„Cea mai mare realizare ca primar” Lia Olguța Vasilescu despre rolul său decisiv la U Craiova: „Dacă nu era nebunia mea...”
Golazo.ro, 10 februarie 2026 21:20
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a postat o serie de imagini din 2017, din timpul construcției stadionului „Ion Oblemenco”
• • •
Acum 15 minute
21:30
Surpriză la CS Rapid Giuleștenii au bătut palma pentru modernizarea bazei pe care ANAF a avut sechestru. La ce sumă se ridică investiția # Golazo.ro
CS Rapid a ajuns la un acord cu Primăria Sectorului 1, pentru modernizarea și extinderea bazei sportive Pro Rapid, construită în 1997 de George Copos.
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
20:50
„Un loc e deja ocupat” Mihai Stoica e sigur că o rivală nu mai poate rata calificarea în play-off: „Nu înțeleg cum suntem atât de favoriți” # Golazo.ro
Mihai Stoica nu înțelege de ce FCSB și CFR Cluj sunt considerate favorite la calificarea în play-off. Oficialul FCSB susține că o altă echipă pornește cu prima șansă. Și spune că aceasta nu poate rata top 6 la finalul sezonului regulat.
Acum 2 ore
20:40
Revenire șocantă la HC Zalău S-a întors la antrenamente, după ce tatăl ei l-a acuzat pe Gheorghe Taidici de abuz și jigniri: „I-am acordat a doua șansă” # Golazo.ro
Francesca Bălan (20 de ani), jucătoarea aflată în imensul scandal cu antrenorul Gheoghe Tadici, a revenit la antrenamentele echipei.
20:40
De ce a oprit Kovacs meciul Dinamo e chemată la Comisie după incidentele cu U Craiova: „A trecut în raport” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat situația creată la meciul cu U Craiova, 1-1, atunci când arbitrul a întrerupt partida pentru câteva secunde
Acum 4 ore
19:40
„El e cel mai important «transfer»” Nicolescu a numit jucătorul care face diferența la Dinamo + care e situația lui Boateng # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre contractul lui Kennedy Boateng, care nu va fi prelungit
19:30
„Nu vei scăpa cu viață” Amenințări fără precedent primite de un tenismen, chiar înainte de meci: „Dacă nu pierzi, îți răpim familia” # Golazo.ro
Nikolas Sanchez Izquierdo a dezvăluit că a primit amenințări cu moartea înainte de ultimul său meci, la turneul Challenger de la Rosario (Argentina).
19:30
Unde se va juca Rapid - Dinamo Schimbări majore în etapa #28: și FCSB - Metalogobus e afectat # Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că s-a ajuns la un acord în privința disputării derby-ului cu Rapid
19:20
„Au fost doar niște împingeri” Cristiano Bergodi, lămuriri după conflictul de la derby-ul cu CFR Cluj: „Pancu a făcut un lucru incorect” # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani) a venit cu o serie de explicații după scandalul imens de la finalul derby-ului CFR Cluj - U Cluj 3-2.
18:30
Cîrjan, absență importantă Alți doi jucători vitali sunt în pericol: dacă iau galben cu Slobozia, nu vor evolua cu Rapid # Golazo.ro
Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), nu-și va putea ajuta echipa la meciul următor din Liga 1
18:30
Drăguș, agresat de un adversar FOTO: Atacantul român, la un pas să fie bătut: „Cine nu-l poate opri pe teren, se enervează în afara lui” # Golazo.ro
Gaziantep - Kasimpasa 2-1. Denis Drăguș (26 de ani) a fost hărțuit de un adversar la ieșirea de pe teren, care l-a așteptat ulterior la vestiare pentru a-l ataca.
18:10
„Au fost mutate cu mare atenție” VIDEO+FOTO Imagini de ultimă oră de pe șantierul din Ștefan cel Mare: ce s-a întâmplat azi pe „Dinamo” # Golazo.ro
Lucrările de demolare la arena din Ștefan cel Mare continuă, iar extinderea acestora înseamnă relocarea statuilor din complex
Acum 6 ore
17:40
Ce riscă Dinamo Cristi Balaj a analizat situația, după ce Istvan Kovacs a fost lovit cu un obiect din tribună: „Sunt convins că se vor lua măsuri” # Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Cristi Balaj (54 de ani) a comentat incidentele de la finalul derby-ului de luni seara.
17:30
Junior U19 cercetat pentru pariuri Fost portar la Academia FCSB, chemat de FRF la audieri în dosarul „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri” # Golazo.ro
Fost junior la FCSB, citat de FRF la audieri pentru 16 februarie 2026, în calitate de pârât, într-unul dintre cele mai fierbinți dosare de trucare de meciuri pentru pariuri ,anchetat de câteva luni de Federație.
17:00
„Bergodi va primi o amendă” Decizia conducerii clubului U Cluj în privința antrenorului + Replică pentru Iuliu Mureșan # Golazo.ro
Radu Constantea, președintele clubului U Cluj, a comentat situația lui Cristiano Bergodi (61 de ani), după ieșirea nervoasă pe care a avut-o în finalul meciului cu CFR, scor 2-3.
16:50
New entry la Rapid Costel Gâlcă are o noutate în lotul pentru meciul cu CFR Cluj, din Cupa României # Golazo.ro
Rapid poate conta, la meciul din Cupa României, cu CFR Cluj, pe atacantul brazilian Talisson de Almeida (23 de ani).
16:20
„Va pleca la Barcelona” Preparatorul de la națională e convins că atacantul lui Juventus poate ajunge pe Camp Nou # Golazo.ro
Unul dintre potențialii înlocuitori pentru Lewandowski la Barcelona ar putea fi Dusan Vlahovic (26 de ani), atacantul celor de la Juventus.
15:50
Plăcerea vinovată a lui Lamine Yamal Starul de la Barcelona dezvăluie ce pasiune are în afara terenului # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei, a vorbit despre viața pe care o are în afara terenului.
Acum 8 ore
15:40
Baiaram, pedepsit? Conducerea Craiovei a reacționat după incidentele din meciul cu Dinamo: „Trebuie să vorbim cu el” # Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Mario Felgueiras, directorul sportiv al oltenilor, a oferit o primă reacție cu privire la incidentele din finalul meciului în care a fost implicat și Ștefan Baiaram.
15:30
O campioană legendară, un mesaj căutat profetic și incapacitatea de a-ți accepta limitele. Dar mai ales puterea de a nu uzurpa un loc care cândva era al tău.
15:00
Kimi Antonelli, accident rutier Bolidul pe care îl luase de doar 3 zile s-a izbit de o barieră de protecție de pe autostrada din San Marino # Golazo.ro
Kimi Antonelli (19 ani) a fost implicat într-un accident în San Marino în noaptea de sâmbătă spre duminică. Se afla în mașină alături de alți pasageri. Din fericire, toți au scăpat nevătămați.
14:30
Măsuri luate de FCSB Cum va aborda campioana meciul decisiv cu Universitatea Craiova din Cupa României # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat strategia pe care se baza echipa în meciul cu U Craiova din Cupa României.
14:30
Cine îl consultă pe Lucescu Un medic oncolog român va da verdictul pentru Il Luce în Belgia. „La București, părerile sunt împărțite” # Golazo.ro
Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor și prieten de decenii cu selecționerul Mircea Lucescu, a confirmat informațiile GOLAZO.ro și a dezvăluit și cu ce fel de probleme se confruntă, mai exact, Il Luce.
14:20
Fotbalist ucis după o luptă în stradă Principalul suspect e fratele victimei. Crima, surprinsă de camerele de supraveghere din apropiere # Golazo.ro
Lucas Ignacio Pires (29 de ani) a fost ucis, după o luptă violentă de stradă într-o suburbie din Buenos Aires, Argentina.
14:20
FCSB îi prelungește contractul Mihai Stoica, vești bune despre un jucător de bază al campioanei: „Am vorbit cu Gigi” # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că unui jucător al echipei i se va propune prelungirea contractului. Despre cine e vorba, mai jos.
14:20
CFR Cluj - Rapid LIVE de la 20:00, în ultima etapă din grupele Cupei României » Meci decisiv pentru calificarea în sferturi # Golazo.ro
CFR Cluj și Rapid se întâlnesc astăzi, de la ora 20:00, în ultima etapă din grupele Cupei României.
Acum 12 ore
13:30
Agresat în propria curte! Arbitrul care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost bătut! Sunase la Poliție să anunțe că e urmărit și amenințat, dar a fost igno # Golazo.ro
În urmă cu aproximativ o săptămână, arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut partenerul în căsătorie pe stadion, înainte de meciul Koln - Wolfsburg. În weekend, acesta a fost agresat de trei bărbați, chiar în propria curte.
13:20
Dispare un club cu 153 de ani de existență! Ce datorii avea + reacția oficialilor: „În ciuda eforturilor de a găsi o soluție, nu am reușit” # Golazo.ro
Halifax Panthers, echipa de rugby din liga secundă din Anglia, dispare!
13:00
„Suntem un club profesionist, nu cioflingari” Becali dezvăluie de ce a picat transferul atacantului dorit de FCSB: „Cum să dăm banii?” # Golazo.ro
Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a explicat, marți, de ce nu s-au mai finalizat cele două transferuri anunțate chiar de el duminică seară, după victoria cu Oțelul, scor 4-1.
12:20
Surpriză la Rapid, în ultima zi de mercato! Echipa lui Gâlcă a cedat un jucător! Echipa la care va evolua + detaliile înțelegerii # Golazo.ro
Rapid a mutat pe piața transferurilor în ultima zi a ferestrei din această iarnă.
12:00
Caz de dopaj în România Clubul a luat măsuri după ce jucătorul a fost depistat pozitiv: „Din acea zi nu a mai fost la echipă” # Golazo.ro
Milos Zukanovic, atacantul celor de la ASA Târgu Mureș, este în centrul atenției după ce s-a descoperit că a folosit substanțe interzise, în urma unui control efectuat de ANAD (Agenția Națională Anti-Doping).
12:00
Arenă gigantică în Asia FOTO. Au început lucrările la cel mai mare stadion din lume. Va avea o capacitate de aproape trei ori cât a Arenei Naționale din România! # Golazo.ro
Construcția celui mai mare stadion de fotbal din lume a început în Vietnam. Autoritățile locale au publicat imagini cu viitoarea arenă, care ar urma să aibă o capacitate de 135.000 de locuri.
11:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre mesajul lui Lucescu pentru Hagi, de pe pattul de spital.
11:40
Cupa României LIVE de la 14:00, Sănătatea Cluj - Petrolul, din ultima etapă a grupelor » Alte două partide se joacă azi # Golazo.ro
Ultima etapă din grupele Cupei României debutează astăzi, cu duelul dintre Sănătatea Cluj și Petrolul, de la ora 14:00.
11:30
„Te expui la un risc enorm!” Angelescu s-a plâns de „programul infernal” al Rapidului din ultimele 11 zile: „Cum să joci cu Moruțan în toate meciurile?!” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat Rapid în ultimele 11 zile, când a avut un program încărcat.
10:50
„De neacceptat” Fostul arbitru din Liga 1 crede că Bergodi nu va scăpa fără o suspendare drastică: „Grav e puțin spus” # Golazo.ro
Constantin Zotta, fost arbitru în Liga 1, este de părere că antrenorul celor de la U Cluj, Cristiano Bergodi, va primi o suspendare drastică după incidentele din meciul cu CFR Cluj, scor 3-2.
10:00
„Îl vom transfera în vară” Mihai Stoica dă detalii despre fotbalistul pe care FCSB a pus ochii: „Nu avem așa ceva” # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că echipa campioană va transfera un nou jucător în vară.
10:00
„Dinamo nu are nimic” Panduru, despre plusul pe care l-a avut Craiova: „Au venit jucători care oricând pot fi titulari” # Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Fostul internațional Basarab Panduru a comentat rezultatul derby-ului de luni, de pe Arena Națională.
09:40
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre pericolul zăpezii artificiale pentru schiori, pornind de la accidentarea lui Lindsey Vonn.
09:10
Obiectiv ambițios pentru Ilie Dumitrescu ANALIZĂ. Răzvan Burleanu a anunțat câți fotbaliști români vrea în TOP 5 campionate până în 2030 # Golazo.ro
Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunțat luni rolul lui Ilie Dumitrescu în cadrul Federației: creșterea numărului de fotbaliști români în marile ligi europene, cu ținte concrete până în 2030 pentru Top 5 și Top 10 campionate din Europa.
Acum 24 ore
23:30
„Meritam victoria” Jucătorii Craiovei dau vina pe gazon după egalul cu Dinamo: „Foarte, foarte prost” # Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul oltenilor, și atacantul Assad Al Hamlawi (25 de ani) au vorbit despre remiza de pe Arena Națională.
23:20
„Au avut un șut și au dat gol” VIDEO. Coelho rămâne precaut după remiza cu Dinamo: „Nu mă gândesc la titlu” # Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oaspeților, s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi.
23:20
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea” # Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul oltenilor, a vorbit despre scenele incredibile de pe Arena Națională după finalul derby-ului etapei #26.
23:10
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + ce spune despre transferurile din iarnă # Golazo.ro
DINAMO - CRAIOVA 1-1. Zeljko Kopic a explicat de ce oltenii au avut mai mult mingea în timpul meciului de pe Arena Națională.
23:00
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!” # Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Scene incredibile pe Arena Națională după finalul derby-ului etapei #26. Istvan Kovacs (41 de ani) și Ștefan Baiaram (23 de ani) au fost luați la ținta de suporterii dinamoviști.
23:00
„E neinspirat” Jucătorul care nu l-a mulțumit pe Andrei Nicolescu cu U Craiova: „A intrat greșit, își dorește prea mult” # Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor” s-a declarat mulțumit de rezultat.
22:20
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns # Golazo.ro
DINAMO - CRAIOVA 1-1. Egal și pe Arena Națională, la fel ca în tur, în Bănie, când s-a terminat 2-2. Ambii antrenori au avut momentele de inspirație. Kopic, cu Soro în locul suspendatului Karamoko. Coelho, cu rezerva Al-Hamlawi.
21:50
„Musi, hai să înjurăm Steaua” Insulte și bannere la -3 grade. Cum a fost atmosfera pe Arena Națională luni seară la Dinamo - Craiova # Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA. Președintele dinamovist aștepta 25-30.000 de fani pe Arena Națională. Au venit jumătate, 13-14.000, inclusiv o mie de craioveni.
Ieri
21:40
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții” # Golazo.ro
Dinamo a refuzat o ofertă de 500.000 de euro pentru Kennedy Boateng (29 de ani).
21:10
L-a uluit pe Djokovic! VIDEO. Nole și-a pus mâinile în cap când a văzut că Ilia Malinin a făcut ceva ce a fost interzis aproape 50 de ani # Golazo.ro
Ilia Malinin a executat un element care a fost interzis timp de 47 de ani, duminică, la Jocurile Olimpice de iarnă, Milano-Cortina. Și l-a uimit pe Novak Djokovic!
