CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile magistraților

15:20

Îi spunea asta mereu: „Nu cumpăra, nu ai nicio șansă să câștigi nici peste un milion de ani”. Soțul britanicei Nicola Dickinson (59) credea că toate cheltuielile femeii, pe tot felul de bilete la tombolă, este o pierdere totală de timp. Nu credea că va câștiga vreodată mai mult de câteva lire. Cu atât mai mare a fost surpriza lui când i‑a spus că, datorită unui bilet de 25 de lire, a devenit multimilionară.