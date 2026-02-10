Animalul rar întâlnit în România, cu un farmec aparte. Deși unii îl consideră neatractiv, în țara noastră mai există doar câteva exemplare

17:10

Cartofii pot rezista mai multă vreme fără a încolți sau a se strica dacă sunt depozitați într-un corect. Cartoful este, fără îndoilaă, una dintre cele mai populare legume de pe planetă. Este nelipsit din orice bucătărie. Nu puțini sun cei care se întreabă unde ar trebui depozitfați cartofii pentru ca aceștia să reziste mai multă […]