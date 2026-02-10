Dispare un club cu 153 de ani de existență!  Ce datorii avea + reacția oficialilor: „În ciuda eforturilor de a găsi o soluție, nu am reușit”

Golazo.ro, 10 februarie 2026 13:20

Halifax Panthers, echipa de rugby din liga secundă din Anglia, dispare!

Acum o oră
13:30
Agresat în propria curte!  Arbitrul care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost bătut! Sunase la Poliție să anunțe că e urmărit și amenințat, dar a fost igno Golazo.ro
În urmă cu aproximativ o săptămână, arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut partenerul în căsătorie pe stadion, înainte de meciul Koln - Wolfsburg. În weekend, acesta a fost agresat de trei bărbați, chiar în propria curte.
13:20
Acum 2 ore
13:00
„Suntem un club profesionist, nu cioflingari” Becali dezvăluie de ce a picat transferul atacantului dorit de FCSB: „Cum să dăm banii?” Golazo.ro
Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a explicat, marți, de ce nu s-au mai finalizat cele două transferuri anunțate chiar de el duminică seară, după victoria cu Oțelul, scor 4-1.
12:20
Surpriză la Rapid, în ultima zi de mercato! Echipa lui Gâlcă a cedat un jucător! Echipa la care va evolua + detaliile înțelegerii Golazo.ro
Rapid a mutat pe piața transferurilor în ultima zi a ferestrei din această iarnă.
Acum 4 ore
12:00
Caz de dopaj în România  Clubul a luat măsuri după ce jucătorul a fost depistat pozitiv: „Din acea zi nu a mai fost la echipă” Golazo.ro
Milos Zukanovic, atacantul celor de la ASA Târgu Mureș, este în centrul atenției după ce s-a descoperit că a folosit substanțe interzise, în urma unui control efectuat de ANAD (Agenția Națională Anti-Doping).
12:00
Arenă gigantică în Asia FOTO. Au început lucrările la cel mai mare stadion din lume. Va avea o capacitate de aproape trei ori cât a Arenei Naționale din România! Golazo.ro
Construcția celui mai mare stadion de fotbal din lume a început în Vietnam. Autoritățile locale au publicat imagini cu viitoarea arenă, care ar urma să aibă o capacitate de 135.000 de locuri.
11:40
Dan Udrea  Lucescu și Hagi în Capela Sixtină Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre mesajul lui Lucescu pentru Hagi, de pe pattul de spital.
11:40
Cupa României  LIVE de la 14:00, Sănătatea Cluj - Petrolul, din ultima etapă a grupelor » Alte două partide se joacă azi Golazo.ro
Ultima etapă din grupele Cupei României debutează astăzi, cu duelul dintre Sănătatea Cluj și Petrolul, de la ora 14:00.
11:30
„Te expui la un risc enorm!” Angelescu s-a plâns de „programul infernal” al Rapidului din ultimele 11 zile: „Cum să joci cu Moruțan în toate meciurile?!” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat Rapid în ultimele 11 zile, când a avut un program încărcat.
10:50
„De neacceptat”  Fostul arbitru din Liga 1 crede că Bergodi nu va scăpa fără o suspendare drastică: „Grav e puțin spus” Golazo.ro
Constantin Zotta, fost arbitru în Liga 1, este de părere că antrenorul celor de la U Cluj, Cristiano Bergodi, va primi o suspendare drastică după incidentele din meciul cu CFR Cluj, scor 3-2.
Acum 6 ore
10:00
„Îl vom transfera în vară”  Mihai Stoica dă detalii despre fotbalistul pe care FCSB a pus ochii: „Nu avem așa ceva” Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că echipa campioană va transfera un nou jucător în vară.
10:00
„Dinamo nu are nimic”  Panduru, despre plusul pe care l-a avut Craiova: „Au venit jucători care oricând pot fi titulari” Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Fostul internațional Basarab Panduru a comentat rezultatul derby-ului de luni, de pe Arena Națională.
09:40
Cătălin Tolontan Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă  Golazo.ro
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre pericolul zăpezii artificiale pentru schiori, pornind de la accidentarea lui Lindsey Vonn.
09:10
Obiectiv ambițios pentru Ilie Dumitrescu ANALIZĂ. Răzvan Burleanu a anunțat câți fotbaliști români vrea în TOP 5 campionate până în 2030 Golazo.ro
Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunțat luni rolul lui Ilie Dumitrescu în cadrul Federației: creșterea numărului de fotbaliști români în marile ligi europene, cu ținte concrete până în 2030 pentru Top 5 și Top 10 campionate din Europa.
Acum 24 ore
23:30
„Meritam victoria” Jucătorii Craiovei dau vina pe gazon după egalul cu Dinamo: „Foarte, foarte prost” Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul oltenilor, și atacantul Assad Al Hamlawi (25 de ani) au vorbit despre remiza de pe Arena Națională.
23:20
„Au avut un șut și au dat gol” VIDEO. Coelho rămâne precaut după remiza cu Dinamo: „Nu mă gândesc la titlu” Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oaspeților, s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi.
23:20
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea” Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul oltenilor, a vorbit despre scenele incredibile de pe Arena Națională după finalul derby-ului etapei #26.
23:10
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + ce spune despre transferurile din iarnă Golazo.ro
DINAMO - CRAIOVA 1-1. Zeljko Kopic a explicat de ce oltenii au avut mai mult mingea în timpul meciului de pe Arena Națională.
23:00
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!” Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Scene incredibile pe Arena Națională după finalul derby-ului etapei #26. Istvan Kovacs (41 de ani) și Ștefan Baiaram (23 de ani) au fost luați la ținta de suporterii dinamoviști.
23:00
„E neinspirat” Jucătorul care nu l-a mulțumit pe Andrei Nicolescu cu U Craiova: „A intrat greșit, își dorește prea mult” Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA 1-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor” s-a declarat mulțumit de rezultat.
22:20
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu  vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns Golazo.ro
DINAMO - CRAIOVA 1-1. Egal și pe Arena Națională, la fel ca în tur, în Bănie, când s-a terminat 2-2. Ambii antrenori au avut momentele de inspirație. Kopic, cu Soro în locul suspendatului Karamoko. Coelho, cu rezerva Al-Hamlawi.
21:50
„Musi, hai să înjurăm Steaua” Insulte și bannere la -3 grade. Cum a fost atmosfera pe Arena Națională luni seară la Dinamo - Craiova Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA. Președintele dinamovist aștepta 25-30.000 de fani pe Arena Națională. Au venit jumătate, 13-14.000, inclusiv o mie de craioveni.
21:40
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții” Golazo.ro
Dinamo a refuzat o ofertă de 500.000 de euro pentru Kennedy Boateng (29 de ani).
21:10
L-a uluit pe Djokovic! VIDEO. Nole și-a pus mâinile în cap când a văzut că Ilia Malinin a făcut ceva ce a fost interzis aproape 50 de ani Golazo.ro
Ilia Malinin a executat un element care a fost interzis timp de 47 de ani, duminică, la Jocurile Olimpice de iarnă, Milano-Cortina. Și l-a uimit pe Novak Djokovic!
21:10
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana (28 de ani).
20:00
„Așa faci blat?” MM Stoica și-a pierdut cumpătul în direct, apoi a revenit: „Mă scuzați pentru ce am zis, am greșit” Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație, a răbufnit după acuzațiile de blat apărute în urma partidei din etapa a 26-a a Ligii 1.
19:50
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank Golazo.ro
Radu Drăgușin a fost unul dintre subiectele conferinței de luni după-amiază la Tottenham. El va fi titular marți, împotriva lui Newcastle.
19:30
„Mai important decât orice” Cum și-a revenit Bîrligea la FCSB: „De asta a și făcut gestul acela după gol” Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a comentat evoluția lui Daniel Bîrligea (25 de ani).
19:10
„Alcaraz și Sinner sunt de vină!” Un jucător de top susține că liderii din ATP sunt responsabili pentru calvarul prin care a trecut: „Împins la limită” Golazo.ro
Jack Draper sugerează că Jannik Sinner și Carlos Alcaraz sunt parțial responsabili pentru accidentările pe care le-a suferit în 2025.
19:00
Răzvan Burleanu nu dă înapoi Șeful FRF și-a anunțat oficial candidatura pentru al patrulea mandat: „Funcția de președinte nu mai este la fel de râvnită” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani) și-a anunțat candidatura pentru un al patrulea mandat la șefia Federației Române de Fotbal (FRF).
18:30
Craiova, sub lupa portughezilor Ce scrie presa lusitană despre „gigantul adormit din România” + Coelho: „Sunt doar două moduri prin care pot pleca de aici” Golazo.ro
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a acordat un interviu în prestigioasa publicație din Portugalia, A Bola, înaintea partidei cu Dinamo.
18:30
Bergodi, apărat de un rival Ce spune Sorin Cârțu despre scenele reprobabile de la CFR - U Cluj: „Trebuie privit cu compasiune” Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a sărit în apărarea lui Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, în urma scenelor reprobabile din derby-ul Ardealului.
17:50
FCSB a bătut bătaia de la Cluj Deși CFR - U a fost atractiv și cu un mega scandal la final, campioana a surclasat în audiențe derby-ul ardelean Golazo.ro
Încă o etapă în care FCSB atrage mulți telespectatori, dar și încă un exemplu că Liga 1 prezintă interes mare.
17:50
Bani de la antrenori Cu ce sumă au împrumutat-o Dan Petrescu și Ovidiu Hoban pe CFR Cluj. UEFA și FRF, implicate în „combinație” Golazo.ro
GOLAZO.ro dezvăluie alte artificii financiare la care a apelat Ioan Varga în 2025 pentru a salva CFR Cluj de la o nouă insolvență.
17:20
„Astăzi am avut o nouă discuție” Răzvan Burleanu, ultimele detalii despre Mircea Lucescu și barajul pentru CM 2026: „Asta e prioritatea noastră” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a oferit cele mai noi detalii în legătură cu starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani). Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
17:00
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți” Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani) nu a fost prezent la finala Super Bowl, câștigată de Seattle Seahawks în fața celor de la New England Patriots, scor 29-13, dar a urmărit-o și a comentat-o pe social media.
17:00
Când apare VAR în Liga 2 Răzvan Burleanu a anunțat când ar putea fi implementat sistemul: „Aceasta este prima țintă” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a dezvăluit când ar putea fi introdus sistemul VAR în Liga 2.
17:00
Secretul lui Chivu Apărătorul care uimește Italia în acest sezon, cu antrenorul român la Inter. E peste toți în 2026 Golazo.ro
Federico Dimarco, 28 de ani, e în cel mai bun sezon al carierei sale, cu cele mai multe goluri influențate. Ce rol a avut Cristi Chivu la transformarea fundașului stânga
16:30
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României Golazo.ro
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat unde se joacă finala Cupei României.
16:30
„Avem probleme cu trucarea meciurilor” Răzvan Burleanu confirmă: „Avem jucători, antrenori și arbitri audiați astăzi” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a abordat public problema pariurilor și a integrității competițiilor din fotbalul românesc. Oficialul FRF a recunoscut că fenomenul trucării meciurilor reprezintă o realitate îngrijorătoare.
16:10
Cristian Geambașu Cristiano, ce ocazie ai ratat! Golazo.ro
În sfârșit, o reacție! Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, dar a făcut ghem adevărul. Sâmbătă seară a pierdut 3 puncte, astăzi a ratat prilejul de a vorbi sincer și de a spune că îi pare rău.
16:00
Cum a ajuns Popa în poarta FCSB Becali a explicat mutarea: „Eu, când am vreo treabă, îl testez pe MM. Dacă el nu e vehement, atunci fac” Golazo.ro
Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali (67 de ani) a explicat cum a ajuns la concluzia că trebuie să-l titularizeze pe Matei Popa (18 ani) între buturi.
15:50
Dele Alli, nopți albe în cazinouri Fotbalistul rămas fără echipă de 5 luni, pierderi de peste 170.000 de € în sesiuni de poker până la 2 dimineața! Golazo.ro
Rămas fără echipă, după ce Como a renunțat la serviciile sale, Dele Alli (29 de ani) pierde nopțile în cazinouri și irosește sume mari de bani.
14:50
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune! Golazo.ro
Franck Ribery, 42 de ani, 12 în tricoul lui Bayern, ar putea fi legat în dosarul „Jeffrey Epstein” de scandalul în care a fost acuzat, împreună cu Karim Benzema, că a avut relații cu o prostituată minoră
14:50
„Un ratat absolut” Trump atacă un sportiv olimpic american care a vorbit tare la Jocuri contra situației din SUA: „Ce nu reprezint” Golazo.ro
Donald Trump nu acceptă criticile. Cum a reacționat președintele Statelor Unite când schiorul Hunter Hess a răspuns, la Jocurile Olimpice, întrebărilor despre tensiunile din țara sa
14:30
Varianta lui Bergodi Italianul a vorbit despre scandalul din Gruia: „Nu m-am dus spre el să-l bat, sunt un om civilizat” + Ce mesaj i-a dat Cordea Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a oferit prima sa reacție despre ce s-a întâmplat în conflictul cu mijlocașul Andrei Cordea (26 de ani). Tehnicianul italian a sărit la bătaie la finalul partidei, după un schimb dur de replici.
14:10
Business Drops #88 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 87.
Ieri
13:20
Rapid - Dinamo, afară de pe Arenă? Giuleștenii așteaptă răspuns din partea Primăriei dacă poate juca derby-ul la 24 de ore după FCSB - Metaloglobus Golazo.ro
Rapid - Dinamo e programat să se dispute duminică, 22 februarie. Giuleștenii vor să dispute jocul pe Arena Națională, însă pe 21 februarie acolo se joacă FCSB - Metaloglobus.
13:10
„E foarte grav, e xenofobie!” Mihai Stoica, atac furios la Pancu: „E mai grav decât ce-a făcut Bergodi! Dar spunea că e de acord cu Kadîrov, nu mă miră” Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, l-a criticat dur pe Daniel Pancu, antrenorul echipei CFR Cluj, cu privire la declarațiile controversate ale acestuia despre conflictul de la finalul derby-ului local cu U Cluj, câștigat de „feroviari” cu 3-2.
13:00
Studenți hărțuiți în Cluj „Dacă vrei să vorbești limba cailor, du-te la Budapesta!”. Un lider UDMR susține că agresorii ar fi suporteri ai lui U Cluj Golazo.ro
Un incident tensionat ar fi avut loc sâmbătă seara într-un autobuz din Cluj-Napoca, după derby-ul local dintre CFR Cluj și U Cluj, încheiat 3-2.
