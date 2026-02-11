Curtea Constituţională ar trebui să se pronunţe în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor

Curtea Constituţională ar trebui să se pronunţe astăzi în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor, în timp ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acţionat din nou pentru a apăra regulile de acum, care permit magistraţilor să se pensioneze mult mai devreme ca majoritatea angajaţilor şi să aibă o pensie chiar şi egală cu […]

