Revenire-ȘOC în lot după acuzațiile tatălui! Tadici a rupt tăcerea: „I-am acordat a doua șansă”

După CFR - U Cluj, un meci nebun, încheiat cu o nebunie și mai mare, fotbalul ne propunea un nou duel interesant, cel puțin pe hârtie, un CFR - Rapid de Cupă, în care giuleștenii nu aveau decât varianta victoriei pentru calificare.Fiindcă obiectivul sezonului, „un trofeu și cupe europene”, e trâmbițat cu fiecare ieșire publică a președintelui Victor Angelescu. Iar Cupa era cel mai la îndemână, mai ales că în campionat e bătălie mai mare ca oricând. ...