Chivu, vizită-surpriză FOTO. Motivul pentru care selecționerul Turciei a mers la baza lui Inter, înainte de meciul crucial cu România
Golazo.ro, 11 februarie 2026 10:10
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul formației Inter Milano, a fost vizitat de Vincenzo Montella (51 de ani), actualul selecționer al Turciei și fostul său coleg.
• • •
10:00
„Nu se compară!” Gigi Becali îl critică pe Iuliu Mureșan: „O să se uite pe imagini” » Ce l-a deranjat pe patronul FCSB # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a venit cu un răspuns la adresa lui Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului, după ultimele declarații ale acestuia.
Acum 2 ore
09:10
500.000 de € pentru barajele de Mondial FRF a stabilit bugetul pentru meciurile decisive din martie » „Tricolorii” sunt mulțumiți de primele de calificare # Golazo.ro
Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF) a aprobat luni, 9 februarie, costuri totale de 500.000 de euro pentru disputarea celor două meciuri de baraj ale naționalei României în drumul spre Cupa Mondială 2026, competiție care va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic.
Acum 12 ore
23:20
„Trebuia să-și vadă de treaba lui” Oficialul lui Dinamo nu l-a iertat pe Baiaram, după ce fotbalistul Craiovei s-a scuipat cu un suporter. Reacție bizară a lui Cârțu # Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Florentin Petre (50 de ani) l-a pus la zid pe Ștefan Baiaram (23 de ani) după conflictul cu suporterul dinamovist, în momentul în care se îndrept spre
23:10
Pancu n-a depășit episodul Bergodi Nu l-a iertat pe omologul de la U Cluj: „Nu pot să-i mai spun străin” + Despre Cordea: „L-aș chema la națională” # Golazo.ro
CFR Cluj - Rapid 1-1. Daniel Pancu (48 de ani) a oferit o primă reacție după calificarea din Cupa României. Și a vorbit din nou despre Cristiano Bergodi.
23:00
„Rapid nu are ceva special” Giuleștenii nu l-au impresionat pe Iuliu Mureșan » Surprins de Bergodi: „Eu n-aș ieși două săptămâni din casă” # Golazo.ro
CFR CLUJ - RAPID 1-1. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele grupării din Gruia, nu a fost impresionat de adversara din Cupa României. Și a vorbit din nou despre ieșirea nervoasă a lui Cristiano Bergodi.
22:40
Fanii Rapid, furioși în Gruia VIDEO: Jucătorii lui Costel Gâlcă, puși la zid după eliminarea din Cupa României: „Rușine să vă fie!” # Golazo.ro
Rapid a obținut doar un punct în deplasarea de la CFR Cluj și a fost eliminată din Cupa României, jucătorii lui Costel Gâlcă fiind taxați dur la final de suporterii care au făcut deplasarea.
22:40
Dau vina pe gazon Eliminați din Cupă, rapidiștii se plâng: „Mi-a zis un prieten că unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine!” # Golazo.ro
CFR Cluj - Rapid 1-1. Giuleștenii au ratat primul obiectiv al sezonului, după ce au fost eliminați din Cupa României
22:00
Grevă la televiziunea de sport Jurnaliștii protestează după gafele în serie ale directorului! Ce a putut să spună acesta în direct: „Suntem rușinați” # Golazo.ro
Jurnaliștii italieni de la televiziunea publică RaiSport protestează împotriva directorului Paolo Petrecca
22:00
„Nu mi-e frică să joc 5 seturi!” Swiatek, Gauff și Anisimova se opun schimbării, însă o jucătoare e nerăbdătoare: „Aș avea de câștigat” # Golazo.ro
Iga Swiatek, Coco Gauff și Amanda Anisimova s-au pronunțat împotriva introducerii formatului „cel mai bun din 5 seturi”, însă există și o jucătoare care îmbrățișează ideea directorului de la Australian Open.
21:30
Surpriză la CS Rapid Giuleștenii au bătut palma pentru modernizarea bazei pe care ANAF a avut sechestru. La ce sumă se ridică investiția # Golazo.ro
CS Rapid a ajuns la un acord cu Primăria Sectorului 1, pentru modernizarea și extinderea bazei sportive Pro Rapid, construită în 1997 de George Copos.
Acum 24 ore
21:20
„Cea mai mare realizare ca primar” Lia Olguța Vasilescu despre rolul său decisiv la U Craiova: „Dacă nu era nebunia mea...” # Golazo.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a postat o serie de imagini din 2017, din timpul construcției stadionului „Ion Oblemenco”
20:50
„Un loc e deja ocupat” Mihai Stoica e sigur că o rivală nu mai poate rata calificarea în play-off: „Nu înțeleg cum suntem atât de favoriți” # Golazo.ro
Mihai Stoica nu înțelege de ce FCSB și CFR Cluj sunt considerate favorite la calificarea în play-off. Oficialul FCSB susține că o altă echipă pornește cu prima șansă. Și spune că aceasta nu poate rata top 6 la finalul sezonului regulat.
20:40
Revenire șocantă la HC Zalău S-a întors la antrenamente, după ce tatăl ei l-a acuzat pe Gheorghe Taidici de abuz și jigniri: „I-am acordat a doua șansă” # Golazo.ro
Francesca Bălan (20 de ani), jucătoarea aflată în imensul scandal cu antrenorul Gheoghe Tadici, a revenit la antrenamentele echipei.
20:40
De ce a oprit Kovacs meciul Dinamo e chemată la Comisie după incidentele cu U Craiova: „A trecut în raport” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat situația creată la meciul cu U Craiova, 1-1, atunci când arbitrul a întrerupt partida pentru câteva secunde
19:40
„El e cel mai important «transfer»” Nicolescu a numit jucătorul care face diferența la Dinamo + care e situația lui Boateng # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre contractul lui Kennedy Boateng, care nu va fi prelungit
19:30
„Nu vei scăpa cu viață” Amenințări fără precedent primite de un tenismen, chiar înainte de meci: „Dacă nu pierzi, îți răpim familia” # Golazo.ro
Nikolas Sanchez Izquierdo a dezvăluit că a primit amenințări cu moartea înainte de ultimul său meci, la turneul Challenger de la Rosario (Argentina).
19:30
Unde se va juca Rapid - Dinamo Schimbări majore în etapa #28: și FCSB - Metalogobus e afectat # Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că s-a ajuns la un acord în privința disputării derby-ului cu Rapid
19:20
„Au fost doar niște împingeri” Cristiano Bergodi, lămuriri după conflictul de la derby-ul cu CFR Cluj: „Pancu a făcut un lucru incorect” # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani) a venit cu o serie de explicații după scandalul imens de la finalul derby-ului CFR Cluj - U Cluj 3-2.
18:30
Cîrjan, absență importantă Alți doi jucători vitali sunt în pericol: dacă iau galben cu Slobozia, nu vor evolua cu Rapid # Golazo.ro
Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), nu-și va putea ajuta echipa la meciul următor din Liga 1
18:30
Drăguș, agresat de un adversar FOTO: Atacantul român, la un pas să fie bătut: „Cine nu-l poate opri pe teren, se enervează în afara lui” # Golazo.ro
Gaziantep - Kasimpasa 2-1. Denis Drăguș (26 de ani) a fost hărțuit de un adversar la ieșirea de pe teren, care l-a așteptat ulterior la vestiare pentru a-l ataca.
18:10
„Au fost mutate cu mare atenție” VIDEO+FOTO Imagini de ultimă oră de pe șantierul din Ștefan cel Mare: ce s-a întâmplat azi pe „Dinamo” # Golazo.ro
Lucrările de demolare la arena din Ștefan cel Mare continuă, iar extinderea acestora înseamnă relocarea statuilor din complex
17:40
Ce riscă Dinamo Cristi Balaj a analizat situația, după ce Istvan Kovacs a fost lovit cu un obiect din tribună: „Sunt convins că se vor lua măsuri” # Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Cristi Balaj (54 de ani) a comentat incidentele de la finalul derby-ului de luni seara.
17:30
Junior U19 cercetat pentru pariuri Fost portar la Academia FCSB, chemat de FRF la audieri în dosarul „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri” # Golazo.ro
Fost junior la FCSB, citat de FRF la audieri pentru 16 februarie 2026, în calitate de pârât, într-unul dintre cele mai fierbinți dosare de trucare de meciuri pentru pariuri ,anchetat de câteva luni de Federație.
17:00
„Bergodi va primi o amendă” Decizia conducerii clubului U Cluj în privința antrenorului + Replică pentru Iuliu Mureșan # Golazo.ro
Radu Constantea, președintele clubului U Cluj, a comentat situația lui Cristiano Bergodi (61 de ani), după ieșirea nervoasă pe care a avut-o în finalul meciului cu CFR, scor 2-3.
16:50
New entry la Rapid Costel Gâlcă are o noutate în lotul pentru meciul cu CFR Cluj, din Cupa României # Golazo.ro
Rapid poate conta, la meciul din Cupa României, cu CFR Cluj, pe atacantul brazilian Talisson de Almeida (23 de ani).
16:20
„Va pleca la Barcelona” Preparatorul de la națională e convins că atacantul lui Juventus poate ajunge pe Camp Nou # Golazo.ro
Unul dintre potențialii înlocuitori pentru Lewandowski la Barcelona ar putea fi Dusan Vlahovic (26 de ani), atacantul celor de la Juventus.
15:50
Plăcerea vinovată a lui Lamine Yamal Starul de la Barcelona dezvăluie ce pasiune are în afara terenului # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei, a vorbit despre viața pe care o are în afara terenului.
15:40
Baiaram, pedepsit? Conducerea Craiovei a reacționat după incidentele din meciul cu Dinamo: „Trebuie să vorbim cu el” # Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Mario Felgueiras, directorul sportiv al oltenilor, a oferit o primă reacție cu privire la incidentele din finalul meciului în care a fost implicat și Ștefan Baiaram.
15:30
O campioană legendară, un mesaj căutat profetic și incapacitatea de a-ți accepta limitele. Dar mai ales puterea de a nu uzurpa un loc care cândva era al tău.
15:00
Kimi Antonelli, accident rutier Bolidul pe care îl luase de doar 3 zile s-a izbit de o barieră de protecție de pe autostrada din San Marino # Golazo.ro
Kimi Antonelli (19 ani) a fost implicat într-un accident în San Marino în noaptea de sâmbătă spre duminică. Se afla în mașină alături de alți pasageri. Din fericire, toți au scăpat nevătămați.
14:30
Măsuri luate de FCSB Cum va aborda campioana meciul decisiv cu Universitatea Craiova din Cupa României # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat strategia pe care se baza echipa în meciul cu U Craiova din Cupa României.
14:30
Cine îl consultă pe Lucescu Un medic oncolog român va da verdictul pentru Il Luce în Belgia. „La București, părerile sunt împărțite” # Golazo.ro
Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor și prieten de decenii cu selecționerul Mircea Lucescu, a confirmat informațiile GOLAZO.ro și a dezvăluit și cu ce fel de probleme se confruntă, mai exact, Il Luce.
14:20
Fotbalist ucis după o luptă în stradă Principalul suspect e fratele victimei. Crima, surprinsă de camerele de supraveghere din apropiere # Golazo.ro
Lucas Ignacio Pires (29 de ani) a fost ucis, după o luptă violentă de stradă într-o suburbie din Buenos Aires, Argentina.
14:20
FCSB îi prelungește contractul Mihai Stoica, vești bune despre un jucător de bază al campioanei: „Am vorbit cu Gigi” # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că unui jucător al echipei i se va propune prelungirea contractului. Despre cine e vorba, mai jos.
14:20
CFR Cluj - Rapid LIVE de la 20:00, în ultima etapă din grupele Cupei României » Meci decisiv pentru calificarea în sferturi # Golazo.ro
CFR Cluj și Rapid se întâlnesc astăzi, de la ora 20:00, în ultima etapă din grupele Cupei României.
13:30
Agresat în propria curte! Arbitrul care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost bătut! Sunase la Poliție să anunțe că e urmărit și amenințat, dar a fost igno # Golazo.ro
În urmă cu aproximativ o săptămână, arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut partenerul în căsătorie pe stadion, înainte de meciul Koln - Wolfsburg. În weekend, acesta a fost agresat de trei bărbați, chiar în propria curte.
13:20
Dispare un club cu 153 de ani de existență! Ce datorii avea + reacția oficialilor: „În ciuda eforturilor de a găsi o soluție, nu am reușit” # Golazo.ro
Halifax Panthers, echipa de rugby din liga secundă din Anglia, dispare!
13:00
„Suntem un club profesionist, nu cioflingari” Becali dezvăluie de ce a picat transferul atacantului dorit de FCSB: „Cum să dăm banii?” # Golazo.ro
Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a explicat, marți, de ce nu s-au mai finalizat cele două transferuri anunțate chiar de el duminică seară, după victoria cu Oțelul, scor 4-1.
12:20
Surpriză la Rapid, în ultima zi de mercato! Echipa lui Gâlcă a cedat un jucător! Echipa la care va evolua + detaliile înțelegerii # Golazo.ro
Rapid a mutat pe piața transferurilor în ultima zi a ferestrei din această iarnă.
12:00
Caz de dopaj în România Clubul a luat măsuri după ce jucătorul a fost depistat pozitiv: „Din acea zi nu a mai fost la echipă” # Golazo.ro
Milos Zukanovic, atacantul celor de la ASA Târgu Mureș, este în centrul atenției după ce s-a descoperit că a folosit substanțe interzise, în urma unui control efectuat de ANAD (Agenția Națională Anti-Doping).
12:00
Arenă gigantică în Asia FOTO. Au început lucrările la cel mai mare stadion din lume. Va avea o capacitate de aproape trei ori cât a Arenei Naționale din România! # Golazo.ro
Construcția celui mai mare stadion de fotbal din lume a început în Vietnam. Autoritățile locale au publicat imagini cu viitoarea arenă, care ar urma să aibă o capacitate de 135.000 de locuri.
11:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre mesajul lui Lucescu pentru Hagi, de pe pattul de spital.
11:40
Cupa României LIVE de la 14:00, Sănătatea Cluj - Petrolul, din ultima etapă a grupelor » Alte două partide se joacă azi # Golazo.ro
Ultima etapă din grupele Cupei României debutează astăzi, cu duelul dintre Sănătatea Cluj și Petrolul, de la ora 14:00.
11:30
„Te expui la un risc enorm!” Angelescu s-a plâns de „programul infernal” al Rapidului din ultimele 11 zile: „Cum să joci cu Moruțan în toate meciurile?!” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat Rapid în ultimele 11 zile, când a avut un program încărcat.
10:50
„De neacceptat” Fostul arbitru din Liga 1 crede că Bergodi nu va scăpa fără o suspendare drastică: „Grav e puțin spus” # Golazo.ro
Constantin Zotta, fost arbitru în Liga 1, este de părere că antrenorul celor de la U Cluj, Cristiano Bergodi, va primi o suspendare drastică după incidentele din meciul cu CFR Cluj, scor 3-2.
Ieri
10:00
„Îl vom transfera în vară” Mihai Stoica dă detalii despre fotbalistul pe care FCSB a pus ochii: „Nu avem așa ceva” # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că echipa campioană va transfera un nou jucător în vară.
10:00
„Dinamo nu are nimic” Panduru, despre plusul pe care l-a avut Craiova: „Au venit jucători care oricând pot fi titulari” # Golazo.ro
Dinamo - U Craiova 1-1. Fostul internațional Basarab Panduru a comentat rezultatul derby-ului de luni, de pe Arena Națională.
09:40
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre pericolul zăpezii artificiale pentru schiori, pornind de la accidentarea lui Lindsey Vonn.
