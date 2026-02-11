Moldova plătește 100.000 € ca să iasă din CSI: „Organizația unde Putin spunea că nu conta”

Newsweek.ro, 11 februarie 2026 07:50

Republica Moldova are de gând să plătească 100.000 de euro, reprezentând cotizații restante, pentru ...

Acum 5 minute
08:30
Germania se înarmează accelerat: guvernul investește 536 de milioane de euro în drone de atac Newsweek.ro
Guvernul german intenţionează să achiziţioneze drone de atac în valoare de 536 milioane de euro de l...
08:30
Guvernul tranșează luna aceasta soarta a 22 de companii: „Statul nu este un bun manager” Newsweek.ro
Statul este un manager slab, spune vicepremierul Oana Gheorghiu, responsabilă cu reforma companiilor...
Acum 30 minute
08:10
Decizia care a șocat industria muzicală: Britney Spears își vinde drepturile pentru 200 de milioane $ Newsweek.ro
Superstarul pop Britney Spears a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical, transmite ...
08:10
Ministrul Sănătății refuză tăierile de salarii: „Demnitatea umană nu se calculează în procente” Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că este ”total împotriva” tăierii pauşale cu 10% a s...
08:00
Comoară ascunsă, veche de aproape 500 de ani, descoperită în timpul demolării unui supermarket. Ce este? Newsweek.ro
Unele descoperiri sunt întâmplătoare și schimbă complet modul în care vezi un loc. O comoară veche d...
Acum o oră
07:50
07:40
Judecătorul CCR Stan, în concediu ca să nu taie pensiile speciale. A terminat o Facultate de Drept necreditată Newsweek.ro
Judecătorul CCR, Gheorghe Stan ar fi intrat în concediu paternal, așa că tăierea pensiilor speciale ...
07:40
Președinții UE anunță o „Europă cu două viteze”. Doar zece state invitate să ia decizii-cheie pentru bloc Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene a îndemnat capitalele UE să ia în considerare „o cooperare consolidată”...
Acum 2 ore
07:30
Ce se testează în secret în Europa? Un start-up din München reușește un experiment care poate schimba apărarea Newsweek.ro
Un start-up germano-britanic testează pentru prima dată rachete hipersonice finanțate privat și își ...
07:20
Horoscop 12 februarie. Luna în Săgetător aduce o zi norocoasă Scorpionilor. Racii au conversații intense Newsweek.ro
Horoscop 12 februarie. Luna în Săgetător aduce o zi norocoasă Scorpionilor. Racii au conversații int...
07:20
Sute de milioane de Euro din fonduri europene, în pericol din cauza „țarului” IMM-urilor, Florin Jianu Newsweek.ro
Florin Jianu, un fost ministru, lider de patronat și interlocutor recurent al premierilor, este desc...
Acum 4 ore
06:20
Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit Newsweek.ro
O categorie de pensionari câștigă pensii mai mari în urma proceselor cu Casa de Pensii. Ei se bucură...
Acum 12 ore
23:30
Irlanda a lansat un sistem de protecţie pentru artişti, bazat pe venitul minim garantat Newsweek.ro
Irlanda a lansat un sistem inedit de protecţie pentru artişti, bazat pe venitul minim garantat pentr...
22:30
Oamenii de ştiinţă creează un hibrid din sticlă și plastic, rezistent, flexibil, autoreparabil şi sustenabil Newsweek.ro
Oamenii de ştiinţă din Wageningen, Ţările de Jos, creează un material hibrid din sticlă și plastic, ...
21:50
Trump ameninţă că urmează să trimită încă un portavion şi întăriri militare, în Orientul Mijlociu Newsweek.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, ameninţă că urmează să trimită încă un portavion şi întăr...
21:30
Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre soluții de finanțare la proiectele Capitalei Newsweek.ro
Primarul general Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre soluțiile posibil...
21:30
Mitropolia Clujului analizează posibilitatea canonizării părintelui Nicu Steinhardt Newsweek.ro
Mitropolia Clujului analizează posibilitatea de a-l canoniza pe părintele Nicu Steinhardt, martir al...
20:50
Înalta Curte cere CCR să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pe reforma pensiilor magistraţilor Newsweek.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cere CCR să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, priv...
20:40
Mercenari Wagner ai Rusiei într-un sat aproape de locul crimelor triple care au îngrozit Bulgaria Newsweek.ro
Asociația civilă anticorupție BOEC (Bulgaria United with One Goal)) a anunțat descoperirea unei loca...
20:20
Vacanță cu restricții: celebra insulă Capri impune interdicții fără precedent călătorilor. Ce nu mai au voie? Newsweek.ro
Insula de vacanță Capri din sudul Italiei continuă să lupte împotriva turismului de masă și va intro...
20:10
Donald Trump este omul demolării ordinii mondiale, avertizează experții europeni în securitate Newsweek.ro
Donald Trump, preşedintele SUA, este omul demolării ordinii mondiale, aşa cum este ea, în prezent, a...
19:50
Bulgaria trece treptat la arme NATO. România a luat-o pe acest drum. Ce sisteme moderne de armament avem Newsweek.ro
Bulgaria începe o revizuire majoră: trecerea armelor armatei la standardele NATO este în curs de des...
19:40
Pizzerie închisă dintr-un motiv bizar. Decizia proprietarei, legată de o pizza arsă: „Nu voi tolera asta” Newsweek.ro
În mijlocul sezonului de vârf, o dispută din cauza unei pizza arse escaladează într-un pub din Valai...
Acum 24 ore
19:20
De ce nu ar trebui să arunci niciodată cojile de portocală. Ai nevoie și de oțet Newsweek.ro
Probabil arunci cojile de portocală direct la gunoi chiar acum. Majoritatea oamenilor o fac. Dar iat...
19:10
Avioanele de spionaj ale NATO operează simultan pe Marea Neagră. Unul dintre ele „vede” 312.000 km pătrați Newsweek.ro
NATO E-3 AWACS și RAF Rivet Joint au operat simultan deasupra Mării Negre, semnalând o presiune ISR ...
19:10
Ciprian Ciucu a vorbit cu Banca Mondială despre soarta Bucureștiului. Când vor veni finanțările europene? Newsweek.ro
Am avut o foarte bună întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale pentru a găsi soluții de finanțare pen...
18:50
Ce să pui în detergentul de vase pentru a curăța bucătăria. Îl are oricine în casă Newsweek.ro
Chiuveta din bucătărie adăpostește o mie de mici frustrări. Grăsimea se lipește de tigăi mult timp d...
18:40
Horoscop februarie: Cele 3 zodii care își vor împlini visele în februarie. Astrele le vor ajuta Newsweek.ro
Februarie vine cu energie astrală puternică și surprize mari pentru trei zodii norocoase. Astrele le...
18:20
Vrei să îți deschizi dosar de pensie în 2026? Te poate costa 4.000 de lei. Vezi pe ce trebuie să dai bani Newsweek.ro
Deschiderea dosarului de pensie poate fi o piatră de încercare pentru mulți pensionari. Adeverințele...
18:10
Rusia amenință Europa. Un avion Su-30 înarmat cu rachete Kinzhal hărțuiește granițele NATO Newsweek.ro
Un avion de vânătoare rusesc Su-30SM2 a efectuat un zbor amenințătorfoarte aproape de spațiului aeri...
17:50
Autoritățile din Prahova pregătesc deschiderea spitalului modular de pneumologie neutilizat de ani de zile Newsweek.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă că fac demersuri pentru punerea în funcţiune a unui spital m...
17:40
Soția cancelarului Friedrich Merz, spitalizată temporar după o căzătură de bicicletă Newsweek.ro
Charlotte Merz, soția cancelarului german Friedrich Merz, a fost internată pentru scurt timp după ce...
17:20
Magistrații își apără pensiile speciale. ÎCCJ invocă legea UE pentru a bloca schimbările Newsweek.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie afirmă, marţi, că legea privind pensiile magistraţilor este susc...
17:00
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert live, chiar în fața fanilor. Cum au reacționat toți? Newsweek.ro
Shakira a suferit o căzătură pe scenă în timpul unui concert live susținut în acest weekend, inciden...
16:50
Cseke Attila: Bugetul pe 2026, marea provocare pentru programul Anghel Saligny Newsweek.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marţi, în întâlnirea cu primarii de comune, că în ce...
16:30
Șanse mari pentru tăierea pensiilor speciale. Încercarea AUR de a suspenda un judecător, respinsă Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale este mai aproape. O avocată AUR, apropiată de George Simion, a contestat ...
16:30
Johannes Hoesflot Klaebo câștigă a doua medalie de aur la Milano Cortina 2026. Al șaptelea său titlu olimpic Newsweek.ro
Johannes Hoesflot Klaebo continuă să scrie istorie la schi fond. La un an după ce a câștigat toate c...
16:20
Iași: Lucrările de reabilitare și modernizare a Filarmonicii Moldova, finanțate cu fonduri europene obținute Newsweek.ro
Primarul Iașiului, Mihai Chirica a anunțat că fondurile europene obținute de municipalitate prin Pro...
16:00
Vlad Grigorescu, candidat la șefia DNA nășit de un afacerist anchetat de DNA. Apropiat de Rareș Bogdan Newsweek.ro
Unul dintre candidații cu șanse la șefia DNA, procurorul Vlad Grigorescu, a fost nășit de un afaceri...
16:00
Alba: Dosarul &#34;ANAF-Iohannis&#34;, strămutat de la Sibiu la Tribunalul Hunedoara Newsweek.ro
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis, marți, cererea de strămutare formulată de către Statul Român...
15:50
Un livrator din Bangladesh, rămas fără telefonul mobil într-o benzinărie. Îl ținea pe scuter Newsweek.ro
Un livrator din Bangladesh a rămas fără telefonul mobil în timp ce se afla într-o benzinărie din Buc...
15:40
METEO &#34;Prăbușirea arctică&#34; da o vreme bizară - amestec de căldură și frig extrem. Ce se întâmplă în România? Newsweek.ro
Pe măsură ce calendarul trece la februarie, ceva tulburător se întâmplă la 9.000 de metri deasupra P...
15:30
Un procuror a ținut la sertar 4 ani apoi a închis dosarul în care un liberal a ascuns 200.000 euro Newsweek.ro
Situație revoltătoare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași: după ce a ținut ancheta la sertar p...
15:20
Măsurarea cantitativă a activității creatoare e umilitoare pentru creator. Artiștii, replică dură Newsweek.ro
Artiștii angajați în instituțiile publice de spectacole și concerte vor fi obligați să lucreze 8 ore...
15:10
O pensionară avea 2.200 de lei într-o geacă în dulap. Doi bărbați au spus că vând parfumuri. I-au furat banii Newsweek.ro
O pensionară în vârstă de 75 de ani a rămas fără pensie după ce i-a lăsat pe toi tineri să intre în ...
15:00
Polonia deschide un uriaș spital pentru bolnavii de cancer. Spitalele regionale, promise în România de 13 ani Newsweek.ro
Lucrările la unul dintre cele mai mari spitale oncologice din Europa sunt înainte de termen și este ...
14:50
Tinerii din România sunt pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale Newsweek.ro
Potrivit datelor prezentate marți de Eurostat, în 2025, 63,8% dintre tinerii cu vârste cuprinse într...
14:40
China a cucerit Rusia, pe piața auto. Mașinile chinezești, cotă de 59%. „Dacia Logan MCV”, în Top 10 Newsweek.ro
Până când Putin a atacat Ucraina în februarie 2022, producătorii auto occidentali au fost lideri pe ...
14:30
Bolojan susține ca absolvenții de Medicină să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan susține ca absolvenții facultăților de medicină de stat să rămână să lucreze ...
14:20
FT: Ofensiva lui Putin în Ucraina, un dezastru. Armata rusă pierde 150 de soldați pentru fiecare km² cucerit Newsweek.ro
Pierderile masive suferite de armata rusă în Ucraina afectează grav capacitatea Moscovei de a-și înd...
