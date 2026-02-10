„Cea mai mare realizare ca primar” Lia Olguța Vasilescu despre rolul său decisiv la U Craiova: „Dacă nu era nebunia mea...”

Golazo.ro, 10 februarie 2026 21:20

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a postat o serie de imagini din 2017, din timpul construcției stadionului „Ion Oblemenco”

Acum 15 minute
21:30
Surpriză la CS Rapid Giuleștenii au bătut palma pentru modernizarea bazei pe care ANAF a avut sechestru. La ce sumă se ridică investiția Golazo.ro
CS Rapid a ajuns la un acord cu Primăria Sectorului 1, pentru modernizarea și extinderea bazei sportive Pro Rapid, construită în 1997 de George Copos.
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
20:50
„Un loc e deja ocupat” Mihai Stoica e sigur că o rivală nu mai poate rata calificarea în play-off: „Nu înțeleg cum suntem atât de favoriți” Golazo.ro
Mihai Stoica nu înțelege de ce FCSB și CFR Cluj sunt considerate favorite la calificarea în play-off. Oficialul FCSB susține că o altă echipă pornește cu prima șansă. Și spune că aceasta nu poate rata top 6 la finalul sezonului regulat.
Acum 2 ore
20:40
Revenire șocantă la HC Zalău S-a întors la antrenamente, după ce tatăl ei l-a acuzat pe Gheorghe Taidici de abuz și jigniri: „I-am acordat a doua șansă” Golazo.ro
Francesca Bălan (20 de ani), jucătoarea aflată în imensul scandal cu antrenorul Gheoghe Tadici, a revenit la antrenamentele echipei.
20:40
De ce a oprit Kovacs meciul Dinamo e chemată la Comisie după incidentele cu U Craiova: „A trecut în raport” Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat situația creată la meciul cu U Craiova, 1-1, atunci când arbitrul a întrerupt partida pentru câteva secunde
Acum 4 ore
19:40
„El e cel mai important «transfer»” Nicolescu a numit jucătorul care face diferența la Dinamo + care e situația lui Boateng Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre contractul lui Kennedy Boateng, care nu va fi prelungit
19:30
„Nu vei scăpa cu viață” Amenințări fără precedent primite de un tenismen, chiar înainte de meci: „Dacă nu pierzi, îți răpim familia” Golazo.ro
Nikolas Sanchez Izquierdo a dezvăluit că a primit amenințări cu moartea înainte de ultimul său meci, la turneul Challenger de la Rosario (Argentina).
19:30
Unde se va juca Rapid - Dinamo Schimbări majore în etapa #28: și FCSB - Metalogobus e afectat Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că s-a ajuns la un acord în privința disputării derby-ului cu Rapid
19:20
„Au fost doar niște împingeri” Cristiano Bergodi, lămuriri după  conflictul de la derby-ul cu CFR Cluj: „Pancu a făcut un lucru incorect” Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani) a venit cu o serie de explicații după scandalul imens de la finalul derby-ului CFR Cluj - U Cluj 3-2.
18:30
Cîrjan, absență importantă Alți doi jucători vitali sunt în pericol: dacă iau galben cu Slobozia, nu vor evolua cu Rapid Golazo.ro
Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), nu-și va putea ajuta echipa la meciul următor din Liga 1
18:30
Drăguș, agresat de un adversar FOTO: Atacantul român, la un pas să fie bătut:  „Cine nu-l poate opri pe teren, se enervează în afara lui” Golazo.ro
Gaziantep - Kasimpasa 2-1. Denis Drăguș (26 de ani) a fost hărțuit de un adversar la ieșirea de pe teren, care l-a așteptat ulterior la vestiare pentru a-l ataca.
18:10
„Au fost mutate cu mare atenție” VIDEO+FOTO Imagini de ultimă oră de pe șantierul din Ștefan cel Mare: ce s-a întâmplat azi pe „Dinamo” Golazo.ro
Lucrările de demolare la arena din Ștefan cel Mare continuă, iar extinderea acestora înseamnă relocarea statuilor din complex
Acum 6 ore
17:40
Ce riscă Dinamo Cristi Balaj a analizat situația, după ce Istvan Kovacs a fost lovit cu un obiect din tribună: „Sunt convins că se vor lua măsuri” Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Cristi Balaj (54 de ani) a comentat incidentele de la finalul derby-ului de luni seara.
17:30
Junior U19 cercetat pentru pariuri Fost portar la Academia FCSB,  chemat de FRF la audieri în dosarul „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri” Golazo.ro
Fost junior la FCSB, citat de FRF la audieri pentru 16 februarie 2026, în calitate de pârât, într-unul dintre cele mai fierbinți dosare de trucare de meciuri pentru pariuri ,anchetat de câteva luni de Federație.
17:00
„Bergodi va primi o amendă”  Decizia conducerii clubului U Cluj în privința antrenorului + Replică pentru Iuliu Mureșan  Golazo.ro
Radu Constantea, președintele clubului U Cluj, a comentat situația lui Cristiano Bergodi (61 de ani), după ieșirea nervoasă pe care a avut-o în finalul meciului cu CFR, scor 2-3.
16:50
New entry la Rapid Costel Gâlcă are o noutate în lotul pentru meciul cu CFR Cluj, din Cupa României Golazo.ro
Rapid poate conta, la meciul din Cupa României, cu CFR Cluj, pe atacantul brazilian Talisson de Almeida (23 de ani).
16:20
„Va pleca la Barcelona” Preparatorul de la națională e convins că atacantul lui Juventus poate ajunge pe Camp Nou Golazo.ro
Unul dintre potențialii înlocuitori pentru Lewandowski la Barcelona ar putea fi Dusan Vlahovic (26 de ani), atacantul celor de la Juventus.
15:50
Plăcerea vinovată a lui Lamine Yamal  Starul de la Barcelona dezvăluie ce pasiune are în afara terenului Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei, a vorbit despre viața pe care o are în afara terenului.
Acum 8 ore
15:40
Baiaram, pedepsit?  Conducerea Craiovei a reacționat după incidentele din meciul cu Dinamo: „Trebuie să vorbim cu el” Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Mario Felgueiras, directorul sportiv al oltenilor, a oferit o primă reacție cu privire la incidentele din finalul meciului în care a fost implicat și Ștefan Baiaram.
15:30
Cristian Geambașu Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța Golazo.ro
O campioană legendară, un mesaj căutat profetic și incapacitatea de a-ți accepta limitele. Dar mai ales puterea de a nu uzurpa un loc care cândva era al tău.
15:00
Kimi Antonelli, accident rutier  Bolidul pe care îl luase de doar 3 zile s-a izbit de o barieră de protecție de pe autostrada din San Marino Golazo.ro
Kimi Antonelli (19 ani) a fost implicat într-un accident în San Marino în noaptea de sâmbătă spre duminică. Se afla în mașină alături de alți pasageri. Din fericire, toți au scăpat nevătămați.
14:30
Măsuri luate de FCSB  Cum va aborda campioana meciul decisiv cu Universitatea Craiova din Cupa României Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat strategia pe care se baza echipa în meciul cu U Craiova din Cupa României.
14:30
Cine îl consultă pe Lucescu Un medic oncolog român va da verdictul pentru Il Luce în Belgia. „La București, părerile sunt împărțite” Golazo.ro
Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor și prieten de decenii cu selecționerul Mircea Lucescu, a confirmat informațiile GOLAZO.ro și a dezvăluit și cu ce fel de probleme se confruntă, mai exact, Il Luce.
14:20
Fotbalist ucis după o luptă în stradă Principalul suspect e fratele victimei. Crima, surprinsă de camerele de supraveghere din apropiere Golazo.ro
Lucas Ignacio Pires (29 de ani) a fost ucis, după o luptă violentă de stradă într-o suburbie din Buenos Aires, Argentina.
14:20
FCSB îi prelungește contractul Mihai Stoica, vești bune despre un jucător de bază al campioanei: „Am vorbit cu Gigi” Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că unui jucător al echipei i se va propune prelungirea contractului. Despre cine e vorba, mai jos.
14:20
CFR Cluj - Rapid  LIVE de la 20:00, în ultima etapă din grupele Cupei României » Meci decisiv pentru calificarea în sferturi Golazo.ro
CFR Cluj și Rapid se întâlnesc astăzi, de la ora 20:00, în ultima etapă din grupele Cupei României.
Acum 12 ore
13:30
Agresat în propria curte!  Arbitrul care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost bătut! Sunase la Poliție să anunțe că e urmărit și amenințat, dar a fost igno Golazo.ro
În urmă cu aproximativ o săptămână, arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut partenerul în căsătorie pe stadion, înainte de meciul Koln - Wolfsburg. În weekend, acesta a fost agresat de trei bărbați, chiar în propria curte.
13:20
Dispare un club cu 153 de ani de existență!  Ce datorii avea + reacția oficialilor: „În ciuda eforturilor de a găsi o soluție, nu am reușit” Golazo.ro
Halifax Panthers, echipa de rugby din liga secundă din Anglia, dispare!
13:00
„Suntem un club profesionist, nu cioflingari” Becali dezvăluie de ce a picat transferul atacantului dorit de FCSB: „Cum să dăm banii?” Golazo.ro
Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a explicat, marți, de ce nu s-au mai finalizat cele două transferuri anunțate chiar de el duminică seară, după victoria cu Oțelul, scor 4-1.
12:20
Surpriză la Rapid, în ultima zi de mercato! Echipa lui Gâlcă a cedat un jucător! Echipa la care va evolua + detaliile înțelegerii Golazo.ro
Rapid a mutat pe piața transferurilor în ultima zi a ferestrei din această iarnă.
12:00
Caz de dopaj în România  Clubul a luat măsuri după ce jucătorul a fost depistat pozitiv: „Din acea zi nu a mai fost la echipă” Golazo.ro
Milos Zukanovic, atacantul celor de la ASA Târgu Mureș, este în centrul atenției după ce s-a descoperit că a folosit substanțe interzise, în urma unui control efectuat de ANAD (Agenția Națională Anti-Doping).
12:00
Arenă gigantică în Asia FOTO. Au început lucrările la cel mai mare stadion din lume. Va avea o capacitate de aproape trei ori cât a Arenei Naționale din România! Golazo.ro
Construcția celui mai mare stadion de fotbal din lume a început în Vietnam. Autoritățile locale au publicat imagini cu viitoarea arenă, care ar urma să aibă o capacitate de 135.000 de locuri.
11:40
Dan Udrea  Lucescu și Hagi în Capela Sixtină Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre mesajul lui Lucescu pentru Hagi, de pe pattul de spital.
11:40
Cupa României  LIVE de la 14:00, Sănătatea Cluj - Petrolul, din ultima etapă a grupelor » Alte două partide se joacă azi Golazo.ro
Ultima etapă din grupele Cupei României debutează astăzi, cu duelul dintre Sănătatea Cluj și Petrolul, de la ora 14:00.
11:30
„Te expui la un risc enorm!” Angelescu s-a plâns de „programul infernal” al Rapidului din ultimele 11 zile: „Cum să joci cu Moruțan în toate meciurile?!” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat Rapid în ultimele 11 zile, când a avut un program încărcat.
10:50
„De neacceptat”  Fostul arbitru din Liga 1 crede că Bergodi nu va scăpa fără o suspendare drastică: „Grav e puțin spus” Golazo.ro
Constantin Zotta, fost arbitru în Liga 1, este de părere că antrenorul celor de la U Cluj, Cristiano Bergodi, va primi o suspendare drastică după incidentele din meciul cu CFR Cluj, scor 3-2.
10:00
„Îl vom transfera în vară”  Mihai Stoica dă detalii despre fotbalistul pe care FCSB a pus ochii: „Nu avem așa ceva” Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că echipa campioană va transfera un nou jucător în vară.
10:00
„Dinamo nu are nimic”  Panduru, despre plusul pe care l-a avut Craiova: „Au venit jucători care oricând pot fi titulari” Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Fostul internațional Basarab Panduru a comentat rezultatul derby-ului de luni, de pe Arena Națională.
09:40
Cătălin Tolontan Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă  Golazo.ro
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre pericolul zăpezii artificiale pentru schiori, pornind de la accidentarea lui Lindsey Vonn.
09:10
Obiectiv ambițios pentru Ilie Dumitrescu ANALIZĂ. Răzvan Burleanu a anunțat câți fotbaliști români vrea în TOP 5 campionate până în 2030 Golazo.ro
Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunțat luni rolul lui Ilie Dumitrescu în cadrul Federației: creșterea numărului de fotbaliști români în marile ligi europene, cu ținte concrete până în 2030 pentru Top 5 și Top 10 campionate din Europa.
Acum 24 ore
23:30
„Meritam victoria” Jucătorii Craiovei dau vina pe gazon după egalul cu Dinamo: „Foarte, foarte prost” Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul oltenilor, și atacantul Assad Al Hamlawi (25 de ani) au vorbit despre remiza de pe Arena Națională.
23:20
„Au avut un șut și au dat gol” VIDEO. Coelho rămâne precaut după remiza cu Dinamo: „Nu mă gândesc la titlu” Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oaspeților, s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi.
23:20
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea” Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul oltenilor, a vorbit despre scenele incredibile de pe Arena Națională după finalul derby-ului etapei #26.
23:10
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + ce spune despre transferurile din iarnă Golazo.ro
DINAMO - CRAIOVA 1-1. Zeljko Kopic a explicat de ce oltenii au avut mai mult mingea în timpul meciului de pe Arena Națională.
23:00
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!” Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Scene incredibile pe Arena Națională după finalul derby-ului etapei #26. Istvan Kovacs (41 de ani) și Ștefan Baiaram (23 de ani) au fost luați la ținta de suporterii dinamoviști.
23:00
„E neinspirat” Jucătorul care nu l-a mulțumit pe Andrei Nicolescu cu U Craiova: „A intrat greșit, își dorește prea mult” Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor” s-a declarat mulțumit de rezultat.
22:20
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu  vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns Golazo.ro
DINAMO - CRAIOVA 1-1. Egal și pe Arena Națională, la fel ca în tur, în Bănie, când s-a terminat 2-2. Ambii antrenori au avut momentele de inspirație. Kopic, cu Soro în locul suspendatului Karamoko. Coelho, cu rezerva Al-Hamlawi.
21:50
„Musi, hai să înjurăm Steaua” Insulte și bannere la -3 grade. Cum a fost atmosfera pe Arena Națională luni seară la Dinamo - Craiova Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA. Președintele dinamovist aștepta 25-30.000 de fani pe Arena Națională. Au venit jumătate, 13-14.000, inclusiv o mie de craioveni.
Ieri
21:40
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții” Golazo.ro
Dinamo a refuzat o ofertă de 500.000 de euro pentru Kennedy Boateng (29 de ani).
21:10
L-a uluit pe Djokovic! VIDEO. Nole și-a pus mâinile în cap când a văzut că Ilia Malinin a făcut ceva ce a fost interzis aproape 50 de ani Golazo.ro
Ilia Malinin a executat un element care a fost interzis timp de 47 de ani, duminică, la Jocurile Olimpice de iarnă, Milano-Cortina. Și l-a uimit pe Novak Djokovic!
