New entry la Rapid Costel Gâlcă are o noutate în lotul pentru meciul cu CFR Cluj, din Cupa României

Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a oferit cele mai noi detalii în legătură cu starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani). Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.