Daniel Pancu a izbucnit din nou la adresa lui Bergodi și a plecat furios de la interviu: „Nu avem viitor! Dacă se dorește, eu asta fac”
Gazeta Sporturilor, 10 februarie 2026 23:20
După CFR Cluj - Rapid 1-1, Daniel Pancu a vorbit din nou despre conflictul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea. Antrenorul echipei din Gruia a răbufnit, de data asta deranjat de reacțiile stârnite în urma ieșirii nervoase de sâmbătă seară.La finalul meciului CFR Cluj - U Cluj, Bergodi a sărit la Cordea. L-a apucat de gât pe acesta și pe Muhar. La interviuri, Pancu a răbufnit: „Vine un străin să îmi bată jucătorii, la mine în țară?”. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
23:20
Daniel Pancu a izbucnit din nou la adresa lui Bergodi și a plecat furios de la interviu: „Nu avem viitor! Dacă se dorește, eu asta fac” # Gazeta Sporturilor
După CFR Cluj - Rapid 1-1, Daniel Pancu a vorbit din nou despre conflictul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea. Antrenorul echipei din Gruia a răbufnit, de data asta deranjat de reacțiile stârnite în urma ieșirii nervoase de sâmbătă seară.La finalul meciului CFR Cluj - U Cluj, Bergodi a sărit la Cordea. L-a apucat de gât pe acesta și pe Muhar. La interviuri, Pancu a răbufnit: „Vine un străin să îmi bată jucătorii, la mine în țară?”. ...
23:20
Revenire-ȘOC în lot după acuzațiile tatălui! Tadici a rupt tăcerea: „I-am acordat a doua șansă” # Gazeta Sporturilor
Francesca Bălan (20 de ani), jucătoarea implicată în scandalul dezvăluit de GSP.ro cu antrenorul Gheorghe Tadici (73 de ani), a revenit la antrenamentele echipei!CONTEXT:GSP a publicat la începutul lunii decembrie acuzațiile extrem de grave lansate la adresa lui Gheorghe Tadici, tehnicianul de pe banca lui HC Zalău. Fostului selecționer al naționalei i se reproșează tratamentul scandalos la care și-ar supune propriile jucătoare. ...
Acum o oră
23:00
După CFR - U Cluj, un meci nebun, încheiat cu o nebunie și mai mare, fotbalul ne propunea un nou duel interesant, cel puțin pe hârtie, un CFR - Rapid de Cupă, în care giuleștenii nu aveau decât varianta victoriei pentru calificare.Fiindcă obiectivul sezonului, „un trofeu și cupe europene”, e trâmbițat cu fiecare ieșire publică a președintelui Victor Angelescu. Iar Cupa era cel mai la îndemână, mai ales că în campionat e bătălie mai mare ca oricând. ...
22:50
CFR Cluj - Rapid 1-1. Olimpiu Moruțan (26 de ani), cel mai sonor transfer făcut de giuleșteni în această iarnă, a reacționat după eliminarea din Cupa României Betano. Acesta l-a înlocuit în minutul 53 pe Tobias Christensen (25 de ani).Moruțan susține că jocul a fost extrem de echilibrat, iar acesta a fost influențat inclusiv de terenul greu. Focusul este în acest moment pe campionat, singurul obiectiv rămas în acest sezon. ...
22:50
Daniel Pancu a cerut doi jucători, după CFR Cluj - Rapid: „Am nevoie, îmi dă cu virgulă” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - Rapid 1-1. După remiza care i-a dus pe ardeleni în sferturile Cupe României, Daniel Pancu s-a declarat „mândru” de performanțele formației clujene din ultima perioadă.CFR Cluj a ajuns la 10 meciuri consecutive fără înfrângere. Înainte de partida cu Rapid, elevii lui Pancu aveau 7 victorii la rând. Antrenorul echipei din Gruia a declarat că echipa lui mai are de lucrat la capitolul „relații de joc” și a mai cerut două transferuri. ...
Acum 2 ore
22:40
Costel Gâlcă a găsit motivul principal pentru eliminarea din Cupa României: „A fost foarte rău” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - Rapid 1-1. Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a analizat remiza din Gruia, care a dus la eliminarea din Cupa României Betano.Rapid avea nevoie de victorie pentru a merge în sferturile Cupei. După remiza cu CFR Cluj, giuleștenii au încheiat cu 4 puncte și au terminat pe locul 3, sub Argeș și CFR.Costel Gâlcă a declarat că terenul prost a dus la jocul cu CFR Cluj, considerând că acesta a fost principalul motiv al prestației din Gruia. ...
22:40
Cum a numit-o Cristi Săpunaru pe Rapid, după eliminarea din Cupă » Doi jucători remarcați # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - Rapid 1-1. Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș central al giuleștenilor, a oferit prima reacție după eliminarea fostului său club din Cupa României Betano. Acesta susține că formația antrenată de Costel Gâlcă (53 de ani) putea să câștige trofeul în acest sezon, iar Rapid a fost în viziunea lui „temătoare” până la golul marcat de Korenica, în minutul 66, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri. ...
22:40
Ebru Bolat, singura reprezentantă din istoria României în probele olimpice de yachting, a rămas fără finanțare! Cerere către comunitate # Gazeta Sporturilor
Din cauza problemelor birocratice, prima reprezentantă a României în probele olimpice de yachting, Ebru Bolat, cere donații pentru a-și putea continua pregătirea.În 2024, la Paris, Ebru Bolat devenea prima reprezentantă a României din istorie în întrecerile feminine de yachting la Jocurile Olimpice. Constănțeanca ducea în premieră tricolorul pe mare, în concursul olimpic din Franța, la clasa ILCA-6, încheind pe un onorabil loc 6. ...
22:30
Iuliu Mureșan a ales echipa pe care o vrea în „sferturile” Cupei României Betano: „E greu să ne încurce cineva” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - Rapid 1-1. Giuleștenii sunt eliminați din Cupa României Betano. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele ardelenilor, a intrat în direct la TV și a tras concluziile duelului din Gruia.Acesta a explicat faptul că Rapidul nu l-a impresionat, iar în „sferturi” ar prefera ca CFR să o întâlnească pe UTA Arad. Universitatea Craiova, FCSB și UTA Arad sunt potențialele adversare. ...
22:20
Fanii Rapidului au răbufnit, după eliminarea din Cupă: „A făcut figurație. Să plece!” + „Bine că i-a odihnit cu Petrolul” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - Rapid 1-1. Suporterii echipei din Giulești au răbufnit, după eliminarea din Cupa României Betano. Formația lui Constantin Gâlcă a ratat primul obiectiv al sezonului și va mai juca doar în campionat sezonul acesta.Rapid avea nevoie de victorie în Gruia pentru a se califica în sferturile Cupei. Nu a reușit, intrând prea târziu în meci. Astfel, giuleștenii au încheiat pe locul 3, sub FC Argeș și CFR Cluj, care merg în fazele eliminatorii. ...
22:10
Rezultat NEVEROSIMIL » Umilință pentru Florinel Coman în Liga Campionilor Asiei # Gazeta Sporturilor
Al-Gharafa, echipa mijlocașului stânga Florinel Coman (27 de ani), a fost umilită pe terenul celor de la Al-Ittihad, scor 0-7, în etapa 7 din Liga Campionilor Asiei. Fostul jucător de la FCSB a fost titular și a fost înlocuit la pauză cu Alvaro Djalo.Dezastrul era iminent pentru Coman încă din prima repriză. Youssef En Nesyri, transferat de la Fenerbahce, a deschis scorul în minutul 3. A fost prima reușită pentru marocanul adus pentru 15 milioane de euro. ...
Acum 4 ore
21:40
La 52 de ani a scris istorie la Jocurile Olimpice de iarnă: „Noi ne stabilim propriile limite” # Gazeta Sporturilor
Născută în 1973, Claudia Riegler tocmai a încheiat a cincea sa ediție de Jocuri Olimpice de iarnă, devenind cea mai în vârstă sportivă din istoria competiției.Duminică, în parcul de zăpadă din Livigno, Riegler a ajuns în optimile de finală la slalom paralel uriaș, proba de snowboard, înainte de a fi eliminată de dubla campioană olimpică a probei, Ester Ledecká, cu 22 de ani mai tânără și cu peste o secundă mai rapidă în acea zi. ...
21:30
Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) e convins de faptul că Metaloglobus nu mai are nicio șansă să evite retrogradarea în acest sezon. Formația antrenată de Mihai Teja (47 de ani) e ultima în Superliga, cu doar 11 puncte acumulate după 26 de etape.Mai mult decât atât, la ultimul meci de campionat, eșecul de pe terenul celor de la FC Botoșani, nou-promovata a utilizat din primul minut 6 fotbaliști U21. ...
21:10
A scris istorie la Jocurile Olimpice de iarnă » A 6-a ediție din carieră și a 12-a medalie pentru Arianna! # Gazeta Sporturilor
Patinatoarea Arianna Fontana (35 de ani) a mai scris o pagină de istorie în sporturile de iarnă. Aflată la a 6-a ediție de Jocuri Olimpice, a cucerit medalia de aur cu ștafetă mixtă a Italiei.Arianna și-a început parcursul olimpic la Torino, în 2006, când avea doar 15 ani. Obținea atunci un bronz în cursa de 3000 metri. Între timp, patinatoarea de short track ajunsese la o zestre de 11 medalii, inclusiv două de aur, la 500 metri, la Pyeongchang (2018) și la Beijing (2022). ...
20:50
Adrian Mihalcea s-a jurat în conferință: „Mi-aș pune și viața la pariu! Să rămânem lipiți pământului” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul celor de la UTA Arad, a susținut conferința de presă premergătoare duelului din deplasare cu Gloria Bistrița, în grupele Cupei României Betano. Partida a fost programată joi, 12 februarie, începând cu ora 20:30.Cu o victorie, arădenii sunt calificați în „sferturile” competiției. În cadrul conferinței, Mihalcea a ținut să le răspundă fanilor arădeni care au acuzat echipa de blat în ultimele două partide. ...
20:40
Dumbrăvița - FC Argeș, meci disputat la Mioveni în ultima rundă a grupei A din Cupa României Betano, s-a jucat pe o zăpadă de peste 5 centimetri.Cu aproximativ o oră înainte de startul partidei, la Mioveni ningea ca-n povești. Organizatorii au încercat să curețe terenul, însă au reușit doar parțial. După ce dădeau omătul dintr-o parte a terenului, ninsoarea le ștergea munca în doar câteva minute.GALERIE FOTO. ...
20:40
Un medaliat cu bronz la biatlon a spus în direct că și-a înșelat iubita: „Am făcut cea mai mare greșeală din viața mea” # Gazeta Sporturilor
Sturla Holm Laegreid (28 de ani) a cucerit medalia de bronz în proba de 20 km la biatlon, iar după cursă, în interviul pentru o televiziune norvegiană, a făcut o mărturisire cu lacrimi în ochi.Un interviu acordat după cursă de către medaliatul cu bronz în proba de 20 km individual la biatlon a luat o întorsătură neașteptată atunci când acesta a dezvăluit în direct că și-a înșelat iubita. ...
20:30
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș central al Rapidului, a primit o ofertă surprinzătoare în această perioadă. Liber de contract după despărțirea de giuleșteni, fotbalistul are pe masă o propunere și ar putea reveni pe teren.Acesta este curtat de către Dunărea Ciocănești, echipă din liga a patra din județul Călărași, potrivit aktual24.ro. ...
20:00
Andrei Nicolescu, laude pentru jucătorul lui Dinamo: „Cel mai important transfer” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, l-a lăudat pe Alberto Soro, mijlocașul dreapta spaniol renăscut în acest sezon.Soro a înscris pentru Dinamo în derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-1. Spaniolul a fost folosit atacant central și a marcat cu o lovitură de cap.Andrei Nicolescu: „Soro e cel mai important transfer”„Cel mai important transfer e Soro, care e cel mai mare câștig. Soro, cel care nu se integra. ...
20:00
Ce a spus Mikaela Shiffrin după ce a ratat podiumul în prima probă de la Milano-Cortina # Gazeta Sporturilor
Mikaela Shiffrin (30 de ani), schioarea cu cele mai multe victorii în Cupa Mondială din istorie, a ocupat poziția a patra în proba combinată pe echipe, alături de Breezy Johnson.Mikaela Shiffrin, specialistă în probele de slalom, privește înainte după ce a terminat pe un neașteptat loc patru în proba combinată feminină pe echipe la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. ...
Acum 6 ore
19:40
Căpitanul lui Chivu, ironizat după performanța cu Inter: „Au secat Amazonul pentru clipul făcut de un milanist!” # Gazeta Sporturilor
Lautaro Martinez (28 de ani) a fost sărbătorit de Inter pentru golul cu numărul 171 în tricoul nerazzurro cu un filmuleț postat pe rețelele sociale. Căpitanul liderului din Serie A apare însă cu patru numere diferite de tricou, fanii protestând din cauză că videoclipul a fost realizat de club cu Inteligența Artificială!Reușita din partida cu Sassuolo (5-0), din etapa a 24-a a campionatului italian, a însemnat pentru Lautaro Martinez ajungerea din urmă a lui Roberto ...
19:40
Alina Peșu și Iuliana Demetrescu, delegate la un meci din play-off-ul Champions League # Gazeta Sporturilor
Arbitra Alina Peșu a fost delegată la meciul Wolfsburg – Juventus din play-off-ul UEFA Women’s Champions League, partidă care se va disputa pe 12 februarie. Totodată, Iuliana Demetrescu va fi la centru într-un alt meci dintre cele patru, Leuven - Arsenal.După încheierea fazei grupelor din Liga Campionilor la fotbal feminin, opt echipe s-au calificat în play-off pentru a prinde un loc în sferturi. ...
19:30
Rapid - Dinamo, derby-ul etapei 28 din Superliga, se va disputa, în cele din urmă, pe Arena Națională! Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a modificat programul etapei, astfel încât partida să aibă loc pe cel mai mare stadion al țării.Meciul va avea loc sâmbătă, 21 februarie, începând cu ora 20:30. Inițial, partida fusese programată duminică și nu putea avea loc pe Arenă. ...
19:20
Cristiano Bergodi, la 3 zile după scandal: „Cordea mi-a scris” + Atac în plin: „Să nu mai știu de el” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a vorbit despre scandalul de la finalul meciului cu CFR Cluj, scor 2-3. Sâmbătă seară, italianul a sărit la Andrei Cordea, după ce extrema formației din Gruia a înjurat în direcția tehnicianului.Bergodi și-a prezentat scuzele la adresa celor două cluburi și a declarat că a primit un mesaj de la Andrei Cordea ulterior scandalului de pe gazon. ...
19:00
Ambros Martin (57 de ani) bifează o premieră în cariera de antrenor. Va pregăti pentru prima dată un club de handbal masculin, Al Duhail SC, în Qatar.Ambros Martin a fost selecționerul naționalei de handbal feminin a României între 2016 și 2019. Și-a petrecut întreaga carieră printre handbaliste, acum face o schimbare radicală. Va fi și prima aventură în afara Europei. ...
19:00
Marko Dugandzic (31 de ani), fostul golgheter al Rapidului, urmează să semneze cu noua echipă. Liber de contract după despărțirea de Seoul, croatul a ajuns la un acord de principiu cu FK Sarajevo, locul 3 din campionatul Bosniei.Dugandzic era liber de contract de la 1 ianuarie. În sezonul 2022-2023, atunci când evolua pentru Rapid, a fost golgheterul campionatului, cu 18 reușite.A mai evoluat pentru Al-Tai și Seoul, după ce a plecat din țară. ...
18:30
Piper Gilles (34 de ani) și Paul Poirier (34 de ani) sunt pe locul al treilea după programul ritmat în proba de dans a patinajului artistic, însă orice loc ar ocupa, prezența la Milano-Cortina este o victorie în sine.Piper Gilles și Paul Poirier au avut de depășit obstacole dificile pentru a concura la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. ...
18:30
Antoine Baroan (25 de ani), atacantul împrumutat de Rapid la AFS (Portugalia), a avut parte de un debut de coșmar la noua echipă. Acesta a vrut să blocheze șutul lui Luis Suarez (28 de ani), însă s-a ales cu o accidentare extrem de gravă.Vârful francez a fost diagnosticat cu fractură de tibie și peroneu.După ce a fost operat cu succes, Antoine Baroan a început lungul proces de recuperare, potrivit abola.pt.FOTO. ...
18:20
Iulia Curea și Evelina Eriksson țintesc sus în Liga Campionilor: „Final Four-ul este obiectivul nostru!” # Gazeta Sporturilor
Duminică, CSM București s-a impus cu 40-34 în fața lui Brest. Antrenoarea secundă Iulia Curea (43 de ani) și portarul Evelina Eriksson (29 de ani) speră să ducă seria pozitivă până la finalul grupei de Liga Campionilor.CSM București a ajuns la 6 meciuri consecutive câștigate în grupa de Liga Campionilor și speră să obțină calificarea directă în faza sferturilor de finală. ...
18:10
Vali Badea o vede pe FCSB una dintre favoritele la titlu: „Dacă intră în play-off sunt șanse mari” # Gazeta Sporturilor
Vali Badea (43 de ani), fostul atacant de la FCSB, a analizat situația roș albaștrilor din campionat, în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor. FCSB se află pe locul opt în campionat, fiind la două puncte față de ocupanta ultimului loc de play-off, U Cluj. Bucureștenii au întâmpinat destul de multe probleme în actuala stagiune, însă Vali Badea crede că echipa încă are șanse la titlu. ...
18:10
Transferul surpriză pentru Alvaro Arbeloa! » Ce jucător poate veni la Real Madrid și cine trebuie să plece la vară # Gazeta Sporturilor
Real Madrid nu caută numai un fundaș central pentru sezonul viitor, ci încearcă să transfere și un apărător lateral. Presa spaniolă a dezvăluit că un obiectiv în vară va fi Daniel Svensson. Internaționalul suedez de 23 de ani este pe placul clubului blanco și, chiar dacă are contract cu Dortmund până în 2029, n-ar costa mult. ...
18:00
FCSB pregătește două transferuri: „Sunt convins că îl luăm” » Mihai Stoica, negocieri pentru jucătorul din Superliga # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre negocierile purtate în finalul perioadei de transferuri din iarnă, care s-a încheiat pe 9 februarie. Doi dintre jucătorii doriți ar putea ajunge la formația roș-albastră la vară.FCSB a negociat pentru o extremă stânga, însă clubul de care aparține fotbalistul nu a dorit să-l lase să plece în iarnă. Mihai Stoica susține că atacantul lateral are șanse mari să ajungă la FCSB în vară. ...
17:50
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, va fi sancționat de propriul club după scenele violente de la finalul partidei cu CFR Cluj, atunci când i-a cerut socoteală lui Andrei Cordea (26 de ani) pentru faptul că l-ar fi înjurat.Antrenorul și jucătorul au primit cartonașul roșu, iar miercuri vor primi un prim verdict din partea Comisiei de Disciplină. Până atunci, italianul va fi amendat de propriul club. Anunțul a fost făcut de președintele Radu Constantea. ...
Acum 8 ore
17:10
Jucătorul lui Inter, făcut praf: „El se crede un mic lider, dar este nedemn de acest club. Fă-te mic... și dispari!” # Gazeta Sporturilor
Benjamin Pavard (29 de ani), fundașul central împrumutat de Inter la Marseille până la vară, este criticat dur după umilința istorică suferită în Clasicul francez (0-5 cu PSG). Internaționalul francez are șanse infime să-i fie activată opțiunea de cumpărare, astfel că se va întoarce la finele stagiunii în lotul lui Cristi Chivu. ...
17:10
„Am zis că n-am ce să mai caut acolo” » Iuliu Mureșan, atac cu talpa la vechea conducere de la Cluj: „Băi, dacă așa se judecă!” # Gazeta Sporturilor
După o perioadă lungă de absență de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan vorbește deschis despre dorul de fotbal, ruptura de club și motivele pentru care a ales să stea departe de Gruia, dar și despre visul care încă îl leagă de echipa cu care a scris istorie.Întors la CFR Cluj cu același dor de fotbal și cu aceeași energie, Iuliu Mureșan vorbește despre trecut, despre rănile despărțirii și despre marele vis care încă îl motivează: a zecea stea deasupra siglei clubului. ...
17:10
„Ca și cum ar fi ultimul din viața lui!” » Convins că FCSB a transferat un jucător de clasă: „Astea sunt informațiile pe care le am” # Gazeta Sporturilor
Fost campion cu Unirea Urziceni și un mijlocaș apreciat în anii 2000, Sorin Frunză, 47 de ani, a acordat un amplu interviu Gazetei Sporturilor, la Galați, în care a rememorat diverse episoade din carieră și a analizat lupta pentru titlu din Superligă și vedetele de astăzi ale campionatului. Frunză e de părere că FCSB a făcut o afacere nemaipomenită cu Joao Paulo, mijlocașul central de 27 de ani transferat de la Oțelul. ...
17:00
Legendarele statui dedicate lui Cătălin Hîldan și Ivan Patzaichin au fost luate din Parcul Sportiv Dinamo # Gazeta Sporturilor
Statuile lui Cătălin Hîldan, Ivan Patzaichin și Discobolul, aflate în Parcul Sportiv Dinamo, au fost preluate din locație și vor intra în recondiționare. Odată cu finalizarea noii arene, acestea se vor întoarce și vor fi reamplasate în Complexul Sportiv Dinamo.Pe data de 20 ianuarie 2026 a luat startul demolării „bătrânului Dinamo”, iar noul complex este estimat să fie gata până în 2028. ...
16:50
Pro Rapid se modernizează din bani publici! Ministrul a semnat: investiție de 50 de milioane de lei # Gazeta Sporturilor
Ciprian Șerban, Ministrul Transporturilor, a anunțat faptul că marți, 10 februarie, a semnat alături de George Tuță, primarul Sectorului 1, și Vlad Andronescu, directorul CS Rapid, protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării bazei Pro Rapid.Conform anunțului Ministrului, banii vor veni în tranșe de la Primăria Sectorului 1. Clubul Rapid, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, va contribui și el. ...
16:40
Cu un start de sezon excelent, CFR Cluj și-a schimbat poziția în ceea ce privește vânzările jucătorilor de bază. Iar conducerea a decis să nu mai lase niciun fotbalist important să plece.Trupa lui Daniel Pancu trece printr-un moment extraordinar, cu 7 victorii la rând în Superligă. Iar cu 4 etape rămase de jucat din sezonul regulat, CFR Cluj este la un punct de play-off, pe locul 7. ...
16:20
Surpriză în turul secund la Doha! Coco Gauff, eliminată, în două seturi, de un lucky loser # Gazeta Sporturilor
Coco Gauff (21 de ani, 5 WTA) a fost eliminată în turul secund al turneului WTA 1000 de la Doha de Elisabetta Cocciaretto (25 de ani, 57 WTA), scor 4-6, 2-6. Italianca a ajuns în calitate de lucky loser pe tabloul principal al competiției din Qatar, după ce fusese învinsă în calificări.Marți, 10 februarie, Coco Gauff a intrat în competiție la Doha, iar turul secund a pus-o față în față cu Elisabetta Cocciaretto, jucătoare pe care o mai învinsese de 3 ori. ...
16:20
Sepsi atacă revenirea în Superliga cu un mijlocaș crescut de Ajax » A fost prezentat chiar de ziua lui # Gazeta Sporturilor
Sepsi l-a prezentat oficial pe mijlocașul olandez Joeri de Kamps, crescut în academia lui Ajax Amsterdam, chiar în ziua în care a împlinit 34 de ani.Jucătorul era liber de contract din vara trecută, după ce și-a terminat contractul cu Volos, formație prima ligă a Greciei, pentru care a evoluat în precedentele două sezoane. ...
15:50
FCSB a stabilit primul „11”: cum va arăta echipa cu care Becali atacă play-off-ul # Gazeta Sporturilor
FCSB se apropie de play-off, vorbește despre titlu și își creionează în sfârșit un prim „11”, după ce pe parcursul sezonului a schimbat constant garnitura.După ce a ieșit din Europa League, FCSB a câștigat 3 meciuri la rând în Superliga și s-a apropiat la două puncte de play-off. Campioana ultimelor două ediții de Liga 1 mai are 4 etape de disputat din sezonul regular și începe să își consolideze o formulă de start-tip. ...
Acum 12 ore
15:40
McLaren și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026 din Formula 1 » Ce spune Zak Brown despre lupta Norris - Piastri # Gazeta Sporturilor
McLaren, campioană la constructori în ultimele două sezoane, și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026, după ce a utilizat o schemă cromatică provizorie, mai închisă, la testele de la Barcelona. Campioana mondială en-titre și-a prezentat schema cromatică a monopostului cu care va încerca să-și apere titlurile în sezonul 2026 al Formulei 1. Lansarea a avut loc în Bahrain, în ajunul testelor de presezon, care încep miercuri. ...
15:40
Fostul campion cu Dinamo a dat verdictul: „Soro nu e atacant” » Ce arată raportul Wyscout la Dinamo - Craiova # Gazeta Sporturilor
Andrei Mărgăritescu (46 de ani), fostul mijlocaș din „Ștefan cel Mar”e, a comentat pentru Gazeta Sporturilor duelul dintre Dinamo București și Universitatea Craiova, terminat cu scorul de 1-1.Campion cu Dinamo în 2007, Andrei Mărgăritescu a observat o problemă în jocul prestat de formația roș-albastră. ...
15:20
„Presiunea e un privilegiu” » U-BT Cluj-Napoca, meci decisiv cu Aris Salonic pentru calificarea în „optimile” EuroCup # Gazeta Sporturilor
Miercuri, 11 februarie, la ora 18:00, U-BT Cluj-Napoca primește vizita lui Aris Salonic, într-un meci din etapa a 18-a a BKT EuroCup. Partida e decisivă atât pentru campioana României, cât și pentru gruparea din Grecia, câștigătoarea obținând biletele pentru faza eliminatorie a competiției.După mai bine de 3 săptămâni, U-BT Cluj-Napoca se va întoarce pe teren propriu și va încerca să devină ultima echipă calificată în optimile de finală ale BKT EuroCup. ...
15:20
Criticat de Andrei Nicolescu, apărat de antrenor: „N-am mai văzut de mult un jucător ca el! Dacă vezi ce face pe la antrenamente...” # Gazeta Sporturilor
Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al celor de la Dinamo, a comentat despre situația lui Adrian Mazilu în „haită”, imediat după ce fotbalistul a fost criticat de Andrei Nicolescu în urma prestrației din remiza „câinilor” cu Universitatea Craiova, scor 1-1.Adrian Mazilu a intrat în minutul 63 al partidei cu Universitatea Craiova și a avut o evoluție care a lăsat de dorit, în opinia lui Andrei Nicolescu. ...
15:10
Noua echipă din Formula 1, Cadillac, al 11-lea constructor care va fi prezent pe grilă în 2026, menține așteptări reduse înainte de primul sezon în Marele Circ. General Motors își construiește atent ambițiosul proiect, cu baze în SUA și Marea Britanie și o pereche de superpiloți, Sergio Perez și Valtteri Bottas, amândoi cu multiple victorii în Formula 1. ...
15:00
Antrenorul lui Chelsea, „LinkedIn Liam”, recunoaște: „Glumele online îmi afectează familia” # Gazeta Sporturilor
Liam Rosenior (41 de ani) antrenorul lui Chelsea, admite că glumele care-l vizează i-au afectat familia. Cu Enzo Maresca dat afară, Chelsea a ales să-l instaleze în funcția de antrenor principal pe englezul Liam Rosenior, pe care l-a promovat de la echipa-soră, Strasbourg, formația franceză cu aceiași proprietari.Începutul de mandat al lui Rosenior a fost excelent. ...
15:00
Antrenorul Mihai Iosif (51 de ani) a fost prezent azi în studioul GSP Live și a comentat incidentele grave de la CFR Cluj - U Cluj 3-2, meci la finalul căruia Cristiano Bergodi (61) a intrat într-un conflict fizic cu jucătorii „feroviarilor”, în special cu Andrei Cordea (26), care l-ar fi înjurat.Iosif, acum licențiat Pro, l-a „tras de mânecă” pe Bergodi, afirmând că nimic nu justifică astfel de reacții din partea unui antrenor.VIDEO. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.