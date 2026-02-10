Iga Swiatek, locul 2 mondial, calificare în optimi la Doha, la prima apariție după Australian Open
Jurnalul.ro, 10 februarie 2026 23:20
Iga Swiatek, locul 2 mondial și cap de serie nr. 1, s-a calificat, marți seară, în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Doha, după o victorie clară în fața indoneziencei Janice Tjen, locul 46 WTA. A fost primul meci al polonezei după înfrângerea din sferturi de la Australian Open.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
23:40
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a susţinut, marţi, că problemele comunelor sunt analizate, în prezent, "din punct de vedere contabil", subliniind că aceste unităţi administrativ-teritoriale nu pot fi transformate în "societăţi comerciale".
Acum 30 minute
23:20
Iga Swiatek, locul 2 mondial, calificare în optimi la Doha, la prima apariție după Australian Open # Jurnalul.ro
Iga Swiatek, locul 2 mondial și cap de serie nr. 1, s-a calificat, marți seară, în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Doha, după o victorie clară în fața indoneziencei Janice Tjen, locul 46 WTA. A fost primul meci al polonezei după înfrângerea din sferturi de la Australian Open.
Acum o oră
23:10
Dominic Fritz anunţă că va contesta la ÎCCJ decizia privind raportul ANI: Nu am nimic să-mi reproşez # Jurnalul.ro
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, liderul USR, anunţă că va contesta la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie decizia Curţii de Apel Timişoara privind raportul Agenţiei Naţionale de Integritate, care a constatat că s-ar fi aflat într-un conflict de interese în 2020.
23:10
Banca Vaticanului a lansat doi indici bursieri cu acțiuni considerate conforme cu principiile catolice, pentru Statele Unite și Europa.
23:00
Șef de Stat Major: Rusia ar putea invada Norvegia pentru a-și proteja arsenalul nuclear # Jurnalul.ro
Rusia ar putea invada Norvegia pentru a-și proteja armele nucleare. Avertismentul aparține unui general norvegian.
22:50
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) recomandă consumatorilor să acorde o atenţie sporită produselor şi serviciilor achiziţionate în această lună, pentru a sărbători Valentine's Day şi Dragobete.
Acum 2 ore
22:40
Premieră medicală în România: Primul buncăr oncologic public unde se va realiza radioterapie stereostatică # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, marți, că la Spitalul Universitar de Urgență București va funcționa primul buncăr oncologic în care se realizează terapie stereostatică construit într-un spital public din România.
22:40
Festivalul Untold, locul 3 global în Top 100 Festivaluri, anunță prezența, la ediția din acest an, a lui Sting, legenda britanică rock, cu influențe de punk, jazz, raggae, simfonic și pop, care domină clasamentele de cel puțin patru decenii.
22:30
Rapid București a fost eliminată din Cupa României la fotbal.
22:30
O țară europeană surprinde în 2025, depășind rivali majori prin siguranță, infrastructură modernă și o strategie turistică bine pusă la punct.
22:20
Șase semne zodiacale chinezești atrag bogăție și abundență pe 11 februarie 2026. Miercuri este o zi plină a Dragonului de Foc, și ceea ce ați construit în liniște atinge un vârf vizibil.
22:20
Șeful easyJet, despre bagajele gratuite: Este „o nebunie”. Prețurile vor crește pentru toată lumea # Jurnalul.ro
Șeful unei cunoscute companii aeriene critică o propunere a UE privitoare la bagajele pasagerilor.
22:10
Primăria Capitalei a anunțat marți că declanșează prima procedură de atribuire a 1.000 de autorizații taxi.
21:50
Trafic dat peste cap în Argeș din cauza ninsorii. Poliția îndeamnă șoferii să circule prudent # Jurnalul.ro
Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, marți seara, pe raza județului Argeș, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, cu depuneri pe partea carosabilă pe două artere importante
21:50
Capul Sfântului Gheorghe - adus în România de la Sfântul Munte, la Mănăstirea Pantocrator din judeţul Teleorman # Jurnalul.ro
Cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, va fi adus în România de la Muntele Athos, de o delegaţie condusă de Arhimandritul Alexios, cu ocazia hramului Mănăstirii Pantocrator din judeţul Teleorman.
Acum 4 ore
21:40
Criza apei din Argeș: PNL Argeș cere extinderea stării de alertă la toate localitățile afectate # Jurnalul.ro
PNL Argeș critică decizia autorităților de a declara stare de alertă doar pentru municipiul Curtea de Argeș, în condițiile în care, în total, sunt patru localități în care apa este nepotabilă. „Starea de alertă e doar pentru Curtea de Argeș, deși sunt și alte localități afectate”, transmite PNL.
21:40
Mihai Călin acuză că ministrul Culturii nu era obligat să decidă raportarea evidenței actorilor # Jurnalul.ro
Mihai Călin, actor al Teatrului Național București, aflat la protestul actorilor TNB din fața sălii Ion Caramitru, acuză că Ministerul Culturii nu era obligat să decidă implementarea raportării evidenței de muncă pentru actori.
21:20
Regulile pentru acordarea voucherele de vacanță pentru bugeari se înăspresc dramatic în 2026.
21:20
Un voluntar SMURD a salvat viața unei persoane prăbușite pe stradă. Bărbatul era în stop cardio-respirator # Jurnalul.ro
„O ieșire obișnuită la teatru s-a transformat, în doar câteva clipe, într-o situație critică ce avea să pună la încercare calmul, pregătirea și dorința sinceră de a ajuta. Ieri seară, în timp ce se îndrepta spre stația de autobuz, voluntarul Mihály Krisztián a fost martorul unui moment dramatic: un bărbat în vârstă s-a prăbușit brusc chiar în fața sa. Fără nicio ezitare, a intervenit imediat. Cu sprijinul aparținătorilor, pacientul a fost așezat pe o bancă, iar Krisztián a apelat de urgență numărul 112”, arată postarea pe pagina de Facebook a IGSU.
21:10
Donald Trump amenință că va bloca deschiderea unui pod major SUA-Canada, invocând cereri de compensații și tensiuni comerciale și politice
21:10
Pe 11 februarie 2026, patru zodii se află sub o influență astrală extrem de favorabilă, care aduce abundență, noroc și oportunități neașteptate
21:00
Un incendiu puternic a izbucnit marți seară într-un bloc de locuințe din Sfântu Gheorghe, ducând la mobilizarea de urgență a forțelor de intervenție și la evacuarea a 21 de persoane, anunță ISU Covasna.
20:50
Corpul de Control a finalizat verificările privind drumul forestier din Pădurea Băneasa # Jurnalul.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță, marți, finalizarea raportului Corpului de Control privind verificările efectuate la Direcția Silvică Ilfov în legătură cu contractul de peaj încheiat pentru accesul autovehiculelor pe drumuri forestiere din Pădurea Băneasa.
20:40
Trenurile pe ruta Bucureşti-Budapesta vor circula joi cu modificări din cauza lucrărilor între Lugoj şi Recaş # Jurnalul.ro
Modificări în circulaţia unor trenuri ale CFR Călători vor surveni joi ca urmare a unor lucrări efectuate de către CFR SA la infrastructura feroviară între staţiile Lugoj - Recaş din judeţul Timiş, a anunţat, luni, operatorul naţional feroviar de pasageri CFR Călători.
20:20
Românii, îndrumați să verifice site-urile cu terminația „.ro” înainte de a face cumpărături # Jurnalul.ro
Marți, cu prilejul Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Centrul European al Consumatorilor din România (ECC) a oferit recomandări cu privire la achizițiile online. Cumpărătorii sunt îndemnați să verifice cu atenție dacă site-urile sunt românești sau activează legal în țara noastră.
20:10
România coboară în Indexul de Percepție a Corupției. Scor mic în raportul Transparency International # Jurnalul.ro
România ocupă locul 70 din 182 de țări analizate la nivel global în Indexul de Percepție a Corupției, potrivit celui mai recent raport publicat de Transparency International.
19:50
La cea de-a 29-a Adunare Generală a Asociației Comunelor din România (ACoR), viceprim-ministrul UDMR, Tzancos Barna, a transmis un mesaj ferm către aleșii locali, încercând să calmeze tensiunile legate de finanțarea proiectelor comunitare și dificultățile administrative resimțite la nivel local.
Acum 6 ore
19:40
O echipă de cercetători de la Universitatea Stanford a demonstrat, într-un studiu recent, că simptomele autismului pot fi inversate prin țintirea unei regiuni specifice a creierului.
19:20
Vești bune pentru unii pensionari. Sprijin de la stat pentru plata facturilor la utilități și de sărbători # Jurnalul.ro
Ministerul Muncii propune un „Pachet de Solidaritate” care să protejeze 2,8 milioane de pensionari de inflație și creșterea TVA, oferind sprijin direct în 2026.
19:20
AMPHITRIO, una dintre cele mai puternice voci ale jazzului românesc contemporan, în primul turneu din Statele Unite # Jurnalul.ro
În luna februarie 2026, New York-ul și alte importante centre culturale americane găzduiesc prima serie de concerte din SUA a trupei Amphitrio, un nume deja recunoscut din noul val de jazz românesc, apreciați pentru abordarea curajoasă și profund contemporană.
19:10
Dacă ești în căutarea unui câine care se va juca cu bucurie cu adulți, copii și alți câini ore în șir, există anumite rase care sunt cunoscute pentru faptul că nu se plictisesc niciodată de distracție.
19:10
În perioada 10–23 februarie 2026, Institutul Cultural Român organizează la sediu o amplă expoziție de sculptură realizată în cadrul ediției a VI-a a „Lunii Brâncuși”, proiect inițiat și coordonat de Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala de Sculptură București. Vernisajul expoziției va avea loc marți, 10 februarie, ora 18.00. Intrarea este liberă.
19:00
Principalul argument care a stat la baza sentinței din dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA) se clatină din temelii.
18:50
Anul trecut, 63,8% dintre tinerii cu vârste între 16 şi 24 de ani din Uniunea Europeană au folosit instrumente de Inteligenţă Artificială generativă (AI), aproape dublu faţă de populaţia generală (cei cu vârste cuprinse între 16 şi 74 de ani), unde ponderea a fost de 32,7%, arată datele publicate marţi de Eurostat, cu ocazia Zilei pentru un internet mai sigur.
18:40
Jimmy Lai, fondatorul Apple Daily și simbol al luptei pro-democrație, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în Hong Kong. Verdictul a stârnit reacții internaționale dure și temeri privind sfârșitul libertății presei.
18:30
Scrisoarea deschisă a Uniunii Teatrale din România – UNITER privind normarea timpului de muncă în instituțiile de spectacole: „Nu poți măsura nemăsurabilul.” # Jurnalul.ro
Un Om = Un Om – piesa din 1926 a lui Brecht – se dovedește vizionară și dureros de actuală. Când toți devenim interșanjabili într-un sistem cultural în care munca artistică nu există decât dacă este brutal normată, prezentul și viitorul comunității noastre artistice sunt puse în pericol. Jocul anihilării culturale are gravitatea unei lovituri de teatru cu efecte dezastruoase în timp. O cultură solidă este o cultură care există și prin raportarea la viitor.
18:20
În timp ce judecătorii Curții de Apel București judecă marți o altă cerere de suspendare din CCR a judecătorului Dacian Dragoș, decizia de mâine a Curții Constituționale - pe reforma pensiilor speciale pe care insistă premierul Ilie Bolojan, stă sub spectrul unei noi amânări.
18:10
O mică buburuză a trecut neobservată timp de decenii, în pofida faptului că trăia într-un aglomerat campus universitar japonez. Oamenii de știință au identificat-o acum, în mod oficial, ca specie nouă.
17:50
Ultima manevră a Rusiei împotriva Franței: tentativa de a-l implica pe Macron în „cazul Epstein” # Jurnalul.ro
Franța este zguduită după ce numele fostului ministru socialist Jack Lang, o figură extrem de influentă a stângii, apare de peste 600 de ori în dosarele pedofilului Jeffrey Epstein. Politicianul a fost agresat, iar autoritățile au fost nevoite să îi asigure protecție permanentă.
Acum 8 ore
17:40
Un detaliu aparent banal de pe unghieră a devenit subiect de discuții intense pe internet, după ce numeroși utilizatori au recunoscut că nu cunosc rolul micului orificiu aflat la capătul acestui instrument de îngrijire personală.
17:30
A fost recunoscut constant și prin premii: Premiul Gopo (inclusiv pentru interpretare și ulterior pentru întreaga carieră) și premii UNITER, inclusiv pentru rolul din „Tatăl”.
17:20
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis, marţi, cererea de strămutare formulată de către Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DRGFP) Braşov, în contradictoriu cu familia Iohannis şi a dispus ca procesul să se judece la Tribunalul Hunedoara şi nu la cel din Sibiu.
17:10
România, în pragul unor sancțiuni record din partea UE. FACIAS a făcut topul ministerelor responsabile de netranspunerea celor 25 de directive europene în legislația națională # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită autorităților să comunice motivele pentru care 25 de directive ale Uniunii Europene nu au fost transpuse în legislația națională, deși termenele legale au fost depășite. În prezent, România se confruntă cu un risc crescut de sancțiuni financiare masive, în condițiile în care 19 proceduri de infringement sunt deja active, iar alte 6 directive europene au termenele de implementare depășite.
17:10
Într-o lume condusă de bani, este firesc să ne dorim mai mult. Deși mulți consideră adesea banii și spiritualitatea ca forțe opuse, ele pot de fapt lucra împreună pentru a ne ajuta să depășim blocajele emoționale care ne împiedică să ne simțim demni, capabili sau pregătiți să ne urmărim adevăratele înclinații profesionale.
16:50
Un număr de 53 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore.
16:40
Bolojan susține ca absolvenții de medicină să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan susține ca absolvenții facultăților de medicină de stat să rămână să lucreze în România pentru o perioadă de cel puțin câțiva ani după absolvire.
16:40
Un bihorean a câștigat Jackpotul de Inimă Neagră la NetBet: „Voi investi în imobiliare” # Jurnalul.ro
Un nou moment memorabil s-a înregistrat pe NetBet (18+ L1160651W000195), după ce un jucător din județul Bihor a reușit să câștige unul dintre cele mai importante premii de la Amusnet: Jackpotul de Inimă Neagră. Povestea lui nu este doar despre un premiu important, ci despre emoția unui instant care poate schimba complet o seară obișnuită.
16:20
Termoenergetica: Dacă temperatura medie a apei e mai mică de 50 de grade, consumatorii pot beneficia de reducerea facturii # Jurnalul.ro
Termoenergetica Bucureşti a adus, marţi, clarificări privind calculul facturii de energie termică pentru apă caldă şi căldură.
16:10
Dacă ești o persoană casnică sau îți place timpul liniștit și personal, probabil ești un introvertit. Cu alte cuvinte, te „reîncarci” petrecând timp singur (sau în grupuri mici cu cei dragi).
15:50
Japonia se alătură Statelor Unite, printr-un parteneriat NATO, în demersul de sprijinire a Ucrainei cu echipamente și arme militare neletale. Japonia nu e singura țară non-NATO care se implică în acest demers.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.