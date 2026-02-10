Ilia Malinin a dus imposibilul la următorul nivel! Cum a modificat procedeul interzis la Jocurile Olimpice: îl apropie de încă un aur

15:50

FCSB se apropie de play-off, vorbește despre titlu și își creionează în sfârșit un prim „11”, după ce pe parcursul sezonului a schimbat constant garnitura.După ce a ieșit din Europa League, FCSB a câștigat 3 meciuri la rând în Superliga și s-a apropiat la două puncte de play-off. Campioana ultimelor două ediții de Liga 1 mai are 4 etape de disputat din sezonul regular și începe să își consolideze o formulă de start-tip. ...