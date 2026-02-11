Prima mașină care poate injecta energie în rețea pe bani, la BMW
Profit.ro, 11 februarie 2026 07:50
Producătorul auto german BMW a lansat prima ofertă Vehicle-to-Grid (V2G) disponibilă cu noul model electric iX3. Pe lângă încărcarea optimizată în funcție de tarige, clienții pot vinde energie în rețeaua publică.
Acum 5 minute
08:30
Spotify a raportat un profit net de 2,212 miliarde de euro pentru 2025, o creștere de 94% față de anul precedent, când a anunțat primul său profit net anual.
Acum 10 minute
08:20
Furtul unui iPhone nu mai înseamnă doar pierderea unui obiect scump, ci și un risc pentru conturi, plăți și date personale.
Acum 30 minute
08:10
Raport tehnic al Veolia privind Stația de Tratare a Apei de la Curtea de Argeș - Echipamentele sunt în stadiu avansat de degradare, unele bazine nu au fost curățate de 20 de ani. Stația prezintă riscuri operaționale semnificative. Soluțiile propuse # Profit.ro
Raportul tehnic realizat de Veolia România Soluții Integrate cu privire la Stația de Producție și Tratare a Apei Potabile Curtea de Argeș - localitate care se confruntă de mai mult timp cu probleme în furnizarea apei potabile și unde analizele au indicat prezența Clostridium perfringens, o bacterie periculoasă - consemnează stadiul avansat de degradare a echipamentelor și obiectelor tehnologice existente în filiera actuală de tratare, dar și faptul că, deși stația este funcțională, prezintă riscuri operaționale semnificative.
08:00
VIDEO Maxim istoric de manageri precauți. Andrei Cionca, CEO Impetum Group: Agricultura și IT-ul sunt la niveluri de încredere apropiate de pandemie. Avem loc foarte mare de dezvoltare regională – Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Indicele Confidex, barometrul de încredere al managerilor români în economie, a ajuns la 47,2% în semestrul al doilea din 2025, marcând o scădere semnificativă față de perioadele anterioare și confirmând un trend descendent accentuat.
08:00
Opinii: Presa noastră, influencerii și analiștii noștri rostogolesc CLIȘEE și MEME vechi ca să stoarcă noi și noi VĂICĂRELI, să mai VÂNDĂ ATENȚIE pe baza EMOȚIILOR NEGATIVE - partea I # Profit.ro
- nu suntem capabili să evaluăm obiectiv, la rece, drumul parcurs într-un domeniu sau altul, cu precădere în zona economică; consecința: îi așteptăm oare tot pe străini să ne spună cum stăm?! -
Acum o oră
07:50
07:40
DOCUMENT Proiecte hidro ″de securitate națională″ și militarizate. Achiziții secretizate, acces restricționat, autorizații de la instituțiile de forță # Profit.ro
Zeci de deputați și senatori din coaliția de guvernare, plus unul din opoziție, au reluat aproape mot-a-mot în Parlament un proiect legislativ elaborat inițial anul trecut de către Ministerul Energiei ca draft de ordonanță de urgență, a cărui esență este că autoritățile centrale vor putea decide că unele proiecte de hidrocentrale sunt ″de securitate națională″, iar acest statut le va acorda multiple și ample derogări de la legislația urbanistică, din construcții, a exproprierilor, a achizițiilor publice, de protecție a mediului, a apelor, forestieră, agricolă, fiscală și a accesului terților în zonele amplasamentelor.
07:40
Fidelis – Noutate în programul de titluri de stat pentru populație: preferință pentru scadențele lungi # Profit.ro
În contextul unei reduceri a dobânzilor, investitorii individuali de la BVB au căutat randamentele în obligațiunile guvernamentale cu maturități extinse.
Acum 2 ore
07:30
Mega-investiție la Oradea. A venit tranșa 1 din ajutorul de stat pentru Nokian Tyres. “Proces birocratic complet, puternic." # Profit.ro
Compania finlandeză Nokian Tyres, cu o mare investiție în fabrica de anvelope de la Oradea, de 650 milioane euro, a obținut o primă tranșă din ajutorul de stat de circa 100 milioane de euro aprobat pentru proiect, o nouă plată fiind așteptată în acest an, în funcție de investițiile ce vor fi derulate, dar și de durata procedurilor birocratice, spune CEO-ul Paolo Pompei.
07:20
Ultima decizie a lui Robert Negoiță - Primăria Sector 3 a anulat licitația pentru piste de biciclete în lungime totală de 115 km. Proiectul se apropia de 200 milioane lei # Profit.ro
Primăria Sectorului 3 a anulat o licitație care urmărea construirea unei rețele de piste pentru biciclete, cu o lungime de aproximativ 115 km, proiectul fiind estimat la 195 milioane lei, fără TVA.
07:10
Eșec OMV Petrom - Cât a plătit pentru sonda forată în zona bulgărească a Mării Negre, lângă Neptun Deep, care a dezamăgit # Profit.ro
OMV Petrom, cea mai mare companie integrată de energie din regiune, a cheltuit 15 milioane de euro pe prima sondă, Vineh-1, forată în blocul Han Asparuh din Marea Neagră bulgărească, calificată drept una „uscată”, ca urmare a faptului că nu au fost descoperite rezerve semnificative de gaze naturale.
07:00
Volumele vândute de îmbuteliatorul Coca-Cola HBC în România au scăzut în 2025, pentru al treilea an consecutiv, compania reclamând un mediu de consum dificil pe piața locală.
Acum 4 ore
06:10
Acum 12 ore
00:20
Ofertă surpriză în factura de energie. PPC scade prețul spre pragul psihologic de 1 leu/kWh pentru a-și păstra clienții # Profit.ro
PPC Energie din grupul grec omonim, al doilea cel mai mare furnizor de profil din România, încearcă să-și păstreze clienții casnici care vor să plece la concurență cu o ofertă al cărei preț final se apropie de pragul psihologic de 1 leu/kWh.
00:10
EXCLUSIV VIDEO&FOTO Am testat cea mai puternică Dacia Sandero din istorie împreună cu șeful Dacia. "Este prima dată când o conduc." # Profit.ro
Mihai Bordeanu, Head of Country Dacia România, prezent la testele internaționale cu toată gama Dacia, a testat în premieră noul Sandero cu motor de 120 CP și cutie automată, imediat după ce Profit.ro a condus această mașină pe șoselele din zona Nisa, și a dezvăluit impresiile despre noul model.
00:10
Frații Pavăl (Dedeman) - prima decizie majoră pentru lanțul de magazine Praktiker, cea mai mare rețea de bricolaj din Grecia # Profit.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au semnat o decizie strategică pentru brandul Praktiker Hellas, cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia, pe care l-au preluat în vară, majorându-i semnificativ capital social, cu peste 14 milioane euro.
10 februarie 2026
22:00
Cele două tokenuri digitale lansate de președintele american Donald Trump și soția sa, Melania Trump, sunt afectate de degringolada din piața criptomonedelor.
21:20
Compania chineză Chery este cel mai mare exportator auto al Chinei și una dintre cele mai ambițioase companii din această țară privind expansiunea în Europa. Achiziția fostei fabrici Nissan din Spania a fost punctul de cotitură al acestei expansiuni, iar acum planurile încep să devină tot mai concrete.
21:20
Armata chineză devine tot mai agresivă în exercițiile din jurul Taiwanului. Americanii cred că se fac “repetiții pentru un atac” # Profit.ro
Această perioadă coincide cu preluarea de facto a conducerii operaționale a armatei de către Xi Jinping. Americanii cred că chinezii fac acum “repetiții pentru un atac asupra Taiwanului”.
21:00
Oferta Electroalfa a strâns 67 de investitori instituționali. Tranzacția care a eclipsat tot ce s-a întâmplat în piața reglementată # Profit.ro
Procesarea de sistemul pieței a operațiunii de listare a Electroalfa a reliefat, alături de cei peste 5.000 de investitori individuali care au realizat subscrieri, și numărul de participanți din zona fondurilor de investiții.
20:50
Platforma de comunicare Discord anunță că, în martie, va introduce la nivel global un nou sistem de verificare a vârstei pentru a limita accesul celor mici la conținut nepotrivit.
20:30
Semnal îngrijorător - Productia de automobile începe anul în scădere. Dacia, la un pas să fie depășită de Ford # Profit.ro
Luna ianuarie nu a fost o lună extrarodinară pentru industria auto din România, după cum arată datele ACAROM. Scăderea de peste șase procente confirmă tendința în scădere a piețelor auto din Europa.
20:00
VIDEO Primul tunel rutier de autostradă din România realizat cu utilajul gigant adus din China. Cel mai mare EPB TBM chinezesc exportat în Europa # Profit.ro
Autoritățile prezintă, cu o animație grafică 3D, unul dintre cele mai spectaculoase obiective ale tronsonului montan parte a Autostrăzii Sibiu-Pitești: Tunelul Poiana.
19:40
Startup-ul german ERC System, cu sediul în Munchen, a realizat un zbor de testare pentru una dintre cele mai mari aeronave electrice din Europa cu decolare verticală.
Acum 24 ore
19:20
18:50
Producția uzinei Ford Otosan Craiova începe anul la un nivel redus, similar cu cel din decembrie # Profit.ro
Situația piețelor auto din Europa continuă să influențeze producția de automobile din România. Uzina Ford din Craiova a fabricat în ianuarie un volum redus de vehicule, identic cu cel din decembrie și unul dintre cele mai scăzute din ultimii doi ani.
18:30
Șeful Toyota explică ce a simțit când a aflat că a fost înlocuit. „În slăbiciunea mea, nu m-am gândit” # Profit.ro
Koji Sato a obținut în 2025 cele mai bune performanțe de vânzări ale Toyota Motor, din toată istoria companiei. În același timp, a fost responsabil cu scăderi importante ale profitului, ca urmare a unor cheltuieli majorate. Cu toate acestea, el a acceptat să predea funcția de CEO al companiei și președinte al Consiliului de Administrație, după numai trei ani, actualului director financiar, Kenta Kon, care era și director operațional. În același timp, Sato va rămâne adjunctul lui Kon, ca vicepreședinte al consiliului executiv.
18:00
Paramount și-a îmbunătățit oferta de 30 de dolari pe acțiune pentru Warner Bros. Discovery, venind cu bani în plus pentru fiecare trimestru în care tranzacția nu se finalizează și acceptând să acopere taxa de reziliere pe care proprietarul HBO ar datora-o gigantului Netflix dacă ar renunța la tranzacție.
18:00
Proprietarii de apartamente - mai dispuși să negocieze prețurile. Singura excepție de la regulă # Profit.ro
Apartamentele și casele noi scoase la vânzare în marile orașe din țară pot atrage până la șase potențiali cumpărători.
17:40
Solicitarea primarului Timișoarei de a anula raportului Agenției Naționale de Integritate a fost respinsă de Curtea de Apel Timișoara.
17:10
Databricks, cu doi fondatori români - nouă finanțare majoră: Suntem gata de listare la bursă „când va fi momentul potrivit” # Profit.ro
Compania americană de software Databricks, care îi are printre fondatori pe antreprenorii români Ion Stoica și Matei Zaharia, evaluată la 134 miliarde de dolari, a obținut o nouă finanțare, de 5 miliarde de dolari.
17:10
După ce Ministerul Culturii a propus normarea timpului de muncă pentru artiști, zeci de actori și angajați ai Teatrului Național din București au protestat.
17:00
Digi Communications propune distribuirea de acțiuni gratuite către acționarii săi, subiect ce va fi supus votului în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor programate pentru 20 martie.
16:30
Dosarul deschis de ANAF împotriva lui Klaus Iohannis, care are ca obiect „acțiune în răspundere delictuală” și „îmbogățirea fără justă cauză”, a fost transferat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara.
16:20
VIDEO Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în mijlocul unei intersecții aglomerate dintr-un oraș american # Profit.ro
Un avion de mici dimensiuni a fost forțat să aterizeze pe o șosea aglomerată din Gainesville, statul american Georgia.
16:00
Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025.
16:00
Kaufland lansează în România reduceri de până la 40% la anumite produse, cu ocazia zilei de Dragobete # Profit.ro
Retailerul german Kaufland lansează reduceri de până la 40% la ciocolată și praline, cu peste 70 de articole tematice, cu ocazia zilei de Dragobete.
15:40
Val de autorizații pentru taxi în București. Primăria lansează prima procedură de atribuire a 1.000 de autorizații # Profit.ro
Primăria Capitalei a anunțat că lansează prima procedură de atribuire a 1.000 de autorizații taxi.
15:40
E.On - Reacție virulentă în România la prelungirea schemei de plafonare la gaze: România intră în infringement! # Profit.ro
România va intra cu siguranță în procedură de infringement dacă mesajul privind prelungirea schemei de plafonare a prețurilor la gaze nu este unul potrivit, a declarat Volker Raffel, CEO al E.ON România.
15:40
Poliția din Guadalupe, un oraș din nord-estul Mexicului care găzduiește unul dintre stadioanele Cupei Mondiale din 2026, va fi ajutată de câini-roboți.
15:20
Președintele american, Donald Trump, este perceput pozitiv în România. Are un rating de 10% net favorabil, în contrast cu restul europenilor.
15:10
City Grill Group a câștigat licitație desfășurată de societatea Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro în incinta Cazinoului din Constanța.
15:10
Nordul Bucureștiului funcționează astăzi ca un laborator al pieței rezidențiale: aici se văd cel mai clar efectele creșterii costurilor de construcție, ale majorării TVA, ale noilor reglementări legislative și ale modificărilor în comportamentul cumpărătorilor.
15:00
Datorii istorice în imobiliare. Primul recul major după 10 ani de creștere continuă INFOGRAFIC # Profit.ro
Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit, în ultimele luni, nivelul istoric de 35 de miliarde de lei, o sumă dublă față de acum 10 ani.
14:50
14:30
Vaccinuri COVID refuzate - România în fața notei de plată. Este așteptat primul verdict în procesul cu Pfizer # Profit.ro
România va afla luna viitoare dacă va fi obligată să achite jumătate de miliard de euro gigantului farmaceutic Pfizer.
14:20
Apa caldă plătită doar când e fierbinte - Termoenergetica explică modul de calcul astăzi # Profit.ro
În București există un mecanism de ajustare a facturilor pentru apă caldă și căldură, dacă temneratura furnizată nu este cea stabilită în contract, anunță Termoenergetica.
14:20
Elon Musk a anunțat că SpaceX și-a modificat prioritățile programelor spațiale și se concentrează acum pe construcția unui oraș selenar capabil să se ''autodezvolte'', proiect ce poate fi realizat în mai puțin de 10 ani.
14:10
Potrivit Amnesty International, Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene și au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul de succes al Netflix „Squid Game”.
14:10
Curtea de Apel București respins ca neîntemeiată cererea de suspendare a hotărârii de reorganizare a Autorității de Supraveghere Financiară, care includea diminuări salariale și reduceri de posturi, înaintată de 155 de angajați ai instituției.
