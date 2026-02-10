Ce a avut Costel Gâlcă de spus după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României
Sport.ro, 10 februarie 2026 22:50
CFR Cluj și Rapid au încheiat la egalitate, scor 1-1, marți seară, în etapa a treia din grupele Cupei României.
• • •
Acum 30 minute
23:00
Alexandru Pașcanu, ironii după CFR Cluj - Rapid: ”Unde se vaccinează oile arată mai bine” # Sport.ro
CFR Cluj - Rapid s-a încheiat 1-1.
23:00
Daniel Pancu a vorbit din nou despre scandalul din derby-ul cu ”U” Cluj.
22:50
Reacția lui Olimpiu Moruțan, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: ”Asta nu ne-a ajutat” # Sport.ro
Meciul dintre CFR Cluj și Rapid s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în cadrul etapei a treia din grupele Cupei României.
22:50
CFR Cluj și Rapid au încheiat la egalitate, scor 1-1, marți seară, în etapa a treia din grupele Cupei României.
Acum o oră
22:40
Întrebat dacă vrea să joace cu FCSB în „sferturile” Cupei României, Iuliu Mureșan a răspuns imediat # Sport.ro
CFR Cluj și Rapid au încheiat la egalitate, scor 1-1, marți seară, în etapa a treia din grupele Cupei României.
22:40
Cristi Săpunaru a lăudat doi jucători de la Rapid după eliminarea din Cupa României: ”După gol au început să joace” # Sport.ro
CFR Cluj - Rapid s-a încheiat 1-1.
22:30
Zazzaroni și Biasin l-au „disecat” pe Cristi Chivu: „Nu doarme noaptea și nu-și vede familia” # Sport.ro
Inter Milano traversează o perioadă excelentă sub comanda lui Cristi Chivu.
22:30
Fostul jucător argentinian de fotbal Lucas Ignacio Pires a fost ucis în timpul unei altercaţii în provincia Buenos Aires, iar fratele său este principalul suspect, după ce o înregistrare video a crimei a apărut marţi, scrie EFE.
22:20
Umilință și scos la pauză! Nota primită de Florinel Coman după ce echipa sa a fost spulberată în Liga Campionilor Asiei # Sport.ro
Al-Gharafa, meci de coșmar marți seară.
Acum 2 ore
22:10
Marți, 10 februarie, s-au disputat primele meciuri din runda a treia a grupelor Cupei României.
21:30
Adrian Mihalcea a vorbit despre un subiect sensibil, după înfrângerea cu CFR Cluj.
21:20
În această iarnă, Real Madrid l-a trimis pe Endrick (19 ani) sub formă de împrumut la Olympique Lyon.
21:20
Scandalul izbucnit la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj continuă să provoace reacții.
Acum 4 ore
21:00
Verdictul specialistului după scandalul provocat de Cristiano Bergodi: ”Suspendare drastică! La atât mă aștept” # Sport.ro
CFR Cluj - ”U” Cluj s-a încheiat 3-2, în etapa #26 din sezonul regulat al Superligii României.
20:30
Mijlocaşii Nicolo Barella şi Hakan Calhanoglu au reluat antrenamentele cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, înaintea meciului de sâmbătă cu Juventus Torino, din Serie A, informează marţi site-ul Football Italia.
20:30
LPF a anunțat, în cursul zilei de marți, modificări în programul etapei cu numărul 28.
20:30
Radu Drăgușin este titular în meciul Tottenham – Newcastle, duel extrem de important din Premier League.
20:10
A luat medalia la JO de iarnă, iar apoi și-a deschis sufletul: ”Am greșit că mi-am înșelat iubita” # Sport.ro
Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid s-a confesat, marţi, după obţinerea medaliei de bronz în proba individuală masculină (20 km) la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, că şi-a înşelat iubita, conform Reuters.
20:10
Ronaldo a „turbat” după ce Benzema a semnat cu rivala Al-Hilal! Ce l-a enervat pe portughez # Sport.ro
Karim Benzema (38 de ani) a schimbat echipa în această iarnă, după doi ani și jumătate petrecuți la Al-Ittihad.
20:00
CFR Cluj - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
Acum 6 ore
19:10
Jake Paul a izbucnit în plâns după ce iubita sa a obținut aurul olimpic. Imagini cu boxerul și Jutta Leerdam # Sport.ro
Jutta Leerdam a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, iar Jake Paul a fost copleșit de emoții.
19:00
Jutta Leerdam, performanță fenomenală! Iubita superbă a lui Jake Paul a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă # Sport.ro
Jutta Leerdam a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 și a reușit o performanță incredibilă.
19:00
Cum a reacționat Ioan Ovidiu Sabău după scandalul cu Bergodi și Cordea: „Până la urmă...” # Sport.ro
Derby-ul CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2, din etapa a 26-a a Superligii, a avut prelungiri tensionate și după fluierul final.
19:00
Claudiu Vaișcovici s-a lămurit în privința unui jucător de la Dinamo: ”Nu cred că poate ajuta prea mult” # Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
18:50
Cristi Chivu a vorbit despre duelul cu Juventus imediat după victoria clară cu Sassuolo, 5-0.
18:50
CFR Cluj - Rapid e de la ora 20:00.
18:10
„Izgonit” de Becali de la FCSB, atacantul a ripostat: „Cu salariul meu, vei fi nevoit să mă folosești!” # Sport.ro
Atacantul adus cu mare tam-tam de Gigi Becali a oferit un interviu amplu pentru Sport.ro.
18:10
Laurențiu Reghecampf defilează în Sudan! La câte victorii consecutive a ajuns românul cu Al-Hilal Omdurman # Sport.ro
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) antrenează în Sudan din vara lui 2025.
18:10
Tatăl lui Lindsey Vonn, verdict dur după accidentarea oribilă de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 # Sport.ro
Lindsey Vonn s-a accidentat groaznic la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.
18:00
Planul lui Jurgen Klopp pentru Real Madrid a ajuns în presă: trei transferuri și doi jucători OUT # Sport.ro
Jurgen Klopp (58 de ani) este una dintre țintele luate în calcul de Real Madrid pentru sezonul următor.
17:40
Campioana olimpică de la Milano-Cortina a primit o nouă medalie de aur după ce a ciobit-o pe prima: ”Trebuie să fac asta acum” # Sport.ro
Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina au loc în perioada 6 februarie - 22 februarie 2026.
17:40
Mohamed Salah s-a decis și pleacă de la Liverpool! Francezii i-au anunțat următoarea destinație # Sport.ro
„Telenovela” Mohamed Salah se apropie de sfârșit.
17:30
Matei Ilie (23 de ani), fundașul central al celor de la CFR Cluj, a primit o ofertă importantă din străinătate, după ce în ultima perioadă a fost dorit insitent de Dinamo.
17:20
Un jucător care a evoluat pentru Ajax, Heerenveen și Sparta Rotterdam a semnat în România.
17:20
Transylvania Open a avut loc în perioada 31 ianuarie - 7 februarie și a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO.
Acum 8 ore
17:10
Atacantul are contract cu giuleștenii până în anul 2028.
17:00
Ștefan Baiaram a avut o ieșire neașteptată și le-a răspuns unor fani de la Dinamo.
17:00
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
16:40
Tottenham - Newcastle, meciul zilei, de la 21:30. Echipe probabile + situația lui Radu Drăgușin + analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Situația londonezilor în Premier League nu este deloc una roză, după 26 de etape fiind la 6 puncte de retrogradare, pe poziția 15, cu 29 de puncte.
16:40
Derby-ul din Gruia, dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, s-a încheiat cu scorul de 3-2, astfel că echipa din Gruia s-a apropiat de zona play-off-ului.
16:30
Inter Milano merge ca unsă sub comanda lui Cristi Chivu.
15:40
Adrian Mititelu se implică în "dubla de foc" Craiova - FCSB și îi oferă un avantaj important lui Gigi Becali! Mutarea făcută de patronul roș-albaștrilor # Sport.ro
Universitatea Craiova și FCSB se pregătesc pentru o "dublă" de foc în Cupă și Superligă, miercuri și duminică, iar Adrian Mititelu (57 de ani) a decis să se implice în rivalitatea dintre dușmanul Mihai Rotaru și fostul rival Gigi Becali.
15:40
(P) Un bihorean a câștigat Jackpotul de Inimă Neagră la NetBet: „Voi investi în imobiliare” # Sport.ro
Un nou moment memorabil s-a înregistrat pe NetBet (18+ L1160651W000195), după ce un jucător din județul Bihor a reușit să câștige unul dintre cele mai importante premii de la Amusnet: Jackpotul de Inimă Neagră. Povestea lui nu este doar despre un premiu important, ci despre emoția unui instant care poate schimba complet o seară obișnuită.
15:20
Napoli și-a ales prima țintă pentru perioada de mercato din vară: un argentinian care a jucat la Manchester City # Sport.ro
Deși perioada de transferuri din această iarnă abia s-a încheiat, napoletanii au început deja să caute jucători care să întărească lotul, în vara viitoare.
15:20
Cristiano Bergodi și-a decis viitorul după incidentul grav de la finalul meciului cu CFR Cluj # Sport.ro
CFR Cluj s-a impus în derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 3-2, însă partida a fost marcată de evenimentele reprobabile petrecute la finalul celor 90 de minute de joc.
Acum 12 ore
15:00
Bucureștenii au trecut pe lista LPF un fotbalist de Champions League pentru care se apropie ora debutului.
15:00
Motivul oficial al abandonului Emmei Răducanu la Doha, la scurt timp după finala pierdută în fața Soranei Cîrstea # Sport.ro
WTA a confirmat cauza retragerii britanicei din meciul cu Camila Osorio de la Qatar Open. Emma Răducanu a acuzat o stare de rău, după parcursul lung avut în România.
14:40
Documentele eliberate de autoritățile americane în legătură cu Jeffrey Epstein au arătat legăturile rețelei acestuia cu multe nume cunoscute.
14:20
Ilia Malinin, 21 de ani, e în prim-planul lumii sportului, după show-ul oferit la Milano Cortina.
14:20
Inter Milano ar putea să-l vândă pe Carlos Augusto în Premier League, două cluburi importante fiind interesate de fundașul evaluat la aproape 30 de milioane de euro.
