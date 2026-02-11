72% dintre companiile mici și mijlocii din industria auto intenționează să-și reducă investițiile în Germania – studiu VDA
Economica.net, 11 februarie 2026 09:20
Asociația Industriei Auto Germane (VDA) a comandat o cercetare de piață din care rezultă că statul cu cea mai puternică economie din Uniunea Europeană își pierde atractivitatea ca pol industrial. În acest context VDA acuză autoritățile de la Berlin și Bruxelles.
Acum 5 minute
10:00
Criză Ford – Pierderi semnificative, în urma efectelor taxelor vamale americane şi a restructurării diviziei de vehicule electrice # Economica.net
Gigantul auto Ford a înregistrat anul trecut pierderi nete de 8,2 miliarde de dolari, pe fondul restructurării diviziei de vehicule electrice (EV), a incendiului care a afectat unul din furnizorii săi de aluminiu şi a taxelor vamale americane, în timp ce veniturile s-au situat la 187,3 miliarde de dolari, transmit DPA şi Xinhua.
Acum 15 minute
09:50
AROBS devine prima companie din România certificată ISO pentru managementul inteligenței artificiale # Economica.net
ROBS Transilvania Software, cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță obținerea certificării ISO/IEC 42001 – AI Management System, primul standard internațional dedicat sistemelor de management al inteligenței artificiale (AI).
09:50
Pe măsură ce marile grupuri auto își prezintă rezultatele pentru 2025 devine limpede că mărcile din China sunt tot mai bine poziționate în clasamentul mondial al vânzărilor de vehicule. În 2025, BYD a depășit Ford, iar Geely mărci ca Honda și Nissan.
Acum 30 minute
09:40
Anunțul MAE despre criza din Cuba – Măsuri de urgenţă. Penuria de carburanţi cauzează perturbări grave ale transportului aerian şi turismului # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Cuba asupra faptului că autorităţile locale se confruntă cu o criză de amploare, cauzată de lipsa combustibilului, fapt ce afectează funcţionarea serviciilor publice şi a infrastructurii de transport la nivel naţional.
Acum o oră
09:30
Wizz Air schimbă aeroportul pentru o destinație preferată de români. Unde vor ateriza avioanele # Economica.net
Compania aeriană Wizz Air a anunțat lansarea unei noi rute de pe aeroportul din Băneasa din București.
09:20
72% dintre companiile mici și mijlocii din industria auto intenționează să-și reducă investițiile în Germania – studiu VDA # Economica.net
Asociația Industriei Auto Germane (VDA) a comandat o cercetare de piață din care rezultă că statul cu cea mai puternică economie din Uniunea Europeană își pierde atractivitatea ca pol industrial. În acest context VDA acuză autoritățile de la Berlin și Bruxelles.
09:20
Proiectele de apă în derulare sunt în sumă de 9,68 miliarde de euro, din care circa 4,65 miliarde de euro sunt pe fonduri naţionale, iar diferenţa pe fonduri europene, a declarat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, la Gala Excelenţei în Industria Apei organizată de Asociaţia Română a Apei (ARA).
09:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski intenţionează să anunţe la 24 februarie un plan pentru alegerile prezidenţiale şi pentru un referendum, a relatat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni şi europeni implicaţi în această planificare, informează Reuters.
Acum 2 ore
09:00
Europa vrea să se reinventeze. Summit UE la Anvers unde liderii europeni prezintă planurile pentru creşterea competitivităţii la un summit pentru industrie # Economica.net
Mai mulţi lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, se întâlnesc miercuri la Anvers, în Belgia, pentru a-şi prezenta ideile despre creşterea competitivităţii industriale în Uniunea Europeană, semnalează dpa.
08:50
Vlad Soare, ultimul preşedinte Bancorex, este cel mai nou consilier al guvernatorului BNR Mugur Isărescu # Economica.net
Vlad Soare, fost viceguvernator BNR și fost președinte Bancorex, este cel mai nou consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.
08:40
Nouă persoane au fost ucise marţi într-o regiune izolată din vestul Canadei, dintre care şapte împuşcate mortal într-un liceu şi alte două găsite moarte într-o reşedinţă din apropiere, a indicat poliţia, transmite AFP.
Acum 12 ore
22:40
Andrey Yekimov, Henkel România: Românii cumpără detergent la promoții, gramaje mari și fac stocuri. Au apărut multe branduri ieftine și piața a fost dificilă în 2025 # Economica.net
Piața locală a detergenților, estimată la aproximativ 350 de milioane de euro, a încheiat 2025 cu o scădere de circa 6% față de anul anterior, pe fondul presiunilor inflației care a dus la schimbarea comportamentului de consum. Românii au devenit mai prudenți, cumpără preponderent la promoții, fac stocuri și se orientează către ambalaje mari, în timp ce brandurile ieftine, fără notorietate, au câștigat rapid teren, potrivit reprezentanților Henkel România.
22:30
Magazinul care se extinde serios fără să mai angajeze. Penny, plus 40 de magazine și de cinci ori mai puține angajări # Economica.net
Discounterul german Penny, pate a grupului Rewe, și-a extins doi ani la rând rețeaua cu câte 40 de magazine. În 2024 însă a angajat de cinci ori mai puțini oameni în magazine.
22:30
FOTO Surpriză la Dedeman: Farmacia Tei și Bebe Tei deschid în magazinele fraților Pavăl # Economica.net
Farmacia Tei și Bebe Tei vor deschide anul acesta primele magazine în parteneriat cu Dedeman, lanțul de bricolaj deținut de frații Adrian și Dragoș Pavăl.
22:20
Drumul Expres Satu Mare – Oar, altă victimă a limitărilor bugetare? Începerea lucrărilor, programată în mai 2027 # Economica.net
Ordinul de începere a lucrărilor la Drumul Expres Satu Mare - Oar prevede ca startul execuției să aibă loc abia din mai 2027. Contractul pentru realizarea celor aproape 11 kilometri de la granița cu Ungaria a fost semnat încă din octombrie anul trecut cu antreprenorul român Construcții Erbașu.
22:20
Serghei Bulgac, CEO Digi Communications: Nu avem în plan să majorăm prețurile la nivel de grup # Economica.net
Digi Communications va menține tarifele sale actuale pentru serviciile pe care le oferă, respectiv telefonie mobilă, internet fix și cablu TV, potrivit lui Serghei Bulgac, CEO-ul companiei, la solicitarea Economica.net
22:10
Ministerul Mediului: Extinderea drumului forestier din Pădurea Băneasa a fost realizată fără documentația legală și fără aprobări # Economica.net
Lungimea drumului forestier FE002 situat în Pădurea Băneasa a fost modificată prin includerea unui tronson suplimentar de aproximativ 0,72 km iar prelungirea a fost operată fără existenţa documentaţiei legale privind schimbarea categoriei de folosinţă, fără proiect tehnic şi fără aprobările prevăzute de legislaţia în vigoare, arată raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului, relatează Agerpres.
22:00
Rusia a șantajat rudele mai multor prizonieri ucraineni pentru a se înregistra pe numele lor la terminalele Starlink # Economica.net
Rusia a şantajat rude ale unor prizonieri de război ucraineni pentru a înregistra pe numele lor terminale Starlink pe care armata rusă să le poată utiliza pentru a îmbunătăţi comunicaţiile între unităţile sale şi a putea să-şi dirijeze dronele, au denunţat marţi autorităţile de la Kiev, citate de EFE, transmite Agerpres.
21:30
Rusia a șantajat rudele mai multor prizonieri ucraineni pentru a se înregistra pe numele lor la terminalele Starliink # Economica.net
Rusia a şantajat rude ale unor prizonieri de război ucraineni pentru a înregistra pe numele lor terminale Starlink pe care armata rusă să le poată utiliza pentru a îmbunătăţi comunicaţiile între unităţile sale şi a putea să-şi dirijeze dronele, au denunţat marţi autorităţile de la Kiev, citate de EFE, transmite Agerpres.
Acum 24 ore
21:00
Irlanda a lansat marţi un sistem permanent de venit minim garantat pentru artişti, angajându-se să plătească 2.000 de lucrători din sectorul creativ cu 325 de euro pe săptămână, în urma unui studiu despre care participanţii au spus că a redus presiunea financiară şi le-a permis să petreacă mai mult timp lucrând la proiectele lor, informează Reuters, transmite Agerpres.
20:50
Administrația Trump se pregătește să dea o lovitură decisivă eforturilor climatice și să schimbe legislația privind efectul gazelor de seră, adoptată în timpul lui Obama. # Economica.net
Administraţia preşedintelui american Donald Trump se pregăteşte să abroge săptămâna aceasta o lege care datează din timpul preşedintelui democrat Barack Obama şi care serveşte drept fundament pentru lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite, informează AFP, transmite Agerpres.
19:50
Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre finanțarea mai multor proiecte din București # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat cu reprezentanţii Băncii Mondiale despre soluţii de finanţare pentru o serie de proiecte privind administraţia locală, transmite Agerpres.
19:50
Direcția Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova prezintă marți o animație grafică a viitorului Tunel Poiana (1,78 km), cel mai lung din Autostrada A1 Sibiu - Piteşti.
19:20
Asociația IMM România și ANAF vor colabora pentru stabilirea unei noi metodologii de control pe domenii de activitate # Economica.net
Reprezentanţii IMM-urilor şi cei ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) vor colabora pentru elaborarea unor metodologii de control pe domenii de activitate, pentru o aplicare unitară şi predictibilă a legislaţiei fiscale, a anunţat marţi IMM România, după o întâlnire de lucru cu preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica.
18:40
Guvernul italian a cumpărat o versiune a tabloului „Ecce Homo” de Antonello da Messina, pentru aproape 15 milioane de dolari # Economica.net
Italia a cumpărat o versiune a tabloului "Ecce Homo", de Antonello da Messina, cu 14,9 milioane de dolari, asigurându-şi astfel o lucrare rară a acestui maestru renascentist din secolul al XV-lea chiar în momentul în care opera de artă urma să fie scoasă la licitaţie la New York, a anunţat marţi Ministerul italian al Culturii, citat de Reuters.
18:30
Proiectul Research Hub al Bursei de Valori Bucureşti va continua într-o formă revizuită, scorurile privind criteriile de sustenabilitate urmând să fie publicate doar cu consimţământul companiilor, a afirmat marţi directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Remus Vulpescu, la un eveniment se specialitate.
18:10
ICCJ cere Curții Constituționale să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la proiectul de lege privind pensiile magistraților # Economica.net
Instanţa supremă, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a solicitat marţi Curţii Constituţionale să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraţilor, transmite Agerpres.
17:50
Banca Vaticanului şi-a unit forţele cu firma americană de servicii financiare Morningstar pentru a lansa doi noi indici bursieri care aleg acţiuni în conformitate cu principiile catolice, au declarat marţi cele două entităţi, o colaborare neobişnuită între Vatican şi sectorul financiar, transmite Reutersm relatează Agerpres.
17:40
Datoriile firmelor la stat au urcat la 77,8 miliarde de lei în ultimul trimestru din 2025. Peste 45.000 de companii figurează cu restanțe – analiză Risco.ro # Economica.net
Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025. La finalul anului, valoarea totală a restanțelor a ajuns la 77,8 miliarde de lei, de la 76,7 miliarde de lei în trimestrul III din 2025, potrivit datelor platformei de analiză financiară RisCo.ro.
17:30
Reculul Dacia a dus la o scădere a producției de mașini din România cu 6,6% în ianuarie 2026 # Economica.net
În prima lună a anului 2026 producția de mașini din România a scăzut cu 6,6%, arată datele ACAROM. Reculul este generat de uzina Automobile Dacia, care a asamblat mai puține mașini decât în aceeași lună din 2025.
17:20
Ministerul Finanțelor a împrumutat 288,2 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitația organizată luni # Economica.net
Ministerul Finanţelor a atras, marţi, 288,2 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de luni, când a împrumutat peste 1,92 de miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, cu dobânzi de 6,11% pe an şi, respectiv, 6,4% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
17:10
Ministrul Culturii retrage proiectul care norma munca artiștilor, în urma protestelor acestora. „Împreună cu ei şi cu alţii vom căuta alte soluții. Problema rămâne” # Economica.net
Ministrul Culturii, Demeter Andras, a anunţat, marţi, că a retras propunerea de program-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidenţa timpului de muncă în instituţiile publice de spectacol sau concert, precizând că vor fi căutate alte soluţii, deoarece problema rămâne.
17:00
Cafenea-bistro City Grill în Cazinoul din Constanța. Compania a câștigat licitația pentru operarea unei unități în interiorul clădirii simbol a orașului # Economica.net
Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. anunță că s-a încheiat cu succes cea de-a doua sesiune de licitație desfășurată de societate pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro în incinta Cazinoului din Constanța s-a încheiat.
16:50
Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, a propus distribuirea de acțiuni gratuite (dividend în acțiuni) către acționarii săi, subiect ce va fi supus votului în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor programate pentru data de 20 martie 2026, arată un comunicat de presă.
16:40
Parlamentarii europeni au adoptat definitiv obiectivul climatic al UE pentru 2040. Ținta este reducerea cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de 1990 # Economica.net
Eurodeputaţii au adoptat definitiv marţi obiectivul climatic al Uniunii Europene pentru 2040: o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile din 1990, cu o oarecare flexibilitate, relatează AFP, transmite Agerpres.
16:30
Viitorul diplomației începe la București: Elevii preiau controlul la LTSM MUN 2026 în Senatul României # Economica.net
Între 13 și 15 februarie 2026, Liceul Teoretic Școala Mea organizează LTSM Model United Nations (LTSM MUN 2026), un eveniment de prestigiu găzduit în sălile emblematice ale Senatului României.
16:30
Investițiile record în AI din ultimii ani par să dea roade, având în vedere că giganții din sectorul tehnologiei au înregistrat profituri solide în ultimul trimestru. Însă investitorii pun din ce în ce mai mult la îndoială planurile acestora de a cheltui sute de miliarde de dolari înainte de a exista dovezi clare că AI poate genera randamentele promise, temându-se că am putea asista la o „bulă AI” similară cu cea „Dot.com” care a explodat în anul 2000. Piața încearcă astăzi să înțeleagă modul în care inteligența artificială schimbă companiile și societatea, precum și modul în care aceste investiții uriașe vor ajuta giganții din tehnologie să avanseze.
16:20
UE, al patrulea generator de gaze cu efect de seră din lume după China, SUA şi India, a adoptat definitiv obiectivul său climatic pentru 2040 # Economica.net
Eurodeputaţii au adoptat definitiv marţi obiectivul climatic al Uniunii Europene pentru 2040: o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile din 1990, cu o oarecare flexibilitate.
16:10
Rusia a anunţat aplicarea de „restricţii progresive” asupra aplicaţiei de mesagerie Telegram pe motiv de „încălcare” a legislaţiei ruse, autorităţile de la Moscova acuzând această aplicaţie că nu face suficient pentru a împiedica utilizarea sa în „scopuri teroriste”, relatează AFP.
16:00
Județul Ilfov încearcă din nou colectarea selectivă a gunoiului. Un singur operator va deservi 37 de localități # Economica.net
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov îşi propune creşterea gradului de valorificare a deşeurilor de până la 80%, prin majorarea tarifelor, campanii de educaţie în şcoli, online şi la nivelul asociaţiilor de proprietari, în parteneriat cu viitorul operator desemnat, a declarat directorul executiv al ADI Deşeuri Ilfov, Vincenţiu Voicu. Declarația acestuia vine după ce în mai multe localități din Ilfov taxele pentru colectarea gunoiului au crescut deja.
15:50
Șapte din zece seniori europeni (69%) consideră că impozitele şi taxele pe succesiune sunt prea mari în ţara lor. În studiu a fost inclusă șui România.
15:50
Autostrada Unirii A8: CNIR a primit nouă oferte pentru supervizarea lucrărilor la lotul Tg Frumos – Lețcani # Economica.net
Nouă oferte au fost depuse, astăzi, la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul 2 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca) - Iași - Ungheni, informează marți Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
15:50
Retailerul online de fashion Fashion Days, parte a grupului eMag controlat de sud-africanii de la Naspers, prin investitorul olandez Prosus, a introdus recent un nou comision pentru cumpărătorii din România. Sunt vizați inclusiv cei ce s-au înscris în programul Genius prin care grupul, din care mai face parte și supermarketul online Freshful, oferă o serie de facilități printre care și transport gratuit pentru produsele.
15:50
Datoriile firmelor către stat au urcat la 77,8 miliarde lei în trimestrul IV din 2025 # Economica.net
Datoriile firmelor către bugetul de stat şi bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025, potrivit RisCo.ro.
15:40
Apartamentele noi scoase la vânzare în marile oraşe pot atrage până la şase potenţiali cumpărători – studiu # Economica.net
Apartamentele şi casele noi scoase la vânzare în marile oraşe din ţară pot atrage până la şase potenţiali cumpărători. Apartamentele se tranzacţionează cel mai rapid în Bucureşti şi în Timişoara, situaţia fiind complet diferită în Braşov şi în Cluj-Napoca.
15:30
Cum pot bucureştenii să plătească mai puţin la căldură şi apă caldă – Anunţ de la Termoenergetica despre calculul la facturile de întreţinere # Economica.net
Termoenergetica Bucureşti a adus, marţi, clarificări privind calculul facturii de energie termică pentru apă caldă şi căldură.
15:20
Germania nu mai crede în America. Tot mai mulţi germani consideră SUA drept o ameninţare pentru pacea mondială (sondaj) # Economica.net
Două treimi dintre germani consideră că SUA vor fi o ameninţare majoră pentru pacea mondială în următorii ani, indică un sondaj de opinie realizat de Institutul Allensbach, relatează marţi DPA.
15:10
Polonia vrea să devină o super-putere tehnologică. Tusk înfiinţează Consiliul Viitorului # Economica.net
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunţat marţi crearea "Consiliului Viitorului", un nou organism consultativ de stat menit să accelereze dezvoltarea economică şi să transforme naţiunea central-europeană într-o putere tehnologică prin intermediul inovaţiei în sectoare precum inteligenţa artificială, biotehnologia şi tehnologia aerospaţială, informează EFE.
14:50
Licenţe taxi – Primăria Capitalei anunţă că începe prima procedură pentru atribuirea a 1.000 de autorizaţii de taxi # Economica.net
Primăria Capitalei a anunţat marţi că declanşează prima procedură de atribuire a 1.000 de autorizaţii taxi.
14:40
Porcul e de vină pentru cele mai mari pierderi în balanţa comercială a României. Deficit anual de peste 1,2 miliarde de euro, anunţă MADR # Economica.net
Sectorul creşterii porcilor produce cele mai mari pierderi în balanţa comercială a României, cu un deficit anual de peste 1,2 miliarde de euro, a declarat marţi Mihai Neagu, director în cadrul Direcţiei pentru Zootehnie din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).
