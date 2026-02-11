Heineken învinge ANAF

07:40

Zeci de deputați și senatori din coaliția de guvernare, plus unul din opoziție, au reluat aproape mot-a-mot în Parlament un proiect legislativ elaborat inițial anul trecut de către Ministerul Energiei ca draft de ordonanță de urgență, a cărui esență este că autoritățile centrale vor putea decide că unele proiecte de hidrocentrale sunt ″de securitate națională″, iar acest statut le va acorda multiple și ample derogări de la legislația urbanistică, din construcții, a exproprierilor, a achizițiilor publice, de protecție a mediului, a apelor, forestieră, agricolă, fiscală și a accesului terților în zonele amplasamentelor.