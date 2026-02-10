Incendiu într-un bloc din Sfântu Gheorghe. 40 de persoane au fost evacuate din imobil
Adevarul.ro, 10 februarie 2026 21:30
Pompierii au intervenit de urgență, marți seară, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un bloc de locuințe din Sfântu Gheorghe. Până în momentul de față, 40 de persoane au fost evacuate, iar două au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
21:30
Zeci de avioane militare americane C-17, trimise spre Orientul Mijlociu. Tensiunile s-au accentuat și în Strâmtoarea Hormuz # Adevarul.ro
Cel puțin 112 avioane militare americane de transport de tip C-17 Globemaster au fost observate îndreptându-se spre Europa și Orientul Mijlociu, potrivit datelor de monitorizare a zborurilor disponibile public.
21:30
Acum 30 minute
21:15
Șeful armatei Norvegiei avertizează că Rusia ar putea invada țara sa pentru a-și proteja activele nucleare din zona arctică # Adevarul.ro
Șeful armatei norvegiene a avertizat, marți, că Oslo nu poate exclude posibilitatea unei viitoare invazii rusești, sugerând că Moscova ar putea acționa împotriva Norvegiei pentru a-și proteja activele nucleare amplasate în zona arctică.
21:15
Donald Trump îl susţine puternic pe „prietenul adevărat” de la Budapesta. Marco Rubio vizitează Ungaria într-un moment în care Orban a pierdut în sondaje # Adevarul.ro
Sprijinul public și explicit anunțat de Donald Trump pentru Viktor Orban se concretizează prin vizita lui Marco Rubio în Ungaria, într-un momend delicat pentru premierul ungar, care pierde în dondaje înainte alegerilor parlamentare din aprilie.
Acum o oră
21:00
Armata rusă trece de la bombe improvizate la muniții standardizate pentru drone FPV, un semnal al strategiei de război pe termen lung a Rusiei, relatează United24Media.
21:00
O suedeză depune plângere la Paris împotriva unui francez, pe care-l acuză de viol. Bărbatul, recunoscut în dosarul Epstein # Adevarul.ro
O suedeză în vârstă de 56 de ani a depus marţi plângere, la Paris, susţinând că l-a recunoscut, într-o fotografie publicată în dosarul Epstein, pe un francez pe care-l acuză de viol în anii '90, potrivit unei surse apropiate dosarului.
Acum 2 ore
20:30
Uniunea Europeană a anunțat că trebuie să acționeze împotriva riscului folosirii dolarului ca armă în politica internațională. Europa își extinde astfel planul de a se elibera de dependența de Statele Unite, ducând lupta și în domeniul financiar.
20:30
Rușii denunță un atac ucrainean la centrala Zaporojie. O linie de alimentare a fost deconectată # Adevarul.ro
Conducerea instalată de Rusia la centrala nucleară Zaporojie din Ucraina ocupată a anunțat marți că un atac ucrainean a dus la deconectarea uneia dintre liniile de alimentare cu energie ale instalației, dar a precizat că situația este „sub control”.
20:30
Incident în avionului care l-a dus pe Netanyahu în SUA. Un jurnalist de la Russia Today a fost dat jos în ultima clipă. Cine este Nick Kolyohin # Adevarul.ro
Un jurnalist independent, care scrie pentru Russia Today, a fost evacuat în ultimul moment din avionul premierului Netanyahu înainte de zborul spre SUA, serviciile israeliene invocând „rațiuni de securitate”.
20:30
Noul sistem 112 aduce o premieră europeană: localizarea nu mai este condiţionată de semnalul telefonului mobil. Ce alte facilități sunt posibile # Adevarul.ro
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a prezentat marţi, 10 februarie, un nou sistem de localizare a apelanților la numărul 112, dar şi o opţiune pentru persoanele cu deficienţe de auz de a solicita serviciile de urgenţă.
20:15
Revolta edililor. Primarii au venit la București. Și au plecat. Concluziile după întâlnirea cu Bolojan și Grindeanu # Adevarul.ro
Atmosfera de la dezbaterea Asociației Comunelor din România, la care au participat și lideri ai coaliției, inclusiv premierul Ilie Bolojan, a fost încărcată de tensiune. Un nou concurs de replici dure, al cărui câștigător nu este clar, s-a desfășurat, marți, în Parlament.
20:00
Doi băieți, în vârstă de 12 și 13 ani, au fost înjunghiați de un adolescent, marți, 10 februarie, într-o școală nord-vestul Londrei. Poliția Metropolitană îl caută pe suspect.
20:00
Există o presiune mediatică și politică asupra președintelui Nicușor Dan de a accepta invitația lui Donald Trump pentru Consiliul Păcii de la Washington, deși, deocamdată toate marile puteri europene au refuzat.
Acum 4 ore
19:45
Uciderea a trei femei din aceeaşi familie, crimă comisă luni la Ankara, capitala Turciei, a stârnit indignare în rândul grupurilor feministe, care susţin că principalul suspect era un deţinut eliberat temporar.
19:45
Aplicații „anti-SUA” pe telefoanele mobile. Boicotarea produselor americane pornită din Danemarca se răspândeşte în tot mai multe ţări europene # Adevarul.ro
Pornit din Danemarca, boicotul produselor americane se extinde, încet, dar sigur, în mai multe țări europene, tot mai mulţi consumatori folosind aplicații mobile care identifică mărcile «made in USA» și sugerează alternative europene.
19:45
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean # Adevarul.ro
Au apărut noi detalii despre tentativa de asasinat asupra generalului locotenent Vladimir Alekseiev, ofițer de rang înalt al serviciilor de informații militare rus.
19:45
„Un sicriu în formă de evantai”. Rusia a dezvăluit un sistem neobișnuit de protecție anti-dronă # Adevarul.ro
Rusia a dezvăluit un nou sistem improvizat de protecție împotriva dronelor pentru roboți tereștri. Reacțiile experților și observatorilor ruși ai războiului sunt împărțite privind eficiența acestuia într-un mediu real de luptă.
19:30
O adolescentă de 17 ani, bătută și violată de angajatul tatălui său, a murit mâncată de porci după individul a lăsat-o inconștientă în țarcul animalor # Adevarul.ro
O adolescentă de 17 ani a murit murit în condiții cumplite, într-o fermă din regiunea Krasnoyarsk, Rusia, după ce a fost bătută, violată și abandonată în stare de inconștiență într-un țarc de porci de către un angajat al tatălui ei, potrivit The Sun.
19:00
Reforma companiilor de stat, analizată la Palatul Victoria. Cine va monitoriza selecția conducerilor # Adevarul.ro
Guvernul a analizat la Palatul Victoria stadiul reformei guvernanței întreprinderilor publice, inclusiv jaloanele asumate în PNRR. În urma discuțiilor s-a decis cine să monitorizeze procesul de selecție al noilor conduceri și reducerea numărului de manageri provizorii în companiile de stat.
19:00
Bărbat reținut după ce a încercat să fure scuterul unui nepalez, însă nu a reușit să-l pornească # Adevarul.ro
Polițiștii Capitalei au percheziționat marți, 10 februarie, locuința unui bărbat bănuit că ar fi sustras scuterul unui cetățean străin, în noiembrie 2025, de pe o stradă din Sectorul 1.
19:00
Partidele de extremă dreapta din Europa cer o poliție în stil ICE. „Un ciclu de violență care riscă să fie generalizat” # Adevarul.ro
Mai multe partide și politicieni de extremă dreapta din Europa au stârnit controverse, după ce au cerut înființarea unei forțe de poliție inspirată de Serviciul de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE) în țările lor, scrie POLITICO.
19:00
Medicul la care se consultă Mircea Lucescu, specialist în oncologie moleculară. Selecționerul pleacă în Belgia # Adevarul.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) s-a externat de la Spitalul Universitar și merge să se caute în străinătate.
19:00
Petrolul Ploiești a bătut-o degeaba pe Sănătatea Cluj în Cupa României. Ambele au părăsit competiția # Adevarul.ro
Petrolul Ploiești și Sănătatea Cluj au deschis ziua de marți în Cupa României la fotbal.
18:45
Traian Băsescu: „Influența primarilor în alegeri nu mai contează”. Reforma administrativă, singura cale pentru modernizarea statului # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a explicat marți, 10 februarie, la postul B1 TV, că tăierile de 10% în administrația locală, propuse de Guvern, nu vor produce nicio schimbare reală și că singura măsură eficientă este o reformă administrativă profundă.
18:30
Forțele ucrainene au pierdut un elicopter Mi-24 într-o operațiune de luptă. Echipajul nu a supraviețuit # Adevarul.ro
Brigada 11 Aviație a Armatei Separate Herson a anunțat că a pierdut un elicopter Mi-24 împreună cu echipajul acestuia în timpul unor operațiuni de luptă nespecificate, relatează presa ucraineană.
18:15
Român arestat în cazul exploziilor la bancomate din Austria. Cum a aruncat gruparea sa în aer ușa unui seif, chiar lângă un agent de securitate # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai spectaculoase atacuri din valul recent de explozii asupra bancomatelor din Austria a ajuns în fața instanței.
18:00
„Acești copii își vor schimba numele peste 18 ani”. Dezbatere pe social media provocată de o femeie care și-a botezat ciudat copiii # Adevarul.ro
Numele neobișnuite alese de influenceriță pentru copiii săi au provocat o adevărată dezbatere pe social media, unii internauți comparându-le cu universul „Hunger Games”, în timp ce alții le apreciază originalitatea și curajul de a ieși din tiparele tradiționale.
Acum 6 ore
17:45
Banca Vaticanului şi-a unit forţele cu firma americană de servicii financiare Morningstar pentru a lansa doi noi indici bursieri care aleg acţiuni în conformitate cu principiile catolice, au declarat marţi cele două entităţi, o colaborare neobişnuită între Vatican şi sectorul financiar
17:45
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia instanței este definitivă # Adevarul.ro
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Constanţa i-a respins contestaţia. Decizia instanţei este definitivă.
17:30
Raport alarmant privind apa din Curtea de Argeș. Bazinele nu au mai fost curățate de 20 de ani # Adevarul.ro
Un raport tehnic întocmit de specialiștii Veolia și transmis autorităților locale scoate la iveală deficiențe grave la Stația de producție și tratare a apei potabile din Curtea de Argeș.
17:30
Diana Șoșoacă, invitată în Parlamentul European pentru a fi audiată în cazul ridicării imunității sale # Adevarul.ro
Diana Șoșoacă, liderul S.O.S. România, este invitată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European pe 24 februarie și apoi pe 24 martie pentru a fi audiată în cazul ridicării imunității sale.
17:30
Un centru de radioterapie oncologică a fost inaugurat la Spitalul Universitar Bucureşti # Adevarul.ro
Un centru de radioterapie oncologică a fost inaugurat marţi la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), acesta fiind dotat cu aparatură de ultimă generaţie şi tehnici moderne de tratament, a informat unitatea sanitară.
17:30
Macron avertizează că Europa se află în pragul unei crize politice și economice. „O ruptură pentru europeni” # Adevarul.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, într-un interviu publicat marți, că Europa se confruntă cu o criză politică și economică gravă.
17:15
Firmele din România au datorii uriașe la bugetul de stat. Jumătate provin din București și Ilfov # Adevarul.ro
Datoriile firmelor către bugetul de stat şi bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025, la finalul anului, valoarea totală a restanţelor ajungând la 77,8 miliarde lei, de la 76,7 miliarde lei în trimestrul III din 2025, potrivit datelor unei platforme de analiză financiară.
17:15
Ghislaine Maxwell, fosta iubită a lui Jeffrey Epstein, a fost audiată de o comisie a Congresului. Promite să-l disculpe pe Donald Trump, dacă acesta o graţiază # Adevarul.ro
Ghislaine Maxwell, condamnată în dosarul rețelei lui Jeffrey Epstein, a fost audiată, luni, de o comisie a Congresului SUA.
17:15
Japonia se alătură inițiativei NATO de achiziții de echipamente din SUA pentru Ucraina # Adevarul.ro
Japonia intenționează să se alăture inițiativei PURL un fond multinaţional administrat de SUA ce permite ţărilor europene din NATO să finanţeze transferurile de arme și alte echipamente americane către Ucraina, potrivit NHK, citat de presa ucraineană.
17:00
Rusia restricționează Telegram. Kremlinul face tot posibilul să înlocuiască serviciile digitale occidentale # Adevarul.ro
Rusia a restricționat începând de marți, 10 februarie, aplicația Telegram, vizând una dintre cele mai utilizate platforme de mesagerie din țară, a anunțat autoritatea rusă de reglementare în domeniul comunicațiilor.
17:00
FSB a arestat un al treilea suspect în legătură cu tentativa de asasinat asupra generalului GRU # Adevarul.ro
Serviciul rus de securitate (FSB) a anunțat marți că a arestat un al treilea suspect în legătură cu tentativa de asasinat de săptămâna trecută asupra ofițerului superior din serviciul rus de informații militare (GRU) Vladimir Alexeiev, pe care autoritățile de la Moscova o atribuie Ucrainei.
16:45
Antichitatea păgână se conservă în structurile intime ale creștinismului.
16:45
CCR, sesizată de ÎCCJ pentru a trimite la Curtea de Justiție a Uniunii Europene o întrebare preliminară privind statutul magistraților. Sunt ridicate probleme de compatibilitate cu dreptul UE # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat CCR, marți, 10 februarie, o solicitare de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Demersul vizează verificarea compatibilității unor măsuri naționale referitoare la statutul magistraților cu dreptul european și cu jurisprudența CJUE.
16:45
Minor de 14 ani, arestat preventiv în Cluj. A încercat să jefuiască un adolescent de 17 ani # Adevarul.ro
Un minor în vârstă de 14 ani din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce a încercat să jefuiască un adolescent de 17 ani, care a fost amenințat cu cuțitul. Agresorul a fost ajutat de fratele său.
16:30
Trend revoltător: Bărbații filmează cum abordează femei pe stradă, folosind ochelarii Meta AI. „Este extrem de invaziv” # Adevarul.ro
A apărut un trend pe rețelele de socializare în care bărbații filmează cum abordează femei în spații publice și încearcă să flirteze sau să ceară numerele de telefon ale acestora. Filmările sunt realizate fără consimțământul persoanelor vizate, folosind ochelari inteligenți Meta AI.
16:15
UE obține undă verde pentru suspendarea tarifelor Mercosur în cazul unui aflux de importuri agricole # Adevarul.ro
Parlamentul European a adoptat marți, cu o majoritate clară de 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 de abțineri, un nou regulament care le permite instituțiilor UE să suspende temporar preferințele tarifare prevăzute în acordul comercial UE–Mercosur pentru importurile agricole.
16:15
Medicamentele aparent banale care afectează capacitatea de a conduce și pot atrage probleme la un control rutier, în 2026 # Adevarul.ro
Mulți șoferi nu realizează că pot avea probleme la un control rutier chiar dacă nu au consumat substanțe interzise, ci doar tratamente obișnuite, prescrise sau cumpărate fără rețetă.
16:15
Prințesa Sofia a Suediei rupe tăcerea în legătură cu contactele sale din trecut cu pedofilul Jeffrey Epstein # Adevarul.ro
Prințesa Sofia a Suediei a oferit primele explicații publice despre legăturile sale din trecut cu Jeffrey Epstein, afirmând că l-a întâlnit doar de două ori, când avea în jur de 20 de ani.
16:15
De ce continuă românii să fie nostalgici după comunism. „Când nu avem o direcție, oamenii se întorc în trecut” # Adevarul.ro
Românii evaluează pozitiv perioada de dinainte de 1989, comparativ cu situația actuală. Peste 70% cred că România era o țară mai bogată decât în prezent, iar peste 50% consideră regimul comunist un lucru bun.
16:00
Curtea de Apel Bucureşti a respins marți cererea de anulare a decretului de numire a lui Dacian Dragoş în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale. Acţiunea a fost depusă pe 12 ianuarie de avocata Silvia Uscov.
16:00
Insulă din Marea Britanie, scoasă la vânzare cu prețul unei case: „O oportunitate cu adevărat unică”. Accesul depinde de maree # Adevarul.ro
O insulă cu o casă victoriană abandonată și o istorie de peste 300 de ani este scoasă la vânzare în Marea Britanie pentru 350.000 de lire sterline.
Acum 8 ore
15:45
Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va fi adus în România de la Muntele Athos, de o delegaţie condusă de Arhimandritul Alexios, cu ocazia hramului Mănăstirii Pantocrator din judeţul Teleorman.
15:45
Scandal la IPJ Mureş după cazul Emil Gânj. Europol reclamă că poliţiştii care l-au căutat luni bune nu şi-au primit banii pe orele suplimentare # Adevarul.ro
Zeci de polițiști din Mureș care au lucrat luni de zile la căutarea lui Emil Gânj acuză că nu și-au primit plata pentru orele suplimentare, iar Sindicatul Europol susține că unii dintre ei ar fi fost chiar amenințați cu controale dacă își cer drepturile.
