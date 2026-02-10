New entry la Rapid Costel Gâlcă are o noutate în lotul pentru meciul cu CFR Cluj, din Cupa României

Golazo.ro, 10 februarie 2026 16:50

Rapid poate conta, la meciul din Cupa României, cu CFR Cluj, pe atacantul brazilian Talisson de Almeida (23 de ani).

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 10 minute
17:00
„Bergodi va primi o amendă”  Decizia conducerii clubului U Cluj în privința antrenorului + Replică pentru Iuliu Mureșan  Golazo.ro
Radu Constantea, președintele clubului U Cluj, a comentat situația lui Cristiano Bergodi (61 de ani), după ieșirea nervoasă pe care a avut-o în finalul meciului cu CFR, scor 2-3.
Acum 30 minute
16:50
New entry la Rapid Costel Gâlcă are o noutate în lotul pentru meciul cu CFR Cluj, din Cupa României Golazo.ro
Rapid poate conta, la meciul din Cupa României, cu CFR Cluj, pe atacantul brazilian Talisson de Almeida (23 de ani).
Acum o oră
16:20
„Va pleca la Barcelona” Preparatorul de la națională e convins că atacantul lui Juventus poate ajunge pe Camp Nou Golazo.ro
Unul dintre potențialii înlocuitori pentru Lewandowski la Barcelona ar putea fi Dusan Vlahovic (26 de ani), atacantul celor de la Juventus.
Acum 2 ore
15:50
Plăcerea vinovată a lui Lamine Yamal  Starul de la Barcelona dezvăluie ce pasiune are în afara terenului Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei, a vorbit despre viața pe care o are în afara terenului.
15:40
Baiaram, pedepsit?  Conducerea Craiovei a reacționat după incidentele din meciul cu Dinamo: „Trebuie să vorbim cu el” Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Mario Felgueiras, directorul sportiv al oltenilor, a oferit o primă reacție cu privire la incidentele din finalul meciului în care a fost implicat și Ștefan Baiaram.
15:30
Cristian Geambașu Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța Golazo.ro
O campioană legendară, un mesaj căutat profetic și incapacitatea de a-ți accepta limitele. Dar mai ales puterea de a nu uzurpa un loc care cândva era al tău.
Acum 4 ore
15:00
Kimi Antonelli, accident rutier  Bolidul pe care îl luase de doar 3 zile s-a izbit de o barieră de protecție de pe autostrada din San Marino Golazo.ro
Kimi Antonelli (19 ani) a fost implicat într-un accident în San Marino în noaptea de sâmbătă spre duminică. Se afla în mașină alături de alți pasageri. Din fericire, toți au scăpat nevătămați.
14:30
Măsuri luate de FCSB  Cum va aborda campioana meciul decisiv cu Universitatea Craiova din Cupa României Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat strategia pe care se baza echipa în meciul cu U Craiova din Cupa României.
14:30
Cine îl consultă pe Lucescu Un medic oncolog român va da verdictul pentru Il Luce în Belgia. „La București, părerile sunt împărțite” Golazo.ro
Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor și prieten de decenii cu selecționerul Mircea Lucescu, a confirmat informațiile GOLAZO.ro și a dezvăluit și cu ce fel de probleme se confruntă, mai exact, Il Luce.
14:20
Fotbalist ucis după o luptă în stradă Principalul suspect e fratele victimei. Crima, surprinsă de camerele de supraveghere din apropiere Golazo.ro
Lucas Ignacio Pires (29 de ani) a fost ucis, după o luptă violentă de stradă într-o suburbie din Buenos Aires, Argentina.
14:20
FCSB îi prelungește contractul Mihai Stoica, vești bune despre un jucător de bază al campioanei: „Am vorbit cu Gigi” Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că unui jucător al echipei i se va propune prelungirea contractului. Despre cine e vorba, mai jos.
14:20
CFR Cluj - Rapid  LIVE de la 20:00, în ultima etapă din grupele Cupei României » Meci decisiv pentru calificarea în sferturi Golazo.ro
CFR Cluj și Rapid se întâlnesc astăzi, de la ora 20:00, în ultima etapă din grupele Cupei României.
13:30
Agresat în propria curte!  Arbitrul care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost bătut! Sunase la Poliție să anunțe că e urmărit și amenințat, dar a fost igno Golazo.ro
În urmă cu aproximativ o săptămână, arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut partenerul în căsătorie pe stadion, înainte de meciul Koln - Wolfsburg. În weekend, acesta a fost agresat de trei bărbați, chiar în propria curte.
13:20
Dispare un club cu 153 de ani de existență!  Ce datorii avea + reacția oficialilor: „În ciuda eforturilor de a găsi o soluție, nu am reușit” Golazo.ro
Halifax Panthers, echipa de rugby din liga secundă din Anglia, dispare!
Acum 6 ore
13:00
„Suntem un club profesionist, nu cioflingari” Becali dezvăluie de ce a picat transferul atacantului dorit de FCSB: „Cum să dăm banii?” Golazo.ro
Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a explicat, marți, de ce nu s-au mai finalizat cele două transferuri anunțate chiar de el duminică seară, după victoria cu Oțelul, scor 4-1.
12:20
Surpriză la Rapid, în ultima zi de mercato! Echipa lui Gâlcă a cedat un jucător! Echipa la care va evolua + detaliile înțelegerii Golazo.ro
Rapid a mutat pe piața transferurilor în ultima zi a ferestrei din această iarnă.
12:00
Caz de dopaj în România  Clubul a luat măsuri după ce jucătorul a fost depistat pozitiv: „Din acea zi nu a mai fost la echipă” Golazo.ro
Milos Zukanovic, atacantul celor de la ASA Târgu Mureș, este în centrul atenției după ce s-a descoperit că a folosit substanțe interzise, în urma unui control efectuat de ANAD (Agenția Națională Anti-Doping).
12:00
Arenă gigantică în Asia FOTO. Au început lucrările la cel mai mare stadion din lume. Va avea o capacitate de aproape trei ori cât a Arenei Naționale din România! Golazo.ro
Construcția celui mai mare stadion de fotbal din lume a început în Vietnam. Autoritățile locale au publicat imagini cu viitoarea arenă, care ar urma să aibă o capacitate de 135.000 de locuri.
11:40
Dan Udrea  Lucescu și Hagi în Capela Sixtină Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre mesajul lui Lucescu pentru Hagi, de pe pattul de spital.
11:40
Cupa României  LIVE de la 14:00, Sănătatea Cluj - Petrolul, din ultima etapă a grupelor » Alte două partide se joacă azi Golazo.ro
Ultima etapă din grupele Cupei României debutează astăzi, cu duelul dintre Sănătatea Cluj și Petrolul, de la ora 14:00.
11:30
„Te expui la un risc enorm!” Angelescu s-a plâns de „programul infernal” al Rapidului din ultimele 11 zile: „Cum să joci cu Moruțan în toate meciurile?!” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat Rapid în ultimele 11 zile, când a avut un program încărcat.
Acum 8 ore
10:50
„De neacceptat”  Fostul arbitru din Liga 1 crede că Bergodi nu va scăpa fără o suspendare drastică: „Grav e puțin spus” Golazo.ro
Constantin Zotta, fost arbitru în Liga 1, este de părere că antrenorul celor de la U Cluj, Cristiano Bergodi, va primi o suspendare drastică după incidentele din meciul cu CFR Cluj, scor 3-2.
10:00
„Îl vom transfera în vară”  Mihai Stoica dă detalii despre fotbalistul pe care FCSB a pus ochii: „Nu avem așa ceva” Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că echipa campioană va transfera un nou jucător în vară.
10:00
„Dinamo nu are nimic”  Panduru, despre plusul pe care l-a avut Craiova: „Au venit jucători care oricând pot fi titulari” Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Fostul internațional Basarab Panduru a comentat rezultatul derby-ului de luni, de pe Arena Națională.
09:40
Cătălin Tolontan Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă  Golazo.ro
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre pericolul zăpezii artificiale pentru schiori, pornind de la accidentarea lui Lindsey Vonn.
09:10
Obiectiv ambițios pentru Ilie Dumitrescu ANALIZĂ. Răzvan Burleanu a anunțat câți fotbaliști români vrea în TOP 5 campionate până în 2030 Golazo.ro
Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunțat luni rolul lui Ilie Dumitrescu în cadrul Federației: creșterea numărului de fotbaliști români în marile ligi europene, cu ținte concrete până în 2030 pentru Top 5 și Top 10 campionate din Europa.
Acum 24 ore
23:30
„Meritam victoria” Jucătorii Craiovei dau vina pe gazon după egalul cu Dinamo: „Foarte, foarte prost” Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul oltenilor, și atacantul Assad Al Hamlawi (25 de ani) au vorbit despre remiza de pe Arena Națională.
23:20
„Au avut un șut și au dat gol” VIDEO. Coelho rămâne precaut după remiza cu Dinamo: „Nu mă gândesc la titlu” Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oaspeților, s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi.
23:20
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea” Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul oltenilor, a vorbit despre scenele incredibile de pe Arena Națională după finalul derby-ului etapei #26.
23:10
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + ce spune despre transferurile din iarnă Golazo.ro
DINAMO - CRAIOVA 1-1. Zeljko Kopic a explicat de ce oltenii au avut mai mult mingea în timpul meciului de pe Arena Națională.
23:00
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!” Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Scene incredibile pe Arena Națională după finalul derby-ului etapei #26. Istvan Kovacs (41 de ani) și Ștefan Baiaram (23 de ani) au fost luați la ținta de suporterii dinamoviști.
23:00
„E neinspirat” Jucătorul care nu l-a mulțumit pe Andrei Nicolescu cu U Craiova: „A intrat greșit, își dorește prea mult” Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor” s-a declarat mulțumit de rezultat.
22:20
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu  vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns Golazo.ro
DINAMO - CRAIOVA 1-1. Egal și pe Arena Națională, la fel ca în tur, în Bănie, când s-a terminat 2-2. Ambii antrenori au avut momentele de inspirație. Kopic, cu Soro în locul suspendatului Karamoko. Coelho, cu rezerva Al-Hamlawi.
21:50
„Musi, hai să înjurăm Steaua” Insulte și bannere la -3 grade. Cum a fost atmosfera pe Arena Națională luni seară la Dinamo - Craiova Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA. Președintele dinamovist aștepta 25-30.000 de fani pe Arena Națională. Au venit jumătate, 13-14.000, inclusiv o mie de craioveni.
21:40
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții” Golazo.ro
Dinamo a refuzat o ofertă de 500.000 de euro pentru Kennedy Boateng (29 de ani).
21:10
L-a uluit pe Djokovic! VIDEO. Nole și-a pus mâinile în cap când a văzut că Ilia Malinin a făcut ceva ce a fost interzis aproape 50 de ani Golazo.ro
Ilia Malinin a executat un element care a fost interzis timp de 47 de ani, duminică, la Jocurile Olimpice de iarnă, Milano-Cortina. Și l-a uimit pe Novak Djokovic!
21:10
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana (28 de ani).
20:00
„Așa faci blat?” MM Stoica și-a pierdut cumpătul în direct, apoi a revenit: „Mă scuzați pentru ce am zis, am greșit” Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație, a răbufnit după acuzațiile de blat apărute în urma partidei din etapa a 26-a a Ligii 1.
19:50
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank Golazo.ro
Radu Drăgușin a fost unul dintre subiectele conferinței de luni după-amiază la Tottenham. El va fi titular marți, împotriva lui Newcastle.
19:30
„Mai important decât orice” Cum și-a revenit Bîrligea la FCSB: „De asta a și făcut gestul acela după gol” Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a comentat evoluția lui Daniel Bîrligea (25 de ani).
19:10
„Alcaraz și Sinner sunt de vină!” Un jucător de top susține că liderii din ATP sunt responsabili pentru calvarul prin care a trecut: „Împins la limită” Golazo.ro
Jack Draper sugerează că Jannik Sinner și Carlos Alcaraz sunt parțial responsabili pentru accidentările pe care le-a suferit în 2025.
19:00
Răzvan Burleanu nu dă înapoi Șeful FRF și-a anunțat oficial candidatura pentru al patrulea mandat: „Funcția de președinte nu mai este la fel de râvnită” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani) și-a anunțat candidatura pentru un al patrulea mandat la șefia Federației Române de Fotbal (FRF).
18:30
Craiova, sub lupa portughezilor Ce scrie presa lusitană despre „gigantul adormit din România” + Coelho: „Sunt doar două moduri prin care pot pleca de aici” Golazo.ro
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a acordat un interviu în prestigioasa publicație din Portugalia, A Bola, înaintea partidei cu Dinamo.
18:30
Bergodi, apărat de un rival Ce spune Sorin Cârțu despre scenele reprobabile de la CFR - U Cluj: „Trebuie privit cu compasiune” Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a sărit în apărarea lui Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, în urma scenelor reprobabile din derby-ul Ardealului.
17:50
FCSB a bătut bătaia de la Cluj Deși CFR - U a fost atractiv și cu un mega scandal la final, campioana a surclasat în audiențe derby-ul ardelean Golazo.ro
Încă o etapă în care FCSB atrage mulți telespectatori, dar și încă un exemplu că Liga 1 prezintă interes mare.
17:50
Bani de la antrenori Cu ce sumă au împrumutat-o Dan Petrescu și Ovidiu Hoban pe CFR Cluj. UEFA și FRF, implicate în „combinație” Golazo.ro
GOLAZO.ro dezvăluie alte artificii financiare la care a apelat Ioan Varga în 2025 pentru a salva CFR Cluj de la o nouă insolvență.
17:20
„Astăzi am avut o nouă discuție” Răzvan Burleanu, ultimele detalii despre Mircea Lucescu și barajul pentru CM 2026: „Asta e prioritatea noastră” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a oferit cele mai noi detalii în legătură cu starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani). Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Ieri
17:00
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți” Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani) nu a fost prezent la finala Super Bowl, câștigată de Seattle Seahawks în fața celor de la New England Patriots, scor 29-13, dar a urmărit-o și a comentat-o pe social media.
17:00
Când apare VAR în Liga 2 Răzvan Burleanu a anunțat când ar putea fi implementat sistemul: „Aceasta este prima țintă” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a dezvăluit când ar putea fi introdus sistemul VAR în Liga 2.
17:00
Secretul lui Chivu Apărătorul care uimește Italia în acest sezon, cu antrenorul român la Inter. E peste toți în 2026 Golazo.ro
Federico Dimarco, 28 de ani, e în cel mai bun sezon al carierei sale, cu cele mai multe goluri influențate. Ce rol a avut Cristi Chivu la transformarea fundașului stânga
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.