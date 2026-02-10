Ofertă surpriză în factura de energie. PPC scade prețul spre pragul psihologic de 1 leu/kWh pentru a-și păstra clienții

18:30

Koji Sato a obținut în 2025 cele mai bune performanțe de vânzări ale Toyota Motor, din toată istoria companiei. În același timp, a fost responsabil cu scăderi importante ale profitului, ca urmare a unor cheltuieli majorate. Cu toate acestea, el a acceptat să predea funcția de CEO al companiei și președinte al Consiliului de Administrație, după numai trei ani, actualului director financiar, Kenta Kon, care era și director operațional. În același timp, Sato va rămâne adjunctul lui Kon, ca vicepreședinte al consiliului executiv.