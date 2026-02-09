Începe primul proces al lui Călin Georgescu, cel pentru propagandă legionară. Tribunalul București a decis că probele împotriva lui au fost strânse legal

09:20

Procesul lui Victor Micula, condamnat în primă instanță de Tribunalul Bihor pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI, continuă să bată pasul pe loc la Curtea de Apel Alba Iulia, unde a fost strămutat în decembrie anul trecut și amânat deja de șase ori. La ultimul termen, miercuri, când trebuiau susținute pledoariile finale, în sală a fost prezent pentru prima dată tatăl inculpatului, omul de afaceri Viorel Micula. Dosarul se apropie de termenul de prescripție.