacu ar fi vrut să candideze pe listele partidului său și, fiind refuzat, încearcă să compromită imaginea AUR. Declarațiile lui Sprînceană au […]
17:00
Locul din Europa unde o casă se vinde la prețul unei mașini second-hand. Cea mai ieftină este doar 4.500 de euro # Gândul
Piața imobiliară din Marea Britanie a atins apogeul prețurilor, iar mulți britanici se îndreaptă către case de vacanță în Europa, unde pot găsi locuințe chiar și la preț de mașină second-hand. Casă de vacanță mai ieftină decât o mașină second-hand Deși după Brexit, britanicii pot sta doar 90 de zile în decursul oricărei perioade de […]
17:00
Ce a discutat Ciprian Ciucu cu Banca Mondială. Pentru ce vrea primarul general bani de la această instituție financiară # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a avut o întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale „pentru a găsi soluții de finanțare pentru următoarele direcții de acțiune”. „Am avut o foarte bună întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale pentru a găsi soluții de finanțare pentru următoarele direcții de acțiune: (1) Reforma administrativă a Bucureștiului, a […]
17:00
11 februarie 2026 – zi fatidică pentru soarta pensiilor magistraților, legată de paralelismul ședințelor de judecată de la CCR și CAB. Avocat Iancu Toader: “S-ar crea o criză constituțională! # Gândul
Situație absolut explozivă în privința modului în care va fi tranșată la Curtea Constituțională excepția de neconstituționalitate la Legea pensiilor magistraților, după trei amânări ale dezbaterii pe fond a acestei cauze. Mâine, 11 februarie 2026, ar trebuie ca CCR să dea un verdict. Numai că există problema intrării în concediu paternal a judecătorului Gheorghe Stan, […]
16:50
Hota clasică de bucătărie va deveni trecut. Un nou electrocasnic mai discret și silențios și care elimină eficient mirosurile apare pe piață. Această soluție câștigă popularitate, în special în bucătăriile moderne, open space. Producătorii susțin că acest sistem nu numai că îmbunătățește confortul la gătit, dar permite și o mai bună utilizare a spațiului de deasupra blatului […]
16:40
„Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari # Gândul
America rămâne „țara tuturor posibilităților”, iar Dragoș Sprînceană – „om de afaceri și consultant politic”, așa cum se prezintă în mediul online – trăiește „visul american”. Constănțeanul în vârstă de 47 de ani a plecat din România la 22 de ani, este membru al Comitetului Executiv al Partidului Republican din Palm Beach și se prezintă […]
16:40
Petrișor Peiu, anunțul momentului: „Am vrea, după alegeri, să guvernăm mai degrabă cu PNL decât cu PSD” # Gândul
Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a declarat în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că, după alegerile parlamentare din 2028, dorește mai degrabă o guvernare alături de Partidul Liberal Național, decât cu PSD. Petrișor Peiu a precizat că partidul AUR se simte mai apropiat de liberali, din punct de vedere […]
16:40
Ce înseamnă dacă îți ții telefonul pe masă, în restaurant sau în baruri? Ce spun experții în psihologie # Gândul
Potrivit experților în psihologie comportamentală și etichetă socială, gestul de a ține telefonul pe masa într-un context social, restaurant, bar, întalnire etc transmite mesaje non-verbale destul de puternice. De cele mai multe ori, acest gest este interpretat negativ, chiar dacă persoana nu o face intenționat. Care ar fi principalele semnificații în opinia avizată a psihologilor. […]
16:30
Scandalul pensiilor magistraților ajunge la Curtea de Justiție a UE. Curtea Supremă cere CCR să se adreseze instanței europene # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a înaintat Curții Constituționale a României (CCR), marți 10 februarie, o solicitare de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene, (CJUE) privind legea pensiilor magistraților propusă de guvernul Bolojan. Magistrații ÎCCJ solicită instanței Curții de Justiției a Uniunii Europene verificarea compatibilității măsurilor luate de Guvernul Bolojan, privind […]
16:30
Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează # Gândul
Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz, a pierdut în primă instanță procesul intentat Agenției Naționale de Integritate. Curtea de Apel Timișoara a respins cererea prin care acesta încerca să anuleze raportul ANI care îl declarase în conflict de interese administrativ. Totuși, verdictul nu e definitiv, iar Fritz anunță că merge mai departe la Înalta […]
16:30
Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros” # Gândul
Sociologul și analistul de politică externă Dan Dungaciu și-a lansat marți noul volum, „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”. Cartea a fost începută în timpul administrației Biden, și s-a încheiat în momentul asasinării lui Charlie Kirk, potrivit autorului. La eveniment participă și liderul AUR, George Simion, dar și fostul premier PSD, Victor Ponta. La lansarea […]
16:20
Nu mai este pentru nimeni un secret că monedele vechi au devenit din ce în ce mai valoroase și se pot vinde la prețuri incredibile. Nu trebuie totuși să uităm că acestea sunt vânate de colecționari. Chiar la noi în țară există o monedă care nu este foarte veche și se vine cu o sumă […]
16:20
Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi” # Gândul
Emmanuel Macron le-a sugerat mai multor lideri europeni să reia dialogul cu Rusia, după ce Franța a reluat deja discuțiile la nivel tehnic, a anunțat președintele francez într-un interviu pentru Süddeutsche Zeitung. Macron a subliniat că dialogul dintre Europa și Rusia este necesar. De câteva luni, Ucraina și Rusia au intrat într-o nouă fază a […]
Acum 6 ore
16:10
Cei care au trandafiri în grădină trebuie să facă o simplă operațiune în luna februarie pentru ca florile să înflorească spectaculos în anotimpul cald. Trandafirii, de toate soiurile, sunt printre florile preferate de foarte multe persoane pentru a-și înfrumuseța grădina. Sunt nu doar frumoși grație coloritului lor, ci au și un miros extraordinar. Pentru […]
16:00
Petrișor Peiu: Este un cinism faptul că nu avem un buget pe 2026/Deja s-a depășit orice linie roșie dintr-un stat democratic # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a criticat dur faptul că încă nu avem un buget adoptat pentru anul 2026. În viziunea celui considerat economistul acestei formațiuni politice, lipsa unui buget încalcă regulile democratice. ”Nu avem nici măcar un contur de buget pe 2026. Care e strategia din spate? […]
16:00
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe # Gândul
Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, reușește „performanța” de a ieși din nou în prim-plan după ce, în mediul online, au apărut fotografii de la o petrecere organizată de controversatul afacerist Dragoș Sprînceană. Între Muraru și Sprînceană pare să existe o relație „bine pusă la punct”, de mai multă vreme, astfel că […]
15:50
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat o investiție majoră în baza sportivă a Clubului Rapid. Șerban a anunțat că a fost semnat protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării, reabilitării, extinderii și dotării bazei Clubului Sportiv Rapid București. Ministrul Transporturilor a transmis că finanțarea va fi asigurată […]
15:50
Trucul pe care ar trebui să îl ia in considerare toți șoferii. Ceapă și oțet în mașină pe toată perioada iernii # Gândul
Deși sună bizar, ceapa și oțetul pot fi cu adevărat utile pentru șoferi atunci când se luptă cu vremea rece și ploioasă din februarie. De cele mai multe ori, luna februarie este una geroasă, iar asta poate da bătăi de cap șoferilor. Ei trebuie să se confrunte cu înghețarea parbrizului și a ușilor în aproape […]
15:40
Untul Pilos a devenit unul dintre cele mai populare în rândul românilor. Se vinde extrem de bine, însă puțini știu din ce este făcut. Untul Pilos se găsește în toate rafturile magazinelor Lidl. Prețul lui a fost mereu unul accesibil, iar românii nu s-au uitat niciodată de două ori înainte să îl cumpere. Din ce […]
15:40
Invitat în emisiunea Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a confirmat că România se află în recesiune tehnică. Vineri vom afla oficial confirmarea crizei economice cu care se confruntă țara noastră. ”E ceva ce ne-a lovit țintit pe fiecare, a slăbit puterea de cumpărare, a impactat consumul”, a observat moderatorul […]
15:20
Cât a ajuns manopera în construcții în 2026. La ce trebuie să fii atent înainte să te apuci de construirea sau renovarea unei case # Gândul
Cei care plănuiesc în 2026 o renovare sau ridicarea unei locuințe de la zero trebuie să pregătească bugete mai mari. Pe fondul scumpirii materialelor și al majorării TVA, costurile pentru manoperă au crescut vizibil. Iar un rol important în creșterea tarifelor a avut și deficitul de meseriași de pe piața muncii. De unde pornesc costurile […]
15:10
Mașina de spălat vase este foarte utilă într-o bucătărie, însă există un obiect care nu ar trebui niciodată pus la curățat în acest aparat. Există obiecte care nu trebuie puse niciodată în mașina de spălat vase. Este vorba despre cuțitele de bucătărie, care, curățate în acest aparat atât de folositor în bucătărie, pot fi […]
15:10
Actorii Teatrului Național din București au început protestul faţă de noile măsuri impuse de Guvernul Bolojan și cer demisia ministrului Culturii # Gândul
Actorii Teatrului Național din București au început protestul față de proiectul pilot al Ministerului Culturii în ceea ce privește evidenţa timpului de muncă. Artiștii se revoltă după ce Guvernul le-a pregătit normă de 8 ore ca în fabrică. Actorii au ieșit să-și strige nemulțumirile față de Guvernul Bolojan și față de Ministerul Culturii. Aceștia îi cer […]
15:10
Trump va anula miercuri decretul climatic adoptat în timpul administrației fostului președinte Obama. Care vor fi efectele # Gândul
Administrația Trump va anula decretul climatic adoptat în timpul administrației fostului președinte Barack Obama în această săptămână, inclusiv să înceteze cercetările pentru sursa efectului de seră. Documentul semnat în 2009 a consfințit legal că șase gaze cu efect de seră reprezintă o amenințare pentru sănătarea și bunăstarea populației. Anunțul a fost făcut de Agenția de […]
15:00
Un antrenor de la hipodromul din Craiova este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de schingiuire a animalelor. Antrenor de la hipodromul din Craiova, acuzat că a lovit calul unei eleve „Având în vedere imaginile apărute în spațiul public, cu privire la faptul că un bărbat lovește un cal, ieri, 9 februarie, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor […]
14:50
Zodiile care dau peste sacul cu bani. Acești nativi se îmbogățesc peste noapte, în aceste zile, potrivit astrologilor. Schimbările sunt considerabile pentru ei, îndeosebi în planul financiar, iar Universul pare să le scoată în cale situații care necesită răbdare și perseverență. Vezi mai jos. Luna februarie 2026 vine cu vești importante pentru trei zodii. Acești […]
14:40
Nici primarii nu-l mai iau în serios. Momentul în care edilii râd de premier. Ilie Bolojan: „Lăsați-mă să răspund!” # Gândul
Tentativele repetate ale premierului Bolojan de a se adresa Adunării Generale a Asociației Comunelor au fost întâmpinate cu întreruperi din sală. De fiecare dată, acesta a încercat să le explice primarilor că situația financiară a țării impune constrângeri fiscale asupra administrațiilor locale, însă mesajul său a fost contracarat de remarci malițioase din partea participanților. Unul dintre […]
14:40
Polițiști atacați în timpul unei intervenții la Constanța: oamenii legii au folosit pistolul cu electroșocuri. De la ce a pornit totul # Gândul
În noaptea de 6 spre 7 februarie 2026, a avut loc un incident în Constanța. Un bărbat a publicat imagini video pe pagina sa de Facebook, în care susține că ar fi fost agresat de polițiști și că oamenii legii ar fi intrat ilegal în locuința sa. Videoclipul a devenit imediat viral, iar IPJ Constanța […]
