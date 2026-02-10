Polo: CSM Oradea joacă în Italia împotriva puternicei AN Brescia în ultima etapă a grupelor Champions League

22:10

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent, luni seară, la Digi24, unde a fost chestionat în legătură cu teme actuale, de la tăierile de taxe și impozite, până la lipsa de susținere în Coaliție și chiar „puciul” din interiorul PNL. Întrebat de moderatorul Cosmin Prelipceanu dacă s-a gândit, în acest context tensionat, să-și dea demisia, Bolojan a recunoscut că da. „Când ți se aruncă în spate lucruri care nu au legătură cu realitatea, te gândești să faci un pas în spate.Când nu voi mai fi premier, va fi o ușurare”, a răspus el, făcând trimitere la activitatea „foarte solicitantă” și „dificilă”.