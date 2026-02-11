Curtea de Apel București va decide miercuri asupra cererii de reabilitare a lui Nuțu Cămătaru
Aktual24, 11 februarie 2026 07:50
Curtea de Apel București este așteptată să pronunțe miercuri o decizie în dosarul în care Ion Balint, cunoscut în lumea interlopă drept Nuțu Cămătaru, a solicitat reabilitarea judecătorească. Cererea a fost depusă la 6 martie 2025, iar instanța a amânat până în prezent de trei ori pronunțarea unei soluții. Decizia magistraților ar putea închide, din […]
JD Vance a șters o postare despre „genocidul armean”, făcută după vizita la Erevan, de teamă să nu-l supere pe Erdogan # Aktual24
Biroul vicepreședintelui american J.D. Vance a șters recent o postare pe rețelele sociale care făcea referire la masacrele armenilor din 1915 ca fiind „genocid armean”. Evenimentul a avut loc după vizita oficială a lui Vance la memorialul Tsitsernakaberd din Erevan, Armenia, unde a depus flori și a lăsat un mesaj în cartea de onoare în […]
Doi băieței de un an și o fetiță de doi ani, uciși într-un atac sălbatic comis de ruși asupra regiunii ucrainene Harkiv # Aktual24
În noaptea de 10 spre 11 februarie 2026, un atac rusesc asupra orașului Bohodukhiv, din regiunea Harkiv, a dus la moartea a patru persoane, dintre care trei copii mici, și la rănirea altor două persoane. Autoritățile regionale, citate de cotidianul Kyiv Independent, au transmis că victimele includ doi băieței de un an și o fetiță […]
Ce ascund iranienii? Intrările de la instalația nucleară de la Isfahan au fost acoperite cu pământ, relevă imaginile din satelit # Aktual24
Imagini din satelit recente indică faptul că mai multe intrări ale instalației nucleare iraniene de la Isfahan au fost acoperite cu pământ sau consolidate defensiv, potrivit unei analize realizate de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, un think-tank cu sediul la Washington care monitorizează activitățile nucleare sensibile la nivel global. Constatările au fost preluate de […]
Tragedie în Canada: nouă persoane au fost ucise într-un atac armat la un liceu din Columbia Britanică – atacatorul a fost găsit mort # Aktual24
O comunitate mică și liniștită din vestul Canadei a fost zguduită marți de un atac armat soldat cu moartea a nouă persoane, dintre care șapte într-un liceu din orașul Tumbler Ridge, provincia Columbia Britanică. Alte două victime au fost găsite fără viață într-o locuință din apropiere, potrivit informațiilor furnizate de poliția canadiană și preluate de […]
SUA ridică sancțiunile impuse Venezuelei, pentru a facilita exploatarea petrolului venezuelean de către marile companii americane # Aktual24
Washingtonul a continuat marți să ridice sancțiunile pentru a facilita exploatarea petrolului venezuelean de către companiile americane. Tranzacții pentru „entități americane consacrate” De la raidul militar american care a permis capturarea lui Nicolás Maduro la începutul lunii ianuarie, președintele Statelor Unite Donald Trump vrea să permită companiilor americane să preia conducerea în relansarea industriei petroliere […]
Cercetătorii americani părăsesc SUA în valuri fără precedent, căutând refugiu în Europa. Politicile administrației Trump au declanșat un adevărat exod al oamenilor de știință, presați de tăieri masive de finanțare, presiuni ideologice și teama de represalii politice. În acest context, Viena s-a transformat rapid într-un „refugiu sigur” pentru libertatea academică și inovație, potrivit The Guardian. […]
Calciul este unul dintre mineralele esenţiale pentru sănătatea noastră, iar lipsa lui poate avea efecte serioase asupra oaselor, dinţilor, muşchilor şi sistemului cardiovascular. Deşi mulţi asociază calciul doar cu laptele şi produsele lactate, în realitate există o gamă variată de alimente care ne ajută să menţinem nivelul optim al acestui mineral vital. Consumul regulat de […]
Percheziții la agențiile de informații din Coreea de Sud, într-un dosar legat de trimiterea de drone în Coreea de Nord # Aktual24
Autoritățile sud-coreene au efectuat percheziții masive în serviciile de informații și în comandamentul militar, ca parte a unei anchete care vizează civili suspectați că au trimis drone în Coreea de Nord. Acțiunea a stârnit tensiuni și ridică întrebări serioase despre securitatea și responsabilitatea în peninsula coreeană, relatează The Independent. Incidentul dronelor La începutul lunii ianuarie, […]
Ciorba, secretul unei alimentații echilibrate: multă apă, puține calorii și sațietate de durată # Aktual24
Ciorba nu este doar un fel de mâncare reconfortant, ci un adevărat aliat al sănătății. Această preparare tradițională combină hidratarea, nutrienții esențiali și senzația de sațietate într-un mod care sprijină echilibrul organismului și menținerea unei greutăți sănătoase. Spre deosebire de alte feluri de mâncare mai dense caloric, ciorba oferă volum și savoare fără a supraîncărca […]
Arabia Saudită va investi miliarde de dolari în Siria, inclusiv pentru o companie aeriană comună # Aktual24
Siria și Arabia Saudită au semnat acorduri care includ o companie aeriană comună și un proiect de 1 miliard de dolari pentru dezvoltarea telecomunicațiilor, au declarat oficialii, în timp ce autoritățile încearcă să reconstruiască țara după ani de război. Arabia Saudită a fost un susținător major al autorităților islamiste siriene, care au preluat puterea după […]
Președintele francez Emmanuel Macron avertizează că tensiunile cu Statele Unite nu s-au sfârșit și că blocul european trebuie să își consolideze puterea și independența economică. „Momentul Groenlanda” nu este doar o neînțelegere diplomatică, ci un semnal de alarmă pentru întreaga Europă, subliniind necesitatea reformelor economice și a unei strategii globale ferme, relatează Reuters. În ciuda […]
Finala Europa League revine la București? Arena Națională luptă pentru marile meciuri din 2028 sau 2029 # Aktual24
Bucureștiul, metropola care a demonstrat deja că poate organiza evenimente sportive majore, atacă o nouă finală europeană. Federația Română de Fotbal a depus deja prima parte a dosarului de candidatură către UEFA, pentru găzduirea ultimului act al competiției Europa League în primăvara anului 2028 sau chiar în 2029. România se bate cu țări puternice precum […]
Noua strategie care ar putea permite Ucrainei să respingă ofensiva Rusiei. Situația dramatică din Herson se răspândește și în Zaporojie # Aktual24
Războiul modern din Ucraina a devenit un laborator al transformărilor tehnologice, în care dronele, logistica și strategiile de uzură decid mai mult decât forța brută a infanteriei. Diferențele de abordare dintre Rusia și Ucraina scot la iveală nu doar priorități tactice distincte, ci și vulnerabilități profunde care pot influența cursul conflictului și echilibrul negocierilor de […]
SUA avertizează navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz: ”Evitați apele teritoriale ale Iranului” # Aktual24
Statele Unite au emis noi îndrumări pentru navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, avertizând asupra riscurilor crescute în această zonă strategică și tensionată. Tensiunile dintre Washington și Teheran pe fondul programului nuclear al Iranului au determinat autoritățile americane să ofere instrucțiuni stricte pentru protejarea echipajelor și a navelor, într-un context în care orice incident ar […]
Uniunea Europeană a adoptat marți noi reguli drastice privind imigrația. Parlamentul European a aprobat proiecte legislative care permit trimiterea solicitanților de azil în afara Uniunii. Decizia istorică a fost posibilă printr-o alianță strânsă a forțelor de dreapta, iar noile reglementări vizează accelerarea procedurilor de repatriere pentru persoanele care nu primesc azil. Politicienii de stânga și […]
Google avertizează: angajații din industria apărării, vizați de spionaj cibernetic coordonat de guverne # Aktual24
Companiile din industria apărării, procesele lor de recrutare și angajații acestora au devenit ținte directe ale campaniilor de spionaj cibernetic susținute de state, într-o eră în care atacurile nu mai vizează doar rețelele corporative, ci și sistemele personale și procesele de angajare, extinzând riscurile de securitate în afara sistemelor companiilor, relatează The Guardian. Raportul Google […]
Ucraina desființează în tăcere Legiunea Internațională. Ce se întâmplă cu luptătorii străini # Aktual24
Ucraina a început efectiv desființarea Legiunii Internaționale la sfârșitul anului 2025. Luptătorii străini sunt transferați în regimente de asalt ale armatei regulate. Decizia Statului Major General a fost anunțată discret pe 31 decembrie 2025. În același timp, al doilea batalion al Legiunii Internaționale a obținut o amânare temporară până pe 15 februarie, deși personalul său […]
Fotbalistul Franck Ribery, menționat în documentele lui Jeffrey Epstein. Acuzații de trafic și reacția dură a avocaților # Aktual24
Franck Ribery, fostul internațional francez, apare pe lista neagră a lui Jeffrey Epstein. Numele său a fost descoperit în documentele recent eliberate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Informațiile dezvăluie legăturile obscure ale fostului bancher american cu numeroase personalități de talie mondială. O victimă a lui Epstein îl acuză pe fotbalist că ar fi […]
Nicolae Steinhardt ar putea deveni sfânt. Mitropolia Clujului analizează propunerea de canonizare a ”monahului Nicolae de la Rohia” # Aktual24
Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului a readus în discuţie şi a analizat, marţi, propunerea de canonizare a părintelui Nicolae Steinhardt, cunoscut şi ca „Monahul Nicolae de la Rohia”. „Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului s-au întrunit marţi, 10 februarie 2026, în şedinţă de lucru, la reşedinţa mitropolitană din Cluj-Napoca, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, […]
Omul din spatele politicii dure a lui Trump și Vance față de Europa. Stă în umbră, dar deja influențează decizii importante # Aktual24
Andy Baker poate nu este un nume cunoscut publicului larg, dar influența sa în politica externă a Statelor Unite crește rapid, modelând decizii care ar putea redefini alianțele internaționale și postura globală a Americii. Rolul său discret în culisele puterii ascunde un intelect strategic ce conturează viitorul politicii externe a Partidului Republican, scrie Politico. Andy […]
Presshub: Romsilva câștigă definitiv procesul pentru peste 43.000 de hectare de pădure din Bacău, revendicate de Paltin Sturdza. Suprafețele rămân în proprietatea statului # Aktual24
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a câștigat definitiv procesul privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra a 43.227 de hectare de fond forestier din județul Bacău, administrate de Direcția Silvică Bacău. Decizia aparține Tribunalului Mureș și este definitivă. Prin decizia din 9 februarie 2026, pronunțată în rejudecarea cererii de revizuire, instanța a respins recursul și […]
Rusia ar putea lansa un atac asupra „unei țări vecine” în termen de șase luni de la un eventual armistițiu în Ucraina, potrivit unui avertisment din raportul Conferinței de Securitate de la München # Aktual24
Europa traversează o perioadă critică din punct de vedere al securității, iar avertismentele lansate în cadrul Conferinței de Securitate de la München conturează un diagnostic sever asupra stării actuale a ordinii internaționale. Potrivit raportului prezentat, Rusia ar putea să își reconstituie rapid capacitatea militară pentru a lansa noi acțiuni agresive, inclusiv împotriva Țărilor Baltice, într-un […]
Consiliul de Miniștri a aprobat marți o strategie de dezvoltare durabilă pentru a combate probleme precum accesul la locuințe sau decalajul de gen și care include, printre alte măsuri, o alocație universală pentru îngrijirea copiilor, pentru a eradica sărăcia infantilă. Surse guvernamentale au informat agenția de presă EFE că obiectivul acestui venit universal pentru îngrijirea […]
Arma secretă a UE contra companiilor din China: ”Cerințe suplimentare de securitate pentru companiile străine” # Aktual24
Comisia Europeană pregătește noi reguli bugetare care ar putea limita accesul companiilor chineze la contractele publice finanțate din fonduri europene, măsura făcând parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a dependențelor externe și de sprijinire a industriei europene. Potrivit unor oficiali ai Comisiei Europene, citați de Politico, executivul comunitar intenționează să prezinte în luna martie […]
CNA, amendă maximă pentru România TV pentru ”dezinformările” legate de Recorder și protestele privind starea justiției # Aktual24
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat România TV cu o amendă de 100.000 de lei, nivelul maxim prevăzut de lege, pentru încălcarea normelor privind informarea corectă și imparțială în două emisiuni referitoare la protestele din 14 decembrie. Sancțiunea vizează emisiuni difuzate în 14 și 28 decembrie, în care postul a prezentat informații considerate false […]
Indonezia, prima țară care vrea să trimită soldați în Gaza. Aproape 8.000 de militari sunt luați în calcul, cum reacționează Israelul # Aktual24
Indonezia se pregătește să trimită până la 8.000 de militari în Fâșia Gaza pentru a participa la o forță internațională de stabilizare prevăzută în planul de pace pentru Orientul Mijlociu promovat de fostul președinte american Donald Trump, a anunțat șeful Statului Major al armatei indoneziene, generalul Maruli Simanjuntak. Potrivit oficialului militar, Jakarta analizează trimiterea unei […]
Primarul din Fărcașa a venit cu ceas de 40.000 euro la întâlnirea cu Bolojan: ”Care e problema? Sunt îndrăgostit de ceasuri” # Aktual24
Ioan Stegerean, primarul comunei Fărcașa (Maramureș), a venit marți la întâlnirea premierului Bolojan cu primarii de comune având la mână un ceas de 40.000 de euro. În discursurile lor, Sorin Grindeanu i-a căinat pe primari, susținând că sunt acuzați pe nedrept că fură, în timp ce Bolojan le-a cerut să facă economii. Primarul Stegerean (PNL) […]
”Frații” extremiști din Belgia ai lui Simion vor ca tările UE să înființeze unități de poliție identice cu ICE din SUA: ”Unități de investigație și deportare” – VIDEO # Aktual24
Partide și politicieni de extremă dreapta din mai multe state europene au propus înființarea unor structuri de poliție specializate în identificarea și expulzarea imigranților fără drept de ședere, inspirate de modelul agenției americane pentru imigrație și control vamal (ICE). Printre aceștia se află și liderii extremiști de la Vlaams Belang (Belgia), cu care liderul AUR, […]
Kremlinul a confirmat marți că Franța și Rusia au reluat dialogul „la nivel tehnic”, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a continuat să facă apel la liderii europeni să nu se lase marginalizați de Statele Unite în discuțiile de pace din Ucraina. „Da, au existat într-adevăr contacte și putem confirma acest lucru”, a declarat […]
Încep procedurile pentru ridicarea imunității lui Șoșoacă. Șefa SOS, chemată la Comisia pentru Afaceri Juridice a PE # Aktual24
Eurodeputata Diana Iovanovici-Şoşoacă va fi invitată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a PE pe 24 februarie şi apoi pe 24 martie pentru a fi audiată în cazul ridicării imunităţii sale. Dacă nu se va prezenta, comisia ar putea lua decizia de a recomanda ridicarea imunităţii la timp pentru un vot în plen în luna […]
Președintele Donald Trump a amenințat luni că va opri deschiderea unui nou pod între Statele Unite și Canada. Trump a declarat că Statele Unite ar trebui să dețină „cel puțin jumătate” din Podul Internațional Gordie Howe, încă în construcție, care leagă provincia canadiană Ontario de statul american Michigan, relatează Deutsche Welle. Compensațiile cerute de Trump […]
Baraolt în beznă totală. Războiul facturilor de sute de mii de lei între primărie și Electrica lasă mii de oameni în întuneric # Aktual24
Orașul Baraolt, o comunitate de peste 7.700 de oameni din județul Covasna, a rămas fără curent. Electrica Furnizare a oprit alimentarea în mai multe zone centrale luni, pe data de 9 februarie 2026. Măsura drastică a lovit inclusiv localitățile învecinate Racoșul de Sus, Căpeni și Micloșoara. Conflictul a izbucnit din cauza unor facturi uriașe pe […]
OpenAI a anunțat că va începe lansarea de reclame de testare în ChatGPT luni după-amiază, afectând nivelurile gratuit și „Go” ale serviciului de chatbot cu inteligență artificială. Într-un comunicat care anunță începerea testării reclamelor luni, OpenAI a declarat că reclamele vor fi marcate clar și „separate vizual” de răspunsurile chatbotului. Reclamele vor fi „optimizate în […]
Decizia Curții de Apel în procesul AUR privind suspendarea judecătorului CCR Dacian Dragoș. Victorie a Președinției # Aktual24
Curtea de Apel București a admis marți cererea de sesizare a Curții Constituționale formulată de Președintele României, în procesul privind anularea decretului de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător al Curții Constituționale. Instanța a decis sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 […]
Un nou sabotaj la CCR: Gheorghe Stan, numit de PSD, a intrat în concediu paternal cu două zile înainte de ședința privind pensiile magistraților # Aktual24
Curtea Constituțională ar fi trebuit să se reunească miercuri, 11 februarie, pentru a se pronunța asupra reformei pensiilor magistraților, după mai multe amânări. Însă judecătorul Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal pentru zece zile lucrătoare, începând cu 9 februarie. Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a explicat că, potrivit regulilor de funcționare ale Curții, […]
”Ce, a ajuns primarul să trăiască din salariu?”. Vicepremierul relatează un dialog ”șocant” la care a asistat în persoană # Aktual24
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat marți că nivelul salariilor din administrația publică locală este prea scăzut și a susținut menținerea integrală la nivel local a impozitului pe venit și în anul 2026, măsură pe care o consideră esențială pentru funcționarea autorităților locale. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai administrației locale. […]
Bolojan le-a spus primarilor adevărul în față: ”Unele primării au majorat taxele locale cu mult peste nivel, iar acum vor să le reducă, pentru că au avut scandal” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că măsurile privind reducerea personalului din administrația locală nu sunt aplicate „cu barda”, ci țin cont de dimensiunea localităților și de volumul de activitate, arătând că, în unele cazuri, funcționarii pot lucra cu jumătate de normă sau pot deservi două comune învecinate. Declarațiile au fost făcute la cea de-a […]
Bolojan vrea să-i oblige pe absolvenții de medicină să lucreze în România câțiva ani: ”Dacă beneficiezi în țara noastră de o pregătire medicală, pe bani publici, atunci ai o obligație față de țara asta” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că susține introducerea unei obligații pentru medicii formați pe bani publici de a lucra o perioadă în România, măsura fiind motivată de deficitul de personal medical din mediul rural și din orașele mici, precum și de numărul ridicat de specialiști care aleg să profeseze în străinătate. Șeful Executivului a […]
Un cetățean turc, care a sperat să ajungă în Grecia folosind acte măsluite, a fost oprit de polițiștii de frontieră de pe Aeroportul Otopeni. Oamenii legii au blocat tentativa bărbatului de a părăsi ilegal țara. Incidentul a avut loc chiar în momentul în care acesta se pregătea de îmbarcare pentru cursa spre Atena. Autoritățile au […]
Arsenal letal adus din Turcia. Un traficant de arme din Dâmbovița a fost reținut de procurori # Aktual24
Un bărbat din Dâmbovița, acuzat de traficarea de arme letale din Turcia, a fost reținut astăzi. Procurorii de la Parchetul General au solicitat deja arestarea sa preventivă în acest caz deosebit de grav. Ancheta a demarat în forță după efectuarea a 11 percheziții simultane în locuințele suspecților din întreg județul. Operațiunea de amploare a autorităților […]
Constanța: Cum a decurs atacul violent asupra polițiștilor. Trei polițiști s-au luptat cu concubinul unei femei de 36 de ani # Aktual24
Un bărbat din municipiul Constanța, extrem de violent, a fost surprins de camerele video din bloc. Individul a atacat trei polițiști români. Incidentul de o gravitate extremă a avut loc în cursul nopții de vineri la o adresă din oraș. Scenele violente au fost declanșate de un apel disperat la numărul unic de urgență 112. […]
Macron: ”Trebuie să ne trezim, altfel Europa va fi măturată de pe piață. Vor exista noi amenințări în fiecare săptămână” # Aktual24
Potrivit lui Emmanuel Macron, lumea se află într-o criză geopolitică – iar Europa riscă să fie lăsată în urmă. Președintele francez prezintă o imagine sumbră: „Vor exista noi amenințări în fiecare săptămână”. Pe fondul politicii instabile a SUA și al conflictelor comerciale cu China, președintele francez Emmanuel Macron a îndemnat Europa să se „trezească”. „Ne […]
Von der Leyen propune o Europă cu două viteze pentru a depăși blocajele puse de anumite țări UE # Aktual24
Ursula von der Leyen a sugerat că țările dispuse să colaboreze în chestiuni economice ar trebui să continue în grupuri mai mici dacă nu se poate găsi unanimitatea, propunere făcută înaintea unui summit cheie axat pe consolidarea economiei europene înghesuită între SUA și China. Șefa Comisiei Europene a declarat că obiectivul rămâne acela de a […]
Noua ordine mondială a lui Trump planează asupra Europei în ajunul Conferinței de Securitate de la München – Analiză # Aktual24
Se împlinește un an de când vicepreședintele american J.D. Vance a ținut un discurs exploziv la Conferința de Securitate de la München, criticând Europa pentru politicile sale privind migrația și libertatea de exprimare și susținând că cea mai mare amenințare cu care se confruntă continentul vine din interior. Europenii au fost vizibil uimiți. De atunci, […]
Kremlinul are o nouă cerere pentru un acord de pace cu Ucraina. Rusia se teme că va fi invadată # Aktual24
Adjunctul ministrului rus de externe, Alexander Grușko, a declarat că orice acord de pace cu Ucraina trebuie să includă garanții de securitate nu numai pentru Kiev, ci și pentru Moscova. El a spus acest lucru într-un interviu acordat publicației ruse Izvestia, relatează Kyiv Independent. Garantii de securitate „Recunoaștem că o soluționare pașnică în Ucraina trebuie […]
Programul sportivilor români de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, 10 februarie. Zi de foc pentru tricolori # Aktual24
Delegația României are astăzi un program extrem de încărcat în Italia, la Jocurile Olimpice de Iarnă. Sportivii noștri intră în competiție la biatlon, sanie, sărituri cu schiurile și schi fond pe 10 februarie. Toți ochii sunt ațintiți către Cortina și Predazzo pentru rezultate istorice. George Buta, liderul experimentat al lotului masculin de biatlon, ia astăzi […]
Uniunea Europeană dorește să își reducă dependența de sistemele de plată americane Visa și Mastercard, deoarece acestea ar putea deveni un instrument de presiune geopolitică din partea Statelor Unite. Martina Weimert, CEO al Inițiativei Europene de Plăți (EPI), a declarat că dominația companiilor americane ar putea deveni un instrument de presiune, relatează Financial Times. Independența […]
Georgescu, rânjind în fața secției de poliție: ”Raportul din SUA este doar începutul, ca să folosesc doar un eufemism” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a susținut un nou discurs delirant, marți, în fața secției de poliție de la Buftea, unde a semnat controlul judiciar. El a susținut că autoritățile române vor fi lovite de noi măsuri din Statele Unite. „Oamenii simt că adevărul a fost ascuns, că se iau decizii împotriva lor și că încrederea […]
Jaf în inima naturii. Diana Buzoianu anunță dosare penale după tăieri ilegale într-o arie protejată din Brașov # Aktual24
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a anunțat o intervenție în forță în județul Brașov. Inspectorii Gărzii Forestiere au descins într-o zonă protejată de lege, și au identificat tăieri ilegale de arbori în Podișul Hârtibaciului. Locul vizat este o adevărată comoară naturală, iar regulile trebuie respectate mai strict ca oriunde altundeva. Hoții de lemn au ignorat însă […]
