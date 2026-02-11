Moldova plătește 100.000 € ca să iasă din CSI: „Organizația unde Putin spunea că nu conta”
Newsweek.ro, 11 februarie 2026 07:50
Republica Moldova are de gând să plătească 100.000 de euro, reprezentând cotizații restante, pentru ...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
08:30
Germania se înarmează accelerat: guvernul investește 536 de milioane de euro în drone de atac # Newsweek.ro
Guvernul german intenţionează să achiziţioneze drone de atac în valoare de 536 milioane de euro de l...
08:30
Guvernul tranșează luna aceasta soarta a 22 de companii: „Statul nu este un bun manager” # Newsweek.ro
Statul este un manager slab, spune vicepremierul Oana Gheorghiu, responsabilă cu reforma companiilor...
Acum 30 minute
08:10
Decizia care a șocat industria muzicală: Britney Spears își vinde drepturile pentru 200 de milioane $ # Newsweek.ro
Superstarul pop Britney Spears a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical, transmite ...
08:10
Ministrul Sănătății refuză tăierile de salarii: „Demnitatea umană nu se calculează în procente” # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că este ”total împotriva” tăierii pauşale cu 10% a s...
08:00
Comoară ascunsă, veche de aproape 500 de ani, descoperită în timpul demolării unui supermarket. Ce este? # Newsweek.ro
Unele descoperiri sunt întâmplătoare și schimbă complet modul în care vezi un loc. O comoară veche d...
Acum o oră
07:50
Moldova plătește 100.000 € ca să iasă din CSI: „Organizația unde Putin spunea că nu conta” # Newsweek.ro
Republica Moldova are de gând să plătească 100.000 de euro, reprezentând cotizații restante, pentru ...
07:40
Judecătorul CCR Stan, în concediu ca să nu taie pensiile speciale. A terminat o Facultate de Drept necreditată # Newsweek.ro
Judecătorul CCR, Gheorghe Stan ar fi intrat în concediu paternal, așa că tăierea pensiilor speciale ...
07:40
Președinții UE anunță o „Europă cu două viteze”. Doar zece state invitate să ia decizii-cheie pentru bloc # Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene a îndemnat capitalele UE să ia în considerare „o cooperare consolidată”...
Acum 2 ore
07:30
Ce se testează în secret în Europa? Un start-up din München reușește un experiment care poate schimba apărarea # Newsweek.ro
Un start-up germano-britanic testează pentru prima dată rachete hipersonice finanțate privat și își ...
07:20
Horoscop 12 februarie. Luna în Săgetător aduce o zi norocoasă Scorpionilor. Racii au conversații intense # Newsweek.ro
Horoscop 12 februarie. Luna în Săgetător aduce o zi norocoasă Scorpionilor. Racii au conversații int...
07:20
Sute de milioane de Euro din fonduri europene, în pericol din cauza „țarului” IMM-urilor, Florin Jianu # Newsweek.ro
Florin Jianu, un fost ministru, lider de patronat și interlocutor recurent al premierilor, este desc...
Acum 4 ore
06:20
Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit # Newsweek.ro
O categorie de pensionari câștigă pensii mai mari în urma proceselor cu Casa de Pensii. Ei se bucură...
Acum 12 ore
23:30
Irlanda a lansat un sistem de protecţie pentru artişti, bazat pe venitul minim garantat # Newsweek.ro
Irlanda a lansat un sistem inedit de protecţie pentru artişti, bazat pe venitul minim garantat pentr...
22:30
Oamenii de ştiinţă creează un hibrid din sticlă și plastic, rezistent, flexibil, autoreparabil şi sustenabil # Newsweek.ro
Oamenii de ştiinţă din Wageningen, Ţările de Jos, creează un material hibrid din sticlă și plastic, ...
21:50
Trump ameninţă că urmează să trimită încă un portavion şi întăriri militare, în Orientul Mijlociu # Newsweek.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, ameninţă că urmează să trimită încă un portavion şi întăr...
21:30
Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre soluții de finanțare la proiectele Capitalei # Newsweek.ro
Primarul general Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre soluțiile posibil...
21:30
Mitropolia Clujului analizează posibilitatea de a-l canoniza pe părintele Nicu Steinhardt, martir al...
20:50
Înalta Curte cere CCR să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pe reforma pensiilor magistraţilor # Newsweek.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cere CCR să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, priv...
20:40
Mercenari Wagner ai Rusiei într-un sat aproape de locul crimelor triple care au îngrozit Bulgaria # Newsweek.ro
Asociația civilă anticorupție BOEC (Bulgaria United with One Goal)) a anunțat descoperirea unei loca...
20:20
Vacanță cu restricții: celebra insulă Capri impune interdicții fără precedent călătorilor. Ce nu mai au voie? # Newsweek.ro
Insula de vacanță Capri din sudul Italiei continuă să lupte împotriva turismului de masă și va intro...
20:10
Donald Trump este omul demolării ordinii mondiale, avertizează experții europeni în securitate # Newsweek.ro
Donald Trump, preşedintele SUA, este omul demolării ordinii mondiale, aşa cum este ea, în prezent, a...
19:50
Bulgaria trece treptat la arme NATO. România a luat-o pe acest drum. Ce sisteme moderne de armament avem # Newsweek.ro
Bulgaria începe o revizuire majoră: trecerea armelor armatei la standardele NATO este în curs de des...
19:40
Pizzerie închisă dintr-un motiv bizar. Decizia proprietarei, legată de o pizza arsă: „Nu voi tolera asta” # Newsweek.ro
În mijlocul sezonului de vârf, o dispută din cauza unei pizza arse escaladează într-un pub din Valai...
Acum 24 ore
19:20
Probabil arunci cojile de portocală direct la gunoi chiar acum. Majoritatea oamenilor o fac. Dar iat...
19:10
Avioanele de spionaj ale NATO operează simultan pe Marea Neagră. Unul dintre ele „vede” 312.000 km pătrați # Newsweek.ro
NATO E-3 AWACS și RAF Rivet Joint au operat simultan deasupra Mării Negre, semnalând o presiune ISR ...
19:10
Ciprian Ciucu a vorbit cu Banca Mondială despre soarta Bucureștiului. Când vor veni finanțările europene? # Newsweek.ro
Am avut o foarte bună întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale pentru a găsi soluții de finanțare pen...
18:50
Chiuveta din bucătărie adăpostește o mie de mici frustrări. Grăsimea se lipește de tigăi mult timp d...
18:40
Horoscop februarie: Cele 3 zodii care își vor împlini visele în februarie. Astrele le vor ajuta # Newsweek.ro
Februarie vine cu energie astrală puternică și surprize mari pentru trei zodii norocoase. Astrele le...
18:20
Vrei să îți deschizi dosar de pensie în 2026? Te poate costa 4.000 de lei. Vezi pe ce trebuie să dai bani # Newsweek.ro
Deschiderea dosarului de pensie poate fi o piatră de încercare pentru mulți pensionari. Adeverințele...
18:10
Rusia amenință Europa. Un avion Su-30 înarmat cu rachete Kinzhal hărțuiește granițele NATO # Newsweek.ro
Un avion de vânătoare rusesc Su-30SM2 a efectuat un zbor amenințătorfoarte aproape de spațiului aeri...
17:50
Autoritățile din Prahova pregătesc deschiderea spitalului modular de pneumologie neutilizat de ani de zile # Newsweek.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă că fac demersuri pentru punerea în funcţiune a unui spital m...
17:40
Charlotte Merz, soția cancelarului german Friedrich Merz, a fost internată pentru scurt timp după ce...
17:20
Magistrații își apără pensiile speciale. ÎCCJ invocă legea UE pentru a bloca schimbările # Newsweek.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie afirmă, marţi, că legea privind pensiile magistraţilor este susc...
17:00
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert live, chiar în fața fanilor. Cum au reacționat toți? # Newsweek.ro
Shakira a suferit o căzătură pe scenă în timpul unui concert live susținut în acest weekend, inciden...
16:50
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marţi, în întâlnirea cu primarii de comune, că în ce...
16:30
Șanse mari pentru tăierea pensiilor speciale. Încercarea AUR de a suspenda un judecător, respinsă # Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale este mai aproape. O avocată AUR, apropiată de George Simion, a contestat ...
16:30
Johannes Hoesflot Klaebo câștigă a doua medalie de aur la Milano Cortina 2026. Al șaptelea său titlu olimpic # Newsweek.ro
Johannes Hoesflot Klaebo continuă să scrie istorie la schi fond. La un an după ce a câștigat toate c...
16:20
Iași: Lucrările de reabilitare și modernizare a Filarmonicii Moldova, finanțate cu fonduri europene obținute # Newsweek.ro
Primarul Iașiului, Mihai Chirica a anunțat că fondurile europene obținute de municipalitate prin Pro...
16:00
Vlad Grigorescu, candidat la șefia DNA nășit de un afacerist anchetat de DNA. Apropiat de Rareș Bogdan # Newsweek.ro
Unul dintre candidații cu șanse la șefia DNA, procurorul Vlad Grigorescu, a fost nășit de un afaceri...
16:00
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis, marți, cererea de strămutare formulată de către Statul Român...
15:50
Un livrator din Bangladesh, rămas fără telefonul mobil într-o benzinărie. Îl ținea pe scuter # Newsweek.ro
Un livrator din Bangladesh a rămas fără telefonul mobil în timp ce se afla într-o benzinărie din Buc...
15:40
METEO "Prăbușirea arctică" da o vreme bizară - amestec de căldură și frig extrem. Ce se întâmplă în România? # Newsweek.ro
Pe măsură ce calendarul trece la februarie, ceva tulburător se întâmplă la 9.000 de metri deasupra P...
15:30
Un procuror a ținut la sertar 4 ani apoi a închis dosarul în care un liberal a ascuns 200.000 euro # Newsweek.ro
Situație revoltătoare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași: după ce a ținut ancheta la sertar p...
15:20
Măsurarea cantitativă a activității creatoare e umilitoare pentru creator. Artiștii, replică dură # Newsweek.ro
Artiștii angajați în instituțiile publice de spectacole și concerte vor fi obligați să lucreze 8 ore...
15:10
O pensionară avea 2.200 de lei într-o geacă în dulap. Doi bărbați au spus că vând parfumuri. I-au furat banii # Newsweek.ro
O pensionară în vârstă de 75 de ani a rămas fără pensie după ce i-a lăsat pe toi tineri să intre în ...
15:00
Polonia deschide un uriaș spital pentru bolnavii de cancer. Spitalele regionale, promise în România de 13 ani # Newsweek.ro
Lucrările la unul dintre cele mai mari spitale oncologice din Europa sunt înainte de termen și este ...
14:50
Potrivit datelor prezentate marți de Eurostat, în 2025, 63,8% dintre tinerii cu vârste cuprinse într...
14:40
China a cucerit Rusia, pe piața auto. Mașinile chinezești, cotă de 59%. „Dacia Logan MCV”, în Top 10 # Newsweek.ro
Până când Putin a atacat Ucraina în februarie 2022, producătorii auto occidentali au fost lideri pe ...
14:30
Bolojan susține ca absolvenții de Medicină să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan susține ca absolvenții facultăților de medicină de stat să rămână să lucreze ...
14:20
FT: Ofensiva lui Putin în Ucraina, un dezastru. Armata rusă pierde 150 de soldați pentru fiecare km² cucerit # Newsweek.ro
Pierderile masive suferite de armata rusă în Ucraina afectează grav capacitatea Moscovei de a-și înd...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.