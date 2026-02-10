Mesajul emoționant postat de Maria Pitică pentru Oase! Ce a transmis concurenta de la Power Couple

19:10

Marilu Dobrescu și iubitul australian sunt împreună de ceva timp, iar relația lor devine din ce în ce mai serioasă. Cei doi locuiesc deja împreună, așa că influencerița se gândește la momentul în care va fi cerută în căsătorie. Roșcată a mărturisit de ce nu și-ar dori ca acest eveniment să aibă loc la Paris.