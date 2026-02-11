O româncă din Italia și-a drogat iubitul și l-a jefuit de bijuterii de peste 30.000 de euro
Adevarul.ro, 11 februarie 2026 10:15
O româncă în vârstă de 32 de ani a fost condamnată în primă instanță la cinci ani de închisoare în Italia, fiind acuzată că și-a adormit cu somnifere iubitul.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
10:15
De Valentine’s Day, gesturile mici ajung cel mai repede. Cu reduceri de până la 20%, pe Wolt # Adevarul.ro
Valentine’s Day nu mai înseamnă doar planuri făcute din timp sau rezervări complicate. Tot mai des, dragostea se traduce prin gesturi simple, livrate exact atunci când contează.
10:15
O româncă din Italia și-a drogat iubitul și l-a jefuit de bijuterii de peste 30.000 de euro # Adevarul.ro
O româncă în vârstă de 32 de ani a fost condamnată în primă instanță la cinci ani de închisoare în Italia, fiind acuzată că și-a adormit cu somnifere iubitul.
10:15
Cancelaria Prim-Ministrului a redus cheltuielile cu aproape 10 milioane de lei în 2025 față de anul precedent. Economii majore la transport și personal # Adevarul.ro
Cancelaria Prim-Ministrului anunță o reducere semnificativă a cheltuielilor operaționale în anul 2025. Economia totală se ridică la 9.968.676 de lei, ceea ce reprezintă o scădere de 23,7% comparativ cu 2024.
Acum 30 minute
10:00
O țară europeană testează iluminatul stradal roșu. Ce avantaje are proiectul-pilot finanțat de UE # Adevarul.ro
Danemarca testează o soluție inovatoare pentru reducerea impactului iluminatului artificial asupra mediului, fără a compromite siguranța cetățenilor. Autoritățile au instalat lămpi stradale cu LED roșu pe artere importante.
10:00
Gică Hagi îi cedează unui bulgar acțiunile de la Farul Constanța. „Regele” visează să devină selecționer # Adevarul.ro
Gică Hagi este indicat drept viitorul selecționer al României după mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani).
Acum o oră
09:45
Leguma care concurează cu carnea, în Rusia: prețurile au explodat, transformând un aliment obișnuit într-un produs aproape inaccesibil # Adevarul.ro
Un produs alimentar obișnuit a devenit în ultimele luni aproape un lux în Rusia, prețul unui kilogram apropiindu-se de cel al proteinelor esențiale.
09:45
Roberto De Zerbi s-a despărțit de Olympique Marseille. Contractul i-a fost întrerupt prematur # Adevarul.ro
Roberto De Zerbi, 46 de ani, a jucat în perioada 2010-2012 pentru CFR Cluj.
09:45
Zelenski intenționează să anunțe planul electoral pe 24 februarie. Washingtonul ar exercita presiuni pentru ca scrutinul să aibă loc până la 15 mai # Adevarul.ro
Un anunț care poate redesena scena politică a Ucrainei ar urma să fie făcut pe 24 februarie, chiar în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei.
09:30
Turist italian, ținta escrocheriilor la București: șoferii de ride-sharing cer cash sume mai mari pentru aeroport. „Am coborât și am luat autobuzul” # Adevarul.ro
Șoferii de ride-sharing din București profită de turiști străini pentru a obține sume suplimentare cash, inventând taxe inexistente pentru cursele spre aeroport.
09:30
O scriitoare susține că poate genera un roman în 45 de minute cu AI: „Nu trebuie să existe rușine”. Peste 200 de cărți, publicate într-un an # Adevarul.ro
Coral Hart, autoare de romane romantice și erotice, folosește inteligența artificială pentru a genera rapid cărți, lansând peste 200 de titluri într-un singur an.
Acum 2 ore
09:15
Ucraina folosește deja lasere pentru a doborî drone. Sistemul poate fi transportat într-un vehicul și nu produce nici zgomot, nici fascicule vizibile # Adevarul.ro
Ucraina a început să utilizeze un prototip de armă laser pentru a intercepta drone rusești, într-un efort de a răspunde atacurilor aeriene tot mai frecvente. Informația a fost relatată de jurnalistul american Simon Shuster în revista The Atlantic, după o demonstrație la care a asistat.
09:15
Decizie așteptată astăzi la Curtea de Apel București în dosarul numirilor lui Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR # Adevarul.ro
Judecătorii Curții de Apel București urmează să pronunțe miercuri, 11 februarie, o decizie în dosarul privind numirile lui Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la Curtea Constituțională a României (CCR), contestate în instanță de avocata Silvia Uscov.
09:00
Trump ar putea ordona reluarea testelor nucleare. Ce ar putea însemna acest lucru pentru lume # Adevarul.ro
Administrația președintelui american Donald Trump analizează posibilitatea desfășurării unor focoase nucleare suplimentare și a reluării testelor nucleare pentru prima dată din 1992, potrivit unor declarații ale oficialilor americani citate de The New York Times.
09:00
Lumea în pericol. Verdict sumbru după raportul de la Munchen: „Garanțiile de securitate se diluează. Rusia încă are forța să facă o nefăcută” # Adevarul.ro
Raportul Conferinței de Securitate de la Munchen descrie o lume în care ordinea globală se clatină, iar politica de forță revine în prim-plan. În acest peisaj sumbru, dominat de realism politic, România se află într-o poziție vulnerabilă.
09:00
Detalii înfiorătoare despre crimele din Bulgaria: cadavrele unui adolescent și a cinci adulți, descoperite în munți # Adevarul.ro
Ancheta în cazul morții a șase persoane în Bulgaria ia amploare, iar autoritățile fac publice noi detalii care adâncesc misterul evenimentelor. Cele două tragedii au avut loc la distanță de aproape 80 de kilometri, în zona cabanei Petrohan și la vârful muntelui Okolchiţa.
08:45
Traficant de droguri, inspirat de filmul „Singur acasă”. A montat capcane pentru a împiedica accesul polițiștilor la afacerea ilegală # Adevarul.ro
Un traficant de droguri din Marea Britanie a fost condamnat la șapte ani de închisoare după ce și-a transformat locuințele în adevărate capcane menite să-i protejeze afacerea ilegală cu substanțe interzise.
08:45
Moștenitoarea secretă a lui Epstein: Cine este Karina Șuliak, tânăra din Belarus care urma să primească averea magnatului # Adevarul.ro
Dosarele legate de Jeffrey Epstein dezvăluie legături neașteptate ale infractorului sexual cu Belarus, prin intermediul Karinei Șuliak.
08:45
Industria europeană dă semne de sufocare, iar liderii de la vârful Uniunii încep să spună răspicat ceea ce până nu demult era rostit doar în șoaptă: fără energie mai ieftină și reguli mai puțin împovărătoare, competitivitatea Europei riscă să devină doar un slogan.
08:30
O companie mare din energie coboară prețul curentului aproape de 1 leu/kWh pentru a-și păstra clienții, pe fondul concurenței tot mai dure # Adevarul.ro
O companie importantă de pe piața energiei electrice din România a venit cu o ofertă neașteptată pentru consumatorii casnici, reducând prețul final al curentului până aproape de pragul psihologic de 1 leu/kWh.
08:30
Situație explozivă la Tottenham. Suporterii speră ca antrenorul lui Drăgușin să fie dat afară „mâine dimineață” # Adevarul.ro
Tottenham a ales să se concentreze pe Liga Campionilor, locul 4 în faza grupei, și a scăpat de sub control situația din Premier League.
Acum 4 ore
08:15
Atac devastator în regiunea Harkov: trei copii și un adult, uciși într-un bombardament rusesc # Adevarul.ro
Un atac aerian rusesc asupra orașului Bogoduhiv, din regiunea Harkov, a ucis trei copii mici și un adult.
08:15
Motivul economic pentru care Serena Williams a făcut reclamă unui medicament controversat: „Cu acele kilograme în plus, nu mă recunoșteam” # Adevarul.ro
La 44 de ani, Serena Williams cochetează cu ideea revenirii în circuit.
07:45
Vreme capricioasă miercuri, 11 februarie: ninsori slabe în mai multe regiuni și risc de polei. Cum va fi vremea in weekend # Adevarul.ro
Miercuri, 11 februarie, vremea va rămâne mohorâtă în mare parte din țară, cu ninsori slabe în unele regiuni și condiții de polei, potrivit prognozei emise de ANM.
07:30
Decizia CCR pe legea pensiilor magistraților, așteptată miercuri, după patru amânări. Motivele care pot bloca din nou verdictul # Adevarul.ro
Pronunțarea unei soluții în cazul legii pensiilor magistraților, așteptată miercuri la Curtea Constituțională, rămâne incertă, după patru amânări succesive.
07:15
„Națiune digitală” și „Orașe ale libertății”. Cum visează industria tech să privatizeze lumea și politica # Adevarul.ro
Profitând de breșele politice și geopolitice deschise în ultimii ani, inclusiv de inițiativele președintelui american Donald Trump privind Groenlanda sau Venezuela, unii miliardari din industria tehnologică văd în anumite teritorii oportunități pentru a experimenta noi forme de organizare politică,
06:45
Rogobete respinge tăierea salariilor din sănătate: „Sunt total împotriva unei abordări pur contabile” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se declară ferm împotriva reducerii paușale cu 10% a salariilor din sistemul sanitar și susține că plata ar trebui să țină cont de performanță.
06:30
Atac armat în Canada: cel puțin nouă morți într-un liceu și într-o locuință. Comunitatea, în stare de șoc # Adevarul.ro
Cel puțin nouă persoane au murit și zeci au fost rănite într-un atac armat produs marți într-un liceu și într-o locuință din provincia canadiană British Columbia.
Acum 6 ore
06:15
Cum se gătește cea mai bună carne de oaie, alimentul tradițional de bază al poporului român. Rețetele care te fac să te pierzi cu firea # Adevarul.ro
Românii au o lungă tradiție pastorală, iar carnea de oaie a făcut dintotdeauna parte din alimentația lor. Preparatele din oaie sunt parte din repertoriul culinar ancestral, dar multe dintre rețetele autentice sunt astăzi aproape uitate.
05:45
Operatorii ucraineni de drone se confruntă cu mari provocări în operațiunile de luptă din cauza temperaturilor cu mult sub pragul de îngheț care afectează toate componentele dronelor - de la camere la baterie, toate se pot defecta în mod imprevizibil, în momente potențial critice.
05:15
Creditele ipotecare cu cele mai bune dobânzi. La ce trebuie să fie atenți cei care vor să-și cumpere o casă # Adevarul.ro
Creditul ipotecar rămâne principalul instrument financiar prin care românii își cumpără o locuință, interesul pentru dobânzile fixe fiind tot mai mare, mai ales în rândul celor care caută predictibilitate pe termen lung.
04:45
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la izbucnirea Răscoalei de la 1907 # Adevarul.ro
Răscoala de la 1907 a fost provocată de cauze mai vechi și mai adânci decât o neînțelegere punctuală cu un arendaș sau altul. În primul rând a fost vorba despre incapaciatea politicienilor români de după jumătatea secolului al XIX lea de a găsi soluții pentru rezolvarea chestiunii țărănești.
Acum 8 ore
04:15
Ghid pentru curieri: Cum și până când trebuie plătită „taxa Temu” de 25 lei și la cât se ridică amenzile # Adevarul.ro
Companiile de curierat sunt obligate ca până la 25 februarie să declare la ANAF coletele extracomunitare livrate în luna ianuarie cu valoare de sub 150 de euro și pentru care s-a perceput taxa de 25 de lei, supranumită și „taxa Temu”, precum și să vireze aceste taxe la bugetul de stat.
03:45
Parlamentarii, campioni la odihnă. După 45 de zile de vacanță, prima săptămână din noua sesiune a avut trei zile de „muncă” # Adevarul.ro
Noua sesiune parlamentară aduce pentru senatori reguli mai stricte, care impun prezența fizică la ședințele plenului. Programul parlamentarilor se poate rezuma însă la 3 zile de lucru pe săptămână în cazul ambelor camere.
03:15
România are 30 de miliarde de euro alocate din fondurile europene. Culisele bătăliei de la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR # Adevarul.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu dezvăluie detaliile din spatele bătăliei de la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR și avertizează că România riscă să rateze oportunități financiare majore în absența unei strategii coerente.
02:45
Mese hrănitoare, timp zilnic pentru citit, o rutină blândă de culcare - dacă vrem să ne menținem sănătatea și echilibrul mental ca adulți, experții sugerează să începem să ne tratăm mai mult ca pe niște copii.
Acum 12 ore
02:15
Cât costă apartamentele anul acesta în marile orașe din România — Cluj rămâne orașul cu cele mai scumpe prețuri # Adevarul.ro
În 2026, piața apartamentelor din marile orașe ale României continuă să se scumpească. În București, de exemplu, un apartament cu două camere cu greu mai poate fi găsit sub 100.000 de euro, în timp ce orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași înregistrează și ele creșteri semnificative.
01:45
Când imperialismul își atinge limitele: ce poate învăța Donald Trump din prăbușirea imperiului aztec # Adevarul.ro
La începutul secolului al XVI-lea, imperiul aztec nu s-a prăbușit din cauza unei slăbiciuni militare, ci pentru că și-a construit dominația pe frică și constrângere, nu pe alianțe durabile.
01:15
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien” # Adevarul.ro
Doi cunoscuți vloggeri români au ajuns pe mâna FSB în Rusia și au primit interdicție pe viață să mai intre în această țară. Ei sunt considerați dușmani ai Rusiei deși nu au făcut decât să realizeze videoclipuri pentru vlog.
01:00
Un traseu turistic din România, relativ nou, în topul celor mai bune destinații de vacanță pentru 2026 recomandate de The Times # Adevarul.ro
Un traseu turistic din România a fost inclus în topul celor mai bune destinații de vacanță pentru 2026, realizat de publicația britanică The Times, alături de locuri spectaculoase din întreaga lume, după ce au fost analizate aproximativ 700 de propuneri.
00:15
În ziua de 11 februarie, în 2012, s-a stins din viață mult apreciata artistă Whitney Houston. Tot în această zi, în anul 1866, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost forțat să abdice.
00:15
Iranul a îngropat intrările în tunelurile ce duc la unul dintre siturile sale nucleare subterane, într-un aparent efort de a se pregăti pentru un posibil atac al SUA, eventual un raid al forțelor speciale americane pentru confiscarea uraniului puternic îmbogățit.
00:15
Imagini revoltătoare cu ministrul Demeter Andras Istvan, în „dialog” cu actorii. „Ministrul Culturii confundă dialogul cu monologul și respectul cu replicile de mahala(...)"” # Adevarul.ro
Un material video distribuit pe reţelele de socializare îl arată pe ministrul Culturii într-o postură care nu îi face deloc onoare. Venit să „discute” cu actorii care protestau în faţa Teatrului Naţional, îi sfidează pe aceştia, încurajat de Gabriel Fătu.
00:00
Titluri de stat, imobiliare sau bursă? Ce opțiuni au românii pentru a-și apăra economiile în fața inflației # Adevarul.ro
Într-un context economic marcat de o inflație care erodează constant puterea de cumpărare, românii caută soluții pentru a-și proteja economiile. Analistul economic Adrian Negrescu explică principalele tendințe din piață, de la siguranța titlurilor de stat până la mirajul bursier.
10 februarie 2026
23:30
Cât cheltuiesc românii de Valentine’s Day și Dragobete, în funcție de vârsta pe care o au # Adevarul.ro
Valentine’s Day și Dragobetele sunt percepute de români mai degrabă ca ocazii simbolice decât ca momente de consum intens, arată datele Barometrului Sezoanelor Financiare.
23:15
Crimă incredibilă în Texas: o tânără de 23 de ani a fost împușcată de tatăl său după o ceartă legată de Donald Trump # Adevarul.ro
O dispută într-o familie din Texas a degenerat tragic după ce tatăl și fiica sa, venită în vizită din Marea Britanie, unde se stabilise, s-au certat legat de politica lui Donald Trump.
23:00
UE trebuie să decidă mai întâi ce aşteaptă de la Putin înainte să discute cu el, spune șefa diplomației europene # Adevarul.ro
Ţările din Uniunea Europeană trebuie mai întâi să se pună de acord asupra a ceea ce aşteaptă de la Rusia înainte de eventuale discuții cu preşedintele rus Vladimir Putin, a declarat marţi Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas.
22:45
Portdrapelul Moldovei îi face propagandă lui Putin. Chișinăul trage ponoasele, după ce a apelat la sportivi de origine rusă # Adevarul.ro
Elizaveta Hlusovici, portdrapelul Moldovei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă este acuzată de simpatii putiniste.
22:45
Rapid a fost eliminată din Cupa României și a ratat primul obiectiv al sezonului. O fostă legendă a giuleștenilor i-au produs suferința # Adevarul.ro
CFR Cluj și Rapid au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul din Cupa României la fotbal, de marți seară.
22:45
Crimă şocantă într-un centru pentru refugiaţi din Ucraina. Un bărbat de 72 de ani a măcelărit cinci persoane cu toporul şi ciocanul # Adevarul.ro
Crimă cumplită într-un centru de refugiaţi din regiunea Rivne, Ucraina, unde un bărbat a ucis cinci persoane cu ciocanul și toporul, într-un acces de furie.
22:30
Pentagonul pregătește o nouă bază militară în Australia, în eventualitatea unui conflict cu China # Adevarul.ro
Statele Unite plănuiesc să desfășoare până la patru submarine nucleare la o bază navală din vestul Australiei începând cu 2027, ca parte a unei strategii mai ample de descurajare a Chinei în regiunea Indo-Pacific, relatează The Wall Street Journal.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.