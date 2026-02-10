Polo: CSM Oradea joacă în Italia împotriva puternicei AN Brescia în ultima etapă a grupelor Champions League
Bihoreanul, 10 februarie 2026 19:50
Echipa de polo pe apă CSM Oradea se deplasează miercuri la Brescia, pentru ultimul meci din grupele Waterpolo Champions League 2025/26. Deși calificarea în sferturile competiției este deja decisă în favoarea italienilor, orădenii își propun să ofere o prestație solidă și să își continue aventura europeană în EuroCup, competiția secundară a European Aquatics.
• • •
Acum 30 minute
19:50
Acum 2 ore
19:00
CSM Oradea se pregătește pentru Cupa României. Ce antrenor caută Șerban Sere pentru a-l înlocui pe Cristian Achim # Bihoreanul
În pragul turneului final al Cupei României, CSM Oradea anunță pregătiri intense și transmite că este în căutarea unui antrenor cu energie și experiență, care să vină de la vară și care să ducă echipa la performanțe înalte și să atragă publicul în tribune.
18:40
Delincvenţa juvenilă este în creştere în Bihor şi Satu Mare: 154 de minori trimişi în judecată într-un singur an, cu 50% mai mulți decât în 2024 # Bihoreanul
Delincvenţa juvenilă este în creştere în Bihor şi Satu Mare: 154 de minori au fost trimişi în judecată în 2025, faţă de 106 în anul precedent, potrivit datelor succinte făcute publice de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea din bilanţul pe anul trecut. În total, procurorii au gestionat peste 41.000 de dosare penale şi au trimis în instanţă aproape 2.800 de inculpaţi.
Acum 4 ore
18:00
Primăria Oradea răspunde acuzațiilor Coaliției Rogerius: Nu cerem monitorizarea locatarilor, ci doar evidența apartamentelor nelocuite # Bihoreanul
Primăria Oradea respinge acuzațiile formulate de Coaliția Rogerius, potrivit cărora municipalitatea ar fi cerut asociațiilor de proprietari informații care țin de viața privată a locatarilor, în contextul funcționării ecoinsulelor digitalizate pentru colectarea deșeurilor. Municipalitatea arată că le cere asociațiilor de proprietari doar informații administrative, necesare dimensionării sistemului de salubritate, nu și date personale.
17:40
La doar 10 ani, Sara Maria Gherdan, de la CS Sănătatea Oradea, continuă să impresioneze în tenisul românesc. Ea a cucerit Cupa Laguna Sport de la Timișoara și urcând până pe locul 7 în clasamentul național, demonstrând talent, muncă și determinare încă de la o vârstă fragedă.
17:30
Cât plătește Tribunalul Bihor firmei fostului vicepreședinte al Consiliului Județean Traian Bodea pentru arhiva instanțelor # Bihoreanul
Tribunalul Bihor achită aproximativ 126.000 de euro pe an pentru chiria spațiului în care este depozitată arhiva de conservare, într-o clădire deținută de firma lui Traian Bodea, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor, potrivit unei investigații publicate marți de Public Record despre costurile plătite anual de instituțiile din justiție pentru sedii închiriate de la persoane sau companii cu conexiuni politice ori cu probleme penale.
17:00
Baschet: CSM CSU Raiffeisen Oradea va încheia miercuri aventura FIBA la Zagreb, cu KK Cedevita Jr # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea se deplasează la Zagreb pentru ultimul meci din TOP 16 FIBA Europe Cup 2025/26, cu KK Cedevita Jr, în încercarea de a încheia aventura europeană cu o victorie, înaintea turneului final al Cupei României.
16:40
Vin controalele cu drona! Poliția Locală Oradea a descoperit 440 de construcții ilegale după ce a verificat doar 5% din suprafața orașului # Bihoreanul
Poliţia Locală Oradea a continuat anul trecut verificările în teren pentru identificarea clădirilor neautorizate mai vechi de 3 ani începute, în premieră naţională în 2024. După controalele derulate pe doar 5% din suprafaţa oraşului, poliţiştii locali au aplicat amenzi de 1,3 milioane lei, în 440 de cazuri.
16:20
Bolojan vrea să-i țină în țară pe absolvenții de Medicină care au învățat la buget: „Ai o obligație față de țara aceasta” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan propune ca absolvenții de studii medicale, care au învățat fără să-și plătească taxele de școlarizare, să fie obligați să rămână să profeseze în țară „cel puțin câțiva ani”.
Acum 6 ore
15:50
În viteză: a început forarea piloților pasajului suprateran de pe centura Oradea din proiectul tram-tren (FOTO) # Bihoreanul
În numai o săptămână de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru construirea pasajului rutier suprateran de pe centura Oradea la intersecția cu calea ferată ce leagă orașul de Băile Felix, deja se forează piloții pe care se vor sprijini zidurile acestuia. Pasajul este necesar pentru cel mai mare proiect al Consiliului Județean Bihor, cel pentru înființarea rețelei tram-tren în Zona Metropolitană Oradea.
15:40
Artiștii, revoltați din cauza unui proiect al Ministerului Culturii, care i-ar obliga să stea 8 ore la lucru: „un demers profund imoral”, „un act de cinism” # Bihoreanul
Artiști din întreaga țară ripostează față de un proiect pilot elaborat de Ministerul Culturii, condus chiar de un actor, András István Demeter. Conform proiectului, artiștii vor trebui să stea 8 ore la lucru, să-şi prezinte programul de lucru, să facă raport de activitate şi să semneze foaia de prezenţă. Tudor Chirilă a reacționat dur: „Ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul". UNITER a spus că este „un act de cinism”, „un demers profund imoral”.
15:10
Coaliția Rogerius acuză Primăria Oradea de solicitări abuzive legate de ecoinsulele digitalizate pentru deșeuri # Bihoreanul
Coaliția Rogerius, o alianță de asociații de proprietari de la blocurile din vestul orașului, condamnă public o solicitare transmisă de Primăria Oradea către asociațiile care folosesc ecoinsule digitalizate pentru aruncarea deșeurilor. Asociațiilor li s-a cerut să verifice apartamentele care nu au utilizat cartelele de acces la containere în perioada 15 noiembrie 2025 – 15 ianuarie 2026 și să raporteze situația „la zi” a locuințelor în care nu stă nimeni.
14:50
Ce mai fac judecătorii CCR ca să amâne verdictul pe legea pensiilor speciale ale magistraților: un membru propus de PSD și-a luat, brusc, concediu... paternal # Bihoreanul
Proiectul propus de Guvernul Bolojan încă din toamna anului trecut pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților și reducerea pensiilor acestora va fi amânat pentru a șasea oară, un adevărat record, după ce un membru al CCR și-a luat subit concediu paternal pentru a bloca pronunțarea unei hotărâri. Judecătorul care și-a „amintit” brusc de datoriile de tată este Gheorghe Stan, propus de PSD și fost șef al faimoasei Secții speciale înființate în epoca Dragnea.
14:40
Zăcămintele de magneziu din Bihor vor fi cartografiate de România și SUA, în parteneriat # Bihoreanul
Reîntors dintr-o vizită la Washington, consilierul prezidențial Radu Burnete a anunțat un parteneriat cu Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), pentru actualizarea hărților geologice ale României prin tehnologii moderne, inclusiv imagini satelitare și senzori aerieni. În baza acestei colaborări, vor fi cartografiate zăcăminte de minerale rare din țara noastră, inclusiv cel de magneziu din Bihor.
Acum 8 ore
14:10
Bolojan și Grindeanu, întâlnire cu primarii revoltați din Asociația Comunelor și mesaje pe tonuri diferite. Premierul: „România nu mai are bani”. Șeful PSD: „S-a încercat diabolizarea primarului” (FOTO) # Bihoreanul
Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu și reprezentanții Asociației Comunelor din România (ACoR), desfășurată marți, la Adunarea Generală a asociației, a fost marcată de tensiuni și reproșuri dure din partea primarilor, în contextul nemulțumirilor față de prevederile proiectului de reformă a administrației publice promovate de Guvern.
14:00
Controale masive în trafic, în Bihor: peste 200 de autobuze și camioane verificate într-o singură zi în cadrul operațiunii europene „Truck & Bus” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Peste 200 de vehicule de transport persoane și marfă au fost controlate de polițiștii rutieri din Bihor în doar 24 de ore, în cadrul operațiunii europene „Truck & Bus”, desfășurată pe drumurile din județ, verificările soldându-se cu amenzi în valoare de peste 50.000 lei. Trei şoferi au rămas fără permis, iar 11 autovehicule au fost oprite din circulație.
13:40
Tâlharul care a atacat cu cuţitul un taximetrist în benzinăria din Leş a fost trimis în judecată # Bihoreanul
Un tânăr de 21 de ani din comuna Ciumeghiu, Balogh Dănuț, arestat luna trecută după ce a atacat cu un cuțit un taximetrist într-o stație de alimentare cu carburant din localitatea Leș, a fost trimis în judecată, procurorii solicitând menţinerea măsurii preventive, în condiţiile în care agresorul este recidivist, având deja mai multe tâlhării la activ.
13:10
Cum a fost greva în primăriile din Bihor: „Guvernul Bolojan către satul românesc: Măi, săracilor!”. Unii angajați ar fi renunțat pentru că sunt „sensibili la presiuni psihologice” (FOTO) # Bihoreanul
Din cele 42 primării bihorene care au angajați afiliați la Sindicatul din Comunele din România și au programat marți dimineața greve de avertisment de două ore, în care să nu lucreze cu cetățenii, doar 39 au avut astfel de întreruperi ale programului. Greviștii au afișat mesaje anti-Bolojan, pe care îl acuză că vrea ca satul românesc să fie sărac, și-au făcut poze sau ordine prin hârtiile din birouri, cei care au renunțat la protest fiind „sensibili la presiuni psihologice”.
12:40
Sportivii clubului Maxim Fight Team din Oradea au strălucit la Cupa Tamashyi, prima competiție de kickboxing din acest an, 13 dintre cei 18 participanți urcând pe podium și demonstrând curaj, disciplină și o pregătire solidă, chiar și în cazul celor care au debutat în competiții oficiale.
12:30
Petar Kovacevic: „CSM Oradea are tot ce îi trebuie pentru performanță”. Antrenorul campioanei, despre reluarea sezonului, tineri și obiectivele europene # Bihoreanul
Reluarea sezonului competițional la polo pe apă găsește CSM Oradea într-un moment de reflecție, dar și de încredere. La o conferință de presă susținută luni, la Oradea Arena, antrenorul Petar Kovacevic a vorbit deschis despre starea echipei, obiectivele pentru perioada următoare și direcția proiectului orădean.
Acum 12 ore
12:10
„Aveţi grijă cum circulaţi!”. Şoferii reclamă starea avansată de degradare a Podului Decebal din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Reconstruit în 1983, Podul Decebal din Oradea se află într-o stare avansată de degradare, la ieşirea din iarnă. Şoferii orădeni au reclamat în mediul online gropile din asfalt, bordurile deplasate, barierele de protecţie a pietonilor corodate şi cablurile care atârnă deasupra trotuarelor. Lucrările de reabilitare au fost programate în urmă cu un an. Vezi când ar putea începe!
11:30
Compartimentul de Stare Civilă, care funcționează în prezent la parterul Primăriei Oradea, își va desfășura activitatea începând de vineri în Corpul I din cadrul Cetății. Mutarea compartimentului va fi temporară pe durata lucrărilor de reabilitare a palatului administrativ al orașului.
11:10
Verdict abia după prescriere în dosarul DNA cu frauda din proiectul cu lilieci al APM Bihor: Fostul director Ovidiu Dăescu scapă de răspundere # Bihoreanul
După aproape șapte ani de proces, Tribunalul Bihor a pronunțat luni sentința în dosarul de corupție deschis de DNA în 2019 privind modul în care Agenția pentru Protecția Mediului Bihor a derulat proiectul european de conservare a liliecilor din Munții Pădurea Craiului și Trascău. Instanța a stabilit că frauda a fost dovedită, însă inculpații nu mai pot fi condamnați penal din cauza prescripției, fiind obligați doar să achite prejudiciul. Între aceştia se numără şi Ovidiu Dăescu, fost şef al APM Bihor în perioada 2009 şi 2012, iar ulterior comisar general la Garda Naţională de Mediu şi viceprimar ALDE al municipiului Beiuş.
10:40
Companie din Oradea, într-un proiect revoluționar pentru motoare pe bază de hidrogen pentru vapoare # Bihoreanul
Compania orădeană Allengra, prezentă și în Formula 1, este parte a unui consorțiu european format împreună cu parteneri din Suedia, Norvegia, Danermarca, Italia și Grecia, care a câștigat fonduri UE pentru a dezvolta soluții aplicabile în industria transporturilor navale, mai precis pentru crearea de motoare pe bază de hidrogen pentru vapoare. Rolul companiei orădene în proiect este de a pune la punct soluții avansate de senzoristică pentru hidrogen, astfel încât acesta să fie utilizat drept combustibil pentru a contribui la reducerea poluării mărilor și oceanelor.
09:50
E clar că orădenii sunt defecți. Conform spuselor directorului economic al Primăriei, gradul de colectare a impozitelor pe 2025 a fost de 98%. Adică probabil doar cei care au repauzat și n-au apucat să treacă pe la piramidă nu și-au făcut datoria de bravi cetățeni ai urbei. Cifrele par de domeniul fantasticului, dacă le comparăm cu ce e prin țară...
09:00
Șefi excepționali: Cine din Poliția Bihor a fost premiat pentru „lucrări de excepție și misiuni speciale” # Bihoreanul
Ca în orice instituție serioasă, și în Poliția bihoreană performanța începe de sus. Asta reiese din lista ajunsă în posesia lui Bihorel și înaintată de reprezentanții locali ai sindicatului polițiștilor „Diamantul” către conducerea centrală a instituției, cu propuneri de premiere „pentru lucrări de excepție și misiuni speciale”. Tradus din limbaj bugetar, e vorba de un spor de aproximativ 15-20% din salariu...
08:00
A fost sau n-a fost? Cum a scăpat fosta directoare adjunctă de la ITM Bihor de acuzația de luare de mită # Bihoreanul
Fosta directoare adjunctă a ITM Bihor a scăpat de acuzația de luare de mită în dosarul pornit de la un flagrant DNA și de la un lanț de denunțuri ale subalternelor. Nadia Racz a fost condamnată de Tribunalul Bihor la închisoare cu suspendare numai pentru că „a divulgat cu intenţie” unor afaceriști iminența unor controale ale ITM, dar procurorii anticorupție cer condamnarea ei şi pentru luare de mită, infracțiune pe care un judecător o consideră „nedovedită”. Află de ce!
Acum 24 ore
23:30
FC Bihor a închis lista de transferuri. Lot consolidat pentru partea a doua a sezonului # Bihoreanul
FC Bihor Oradea și-a închis lista de transferuri înainte de termen, finalizând în cursul serii de luni toate modificările din lotul echipei de seniori, cu doar câteva ore înainte de expirarea oficială a perioadei de mercato.
22:10
Premierul Ilie Bolojan a fost prezent, luni seară, la Digi24, unde a fost chestionat în legătură cu teme actuale, de la tăierile de taxe și impozite, până la lipsa de susținere în Coaliție și chiar „puciul” din interiorul PNL. Întrebat de moderatorul Cosmin Prelipceanu dacă s-a gândit, în acest context tensionat, să-și dea demisia, Bolojan a recunoscut că da. „Când ți se aruncă în spate lucruri care nu au legătură cu realitatea, te gândești să faci un pas în spate.Când nu voi mai fi premier, va fi o ușurare”, a răspus el, făcând trimitere la activitatea „foarte solicitantă” și „dificilă”.
Ieri
20:00
Șoimii libertății: Spectacol de teatru inspirat de deturnarea unui avion de pe aeroportul din Oradea, în comunism # Bihoreanul
Deturnarea unui avion în 1971 pe aeroportul din Oradea, cu destinația Viena, un episod unic în istoria României, inspiră noul spectacol de teatru de pe scena locală. Actorii teatrelor Regina Maria și Szigligeti, sub îndrumarea regizoarei Ioana Păun, colaborează pentru realizarea unui spectacol bilingv, „Șoimii Patriei”, despre gestul și consecințele celor care au sfidat frica pentru a trăi extazul libertății.
19:10
CSM Oradea - Dinamo București, marți seară, în sferturile Cupei României. Cosmin Liberț: „Este o onoare pentru noi” # Bihoreanul
CSM Oradea întâlnește marți seară, de la ora 18.30, echipa Dinamo București în sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin. Antrenorul Cosmin Liberț a prefațat meciul, subliniind onoarea de a juca împotriva campioanei și revenirea tuturor jucătorilor în lot pentru confruntarea de la Arena Antonio Alexe.
18:40
Balastiere la negru sau care exploatează mai mult decât au voie, descoperite de ABA Crișuri (FOTO) # Bihoreanul
Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Crișuri au aplicat, în ultimele săptămâni, amenzi în valoare totală de 535.000 de lei operatorilor economici care exploatează agregate minerale și care fie s-au extins mai mult decât le sunt perimetrele aprobate, fie au funcționat fără autorizație.
18:10
Ambasadorul Franței, la Oradea. Ce afaceri fac francezii în Bihor, câți bihoreni au angajat și ce sume „învârt” firmele lor # Bihoreanul
O delegație condusă de ambasadorul Franței în România și din care au făcut parte inclusiv reprezentanți ai Camerei Franceze de Comerț, Industrie și Agricultură din România a vizitat principalele instituții administrative din Oradea pentru a discuta despre schimburile economice și culturale. Între altele, diplomatul a remarcat pozitiv școala profesională duală din Oradea, s-a interesat dacă mai funcționează „înfrățirile” de localități din anii '90, dar și de înființarea aici a unei structuri a Alianței Franceze, care promovează limba și cultura țării sale.
17:40
Începe primul proces al lui Călin Georgescu, cel pentru propagandă legionară. Tribunalul București a decis că probele împotriva lui au fost strânse legal # Bihoreanul
Tribunalul București a decis, definitiv, ca dosarul în care fostul candidat la Președinție Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară să ajungă la judecată. Georgescu, față de care a fost prelungită măsura controlului judiciar, mai are un dosar penal, mult mai grav, pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat.
17:20
„Din lumea veche în lumea nouă” la Filarmonica de Stat Oradea, cu dirijorul Andrej Vesel și pianistul orădean Dominik Ilisz # Bihoreanul
Filarmonica de Stat Oradea anunță concertul simfonic al săptămânii, programat joi, de la ora 19, în Sala de concerte „Enescu – Bartók”. Sub titlul „Din lumea veche în lumea nouă”, evenimentul propune un program consacrat capodoperelor semnate de Ludwig van Beethoven și Antonín Dvořák. Concertul va fi dirijat de Andrej Vesel, dirijor permanent al instituției orădene, iar solist invitat este tânărul pianist Dominik Ilisz.
16:50
De la -3 grade la 14 grade. Vreme schimbătoare în Crișana, cu oscilații de temperatură și ploi frecvente # Bihoreanul
Locuitorii din Crișana vor avea parte de o perioadă cu variații accentuate de temperatură și cu precipitații frecvente, potrivit estimării publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 9–22 februarie.
16:20
Două tinere, inclusiv o fată de 16 ani, exploatate sexual de o rețea de trafic de minori și persoane, inclusiv în Oradea și Marghita (VIDEO) # Bihoreanul
Trei bărbați și o femeie au fost arestați, iar o altă femeie a fost plasată în arest la domiciliu, după ce au fost prinși că au exploatat sexual fete, inclusiv o adolescentă de 16 ani, în Oradea, Marghita, dar și în alte locuri din țară și din Germania.
16:10
15:50
Cristian Achim nu va mai fi antrenorul principal al echipei de baschet CSM Oradea! A făcut anunțul # Bihoreanul
Cristian Achim a anunțat public luni, într-o conferință de presă, că va renunța la funcția de antrenor principal al echipei de baschet CSM Oradea - alături de care a devenit cel mai longeviv tehnician din baschetul românesc și alături de care a câștigat trei trofee naționale - la încheierea sezonului competițional 2025/2026, urmând totuși să rămână în cadrul clubului într-o altă postură.
15:30
Bad Bunny, show în spaniolă în pauza celui mai mare eveniment sportiv din SUA. Trump, nervos la culme: „Nimeni nu înțelege un cuvânt din ce spune. E o insultă la adresa măreției Americii” (VIDEO) # Bihoreanul
Cântărețul portorican Bad Bunny a fost cap de afiș, duminică, la spectacolul din pauza celei de-a 60-a ediții a finalei Super Bowl. Momentul său, plin de simboluri din cultura latino-americană, a stârnit controverse în spațiul politic american, fiind criticat inclusiv de președintele Donald Trump, care nu a fost prezent la eveniment.
15:00
Ce l-a surprins pe un american mutat în Oradea pentru iubita lui, care a fost deportată din SUA. Clipurile lui de pe TikTok sunt virale (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Martel Metellus, un american ale cărui clipuri postate pe TikTok, despre viața în Oradea, devin deseori virale spune că în orașul de pe Crișul Repede a fost surprins, printre altele, de avansul tehnologic, de pildă la sălile de sport, dotate cu scannere pentru recunoaștere facială. Americanul a dezvăluit tot pe rețelele sociale că s-a mutat la Oradea după ce iubita lui, orădeancă, a fost trimisă înapoi din Statele Unite, în urma unui control al pașaportului, când s-a constatat că își depășise viza.
14:30
Apa de ploaie băltește în amfiteatrul dedicat vizionării peștilor, în centrul Oradiei (VIDEO) # Bihoreanul
Dacă ploile continuă să cadă peste oraș, orădenii ar putea observa viața acvatică chiar și de partea uscată a scării pentru pești construită în centrul Oradiei! Amfiteatrul amenajat pe promenada de pe malul Crișului s-a umplut cu apă, al cărei nivel a ajuns până la ferestrele prin care curioșii ar trebui să vadă peștii care urcă pe râu.
14:10
Cine vrea funcțiile de procuror general al României, procuror-șef al DNA și procuror-șef al DIICOT. Lista finală a candidaților # Bihoreanul
Două persoane vor să obțină funcția de procuror general al României, iar trei se întrec pentru cea de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție. Nu este vorba, însă, de actualii deținători ai acestor funcții, Alex Florența, respectiv Marius Voineag, care țintesc alte poziții în fruntea marilor parchete.
14:00
Patru șoferi reținuți în Bihor, într-un singur weekend: un tânăr a fost prins drogat la volan în Salonta, alți trei şoferi au fost scoși din trafic pentru alcool # Bihoreanul
Patru conducători auto au ajuns în arestul Poliției Bihor, la sfârșitul săptămânii trecute, după o serie de controale desfășurate pe șoselele din județ. Un tânăr a fost prins conducând după consum de substanțe psihoactive, iar alți trei șoferi au fost depistați băuţi la volan.
13:40
Compania de Apă Oradea informează consumatorii că, în data de 09 februarie 2026, în intervalul orar 23:00 – 24:00, furnizarea apei potabile va fi întreruptă ca urmare a opririi Uzinei de Apă nr. 5 pentru efectuarea unor lucrări de reparații.
13:20
Protest în 42 primării comunale din Bihor: o parte a funcționarilor fac grevă de avertisment și vor transmite imagini în direct la București # Bihoreanul
O parte a angajaților din 42 primării de comune din Bihor vor intra marți în grevă de avertisment, urmând să nu deservească cetățenii timp de două ore, motivul fiind dorința de a avea salarii mai mari și de a nu lucra cu fracțiuni de normă la mai multe primării. Protestatarii vor transmite imagini în direct la București, unde 500 de primari vor participa la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România.
12:40
Incendiu în Arpășel. Flăcările violente amenințau să se extind la o casă cu etaj (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un incendiu a izbucnit sâmbătă într-o gospodărie din satul Arpășel, comuna Batăr, focul manifestându-se violent la o magazie alipită locuinței. Flăcările au amenințat o casă cu etaj lipită de construcția cuprinsă de incendiu, dar și o anexă în care se aflau utilaje.
12:20
16 cioate, dom'le? Păi, ne luăm din atât, la cât se fură în țara asta? Am auzit de multe ori acest argument, chiar și din partea unor oameni de bună credință, pentru a minimaliza importanța tăierilor din pădurea Felix. Și parțial tind să le dau dreptate: la 700 de arbori, 16 înseamnă puțin peste 2% din total.
12:00
Emeric Imre revine săptămâna aceasta pe scena restaurantului Noo’vo din Oradea. Pe 14 februarie urmează „Dinner for two” # Bihoreanul
Noo’vo Resto Lounge propune, la mijlocul lunii februarie, două seri cu totul speciale. Pe 12 februarie, publicul este invitat la un concert intim susținut de Emeric Imre, iar pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, restaurantul organizează un eveniment culinar dedicat cuplurilor, sub titlul „Dinner for two”.
11:20
Un autocamion a luat foc luni dimineață, pe DN19, în Bihor, la ieșirea din localitatea Valea lui Mihai spre Satu Mare, incendiul izbucnind cel mai probabil după explozia unui cauciuc.
