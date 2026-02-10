Trump ameninţă că urmează să trimită încă un portavion şi întăriri militare, în Orientul Mijlociu

Newsweek.ro, 10 februarie 2026 21:50

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, ameninţă că urmează să trimită încă un portavion şi întăr...

Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:30
Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre soluții de finanțare la proiectele Capitalei Newsweek.ro
Primarul general Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre soluțiile posibil...
21:30
Mitropolia Clujului analizează posibilitatea canonizării părintelui Nicu Steinhardt Newsweek.ro
Mitropolia Clujului analizează posibilitatea de a-l canoniza pe părintele Nicu Steinhardt, martir al...
Acum 2 ore
20:50
Înalta Curte cere CCR să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pe reforma pensiilor magistraţilor Newsweek.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cere CCR să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, priv...
20:40
Mercenari Wagner ai Rusiei într-un sat aproape de locul crimelor triple care au îngrozit Bulgaria Newsweek.ro
Asociația civilă anticorupție BOEC (Bulgaria United with One Goal)) a anunțat descoperirea unei loca...
20:20
Vacanță cu restricții: celebra insulă Capri impune interdicții fără precedent călătorilor. Ce nu mai au voie? Newsweek.ro
Insula de vacanță Capri din sudul Italiei continuă să lupte împotriva turismului de masă și va intro...
Acum 4 ore
20:10
Donald Trump este omul demolării ordinii mondiale, avertizează experții europeni în securitate Newsweek.ro
Donald Trump, preşedintele SUA, este omul demolării ordinii mondiale, aşa cum este ea, în prezent, a...
19:50
Bulgaria trece treptat la arme NATO. România a luat-o pe acest drum. Ce sisteme moderne de armament avem Newsweek.ro
Bulgaria începe o revizuire majoră: trecerea armelor armatei la standardele NATO este în curs de des...
19:40
Pizzerie închisă dintr-un motiv bizar. Decizia proprietarei, legată de o pizza arsă: „Nu voi tolera asta” Newsweek.ro
În mijlocul sezonului de vârf, o dispută din cauza unei pizza arse escaladează într-un pub din Valai...
19:20
De ce nu ar trebui să arunci niciodată cojile de portocală. Ai nevoie și de oțet Newsweek.ro
Probabil arunci cojile de portocală direct la gunoi chiar acum. Majoritatea oamenilor o fac. Dar iat...
19:10
Avioanele de spionaj ale NATO operează simultan pe Marea Neagră. Unul dintre ele „vede” 312.000 km pătrați Newsweek.ro
NATO E-3 AWACS și RAF Rivet Joint au operat simultan deasupra Mării Negre, semnalând o presiune ISR ...
19:10
Ciprian Ciucu a vorbit cu Banca Mondială despre soarta Bucureștiului. Când vor veni finanțările europene? Newsweek.ro
Am avut o foarte bună întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale pentru a găsi soluții de finanțare pen...
18:50
Ce să pui în detergentul de vase pentru a curăța bucătăria. Îl are oricine în casă Newsweek.ro
Chiuveta din bucătărie adăpostește o mie de mici frustrări. Grăsimea se lipește de tigăi mult timp d...
18:40
Horoscop februarie: Cele 3 zodii care își vor împlini visele în februarie. Astrele le vor ajuta Newsweek.ro
Februarie vine cu energie astrală puternică și surprize mari pentru trei zodii norocoase. Astrele le...
18:20
Vrei să îți deschizi dosar de pensie în 2026? Te poate costa 4.000 de lei. Vezi pe ce trebuie să dai bani Newsweek.ro
Deschiderea dosarului de pensie poate fi o piatră de încercare pentru mulți pensionari. Adeverințele...
Acum 6 ore
18:10
Rusia amenință Europa. Un avion Su-30 înarmat cu rachete Kinzhal hărțuiește granițele NATO Newsweek.ro
Un avion de vânătoare rusesc Su-30SM2 a efectuat un zbor amenințătorfoarte aproape de spațiului aeri...
17:50
Autoritățile din Prahova pregătesc deschiderea spitalului modular de pneumologie neutilizat de ani de zile Newsweek.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă că fac demersuri pentru punerea în funcţiune a unui spital m...
17:40
Soția cancelarului Friedrich Merz, spitalizată temporar după o căzătură de bicicletă Newsweek.ro
Charlotte Merz, soția cancelarului german Friedrich Merz, a fost internată pentru scurt timp după ce...
17:20
Magistrații își apără pensiile speciale. ÎCCJ invocă legea UE pentru a bloca schimbările Newsweek.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie afirmă, marţi, că legea privind pensiile magistraţilor este susc...
17:00
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert live, chiar în fața fanilor. Cum au reacționat toți? Newsweek.ro
Shakira a suferit o căzătură pe scenă în timpul unui concert live susținut în acest weekend, inciden...
16:50
Cseke Attila: Bugetul pe 2026, marea provocare pentru programul Anghel Saligny Newsweek.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marţi, în întâlnirea cu primarii de comune, că în ce...
16:30
Șanse mari pentru tăierea pensiilor speciale. Încercarea AUR de a suspenda un judecător, respinsă Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale este mai aproape. O avocată AUR, apropiată de George Simion, a contestat ...
16:30
Johannes Hoesflot Klaebo câștigă a doua medalie de aur la Milano Cortina 2026. Al șaptelea său titlu olimpic Newsweek.ro
Johannes Hoesflot Klaebo continuă să scrie istorie la schi fond. La un an după ce a câștigat toate c...
16:20
Iași: Lucrările de reabilitare și modernizare a Filarmonicii Moldova, finanțate cu fonduri europene obținute Newsweek.ro
Primarul Iașiului, Mihai Chirica a anunțat că fondurile europene obținute de municipalitate prin Pro...
Acum 8 ore
16:00
Vlad Grigorescu, candidat la șefia DNA nășit de un afacerist anchetat de DNA. Apropiat de Rareș Bogdan Newsweek.ro
Unul dintre candidații cu șanse la șefia DNA, procurorul Vlad Grigorescu, a fost nășit de un afaceri...
16:00
Alba: Dosarul &#34;ANAF-Iohannis&#34;, strămutat de la Sibiu la Tribunalul Hunedoara Newsweek.ro
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis, marți, cererea de strămutare formulată de către Statul Român...
15:50
Un livrator din Bangladesh, rămas fără telefonul mobil într-o benzinărie. Îl ținea pe scuter Newsweek.ro
Un livrator din Bangladesh a rămas fără telefonul mobil în timp ce se afla într-o benzinărie din Buc...
15:40
METEO &#34;Prăbușirea arctică&#34; da o vreme bizară - amestec de căldură și frig extrem. Ce se întâmplă în România? Newsweek.ro
Pe măsură ce calendarul trece la februarie, ceva tulburător se întâmplă la 9.000 de metri deasupra P...
15:30
Un procuror a ținut la sertar 4 ani apoi a închis dosarul în care un liberal a ascuns 200.000 euro Newsweek.ro
Situație revoltătoare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași: după ce a ținut ancheta la sertar p...
15:20
Măsurarea cantitativă a activității creatoare e umilitoare pentru creator. Artiștii, replică dură Newsweek.ro
Artiștii angajați în instituțiile publice de spectacole și concerte vor fi obligați să lucreze 8 ore...
15:10
O pensionară avea 2.200 de lei într-o geacă în dulap. Doi bărbați au spus că vând parfumuri. I-au furat banii Newsweek.ro
O pensionară în vârstă de 75 de ani a rămas fără pensie după ce i-a lăsat pe toi tineri să intre în ...
15:00
Polonia deschide un uriaș spital pentru bolnavii de cancer. Spitalele regionale, promise în România de 13 ani Newsweek.ro
Lucrările la unul dintre cele mai mari spitale oncologice din Europa sunt înainte de termen și este ...
14:50
Tinerii din România sunt pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale Newsweek.ro
Potrivit datelor prezentate marți de Eurostat, în 2025, 63,8% dintre tinerii cu vârste cuprinse într...
14:40
China a cucerit Rusia, pe piața auto. Mașinile chinezești, cotă de 59%. „Dacia Logan MCV”, în Top 10 Newsweek.ro
Până când Putin a atacat Ucraina în februarie 2022, producătorii auto occidentali au fost lideri pe ...
14:30
Bolojan susține ca absolvenții de Medicină să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan susține ca absolvenții facultăților de medicină de stat să rămână să lucreze ...
14:20
FT: Ofensiva lui Putin în Ucraina, un dezastru. Armata rusă pierde 150 de soldați pentru fiecare km² cucerit Newsweek.ro
Pierderile masive suferite de armata rusă în Ucraina afectează grav capacitatea Moscovei de a-și înd...
Acum 12 ore
14:10
Arme din Turcia, aduse și vândute ilegal în Dâmbovița. Un bărbat a fost reținut Newsweek.ro
Un bărbat a fost reținut și propus pentru arestare preventivă în dosarul în care procurorii și poliț...
13:50
Accident cu două tiruri pe A1. Unul transporta sulfat de amoniu. Garda de Mediu, la fața locului Newsweek.ro
Un accident rutier în care au fost implicate două autocamioane a avut loc, marţi, pe autostrada A1, ...
13:40
Ianuarie: Pensie limită vârstă: 3.118 lei, invaliditate: 1.092 lei, speciale: 25.477. Când vor crește? Cu cât? Newsweek.ro
Românii primesc în ianuarie 2026 pensii medii de 2.819 lei, în timp ce pensiile speciale depășesc 25...
13:30
Un microbuz condus de un tânăr de 22 de ani a lovit o maşină, în Giurgiu. Opt persoane, rănite Newsweek.ro
Opt persoane au fost rănite, marţi, într-un accident rutier care s-a produs pe DN 5, în judeţul Giur...
13:20
Care pensionari iau, totuși, sute de lei în plus la pensie în 2026? De ce sunt revoltați ceilalți vârstnici? Newsweek.ro
Casa de pensii a anunțat primele date pe anul 2026. După cum se știe toate pensiile sunt înghețate. ...
13:10
Escrocherie cu apartamente închiriate în regim hotelier. Cum a făcut un fost chiriaș 40.000 de lei? Newsweek.ro
Un tânăr de 29 de ani dă explicații la Poliție în legătură cu mai multe apartamente pe care le închi...
12:50
Auto: Formula 1 lansează în Bahrain testele oficiale pentru sezonul 2026, care porneşte de la zero Newsweek.ro
Cele 11 echipe de Formula 1 îşi lansează, miercuri, în Bahrain, primele teste oficiale ale sezonului...
12:50
Scenariu șocant în presa din Rusia. Se vorbește despre moartea României. Călin Georgescu îl venerează pe Putin Newsweek.ro
Presa rusă promovează un scenariu extrem, în care România este prezentată drept țintă într-un confli...
12:40
NYT: „Noua libertate” a apocalipsei nucleare. Trump ia în calcul noi teste subterane după expirarea New START Newsweek.ro
După expirarea ultimului tratat nuclear dintre SUA și Rusia, administrația Trump analizează desfășur...
12:30
Localitate cu 7.000 locuitori dă 2.000.000€ pe salariile din primărie. Harta „dezmățului” bugetar la sate Newsweek.ro
Este grevă în 1.500 de primării din toată țara, după ce guvernul Bolojan a anunțat că urmează reform...
12:30
Iranul cere Washingtonului să se opună influenţelor distructive asupra dialogului bilateral Newsweek.ro
Iranul le-a cerut marţi Statelor Unite, unde este aşteptat premierul israelian Benjamin Netanyahu, s...
12:30
Pădurea de 300.000.000 € retrocedată ilegal lui Gheorghe Paltin Sturdza în 2012, câștigată de statul român Newsweek.ro
Romsilva a câștigat definitiv în instanță pădurea de 300.000.000 € retrocedată ilegal lui Gheorghe P...
12:00
Primarul unei comune din Botoșani, trimis în judecată de DNA pentru 90.000 lei mită. Abia ieșise din arest Newsweek.ro
DNA l-a trimis în judecată pentru luare de mită pe primarul unei comune din județul Botoșani. Acesta...
11:30
Tăieri ilegale şi furt de lemn, în aria protejată Podişul Hârtibaciului. 30.000 lei amendă şi un dosar penal Newsweek.ro
Garda Forestieră Naţională a descoperit tăieri ilegale şi furt de lemn în aria protejată Podişul Hâr...
