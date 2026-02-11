Trump, despre Iran: Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui să facem ceva foarte dur, cum am făcut ultima dată. Președintele SUA e pregătit să mai trimită o „armadă” în Orientul Mijlociu

16:30

Investițiile record în AI din ultimii ani par să dea roade, având în vedere că giganții din sectorul tehnologiei au înregistrat profituri solide în ultimul trimestru. Însă investitorii pun din ce în ce mai mult la îndoială planurile acestora de a cheltui sute de miliarde de dolari înainte de a exista dovezi clare că AI poate genera randamentele promise, temându-se că am putea asista la o „bulă AI” similară cu cea „Dot.com” care a explodat în anul 2000. Piața încearcă astăzi să înțeleagă modul în care inteligența artificială schimbă companiile și societatea, precum și modul în care aceste investiții uriașe vor ajuta giganții din tehnologie să avanseze.