Extrema dreaptă din Europa cere o „poliție” de tip ICE pentru deportări, pe modelul promovat de Trump
Gândul, 11 februarie 2026 11:20
Mai multe partide și politicieni de extremă dreapta din Europa au provocat controverse după ce au cerut crearea unor forțe de poliție specializate în deportarea migranților ilegali, inspirate de modelul Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite, cunoscut sub acronimul ICE. Agenția americană ICE, responsabilă cu aplicarea legislației federale privind frontierele, vămile și imigrația, […]
Acum 10 minute
11:50
Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși” # Gândul
Clipe de panică pe o arteră intens circulată din statul american Georgia, unde un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat chiar în mijlocul traficului rutier, după ce a pilotul a acuzat faptul că ar fi rămas fără putere la motor. În momentul aterizării de urgență, aeronava a lovit trei mașini. Un avion de mici […]
11:50
Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri # Gândul
Donald Trump a majorat drastic tarifele la importurile din Elveția pentru că nu i-a plăcut tonul „agresiv” pe care l-a folosit Karin Keller-Sutter, fosta președintă a Confederației Elvețiene, în timpul unei discuții telefonice. Într-un interviu exclusiv acordat Fox Business, Trump a descris-o pe Keller-Sutter, pe care a numit-o în mod eronat prim-ministru al Elveției, ca […]
Acum 30 minute
11:40
Soprana Liliana Dumitrache a încetat din viață. Fosta prim-solistă a Operei Naționale București avea 72 de ani # Gândul
Soprana Liliana Dumitrache, fostă prim-solistă a Operei Naționale București și cadru didactic apreciat, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. Soprana Liliana Dumitrache a murit la 72 de ani Potrivit primelor informații date de BZI, soprana Liliana Dumitrache s-a stins din viață duminică, 8 februarie 2026, la 72 de ani. Dispariția ei marchează un […]
11:40
Cel mai muribund județ din România. Într-o comunitate românească s-au înregistrat de 2 ori mai multe înmormântări decât botezuri, în anul 2025. Potrivit unui raport, au fost înregistrate peste 3.800 de înmormântări. Vezi datele mai jos, în articol. Episcopia Hușilor a întocmit un raport în care arată date relevante la nivelul județului Vaslui legate de […]
11:40
Rapid a părăsit Cupa României și a ratat primul obiectiv al sezonului, dar continuă lupta pentru titlu în liga 1, chiar dacă jocul echipei favorite lasă de dorit. Discutăm cu Ioniță I, îl ascultăm pe Gâlcă și vorbim cu voi despre următoarele meciuri și despre așteptările pe care le aveți voi de la Costel Gâlcă […]
11:30
Reacția lui Mihai Bendeac după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără. ”Domnișoara a inițiat gestul și a râs” # Gândul
Mihai Bendeac, în vârstă de 42 de ani, a reacționat după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără la premiera filmului său ”Băieți de oraș”. Mihai Bendeac a fost acuzat de Centrul Filia, o organizație care face auzite vocile femeilor, că a hărțuit o tânără la premiera filmului său – ”Băieți de oraș. […]
Acum o oră
11:20
CFR Cluj are oferta pe masă de la miliardarii ruși. Ce jucător din echipa lui Ioan Varga este cerut în străinătate # Gândul
CFR Cluj este pe val: are 7 victorii la rând în Liga 1 și tocmai a eliminat Rapidul din Cupa României. Cu asemenea rezultate, nu-i de mirare că pentru jucătorii antrenați de Daniel Pancu încep să curgă ofertele, scrie PROSPORT. Finanțatorul Ioan Varga are pe masă o propunere de transfer pentru unul dintre titulari venită […]
11:20
11:20
Curierii Glovo au răbufnit în Italia. Aceștia sunt nemulțumiți de condițiile de muncă: „Mă simt ca un număr, nu există contact uman” # Gândul
Anchetatorii din Milano au aflat cu stupoare că zeci de curieri Glovo sunt monitorizați permanent prin GPS, penalizați pentru întârzieri și obligați să suporte din banii lor furtul bicicletelor sau al bateriilor. Aceste declarații au apărut în ancheta privind presupusa exploatare a 40.000 de livratori, în Italia. Anchetă Glovo la Milano Curierii sunt originari din Pakistan, Bangladesh, Nigeria. Au permise de […]
11:10
Călin Georgescu revine miercuri la Curtea de Apel Bucureşti. Este acuzat de tentativă de răsturnare a ordinii constituţionale # Gândul
Miercuri, 11 februarie 2026, Călin Georgescu din în fata judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti. Acesta va răspunde în faţa magistraţilor în cel de-al doilea dosar în care este acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Avocații săi spun că doveziile nu sunt concrete. UPDATE Călin Georgescu a ajuns la instanţă. Dosarul acestuia se judecă în […]
11:10
Consumul cofeinei este recomandat de specialiști până la o anumită oră, altfel poate afecta somnul în mod negativ. Cofeina este un ingredient prezent în cafea și ceai, dar și în băuturile răcoritoare. Este recomandat să se consume cofeină până la o anumită oră pentru ca somnul să nu fie afectat. Colegiul Regal al Psihiatrilor recomandă […]
11:10
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical. Artista în vârstă de 44 de ani a încheiat tranzacția pe 30 decembrie 2025, cu editura muzicală independentă Primary Wave, pentru 200 milioane de dolari, scrie BBC. Fosta divă pop a anilor 2000, a cărei viață a fost controlată ani de zile de tatăl ei, […]
11:10
Se încălzește vremea sau revine gerul? ANM transmite, pentru Gândul, prognoza de ultimă oră # Gândul
Vremea se menține rece, dar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au mai emis avertizări și coduri care să vizeze o accentuare a fenomenelor meteo negative. În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 11 februarie 2026. „Vremea se va încălzi astăzi, iar valorile termice se […]
Acum 2 ore
11:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 858. Sloganuri anti-Khamenei scandate la Teheran, în ajunul aniversării revoluției islamice din Iran # Gândul
Locuitori din Teheran au scandat sloganuri împotriva ghidului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în ajunul aniversării Revoluției islamice din 1979, conform imaginilor postate pe rețelele sociale. Manifestații antiguvernamentale masive au început pe 28 decembrie împotriva creșterii costului vieții și au evoluat, de atunci, într-o mișcare mai amplă de contestare împotriva puterii. Moarte lui Khamenei […]
10:50
Cum a ajuns un ieșean să plătească 162 lei pentru o singură sticlă de apă la 0.5 litri, în LIDL # Gândul
Cum a ajuns un ieșean să plătească 162 lei pentru o singură sticlă de apă la 0.5 litri, în LIDL. Clientul a încărcat o imagine cu bonul fiscal pe un grup de Facebook aferent comunității din Iași. Postarea a stârnit reacții din partea altor utilizatori. Un utilizator a încărcat pe grupul de Facebook „Ești din […]
10:50
10:50
Financial Times: Zelenski plănuiește să organizeze alegeri și un referendum în Ucraina. Ce termen-limită i-ar fi impus Trump. Kievul riscă să piardă garanțiile de securitate dacă nu se supune cerințelor # Gândul
Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy, la cererea Casei Albe, plănuiește să organizeze alegeri în Ucraina, împreună cu un referendum privind acordul de pace, până pe 15 mai, relatează Financial Times. Conform publicației, Zelenski ar urma să anunțe planurile de a organiza alegerile prezidențiale și referendumul pe 24 februarie, cu ocazia celei de-a patra aniversări a războiului Rusiei. […]
10:40
Răzvan Bănică a intrat aseară în arena gladiatorilor la ”Power Couple”. ”Mă duceam să-l ciomăgesc direct”, a spus acesta înainte de confruntare. Actorul Răzvan Bănică și soția sa, fosta gimnastă de performanță Sandra Izbașa, fac parte din echipele care concurează în acest sezon la ”Power Couple”, emisiune difuzată de postul de televiziune Antena 1. În […]
10:40
Ce contravenție și ce consecințe pot avea dacă te urci la volan cu o alcoolemie de sub 0,40 mg/l în 2026 # Gândul
În România, pragul de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat poate fi un reper pe care mulți șoferi îl cunosc, însă nu îl înțeleg. Sub pragul acesta, fapta este tratată contravențional, nu penal, dar asta înseamnă că „scapi ușor”. Practic, te poți trezi cu o amendă consistentă și cu suspendarea permisului de conducere, dar […]
10:30
Sora afaceristului mort în accidentul de la Ciortești, mesaj cutremurător: „Când aveai 8 ani am apărut în viața ta. Vin după voi cât mai curând” # Gândul
Durere imensă pentru familia afaceristului Sorin Iacob. Acesta și-a pierdut viața în accidentul de la Ciortești. Imediat după tragedie, sora lui, Andreea, a postat un mesaj pe rețelele sociale, în care și-a strigat neputința și dorul față de fratele său, dar și față de cumnata și nepoțica pe care familia o aștepta cu atâta speranță. […]
10:20
Noi detalii și imagini în cazul crimelor în serie de la Petrohan, Bulgaria. Ce spun procurorii despre cele șase decese suspecte # Gândul
Procuratura din Bulgaria a prezentat noi detalii în cazul morții a șase persoane de la cabana Petrohan și din zona vârfului Okolchitsa. Ancheta indică, în cazul a trei victime găsite într-o rulotă, două crime urmate de o sinucidere. Procuratura din Bulgaria a făcut publice noi detalii în ancheta privind moartea a șase persoane, în cazul […]
10:10
Război în Ucraina, ziua 1.448. Rusia își concentrează atacurile asupra regiunii Harkov: a doua zi la rând de bombardamente puternice # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 11 februarie 2026, în a 1.448-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Un atac aerian rusesc asupra regiunii Harkov, din Ucraina, a ucis trei copii mici și un adult, a anunțat șeful administrației militare locale, Oleg Sinegubov. Trei copii și un adult, uciși în atacuri […]
10:10
În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul de politică externă și intelligence H.D. Hartmann a vorbit despre personalitatea lui Jeffrey Epstein, susținând că acesta nu a fost niciodată spion, dar a avut obsesia de a deveni unul. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Hartmann a explicat că procesul de […]
10:10
Putin, greu de convins. Ucraina poate face concesii teritoriale, dar marea miză a liderului de la Kremlin este cu totul alta. „O chestiune de prestigiu politic extern și intern” # Gândul
În culisele scenariului pentru încheierea războiului din Ucraina se află și un punct nevralgic – o eventuală demisie a lui Volodimir Zelenski, care ar duce la schimbarea regimului de la Kiev. Aceasta nu este doar o vendetă personală a lui Putin, ci un semnal clar pe care Kremlinul ar dori să-l transmită tuturor vecinilor săi: […]
10:10
Vrei o conexiune Wi-Fi mai rapidă? Este bine de știut că poziția routerului are un rol important în ceea ce privește semnalul Wi-Fi. Dacă routerul este poziționat într-un colț, în spatele mobilierului sau plasat într-un loc închis, semnalul poate fi slab sau chiar blocat din cauza acestor obstacole. Însă nu doar acest lucru poate încetini […]
Acum 4 ore
10:00
Cum ajung turiștii străini care vizitează România să fie victime ale țepelor șoferilor de ridesharing. Ce a pățit o familie de italieni în București # Gândul
Unii dintre turiștii străini care vizitează România ajung să fie victime ale țepelor șoferilor de ridesharing. De pildă, un cetățean italian, care se afla în vizită cu familia sa în mai multe orașe românești, a povestit ce a pățit într-o zi cu un șofer, în Capitală. O familie de italieni a trăit momente mai puțin […]
09:50
Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 2.800 metri pătrați # Gândul
Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 2.800 metri pătrați. Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026 O casă din localitatea Boțești, județul Vaslui, se vinde la licitație publică cu un preț […]
09:30
O nouă ședință la CCR pe tema pensiilor magistraților. De ce sunt șanse minime să se ia o decizie # Gândul
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au programată, miercuri, 11 februarie, o nouă ședință pe reforma pensiilor speciale. Întâlnirea de lucru este programată pentru ora 10.00. Potrivit Mediafax, este puțin probabil ca la CCR să se ia astăzi o decizie, deoarece unul dintre cei 9 judecători constituționali se află în concediu legal de 8 zile. […]
09:20
Florin Talpan mută decisiv în procesul prin care CSA Steaua îi cere lui Gigi Becali daune de 37.000.000 de euro: „Am făcut toate demersurile” # Gândul
Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru PROSPORT, Florin Talpan a vorbit despre toate „piedicile” pe care șefii clubului Steaua i le-ar pune în încercarea de a recupera prejudiciul de 37.000.000 din procesul intentat lui FCSB. CSA Steaua a avut câștig de cauză atât în procesul privind palmaresul legendarei echipe a Armatei, cât și în cel […]
09:20
Cancelarul Austriei cere UE reducerea urgentă a prețurilor la energie: „Industria europeană este sufocată” # Gândul
Cancelarul Austriei, Christian Stocker, a cerut liderilor Uniunii Europene să ia măsuri urgente pentru reducerea prețurile la energie, avertizând că această problemă afectează grav industria europeană. Stocker spune că energia este principalul factor care frânează economia în majoritatea statelor membre. Cancelarul austriac, Christian Stocker, a declarat marți că Uniunea Europeană trebuie să acționeze rapid pentru […]
09:20
Claudiu Năsui: Greva primarilor este despre bani. Dar există o soluție bună pentru România care ar mulțumi pe toată lumea, mai puțin guvernul # Gândul
Claudiu Năsui a susținut că greva primarilor „este despre bani”, însă „există o soluție bună pentru România care ar mulțumi pe toată lumea, mai puțin guvernul”. Fostul ministru al Economiei a susținut că mecanismul pentru a primi bani ca primar ar fi să se pună presiune și „trăgând sfori la partid și în guvern”. „Greva […]
09:10
În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, H.D. Hartmann a analizat momentul-cheie care, în opinia sa, a declanșat prăbușirea lui Jeffrey Epstein: tentativa acestuia de a ajunge la Vladimir Putin, în anul 2007. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Hartmann a afirmat că Epstein a încercat să forțeze accesul la […]
09:00
Atac ucrainean de amploare asupra infrastructurii militare și a bazelor de drone rusești din Donetsk, Zaporojie și Kursk # Gândul
Forțele armate ale Ucraina au atacat o serie de unități rusești de drone, centre de reparații și depozite de combustibil din teritorii ocupate din Ucraina, dar și din Federația Rusă, într-o ofensivă militară menită să slăbească capacitatea de luptă a Moscovei. Armata ucraineană a lansat un atac de amploare împotriva țintelor militare rusești din teritoriile […]
09:00
Gigi Becali l-a ATACAT pe Daniel Pancu. De unde au plecat contrele. „Vorbește aiurea. Greșește” # Gândul
Gigi Becali l-a contrazis pe Daniel Pancu, după ce antrenorul de la CFR Cluj a făcut declarații despre Bergodi. La CFR Cluj – U Cluj a fost un scandal uriaș între Bergodi și Cordea, Pancu l-a atacat dur pe italian, iar acum după meciul din Cupa României cu Rapid antrenorul formației din Gruia a continuat […]
08:50
Accident mortal pe DN1. Un bărbat a murit, după impacul dintre un autoturism și o autoutilitară # Gândul
Un accident mortal a avut loc pe DN1, în zona Comarnic, miercuri dimineață, 11 februarie 2026. În urma unui impact dintre un autoturism și o autoutilitară, un bărbat în vârstă de 64 de ani a decedat. Un accident mortal a avut loc, miercuri dimineață, în zona Comarnic, județul Prahova. Potrivit informațiilor, un bărbat în vârstă […]
08:40
2026, anul provocărilor climatice? 2025 a marcat un moment critic pentru clima din Europa, iar România nu a făcut excepție. „Nu este o anomalie, ci continuarea unui trend periculos” # Gândul
Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald din istoria observațiilor, marcând un nou moment critic în istoria climatică a planetei. De la cauzele care au dus la această situație până la efectele resimțite direct de fiecare dintre noi, aceste șase grafice spun povestea unei realități pe care nu o mai putem ignora. În […]
08:40
FC Argeș și CFR Cluj, în SFERTURILE Cupei României. Rapid e eliminată. Cum au motivat giuleștenii: „Unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine” # Gândul
FC Argeș și CFR Cluj s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României, iar Rapid București a fost eliminată. Miercuri se joacă CSM Slatina – FC Metaloglobus București în Grupa A. Clasamentul grupei acum: 1 FC Argeș 2 2 0 0 5-3 6 2 CFR Cluj 2 1 1 0 6-2 4 3 Rapid […]
08:30
Noi detalii în cazul răpirii mamei lui Savannah Guthrie. Detaliul-cheie apărut imediat după ce FBI a publicat imagini cu suspectul # Gândul
Ancheta privind dispariția lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei TV Savannah Guthrie, a intrat într-o nouă etapă după ce FBI a făcut publice imagini cu un suspect înarmat. La doar câteva ore, un bărbat a fost reținut în Arizona, într-un dosar care a șocat opinia publică din SUA. Un suspect în cazul răpirii lui Nancy Guthrie, […]
08:30
Insula europeană în care grupurile mai mari de 40 de persoane vor fi interzise. Schimbări pentru una dintre destinațiile preferate ale românilor # Gândul
Schimbări mari privind accesul în cadrul obiectivelor turistice sau al anumitor zone pe o insulă europeană preferată de mulți turiști români. Grupurile mai mari de 40 de persoane vor fi interzise de autoritățile locale. De altfel, sunt pregătite noi reguli și pentru grupurile care au peste 20 de turiști, modificările aplicându-se atât pentru vizitatori, cât […]
08:20
Care e mai scump: Bolt sau Uber? Diferență mare de preț, pentru aceeași cursă de 8 km în Cluj # Gândul
Pentru cine are curiozitatea să afle care este mai scumă, Bolt sau Uber, un bărbat din Cluj-Napoca a oferit răspunsul. Cu o simplă comandă de ridesharing el a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele sociale după ce a postat două capturi de ecran cu prețurile afișate de aceste companii pentru aceeași rută, în oraș. Iar […]
08:10
În emisiunea „Marius Tucă Show” de marți seară, jurnalistul Valentin Stan a tras un semnal de alarmă asupra ceea ce numește „cenzură agresivă” promovată de autoritățile române și Comisia Europeană. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Valentin Stan a tras un semnal de alarmă asupra ceea ce numește „cenzură agresivă” promovată de autoritățile române […]
08:10
Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a explicat faptul că se declară împotriva abordării perspectivei „tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate”. Pe de altă parte, susține plata în funcţie de performanţa personalului medical. El a mai susținut că recomandă „contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în fața unei secții de terapie intensivă” […]
Acum 6 ore
07:50
Avertismentul șefului apărării Norvegiei: Rusia ar putea declanșa o invazie în nordul îndepărtat pentru a-și proteja arsenalul nuclear din Arctica # Gândul
Norvegia ia în calcul scenariul unei viitoare invazii ruse, avertizează șeful apărării norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, care susține că Moscova ar putea acționa militar pentru a-și proteja activele nucleare strategice amplasate în nordul îndepărtat, în apropierea graniței norvegiene. El a precizat că Rusia nu urmărește obiective de cucerire în Norvegia similare celor din Ucraina sau […]
07:40
TABEL | Ce se mănânci la micul dejun, prânz și cină, în funcție de bugetul zilnic: de la 10 lei la 200 lei de persoană # Gândul
Cât mai costă, de fapt, să mănânci o zi întreagă în România? Am făcut calculul pentru dumneavoastră și vă arătăm ce poți comanda la micul dejun, prânz și cină, în funcție de bugetul zilnic, care pornește de la 10 lei și poate ajunge la 200 de lei de persoană. Într-un final, rezultatul obținut ne arată […]
07:30
Atac armat într-o școală din Canada, soldat cu 10 morți și 25 de răniți. Atacatorul, găsit împușcat mortal # Gândul
Tragedie cumplită în Canada, după ce zece persoane au fost ucise și altele 25 au fost rănite în urma unui atac armat produs într-un liceu din vestul Canada, într-o comunitate mică din Columbia Britanică. Nouă persoane nevinovate au fost ucise marți într-o regiune izolată din vestul Canadei, dintre care șapte au fost împușcate mortal într-un […]
07:30
Ce spune mama lui Adrian Kreiner despre fosta parteneră a milionarului omorât în Sibiu. „Nu-mi venea să cred” # Gândul
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, în anul 2023, a făcut o serie de dezvăluiri legate de fosta parteneră a fiului ei. La momentul actual, Adriana Viliginschi, fosta iubită a lui Kreiner, se află în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind acuzată de complicitate la omor calificat. Vă reamintim […]
07:20
11 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Aniston împlinește 57 de ani. Moare Whitney Houston. Ziua europeană a numărului unic de urgență 112 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 11 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jennifer Aniston este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe de la Hollywood. Născută pe 11 februarie 1969, în Los Angeles, într-o familie de actori, ea a studiat la prestigioasa Fiorello […]
07:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum rețeaua Epstein a colaborat cu unul dintre serviciile secrete ale lumii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „El a construit incipient rețeaua. În timpul vieții poți să ajungi la […]
06:50
Șeful armatei indoneziene a anunțat că este pregătit să staționeze 8.000 de trupe în Fâșia Gaza # Gândul
Șeful armatei din Indonezia spune că 8.000 de militari sunt pregătiți pentru a fi trimiși în Fâșia Gaza, ca urmare a acordului de încetarea focului mediat de SUA, scrie Times of Israel . “Între 5.000 și 8.000 de trupe sunt pregătite să fie staționate în Gaza sub planul de pace a presedintelui Trump”, a declarat șeful armatei […]
06:40
România, ”Cenușăreasa” Europei de Est. Polonia e invitată în G20, cu un PIB care a depășit un trilion de dolari, Bulgaria a trecut la Euro și are cea mai ieftină energie, iar Ungaria are cel mai ieftin gaz. De vineri, țara noastră intră oficial în recesiune # Gândul
Europa de Est cu două viteze. De vineri, România va intra oficial în recesiune tehnică, așa cum a anunțat în exclusivitate Gândul, și bifează deja recorduri negative importante precum cea mai mare inflație, cel mai mare deficit bugetar și cea mai scumpă energie electrică din Europa. În schimb, țările vecine fac progrese pe bandă rulantă. Încă din […]
