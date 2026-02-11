Călin Georgescu revine miercuri la Curtea de Apel Bucureşti. Este acuzat de tentativă de dărâmare a ordinii constotuţionale

06:00

Flota de autobuze STB începe să sufere tot mai mult. Sunt zeci de autobuze Otokar trase pe dreapta, fiind cu defecțiuni majore, mai ales după ce au ieșit din garanție. Pe de altă parte, legendarele Mercedes Citaro au început și ele să crape, iar când se strică, nu există piese. Sindicaliștii îl acuză pe fostul […]