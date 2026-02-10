Cu câte kilograme s-a întors Marina Dina din jungla de la Survivor. Blondina a revenit la antrenamentele de la sală
SpyNews, 10 februarie 2026 20:20
Marina Dina a fost eliminată în urmă cu aproape două săptămâni de la Survivor. Blondina a slăbit, iar mai apoi s-a îngrășat, iar de curând a început să facă sport din nou. Fosta concurentă din tabăra Faimoșilor și-a propus să revină la numărul de kilograme de dinainte de a participa la competiție.
Acum 30 minute
20:20
Mesajul emoționant postat de Maria Pitică pentru Oase! Ce a transmis concurenta de la Power Couple # SpyNews
Maria Pitică, iubita lui Oase, a transmis un mesaj plin de emoție, pe rețelele de socializare! Concurenta de la Power Couple a trecut prin mii de stări în proba de luni seară, acestea lăsându-și serios amprenta asupra sufletului ei. Iată ce a scris!
20:20
20:10
Andi de la Mireasa, reacție după ce ar fi divorțat oficial de Roberta. Ce a transmis fostul concurent: "Cea mai mare durere" # SpyNews
Andi, fostul concurent finalist de la Mireasa, sezonul 11, a avut o primă reacție după ce ar fi divorțat oficial de Roberta. Vizibil afectat, acesta a transmis un mesaj sincer.
Acum o oră
19:40
Gabi Tamaș, dezvăluiri inedite din perioada în care a fost arestat. Ce a povestit concurentul de la Survivor despre clipele petrecute după gratii # SpyNews
Gabi Tamaș a făcut dezvăluiri inedite! Fostul fotbalist a vorbit despre perioada în care a fost arestat în Israel. Se întâmpla în anul 2019, atunci când evolua pentru echipa Hapoel Haifa. Invitat, recent, în cadrul unui podcast, fostul internațional român a dat cărțile pe față.
19:40
Scandalul dintre Lora și o celebră influenceriță a reizbucnit! Ce conținea videoclipul care ar fi deranjat-o pe cântăreață: „Îmi pare rău pentru tine” # SpyNews
Lora și o celebră influenceriță de la noi și-au adresat cuvinte acide acum câteva săptămâni, totul pornind de la faptul că amândouă au lansat linii de produse cosmetice. Creatoarea de conținut a acuzat-o că artista s-a inspirat de la ea pentru un anumit produs.
Acum 2 ore
19:30
Zodiile care vor trăi o iubire profundă odată ce Venus intră în Pești. Ei sunt norocoșii care își vor găsi sufletul pereche # SpyNews
Venus intră în Pești pe 10 februarie 2026, iar acest tranzit va aduce iubire și conexiuni adânci pentru câteva zodii. Aceste semne zodiacale vor experimenta o perioadă intensă de iubire. Este momentul perfect pentru a găsi sufletul pereche.
19:10
Cum vrea Marilu Dobrescu să fie cerută în căsătorie de iubitul australian: „Tot aș spune DA, dar aș muri pe interior” # SpyNews
Marilu Dobrescu și iubitul australian sunt împreună de ceva timp, iar relația lor devine din ce în ce mai serioasă. Cei doi locuiesc deja împreună, așa că influencerița se gândește la momentul în care va fi cerută în căsătorie. Roșcată a mărturisit de ce nu și-ar dori ca acest eveniment să aibă loc la Paris.
19:10
Alina Marymar nu se mai oprește! Un nou preparat a cucerit Internetul! Ce desert a făcut iubita lui Tzancă Uraganu # SpyNews
Alina Marymar continuă să surprindă! Iubita lui Tzancă Uraganu nu are buton de „stop”, atunci când vine vorba despre gospodărie. Bruneta este foarte pricepută la gătit, iar acest lucru a putut fi observat de tot Internetul. Iată cel mai nou preparat al focoasei mămici!
19:00
Atac sângeros într-o școală! Doi copii de 12 și 13 ani au fost înjunghiați. Atacatorul este încă în libertate # SpyNews
Un atac violent a avut loc într-o școală! Doi copii au fost înjunghiați. Oamenii legii au intervenit rapid, însă atacatorul este încă în libertate.
18:40
Ce a avut de spus Niky Salman, concurenta eliminată de la Survivor, despre foștii colegi Războinici. A părăsit competiția în ediția de duminică # SpyNews
Niky Salman de la Războinici a fost eliminată de la Survivor în ediția de duminică. Concurenta a recunoscut că își dorește să plece acasă, să fie alături de sora ei, așa că restul echipei a propus-o la duel. Ce a avut de spus instructoarea de fitness despre foștii colegi.
18:40
Cu cine se afișează Bogdan Mocanu după presupusa despărțire de Iasmina. Influencerul s-a fotografiat cu o femeie foarte importantă din viața lui # SpyNews
Bogdan Mocanu s-a postat alături de cea mai importantă femeie din viața lui! Influencerul și iubita sa, Iasmina, pare-se să treacă printr-o nouă despărțire, iar acesta caută alinare în brațele celei care are o superputere asupra sa. Iată despre cine este vorba!
18:40
Mira, răsfățată cu buchete imense de trandafiri! Artista radiază după despărțirea de Levi Elekes # SpyNews
Mira pare să fie într-o perioadă în care strălucește mai mult ca niciodată, chiar și după despărțirea de Levi Elekes. Artista primește buchete uriașe de trandafiri și nu ezită să le afișeze.
Acum 4 ore
18:10
Gabriela Cristea are probleme de sănătate! Rezultatul analizelor pe care le-a recoltat în urmă cu câteva zile nu a ieșit în regulă. Iată cu ce se confruntă prezentatoarea TV și ce mesaj a transmis aceasta!
18:10
O tânără a fost la un pas să fie victima unei înșelătorii, în Timișoara. Cum era să rămână fără bani din propria inițiativă: „Schema asta e veche” # SpyNews
O tânără a povestit cum zilele trecute a fost cât pe ce să fie victima unei înșelătorii. Totul s-a petrecut în centrul Timișoarei, acolo unde a fost abordată de un bărbat, care i-a spus că o vrea ca model pentru tratamente faciale. Femeia a acceptat să meargă în locul unde se afla presupusul salon, însă era să rămână fără bani.
18:10
Cum decurge recuperarea lui Călin Donca după căzătura de la Survivor. Cum le răspunde celor care îl numesc „îmbârligător” # SpyNews
Călin Donca se recuperează treptat după accidentul suferit în timpul competiției Survivor. Ce spune afaceristul, cum se simte acum și ce le răspunde celor care i-au pus eticheta de „îmbârligător”.
17:40
Imagini de colecție cu Ioana și Florinel Coman! Fotbalistul și soția sa sunt împreună încă de pe vremea când erau adolescenți, iar iubirea lor a rezistat tuturor încercărilor care au venit peste ei. Iată cum arătau în trecut!
17:40
Emily de la Mireasa, mesaj cu subînțeles la adresa Denisei? Prietenia lor s-a rupt la mai puțin de două luni de la finala sezonului 12 # SpyNews
Denisa și Emily de la Mireasa nu mai sunt prietene la nici două luni de la finala sezonului 12. Cele două, alături de soții lor, au petrecut împreună de Revelion. Până acum, Emily nu a vorbit deloc despre prietenia cu Denisa, însă a transmis un mesaj subtil care pare să îi fie adresat Denisei.
17:40
Cum arată casa Andreei Raicu din inima Bucureștiului! Imagini spectaculoase din locuința de lux a vedetei # SpyNews
Andreea Raicu locuiește într-o casă, în centrul Capitalei, un colț de rai. Situată în inima Bucureștiului, locuința pe care vedeta a amenajat-o cu mult bun gust se remarcă printr-un design elegant și rafinat, cu un interior luminos, aerisit și plin de personalitate.
17:30
Câte kilograme are în minus Oana Radu, după ce a început dieta. Cântăreața exclude complet varianta de a apela la injecțiile de slăbit # SpyNews
Oana Radu a început să țină dietă și să facă sport zilnic. Cântăreața și-a propus să slăbească, dar sănătos și cu regim pe placul ei și exclude complet varianta de a apela la injecțiile de slăbit.
17:10
Câte kilograme are în minus Oana Radu, după prima săptămână de dietă. Cântăreața exclude complet varianta de a apela la injecțiile de slăbit # SpyNews
Oana Radu a început să țină dietă și să facă sport zilnic. Cântăreața și-a propus să slăbească, dar sănătos și cu regim pe placul ei și exclude complet varianta de a apela la injecțiile de slăbit.
17:10
Vlăduța Lupău a fost șicanată în trafic astăzi. Cântăreața a povestit ce i s-a întâmplat și s-a arătat revoltată de faptul că în 2026, mai există oameni care scuipă din mașină. În urma incidentului, a decis să își pună și cameră auto de bord.
17:10
Sărbătoare mare în familia Doroftei! Nepotul Monicăi și al lui Leonard Doroftei a împlinit 10 luni # SpyNews
Zi de sărbătoare în familia Doroftei! Nepotul Monicăi și al lui Leonard Doroftei a împlinit, astăzi, 10 luni. Foștii concurenți de la Power Couple trăiesc cele mai frumoase clipe, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber.
17:00
Gabriela Oțil trece prin momente mai puțin plăcute. Soția lui Dani Oțil a explicat că a avut parte de o noapte albă. Cei care o urmăresc știu că aceasta, deseori, în postări, vorbește despre situațiile cu care se confruntă.
16:40
Au apărut noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Selecționerul echipei naționale de fotbal a României urmează să plece în Belgia, săptămâna viitoare, pentru a cere părerea unui specialist în oncologie moleculară. Iată mai multe informații!
16:40
Câte kilograme a slăbit Oana Radu în prima săptămână de dietă. Cântăreața exclude complet varianta de a apela la injecțiile de slăbit # SpyNews
Oana Radu a început să țină dietă și să facă sport zilnic. Cântăreața și-a propus să slăbească, dar sănătos și cu regim pe placul ei și exclude complet varianta de a apela la injecțiile de slăbit.
16:40
A fost deschis dosar penal pentru tentativă de omor în cazul fetiței de 4 ani care a ajuns la spital în comă # SpyNews
Autoritățile au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor după ce o fetiță de 4 ani a fost adusă de urgență la spital în comă, prezentând multiple semne de violență pe corp. Medicii au alertat imediat organele de anchetă, iar cazul a fost preluat de procurori.
Acum 6 ore
16:20
A murit și soția însărcinată a afaceristului decedat în accidentul din Iași. Nici bebelușul nu a putut fi salvat # SpyNews
Noi informații tulburătoare în cazul accidentului rutier din Iași. A murit și soția însărcinată a afaceristului decedat în accident. Medicii l-au declarat decedat și pe bebeluș, după ce au încercat să îi salveze viața printr-o cezariană de urgență.
15:50
De ce a avut, de fapt, Yasmin Awad de la Survivor paraziți! Fosta concurentă a spus lucrurilor pe nume abia acum # SpyNews
Yasmin Awad a fost eliminată de la Survivor pe motive medicale. Fosta concurentă a vorbit despre cele mai ciudate lucruri pe care le-a făcut în Republica Dominicană, mărturisind și care a fost motivul pentru care a avut paraziți în organism.
15:40
Sfârșit tragic pentru o tânără de doar 23 de ani. Aceasta a fost împușcată mortal de propriul tată, în timp ce se afla în dormitor. Bărbatul s-ar confrunta cu probleme cu alcoolul. Mama ei este devastată de durere de când a aflat vestea.
15:00
Accident aviatic devastator! Un avion s-a prăbușit în apă, la scurt timp după decolare, din cauza unei defecțiuni la bord. Echipajele de salvare au intervenit de urgență pentru a scoate pasagerii din aeronava.
14:40
Halucinant! O fetiță de doar 4 ani a fost transportată la spital în comă și plină de vânătăi! Explicația incredibilă a mamei # SpyNews
O fetiță de doar 4 ani din Teleorman a fost dusă la spital în stare de inconștiență. Mai mult, micuța avea și mai multe vânătăi pe corp, iar explicația pe care mama copilei le-a oferit-o medicilor ar fi greu de crezut.
Acum 8 ore
14:20
Adrian Minune, cadou de mii de euro pentru soția lui! Cati a rămas fără cuvinte: ”Nu cred” # SpyNews
Adrian Minune și-a dus familia într-o vacanță exclusivistă în Dubai! Cântărețul a ales un hotel de lux, la care doar celebritățile își permit să stea, și și-a răsfățat soția cu un cadou fabulos!
14:20
Ramona Olaru a încins Internetul! Ținuta prin care asistenta de la Neatza si-a etalat șoldurile în toată splendoarea # SpyNews
Ramona Olaru nu încetează să-și surprindă urmăritorii din mediul online! Vedeta TV are un corp de invidiat pe care nu ezită deloc să-l expună ori de câte ori are ocazia. Așa a făcut și de această dată. Atenție, imagini interzise cardiacilor!
13:40
Ce profesie are Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor. A reușit performanțe incredibile # SpyNews
Andreea Munteanu are 27 de ani, iar acum face parte din tribul Faimoșilor, la Survivor. Noua concurentă se poate lăuda cu o carieră vastă, reușind să atingă performanțe la care multe tinere doar visează. Iată cu ce se ocupă!
13:30
Un afacerist celebru a murit în accidentul violent din Iași. Soția însărcinată a fost luată cu elicopterul SMURD # SpyNews
Un afacerist cunoscut a murit, marți dimineață, în urma unui accident rutier foarte grav pe DN 24, în județul Iași. Soția lui însărcinată a fost rănită și a fost preluată de urgență cu elicopterul SMURD.
13:00
Ce scrie în certificatul de deces al lui Catherine O’Hara. S-a aflat cauza morții actriței din Home Alone # SpyNews
A fost făcut public certificatul de deces al celebrei actrițe Catherine O’Hara. Actrița din Home Alone a murit la vârsta de 71 de ani, în urmă cu câteva săptămâni, iar recent s-a aflat cauza decesului.
12:50
Va mai reveni Diana Dumitrescu pe micile ecrane? Viața actriței s-a schimbat mult de când și-a schimbat religia # SpyNews
Diana Dumitrescu a fost prezentă în platoul Știrilor Antena Stars, acolo unde a făcut mai multe mărturisiri despre decizia pe care a luat-o cu ceva timp în urmă: cea de a-și schimba religia. Îndrăgita actriță a spus și dacă va mai reveni sau nu la TV!
Acum 12 ore
12:20
Mihai Trăistariu își dorește o familie numeroasă! A transmis un mesaj clar pentru potențialele iubite: "Să nu stai numai atârnată prin casă" # SpyNews
Mihai Trăistariu a recunoscut faptul că este un bărbat singur și este pregătit pentru o noua relație! Cu toate acestea, cântărețul știe prea bine ce tipar de femeie își dorește să aibă alături! A descris-o într-un interviu exclusiv pentru Știrile Antena stars!
12:10
Cătălin Măruță s-a reprofilat! Unde a apărut alături de Ciucă: ”Deci lacrimile erau false” # SpyNews
Cătălin Măruță nu a avut prea mult timp liber! Deși a încheiat cel mai longeviv proiect din cariera lui, prezentatorul își continuă activitatea. De această dată, are cu el un element memorabil.
12:00
După o seară în cimitir, acțiunea se mută diseară... în arenă, iar bărbații devin gladiatori, la Power Couple: ”vor juca într-o secvență de film reală” # SpyNews
A fost o seară în care râsul și plânsul s-au împletit armonios, în care întunericul nopții a apăsat mai tare decât s-ar fi putut gândi concurenții și în care cei de acasă au trăit fiecare minut la intensitate maximă. Cea de-a șasea săptămână de Power Couple aduce provocări de neratat și trăiri importante tuturor celor care sunt în fața televizoarelor. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY poate fi urmărit finalul probei de ieri, dar și o nouă aventură a băieților, desprinsă dintr-un film cunoscut de lumea întreagă.
11:40
Ce i-au cerut copiii Emei Oprișan de la Insula Iubirii, după ce s-au mutat la București. Are legătură cu Răzvan Kovacs # SpyNews
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs s-au despărțit, iar bruneta și copiii ei s-au mutat în București. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a primit o cerință din partea fiicei și a fiului său, dar pe care nu a avut cum să o îndeplinească. Iată despre ce este vorba!
11:30
A izbucnit scandalul în Poliția Română în cazul ”Emil Gânj”. Agenții care l-au căutat pe criminalul din Mureș ar fi ajuns să fie amenințați și s-ar fi confruntat cu probleme mari. Totul a ieșit la iveală recent.
11:10
Apelul disperat al unei mame! A ajuns de urgență cu fiica ei la spital, din cauza genelor false # SpyNews
O adolescentă a ajuns pe mâna medicilor oftalmologi, din cauza genelor false! Mama acesteia a tras un semnal de alarmă pentru toți părinții de fete! Iată cu ce a fost diagnosticată tânăra!
10:50
Veste bombă în showbiz! Francisca și TJ Miles au devenit părinți pentru prima dată! Bruneta a născut marți o fetiță și este în culmea fericirii. Cei doi au împărtășit cu fanii cele mai emoționante momente din spital.
10:30
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert! Decizia cântăreței după incident i-a surprins pe fani # SpyNews
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert! Cântăreața și-a luxat glezna și a alunecat, în timp ce cânta melodia ”Si Te Vas”. Decizia pe care a luat-o Shakira imediat după ce s-a ridicat de pe jos i-a lăsat fără cuvinte pe fani.
10:30
Incredibil cât costă o cazare în Costinești pentru "Beach, Please!". O influenceriță a rămas șocată: "Mai bine mergi cu cortul" # SpyNews
O influenceriță din România a rămas uimită atunci când a intrat pe platformele de rezervări și a văzut cât costă o cazare în Costinești, în perioada festivalului "Beach, Please!". Poți pleca în Dubai cu această sumă!
09:50
Sibel a făcut întrerupere de sarcină! "Regele TikTok-ului" a făcut anunțul: "E o criminală" # SpyNews
Alin Borcan a anunțat că Sibel, partenera sa de viață, este însărcinată pentru a treia oară, în urmă cu aproximativ o lună. Acum, "Regele TikTok-ului" a făcut un alt anunț la care nimeni nu se aștepta: bruneta a întrerupt sarcina.
09:50
Accident aviatic grav! Un elicopter medical aflat în misiune s-a prăbușit, marți dimineață. Cinci persoane au fost declarate decedate până în acest moment. Cauza accidentului tragic nu a fost stabilită încă.
09:10
Premieră mondială! Administrația Trump a fost de acord să dezvăluie informații secrete despre extratereștri și OZN-uri # SpyNews
Decizie în premieră mondială! Admimnistrația Trump a fost de acord să ofere accesul unui politician la informații secrete despre OZN-uri și extratereștri. Politicianul a confirmat că a primit accesul inclusiv la locații secrete, așa cum este Area 51.
09:10
Ce mesaj emoționant a transmis Lindsey Vonn de pe patul de spital, după ce s-a accidentat grav la Jocurile Olimpice: "Nu s-a încheiat cum mi-am dorit" # SpyNews
Lindsey Vonn, legendara sportivă care a participat la Jocurile Olimpice, a suferit o accidentare gravă, în urma căreia a ajuns pe patul de spital. Schioarea americană a scris un mesaj emoționant după ce a avut loc incidentul pe care nimeni nu-l putea anticipa.
