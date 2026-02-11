Defecțiune feroviară între Petroșani și Târgu Jiu. Trenurile pot întârzia semnificativ
Adevarul.ro, 11 februarie 2026 11:00
Circulația mai multor trenuri CFR Călători este afectată miercuri, 11 februarie 2026, din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă.
Acum 5 minute
11:30
O turistă americană, reținută la graniță pentru că nu mai arată ca în poza din pașaport: „Ochii mei sunt diferiți” # Adevarul.ro
O turistă americană a trăit clipe de panică la granița cu Mexic după ce autoritățile vamale au refuzat să o lase să treacă pentru că ochii ei nu corespundeau cu fotografia din pașaport.
11:30
Cum conduci o „balenă”? Viziunea complexă a regizoarei Adei Hausvater - Blogul lui Ionuț Vulpescu # Adevarul.ro
La deschiderea celui de-al șaptelea sezon al podcastului Avangarda, Ionuț Vulpescu propune o întâlnire care depășește granițele unei simple discuții despre teatru. Invitată este Ada Hausvater, regizoarea care a transformat Teatrul Național din Timișoara într-un reper european.
Acum 30 minute
11:15
Probleme pe Autostrada A7: constructorul efectuează lucrări urgente pe tronsonul Ploiești-Focșani. Sunt restricții de trafic # Adevarul.ro
Mai multe probleme tehnice au fost semnalate pe Autostrada A7, între Ploiești, Buzău și Focșani, ceea ce a determinat demararea unor lucrări de reparații, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău.
11:15
Pîslaru avertizează: Reforma pensiilor speciale ale magistraților, blocată de conflicte de interese. România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR # Adevarul.ro
Tergiversarea adoptării legii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților și conflictele de interese care planează asupra acestui proces pun în pericol fondurile europene alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
11:15
Top 7 sandwich makere 2026: Transformă gustările acasă în adevărate delicii gourmet, rapid și fără efort # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune 7 sandwich makere din 2026 – ghid complet cu recomandări, comparații și sfaturi utile pentru gustări rapide, crocante și gourmet acasă. Alege modelul perfect și cumpără online cu ușurință!
11:15
Un medaliat olimpic norvegian a recunoscut la interviul de după cursă că și-a înșelat prietena: „Aș prefera să mă sinucid social decât să renunț la ea” # Adevarul.ro
Biatlonistul Sturla Holm Lägreid a adus bronz pentru Norvegia în cursa de 20 km.
Acum o oră
11:00
11:00
Bolojan anunță că centrele militare județene ar putea trece în administrația MApN. Decizia ar aduce economii de peste 7 milioane de euro # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, în cadrul Adunării Generale a Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), că centrele militare județene ar putea trece în administrarea integrală a Ministerul Apărării Naționale (MApN), începând cu 1 ianuarie 2027.
10:45
Judecătorul Gheorghe Stan, aflat în concediu de paternitate, a apărut astăzi la ședința CCR # Adevarul.ro
Judecătorul Gheorghe Stan, aflat în concediu de paternitate, a venit astăzi la ședința CCR privind pensiile speciale.
10:45
„Nu vă e jenă?” Mihai Bendeac, după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără la premiera filmului său: „Domnișoara a inițiat gestul și a râs” # Adevarul.ro
Centrul Filia l-a acuzat pe Mihai Bendeac de hărțuire sexuală în timpul premierii filmului său „Băieți de oraș: Golden Boyz”. Actorul a reacționat imediat pe Instagram, afirmând că gestul a fost amuzant și că tânăra a fost implicată de bunăvoie.
Acum 2 ore
10:30
Diana, tânăra însărcinată care a murit în accidentul din Iași împreună cu soțul ei, era căpitan la Jandarmeria Vaslui. Urma să devină mamă a unei fetițe # Adevarul.ro
Un accident tragic pe DN24, în comuna Ciortești, județul Iași, a curmat viața Dianei Iacob, căpitan la Jandarmeria Vaslui, însărcinată, și a soțului ei, omul de afaceri Sorin Iacob.
10:30
Secretarul Comerțului din SUA, sub „interogatoriu” dur în Congres cu privire la legăturile cu Epstein. Trump îl susține # Adevarul.ro
Secretarul Comerțului din SUA, Howard Lutnick, a ajuns în centrul unui scandal cu potențial exploziv, după ce, în timpul audierilor din Senat, a fost nevoit să ofere explicații despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein, finanțistul condamnat pentru infracțiuni sexuale.
10:30
Accident mortal în Olt. O mașină în care se aflau cinci persoane a intrat pe contrasens. O femeie a decedat # Adevarul.ro
Un accident soldat cu o persoană decedată și alte patru rănite s-a produs miercuri-dimineață pe un drum din județul Olt. O mașină în care se aflau cinci persoane a intrat pe contrasens. O femeie în vâstă de 57 ani a decedat.
10:15
De Valentine’s Day, gesturile mici ajung cel mai repede. Cu reduceri de până la 20%, pe Wolt # Adevarul.ro
Valentine’s Day nu mai înseamnă doar planuri făcute din timp sau rezervări complicate. Tot mai des, dragostea se traduce prin gesturi simple, livrate exact atunci când contează.
10:15
O româncă din Italia și-a drogat iubitul și l-a jefuit de bijuterii de peste 30.000 de euro # Adevarul.ro
O româncă în vârstă de 32 de ani a fost condamnată în primă instanță la cinci ani de închisoare în Italia, fiind acuzată că și-a adormit cu somnifere iubitul.
10:15
Cancelaria Prim-Ministrului a redus cheltuielile cu aproape 10 milioane de lei în 2025 față de anul precedent. Economii majore la transport și personal # Adevarul.ro
Cancelaria Prim-Ministrului anunță o reducere semnificativă a cheltuielilor operaționale în anul 2025. Economia totală se ridică la 9.968.676 de lei, ceea ce reprezintă o scădere de 23,7% comparativ cu 2024.
10:00
O țară europeană testează iluminatul stradal roșu. Ce avantaje are proiectul-pilot finanțat de UE # Adevarul.ro
Danemarca testează o soluție inovatoare pentru reducerea impactului iluminatului artificial asupra mediului, fără a compromite siguranța cetățenilor. Autoritățile au instalat lămpi stradale cu LED roșu pe artere importante.
10:00
Gică Hagi îi cedează unui bulgar acțiunile de la Farul Constanța. „Regele” visează să devină selecționer # Adevarul.ro
Gică Hagi este indicat drept viitorul selecționer al României după mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani).
09:45
Leguma care concurează cu carnea, în Rusia: prețurile au explodat, transformând un aliment obișnuit într-un produs aproape inaccesibil # Adevarul.ro
Un produs alimentar obișnuit a devenit în ultimele luni aproape un lux în Rusia, prețul unui kilogram apropiindu-se de cel al proteinelor esențiale.
09:45
Roberto De Zerbi s-a despărțit de Olympique Marseille. Contractul i-a fost întrerupt prematur # Adevarul.ro
Roberto De Zerbi, 46 de ani, a jucat în perioada 2010-2012 pentru CFR Cluj.
09:45
Zelenski intenționează să anunțe planul electoral pe 24 februarie. Washingtonul ar exercita presiuni pentru ca scrutinul să aibă loc până la 15 mai # Adevarul.ro
Un anunț care poate redesena scena politică a Ucrainei ar urma să fie făcut pe 24 februarie, chiar în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei.
Acum 4 ore
09:30
Turist italian, ținta escrocheriilor la București: șoferii de ride-sharing cer cash sume mai mari pentru aeroport. „Am coborât și am luat autobuzul” # Adevarul.ro
Șoferii de ride-sharing din București profită de turiști străini pentru a obține sume suplimentare cash, inventând taxe inexistente pentru cursele spre aeroport.
09:30
O scriitoare susține că poate genera un roman în 45 de minute cu AI: „Nu trebuie să existe rușine”. Peste 200 de cărți, publicate într-un an # Adevarul.ro
Coral Hart, autoare de romane romantice și erotice, folosește inteligența artificială pentru a genera rapid cărți, lansând peste 200 de titluri într-un singur an.
09:15
Ucraina folosește deja lasere pentru a doborî drone. Sistemul poate fi transportat într-un vehicul și nu produce nici zgomot, nici fascicule vizibile # Adevarul.ro
Ucraina a început să utilizeze un prototip de armă laser pentru a intercepta drone rusești, într-un efort de a răspunde atacurilor aeriene tot mai frecvente. Informația a fost relatată de jurnalistul american Simon Shuster în revista The Atlantic, după o demonstrație la care a asistat.
09:15
Decizie așteptată astăzi la Curtea de Apel București în dosarul numirilor lui Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR # Adevarul.ro
Judecătorii Curții de Apel București urmează să pronunțe miercuri, 11 februarie, o decizie în dosarul privind numirile lui Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la Curtea Constituțională a României (CCR), contestate în instanță de avocata Silvia Uscov.
09:00
Trump ar putea ordona reluarea testelor nucleare. Ce ar putea însemna acest lucru pentru lume # Adevarul.ro
Administrația președintelui american Donald Trump analizează posibilitatea desfășurării unor focoase nucleare suplimentare și a reluării testelor nucleare pentru prima dată din 1992, potrivit unor declarații ale oficialilor americani citate de The New York Times.
09:00
Lumea în pericol. Verdict sumbru după raportul de la Munchen: „Garanțiile de securitate se diluează. Rusia încă are forța să facă o nefăcută” # Adevarul.ro
Raportul Conferinței de Securitate de la Munchen descrie o lume în care ordinea globală se clatină, iar politica de forță revine în prim-plan. În acest peisaj sumbru, dominat de realism politic, România se află într-o poziție vulnerabilă.
09:00
Detalii înfiorătoare despre crimele din Bulgaria: cadavrele unui adolescent și a cinci adulți, descoperite în munți # Adevarul.ro
Ancheta în cazul morții a șase persoane în Bulgaria ia amploare, iar autoritățile fac publice noi detalii care adâncesc misterul evenimentelor. Cele două tragedii au avut loc la distanță de aproape 80 de kilometri, în zona cabanei Petrohan și la vârful muntelui Okolchiţa.
08:45
Traficant de droguri, inspirat de filmul „Singur acasă”. A montat capcane pentru a împiedica accesul polițiștilor la afacerea ilegală # Adevarul.ro
Un traficant de droguri din Marea Britanie a fost condamnat la șapte ani de închisoare după ce și-a transformat locuințele în adevărate capcane menite să-i protejeze afacerea ilegală cu substanțe interzise.
08:45
Moștenitoarea secretă a lui Epstein: Cine este Karina Șuliak, tânăra din Belarus care urma să primească averea magnatului # Adevarul.ro
Dosarele legate de Jeffrey Epstein dezvăluie legături neașteptate ale infractorului sexual cu Belarus, prin intermediul Karinei Șuliak.
08:45
Industria europeană dă semne de sufocare, iar liderii de la vârful Uniunii încep să spună răspicat ceea ce până nu demult era rostit doar în șoaptă: fără energie mai ieftină și reguli mai puțin împovărătoare, competitivitatea Europei riscă să devină doar un slogan.
08:30
O companie mare din energie coboară prețul curentului aproape de 1 leu/kWh pentru a-și păstra clienții, pe fondul concurenței tot mai dure # Adevarul.ro
O companie importantă de pe piața energiei electrice din România a venit cu o ofertă neașteptată pentru consumatorii casnici, reducând prețul final al curentului până aproape de pragul psihologic de 1 leu/kWh.
08:30
Situație explozivă la Tottenham. Suporterii speră ca antrenorul lui Drăgușin să fie dat afară „mâine dimineață” # Adevarul.ro
Tottenham a ales să se concentreze pe Liga Campionilor, locul 4 în faza grupei, și a scăpat de sub control situația din Premier League.
08:15
Atac devastator în regiunea Harkov: trei copii și un adult, uciși într-un bombardament rusesc # Adevarul.ro
Un atac aerian rusesc asupra orașului Bogoduhiv, din regiunea Harkov, a ucis trei copii mici și un adult.
08:15
Motivul economic pentru care Serena Williams a făcut reclamă unui medicament controversat: „Cu acele kilograme în plus, nu mă recunoșteam” # Adevarul.ro
La 44 de ani, Serena Williams cochetează cu ideea revenirii în circuit.
07:45
Vreme capricioasă miercuri, 11 februarie: ninsori slabe în mai multe regiuni și risc de polei. Cum va fi vremea in weekend # Adevarul.ro
Miercuri, 11 februarie, vremea va rămâne mohorâtă în mare parte din țară, cu ninsori slabe în unele regiuni și condiții de polei, potrivit prognozei emise de ANM.
Acum 6 ore
07:30
Decizia CCR pe legea pensiilor magistraților, așteptată miercuri, după patru amânări. Motivele care pot bloca din nou verdictul # Adevarul.ro
Pronunțarea unei soluții în cazul legii pensiilor magistraților, așteptată miercuri la Curtea Constituțională, rămâne incertă, după patru amânări succesive.
07:15
„Națiune digitală” și „Orașe ale libertății”. Cum visează industria tech să privatizeze lumea și politica # Adevarul.ro
Profitând de breșele politice și geopolitice deschise în ultimii ani, inclusiv de inițiativele președintelui american Donald Trump privind Groenlanda sau Venezuela, unii miliardari din industria tehnologică văd în anumite teritorii oportunități pentru a experimenta noi forme de organizare politică,
06:45
Rogobete respinge tăierea salariilor din sănătate: „Sunt total împotriva unei abordări pur contabile” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se declară ferm împotriva reducerii paușale cu 10% a salariilor din sistemul sanitar și susține că plata ar trebui să țină cont de performanță.
06:30
Atac armat în Canada: cel puțin nouă morți într-un liceu și într-o locuință. Comunitatea, în stare de șoc # Adevarul.ro
Cel puțin nouă persoane au murit și zeci au fost rănite într-un atac armat produs marți într-un liceu și într-o locuință din provincia canadiană British Columbia.
06:15
Cum se gătește cea mai bună carne de oaie, alimentul tradițional de bază al poporului român. Rețetele care te fac să te pierzi cu firea # Adevarul.ro
Românii au o lungă tradiție pastorală, iar carnea de oaie a făcut dintotdeauna parte din alimentația lor. Preparatele din oaie sunt parte din repertoriul culinar ancestral, dar multe dintre rețetele autentice sunt astăzi aproape uitate.
05:45
Operatorii ucraineni de drone se confruntă cu mari provocări în operațiunile de luptă din cauza temperaturilor cu mult sub pragul de îngheț care afectează toate componentele dronelor - de la camere la baterie, toate se pot defecta în mod imprevizibil, în momente potențial critice.
Acum 8 ore
05:15
Creditele ipotecare cu cele mai bune dobânzi. La ce trebuie să fie atenți cei care vor să-și cumpere o casă # Adevarul.ro
Creditul ipotecar rămâne principalul instrument financiar prin care românii își cumpără o locuință, interesul pentru dobânzile fixe fiind tot mai mare, mai ales în rândul celor care caută predictibilitate pe termen lung.
04:45
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la izbucnirea Răscoalei de la 1907 # Adevarul.ro
Răscoala de la 1907 a fost provocată de cauze mai vechi și mai adânci decât o neînțelegere punctuală cu un arendaș sau altul. În primul rând a fost vorba despre incapaciatea politicienilor români de după jumătatea secolului al XIX lea de a găsi soluții pentru rezolvarea chestiunii țărănești.
04:15
Ghid pentru curieri: Cum și până când trebuie plătită „taxa Temu” de 25 lei și la cât se ridică amenzile # Adevarul.ro
Companiile de curierat sunt obligate ca până la 25 februarie să declare la ANAF coletele extracomunitare livrate în luna ianuarie cu valoare de sub 150 de euro și pentru care s-a perceput taxa de 25 de lei, supranumită și „taxa Temu”, precum și să vireze aceste taxe la bugetul de stat.
03:45
Parlamentarii, campioni la odihnă. După 45 de zile de vacanță, prima săptămână din noua sesiune a avut trei zile de „muncă” # Adevarul.ro
Noua sesiune parlamentară aduce pentru senatori reguli mai stricte, care impun prezența fizică la ședințele plenului. Programul parlamentarilor se poate rezuma însă la 3 zile de lucru pe săptămână în cazul ambelor camere.
Acum 12 ore
03:15
România are 30 de miliarde de euro alocate din fondurile europene. Culisele bătăliei de la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR # Adevarul.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu dezvăluie detaliile din spatele bătăliei de la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR și avertizează că România riscă să rateze oportunități financiare majore în absența unei strategii coerente.
02:45
Mese hrănitoare, timp zilnic pentru citit, o rutină blândă de culcare - dacă vrem să ne menținem sănătatea și echilibrul mental ca adulți, experții sugerează să începem să ne tratăm mai mult ca pe niște copii.
02:15
Cât costă apartamentele anul acesta în marile orașe din România — Cluj rămâne orașul cu cele mai scumpe prețuri # Adevarul.ro
În 2026, piața apartamentelor din marile orașe ale României continuă să se scumpească. În București, de exemplu, un apartament cu două camere cu greu mai poate fi găsit sub 100.000 de euro, în timp ce orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași înregistrează și ele creșteri semnificative.
01:45
Când imperialismul își atinge limitele: ce poate învăța Donald Trump din prăbușirea imperiului aztec # Adevarul.ro
La începutul secolului al XVI-lea, imperiul aztec nu s-a prăbușit din cauza unei slăbiciuni militare, ci pentru că și-a construit dominația pe frică și constrângere, nu pe alianțe durabile.
