ANPC, avertisment înainte de Valentine’s Day și Dragobete

21:20

„O ieșire obișnuită la teatru s-a transformat, în doar câteva clipe, într-o situație critică ce avea să pună la încercare calmul, pregătirea și dorința sinceră de a ajuta. Ieri seară, în timp ce se îndrepta spre stația de autobuz, voluntarul Mihály Krisztián a fost martorul unui moment dramatic: un bărbat în vârstă s-a prăbușit brusc chiar în fața sa. Fără nicio ezitare, a intervenit imediat. Cu sprijinul aparținătorilor, pacientul a fost așezat pe o bancă, iar Krisztián a apelat de urgență numărul 112”, arată postarea pe pagina de Facebook a IGSU.