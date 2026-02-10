Reacția lui Cristi Balaj după scandalul Bergodi – Cordea: „Nu se leagă!”

Sport.ro, 10 februarie 2026 21:20

Scandalul izbucnit la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj continuă să provoace reacții. 

Acum 15 minute
21:30
Adrian Mihalcea a spus-o clar după ce a fost acuzat: „Mi-e imposibil, mi-aș pune viața!” Sport.ro
Adrian Mihalcea a vorbit despre un subiect sensibil, după înfrângerea cu CFR Cluj.
Acum 30 minute
21:20
Endrick și-a decis viitorul Sport.ro
În această iarnă, Real Madrid l-a trimis pe Endrick (19 ani) sub formă de împrumut la Olympique Lyon.
Acum o oră
21:00
Verdictul specialistului după scandalul provocat de Cristiano Bergodi: ”Suspendare drastică! La atât mă aștept” Sport.ro
CFR Cluj - ”U” Cluj s-a încheiat 3-2, în etapa #26 din sezonul regulat al Superligii României.
Acum 2 ore
20:30
Cristi Chivu a primit o veste excelentă! Două staruri pentru Inter Sport.ro
Mijlocaşii Nicolo Barella şi Hakan Calhanoglu au reluat antrenamentele cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, înaintea meciului de sâmbătă cu Juventus Torino, din Serie A, informează marţi site-ul Football Italia.
20:30
LPF a modificat programul etapei #28: când se joacă Rapid - Dinamo Sport.ro
LPF a anunțat, în cursul zilei de marți, modificări în programul etapei cu numărul 28.
20:30
Radu Drăgușin, titular în Tottenham - Newcastle! Românul este cap de afiș Sport.ro
Radu Drăgușin este titular în meciul Tottenham – Newcastle, duel extrem de important din Premier League. 
20:10
A luat medalia la JO de iarnă, iar apoi și-a deschis sufletul: ”Am greșit că mi-am înșelat iubita” Sport.ro
Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid s-a confesat, marţi, după obţinerea medaliei de bronz în proba individuală masculină (20 km) la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, că şi-a înşelat iubita, conform Reuters.
20:10
Ronaldo a „turbat” după ce Benzema a semnat cu rivala Al-Hilal! Ce l-a enervat pe portughez Sport.ro
Karim Benzema (38 de ani) a schimbat echipa în această iarnă, după doi ani și jumătate petrecuți la Al-Ittihad. 
20:00
Cristi Săpunaru a văzut primul ”11” ales de Gâlcă la Cluj și a reacționat imediat Sport.ro
CFR Cluj - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
Acum 4 ore
19:10
Jake Paul a izbucnit în plâns după ce iubita sa a obținut aurul olimpic. Imagini cu boxerul și Jutta Leerdam Sport.ro
Jutta Leerdam a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, iar Jake Paul a fost copleșit de emoții.
19:00
Jutta Leerdam, performanță fenomenală! Iubita superbă a lui Jake Paul a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă Sport.ro
Jutta Leerdam a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 și a reușit o performanță incredibilă.
19:00
Cum a reacționat Ioan Ovidiu Sabău după scandalul cu Bergodi și Cordea: „Până la urmă...” Sport.ro
Derby-ul CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2, din etapa a 26-a a Superligii, a avut prelungiri tensionate și după fluierul final. 
19:00
Claudiu Vaișcovici s-a lămurit în privința unui jucător de la Dinamo: ”Nu cred că poate ajuta prea mult” Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
18:50
Cristi Chivu surprinde înaintea confruntării cu Juventus: „O partidă ca oricare alta!” Sport.ro
Cristi Chivu a vorbit despre duelul cu Juventus imediat după victoria clară cu Sassuolo, 5-0.
18:50
Surpriză! Cine apare pe banca rapidistă la meciul cu CFR Cluj Sport.ro
CFR Cluj - Rapid e de la ora 20:00.
18:10
„Izgonit” de Becali de la FCSB, atacantul a ripostat: „Cu salariul meu, vei fi nevoit să mă folosești!” Sport.ro
Atacantul adus cu mare tam-tam de Gigi Becali a oferit un interviu amplu pentru Sport.ro.
18:10
Laurențiu Reghecampf defilează în Sudan! La câte victorii consecutive a ajuns românul cu Al-Hilal Omdurman Sport.ro
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) antrenează în Sudan din vara lui 2025.
18:10
Tatăl lui Lindsey Vonn, verdict dur după accidentarea oribilă de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Sport.ro
Lindsey Vonn s-a accidentat groaznic la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.
18:00
Planul lui Jurgen Klopp pentru Real Madrid a ajuns în presă: trei transferuri și doi jucători OUT Sport.ro
Jurgen Klopp (58 de ani) este una dintre țintele luate în calcul de Real Madrid pentru sezonul următor.
Acum 6 ore
17:40
Campioana olimpică de la Milano-Cortina a primit o nouă medalie de aur după ce a ciobit-o pe prima: ”Trebuie să fac asta acum” Sport.ro
Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina au loc în perioada 6 februarie - 22 februarie 2026.
17:40
Mohamed Salah s-a decis și pleacă de la Liverpool! Francezii i-au anunțat următoarea destinație Sport.ro
„Telenovela” Mohamed Salah se apropie de sfârșit.
17:30
Ofertă din Rusia pentru un titular de la CFR Cluj: ”E decizia mea” Sport.ro
Matei Ilie (23 de ani), fundașul central al celor de la CFR Cluj, a primit o ofertă importantă din străinătate, după ce în ultima perioadă a fost dorit insitent de Dinamo.
17:20
Transfer tare! Un fost jucător de la Ajax a semnat în România Sport.ro
Un jucător care a evoluat pentru Ajax, Heerenveen și Sparta Rotterdam a semnat în România.
17:20
Mesajul Simonei Halep după ce s-a fotografiat la Cluj alături de Karolina Pliskova Sport.ro
Transylvania Open a avut loc în perioada 31 ianuarie - 7 februarie și a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO.
17:10
Pleacă de la Rapid! Victor Angelescu a confirmat: „Suntem în negocieri” Sport.ro
Atacantul are contract cu giuleștenii până în anul 2028.
17:00
Universitatea Craiova, prima reacție după ce Baiaram i-a înjurat pe fanii lui Dinamo Sport.ro
Ștefan Baiaram a avut o ieșire neașteptată și le-a răspuns unor fani de la Dinamo.
17:00
Manchester City pregătește o ofertă fabuloasă: 114.000.000€ Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
16:40
Tottenham - Newcastle, meciul zilei, de la 21:30. Echipe probabile + situația lui Radu Drăgușin + analiza și pronosticul lui Dan Chilom Sport.ro
Situația londonezilor în Premier League nu este deloc una roză, după 26 de etape fiind la 6 puncte de retrogradare, pe poziția 15, cu 29 de puncte. 
16:40
Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa Sport.ro
Derby-ul din Gruia, dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, s-a încheiat cu scorul de 3-2, astfel că echipa din Gruia s-a apropiat de zona play-off-ului.
16:30
Gianluigi Buffon, laude pentru „perla” lui Cristi Chivu: „Va avea o carieră superbă!” Sport.ro
Inter Milano merge ca unsă sub comanda lui Cristi Chivu.
Acum 8 ore
15:40
Adrian Mititelu se implică în "dubla de foc" Craiova - FCSB și îi oferă un avantaj important lui Gigi Becali! Mutarea făcută de patronul roș-albaștrilor Sport.ro
Universitatea Craiova și FCSB se pregătesc pentru o "dublă" de foc în Cupă și Superligă, miercuri și duminică, iar Adrian Mititelu (57 de ani) a decis să se implice în rivalitatea dintre dușmanul Mihai Rotaru și fostul rival Gigi Becali.
15:40
15:20
Napoli și-a ales prima țintă pentru perioada de mercato din vară: un argentinian care a jucat la Manchester City Sport.ro
Deși perioada de transferuri din această iarnă abia s-a încheiat, napoletanii au început deja să caute jucători care să întărească lotul, în vara viitoare. 
15:20
Cristiano Bergodi și-a decis viitorul după incidentul grav de la finalul meciului cu CFR Cluj Sport.ro
CFR Cluj s-a impus în derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 3-2, însă partida a fost marcată de evenimentele reprobabile petrecute la finalul celor 90 de minute de joc.
15:00
E gata! FCSB l-a legitimat și Charalambous a făcut anunțul: „Aproape să fie gata de joc“ Sport.ro
Bucureștenii au trecut pe lista LPF un fotbalist de Champions League pentru care se apropie ora debutului.
15:00
Motivul oficial al abandonului Emmei Răducanu la Doha, la scurt timp după finala pierdută în fața Soranei Cîrstea Sport.ro
WTA a confirmat cauza retragerii britanicei din meciul cu Camila Osorio de la Qatar Open. Emma Răducanu a acuzat o stare de rău, după parcursul lung avut în România.
14:40
Numele lui Franck Ribery apare în "Epstein Files"! Sport.ro
Documentele eliberate de autoritățile americane în legătură cu Jeffrey Epstein au arătat legăturile rețelei acestuia cu multe nume cunoscute. 
14:20
Splendoare pe gheață: sportivul cu „corpul perfect“, senzația Jocurilor Olimpice Sport.ro
Ilia Malinin, 21 de ani, e în prim-planul lumii sportului, după show-ul oferit la Milano Cortina.
14:20
30 de milioane de euro din Anglia pentru omul de bază al lui Cristi Chivu Sport.ro
Inter Milano ar putea să-l vândă pe Carlos Augusto în Premier League, două cluburi importante fiind interesate de fundașul evaluat la aproape 30 de milioane de euro.
13:50
AC Milan vrea să-l transfere pe rapperul KMB, unul dintre atacanții cu experiență din Serie A Sport.ro
Echipa lui Max Allegri ocupă locul secund în Serie A, deși are mari probleme în compartimentul ofensiv. 
Acum 12 ore
13:30
"Roberto Carlos dello Stretto" a venit să-și salveze echipa de suflet de la dezastru Sport.ro
Echipa unde a evoluat Daniel Prodan poate ajunge în divizia a cincea.
13:10
„Nu mai există așa ceva!” Răsturnare de situație la FCSB! Becali îi pune un nou contract pe masă Sport.ro
Gigi Becali a decis să îi prelungească înțelegerea lui Mihai Popescu, impresionat de recuperarea rapidă a fundașului accidentat grav în toamnă.
13:00
Craiova a reușit ce n-a putut FCSB! Oltenii și-au luat doi atacanți: „Bun venit!“ Sport.ro
Formația olteană a anunțat două mutări, la câteva ore după remiza cu Dinamo de pe Arena Națională: 1-1.
12:50
Becali a dejucat planul diabolic: „Du-te bă de aici!“ Sport.ro
Patronul FCSB-ului a dezvăluit că transferul atacantului dorit din Olanda a căzut, pe ultima sută de metri, din cauza unor condiții suspecte puse de impresarul jucătorului.
12:50
Mesajul lui Zelenski după ce CIO a interzis casca unui ucrainean la JO: „Adevărul nu poate fi jenant” Sport.ro
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a reacționat ferm după ce CIO i-a interzis sportivului Vladislav Gheraskevici să poarte o cască omagială pentru victimele războiului, la Jocurile Olimpice de iarnă.
12:40
Programul sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă Sport.ro
Sportivii români intră din nou în febra competiției la Jocurile Olimpice de iarnă.
12:10
Gigi Becali și-a făcut calculele după remiza dintre Dinamo și Craiova: „Vreau să fac eventul!” Sport.ro
Dinamo și Universitatea Craiova s-au încurcat reciproc, scor 1-1, iar Gigi Becali o vede deja campioană pe FCSB.
12:10
O nouă eliminare la Desafio: Aventura, în ediția din această seară. Daniel Pavel: “În jungla thailandeză, nu câștigă întotdeauna forța fizică, ci cei care își păstrează calmul” Sport.ro
O nouă săptămână începe în forță la Desafio: Aventura, iar tensiunea din competiție crește de la o zi la alta. 
12:00
Premier League, etapă intermediară de foc: Chelsea – Leeds, West Ham – United și Everton – Bournemouth, de la 21:30 pe VOYO Sport.ro
Premier League e transmis live și în exclusivitate de VOYO.
