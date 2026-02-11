CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile magistraților
DigiFM.ro, 11 februarie 2026 11:20
Curtea Constituţională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor
• • •
Acum 30 minute
11:30
Dragostea e în aer la Digi FM: Povestea impresionantă a cuplului Cris Simion și Tiberiu Mercurian. Gestul suprem de iubire care le-a marcat destinul # DigiFM.ro
Ce se întâmplă atunci când un regizor vizionar și un om de business pragmatic decid să construiască nu doar o familie, ci și primul teatru independent din România? Chris Simion-Mercurian și soțul ei, Tiberiu Mercurian, au venit în matinalul Digi FM pentru o discuție sinceră despre iubire, reziliență și proiectul „Grivița 53”.
Acum o oră
11:20
11:20
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby # DigiFM.ro
Kelly Oakey din Australia scotocește prin containerele de gunoi și câștigă din asta mii de dolari pe lună. Pur și simplu adună mobilierul pe care oamenii îl aruncă pe stradă și îl transformă în piese de design, pe care apoi le vinde la prețuri foarte avantajoase.
Acum 2 ore
10:50
Mihai Bendeac, reacție publică după ce a fost acuzat că a atins nepotrivit o fată la premiera filmului său: "O să depun plângere la Poliție" # DigiFM.ro
Premiera filmului "Băieți de oraș: Golden boyz", al lui Mihai Bendeac, a fost umbrită de un incident în care în prim-plan a fost chiar actorul. În timpul unei interacțiuni cu o tânără fană entuziasmată să-l vadă, acesta a fost acuzat că ar fi atins-o nepotrivit în zona pieptului. Centrul Filia (un ONG care face auzite vocile femeilor prin lucru direct în comunități și activități de advocacy, activism și sensibilizare, studii și analize), bloggerul Zoso și youtuberul Pleiăr au fost primii care au luat atitudine și s-au arătat dezgustați de gestul lui Bendeac. Replica vedetei nu a întârziat să apară.
10:30
Dragoş Pîslaru despre situaţia de la CCR: „E absolut inacceptabilă tergiversarea. Justiţia nu poate fi capturată de un cerc de interese!” # DigiFM.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă, în legătură cu situaţia de la Curtea Constituţională în cazul sesizării privind legea pensiilor magistraţilor, că este „absolut inacceptabilă tergiversarea” de la acest moment şi că justiţia „nu poate să fie capturată de un cerc de interese în jurul unei conduceri despre care există investigaţii în media care sugerează despotism şi partizanat politic”.
10:30
Acum 4 ore
09:40
Un medic român care profesează în Germania critică ideea obligativităţii de a lucra în ţară: „Statul nu mai ştie să convingă şi încearcă să constrângă” # DigiFM.ro
Medicul anestezist Iuliu Torje, care profesează în Germania, critică ideea obligativităţii medicilor de a lucra în România după finalizarea studiilor, adresându-se premierului Ilie Bolojan. ”Statul oferă → profesionistul rămâne. Statul eşuează → profesionistul pleacă”, arată el.
09:30
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu sunt gata să renunț, regret din toată inima ce am făcut!” # DigiFM.ro
Norvegianul Sturla Holm Laegreid, medaliat cu bronz marţi la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă, a făcut după concurs o mărturisire surprinzătoare. El a recunoscut că şi-a înşelat iubita şi i-a cerut în mod deschis să îi mai acorde o şansă, relatează Reuters.
09:30
Arbitrul Pascal Kaiser, victima unei alte agresiuni în faţa casei sale. El şi-a cerut iubitul în căsătorie pe stadionul din Köln # DigiFM.ro
Arbitrul german Pascal Kaiser, care îşi ceruse în căsătorie iubitul pe RheinEnergieStadion cu ocazia meciului din Bundesliga dintre Köln şi Wolfsburg cu zece zile mai devreme, a fost din nou victima unei agresiuni la domiciliul său.
09:30
Ședință decisivă la CCR. De ce legea pensiilor magistraților nu are încă un verdict clar # DigiFM.ro
Pronunţarea unei soluţii în cazul legii pensiilor magistraţilor, după patru amânări, la şedinţa de miercuri a Curţii Constituţionale, este incertă în condiţiile în care, pe de o parte, judecătorul Gheorghe Stan ar fi intrat în concediu paternal, iar pe de altă parte, pentru că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat marţi CCR să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, considerând că legea mult discutată ar trata „discriminatoriu” magistraţii în raport cu alţi beneficiari de pensii de serviciu şi ar „reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor”.
09:20
Atac armat la o şcoală şi într-o locuinţă din Canada. Cel puţin nouă persoane au murit, iar atacatorul pare că s-ar fi sinucis # DigiFM.ro
Cel puţin nouă persoane au fost ucise într-un liceu şi într-o locuinţă din provincia canadiană British Columbia, a anunţat marţi Poliţia, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate din ultimele decenii din această ţară, transmite CNN.
Acum 24 ore
17:10
16:30
Dosarul ANAF împotriva lui Klaus Iohannis, mutat la Hunedoara. Statul vrea să recupereze banii din chirii # DigiFM.ro
Dosarul care are ca obiect „acţiune în răspundere delictuală” şi „îmbogăţirea fără justă cauză” deschis de ANAF împotriva familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis a fost transferat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara. Decizia a fost luată, marţi, de către un complet de judecată de la Curtea de Apel Alba Iulia, la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, soluţia fiind definitivă.
16:30
Un bărbat din Vaslui şi soţia sa, însărcinată în opt luni, au murit în urma unui accident rutier produs în cursul zilei de marţi pe DN 24, în afara localităţii Ciorteşti.
16:20
Dominic Fritz anunţă că va contesta la ÎCCJ decizia privind raportul ANI: „Nu am nimic să-mi reproşez” # DigiFM.ro
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, liderul USR, anunţă că va contesta la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie decizia Curţii de Apel Timişoara privind raportul Agenţiei Naţionale de Integritate, care a constatat că s-ar fi aflat într-un conflict de interese în 2020.
16:10
Şedinţa de miercuri a CCR, când ar urma să fie luată o decizie în cazul legii pensiilor magistraţilor, sub semnul întrebării. Un judecător ar fi făcut cerere de concediu paternal # DigiFM.ro
Şedinţa de miercuri, 11 februarie, a Curţii Constituţionale în care judecătorii ar urma să se pronunţe asupra constituţionalităţii legii privind pensiile magistraţilor este pusă sub semnul întrebării, în condiţiile în care judecătorul Gheorghe Stan ar fi făcut cerere de concediu paternal începând de luni.
16:00
Rică Răducanu, noi declarații despre viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar: „E boală pe viață, e clar!” # DigiFM.ro
Rică Răducanu, în vârstă de 79 de ani, a vorbit despre viciul care l-a lăsat de multe ori fără bani în buzunar. Deși are o pensie mică, acesta a mărturisit că mai ajunge să piardă bani, dar soția sa este cea care îl ajută să-și găsească echilibrul.
15:30
Actriţa Catherine O'Hara a murit din cauza unei embolii pulmonare, se arată pe certificatul de deces # DigiFM.ro
Actriţa canadiană Catherine O'Hara, celebră pentru rolurile sale din „Beetlejuice” şi „Home Alone”, a murit din cauza unei embolii pulmonare, potrivit unui certificat de deces făcut public luni.
15:10
O patinatoare olimpică i-a cerut profesorului o amânare la teme pentru că participa la JO de la Milano. Reacția lui a devenit virală # DigiFM.ro
Pentru Maddie Schizas, reprezentanta Canadei la patinaj artistic, statutul de olimpică nu înseamnă că scapă de responsabilitățile academice. Sportiva în vârstă de 22 de ani îmbină competiția de la Jocurile Olimpice de Iarnă cu finalizarea studiilor universitare, iar o situație aparent banală a devenit virală pe internet, scrie People.
12:30
„Moartea României”. Cum se foloseşte propaganda rusă de scenarii false pentru a ameninţa România cu un atac nuclear # DigiFM.ro
Un site de ştiri de la Moscova, NEWS.ru, pleacă de la o informaţie falsă, că Germania ar fi cerut ca trupe NATO să fie dislocate în Transnistria, ca pretext pentru a consulta diverşi „experţi” ruşi care spun că un astfel de scenariu ar duce la folosirea armelor nucleare, iar România ar deveni o ţintă prioritară pentru Rusia. Articolului site-ului rusesc se intitulează ameninţător „Moartea României: de ce NATO nu va staţiona trupe în Transnistria”.
12:20
Cadillac, noua echipă de Formula 1, şi-a dezvăluit monopostul de debut în Times Square. Când intră în cursă # DigiFM.ro
Cadillac, noua echipă de Formula 1, şi-a dezvăluit monopostul de debut în Times Square, în inima oraşului New York, informează EFE și Agerpres.
12:20
Elevi din Coreea de Nord, executați pentru vizionarea serialului „Squid Game”: „Te poate costa viața dacă te uiți” # DigiFM.ro
Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene şi au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul de succes „Squid Game”, potrivit Amnesty International, citată de The New York Post.
12:20
JO 2026: Schiorul britanic care a transmis un mesaj anti-ICE în zăpadă spune că a primit ameninţări cu moartea # DigiFM.ro
Fostul sportiv american şi concurent la slopestyle pentru Marea Britanie la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, Gus Kenworthy a primit ameninţări cu moartea după criticile sale usturătoare la adresa Serviciului de Imigrare şi Control Vamal al SUA (ICE).
12:20
Europa ar trebui să se pregătească pentru mai multe momente de ostilitate din partea SUA, avertizează Emmanuel Macron # DigiFM.ro
Europa ar trebui să se pregătească pentru mai multe momente de ostilitate din partea SUA, avertizează preşedintele francez Emmanuel Macron, şi ar trebui să trateze ceea ce el a numit „momentul Groenlanda” ca un semnal de alarmă pentru a promova reformele amânate de mult timp pentru a consolida puterea globală a blocului.
12:10
Sistemul fiscal va fi schimbat din 2027, suține Bolojan: „Nu mai putem să rămânem la taxele pe care le-am avut” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu mai puteam rămâne la taxele pe care le-am avut deoarece componenta de venituri din taxele locale, din impozitele pe proprietate este în România de 0,55% din PIB, în timp ce în ţările Uniunii Europene media este de 1,85%.
Ieri
11:40
Bad Bunny nu a primit niciun ban pentru prestația din pauza Super Bowl 2026. Artistul portorican s-a pregătit luni întregi pentru a urca pe scenă într-unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale: show-ul de la pauza Super Bowl 2026. Cu toate acestea, artistul nu a fost plătit pentru apariție.
09:50
Mesaj emoţionant transmis de Lindsey Vonn: „Visul meu olimpic nu s-a terminat aşa cum am dorit. Am încercat. Am visat. Am sărit!” # DigiFM.ro
Marea schioare americană Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, a transmis un mesaj emoţionant în social media, după căzătura de duminică, de la Jocurile Olimpice. Vonn spune că nu regretă că a încercat şi spune că singurul eşec în viaţă este să nu încerci.
09:40
Regele Charles al III-lea spune că e "profund îngrijorat" şi "pregătit să ajute" poliţia după acuzațiile din dosarul Epstein care îl vizează pe fratele său, Andrew # DigiFM.ro
Regele Charles al III-lea este "profund îngrijorat" de acuzaţiile împotriva fratelui său Andrew care au ieşit la iveală în urma afacerii Epstein şi este "pregătit să ajute poliţia" în cazul în care aceasta îl contactează, a transmis Palatul Buckingham într-un comunicat emis luni, citat de agenţiile internaţionale de presă.
09:40
09:30
Bolojan, despre interzicerea reţelelor sociale sub o anumită vârstă: „E greu de presupus că vom putea restricţiona pentru tineri accesul la aceste sisteme” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă este greu de presupus că vor putea fi impuse restricţii pentru tineri în ceea ce priveşte accesul la reţelele de socializare, el arătând că mai eficiente sunt acţiunile prin care aceştia să fie ”lămuriţi” cu privire la efectele nocive ale expunerii la dezinformare şi manipulare.
09:30
Actorii TNB protestează față de proiectul Ministerului Culturii privind evidența timpului de muncă # DigiFM.ro
Actorii Teatrului Național 'I.L. Caragiale' din București organizează marți un protest în fața TNB față de aplicarea programului-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă.
09:20
Trump ameninţă că va bloca proiectul unui pod între Statele Unite şi Canada: „Ar trebui să fim proprietari!” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni că va bloca proiectul unui pod între Canada şi Statele Unite, considerând că Statele Unite ar trebui să deţină „cel puţin jumătate” din această infrastructură, relatează AFP.
9 februarie 2026
16:50
Mircea Lucescu a fost externat şi va merge în străinătate pentru o nouă opinie medicală, anunţă preşedintele FRF # DigiFM.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, că selecţionerul Mircea Lucescu a fost externat şi va pleca în străinătate pentru o nouă opinie în ceea ce priveşte starea sa de sănătate.
15:30
Lindsey Vonn a fost operată pentru a doua oară, după fractura la piciorul stâng suferită în timpul probei de coborâre de la JO # DigiFM.ro
Lindsey Vonn (41 de ani), accidentată, duminică, în proba olimpică de coborâre de la Cortina, a fost operată pentru a doua oară pentru o fractură la piciorul stâng, a anunţat, luni, agenţia de presă Reuters.
15:20
Intervale cu vreme geroasă şi perioade de încălzire accentuată, în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM # DigiFM.ro
Regimul termic pentru perioada 9 - 22 februarie va fi oscilant, la nivelul întregii ţări, cu perioade în care vremea va deveni rece, chiar geroasă în unele zone, dar şi cu intervale cu valori termice pozitive ridicate, de până la zece grade, pe timpul zilei, timp în care probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată între 13 şi 15 februarie, reiese din prognoza de specialitate publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.
15:20
Nu și-a ascultat soțul și a pus mâna pe o casă de milioane: "El îmi spunea constant să renunț, dar acum suntem multimilionari" # DigiFM.ro
Îi spunea asta mereu: „Nu cumpăra, nu ai nicio șansă să câștigi nici peste un milion de ani”. Soțul britanicei Nicola Dickinson (59) credea că toate cheltuielile femeii, pe tot felul de bilete la tombolă, este o pierdere totală de timp. Nu credea că va câștiga vreodată mai mult de câteva lire. Cu atât mai mare a fost surpriza lui când i‑a spus că, datorită unui bilet de 25 de lire, a devenit multimilionară.
15:10
Andrew, fratele mai mic al regelui Charles, i-a dezvăluit lui Epstein secrete comerciale britanice # DigiFM.ro
Fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, i-a dezvăluit în 2010 documente comerciale britanice lui Jeffrey Epstein, arată e-mailuri menţionate luni de Reuters.
14:40
Prințul William și Kate Middleton, primele declarații după dezvăluirile făcute despre unchiul lor Andrew în dosarele Epstein: „Suntem profund îngrijorați!” # DigiFM.ro
În prima lor declaraţie pe această temă, prinţul moştenitor al Marii Britanii William şi soţia sa Kate se declară „profund îngrijoraţi” de dezvăluirile „continue” din dosarele Epstein, care îl vizează şi pe unchiul lor Andrew, decăzut deja din titlurile şi drepturile de membru al familiei regale.
14:10
Donald Trump l-a criticat, duminică, pe schiorul acrobatic american Hunter Hess, calificându-l drept „ratat”, după ce acesta şi-a exprimat rezervele cu privire la reprezentarea ţării sale, unde tensiunile politice şi sociale sunt în creştere.
13:00
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Federaţia Română de Fotbal a depus prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029 pe Arena Naţională din Bucureşti, informează FRF pe site-ul său oficial.
11:00
Rusia nu are intenţia de a ataca Europa, dar este gata să riposteze militar dacă va fi necesar, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit TASS.
11:00
Meteorologii au emis, luni, 9 februarie, o informare de precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului şi vreme rece, ce vizează cea mai mare parte a teritoriului, până miercuri dimineaţa.
11:00
Unguru' Bulan comentează meciul CFR Cluj - U Cluj, unde Cristiano Bergodi, tehnicianul italian al oaspeților, a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii gazdelor, și a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican. Meciul s-a terminat cu scorul de 3-2.
10:50
Vremea se va răci semnificativ în Bucureşti, iar pe parcursul zilelor de luni, marţi şi miercuri, 9-11 februarie, cerul va fi noros, va ninge slab şi valorile termice maxim vor scădea până la -2 grade, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
10:30
Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viaţă # DigiFM.ro
Multe dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite, fiind asociate cu factori modificabili, potrivit unei analize de amploare, care arată că schimbările de comportament, intervenţiile medicale şi reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an, la nivel mondial.
10:30
Dragostea e în aer la Digi FM: Bianca Purcărea și Robert Magheți, poveste de iubire de 12 ani și un accident auto cu final de... VIP # DigiFM.ro
Între 9 și 13 februarie, diminețile de la Digi FM capătă o frecvență specială: Dragostea e în aer, la Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Primul cuplu care a intrat în studioul Digi FM este format din colega noastră Bianca Purcărea și soțul ei, Robert Magheți, fondatorul trupei Sistem, care au dezvăluit cu sinceritate și umor secretele relației lor de 12 ani.
10:20
Green Day a încântat publicul la Super Bowl 2026. Trupa a evitat subiectele politice. Pe stadion s-au auzit „American Idiot”, „Holiday” şi „Good Riddance # DigiFM.ro
Green Day a încântat publicul la ceremonia de deschidere a Super Bowl LX, duminică, la Levi's Stadium din Santa Clara, California, scrie Variety.
10:10
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Am învățat să pun pauze reale, nu doar în calendar” # DigiFM.ro
A trecut mai bine de un an și jumătate de când a primit diagnosticul de cancer, iar Ionela Năstase, gazda emisiunii „La cină” de la Digi 24, vorbește acum deschis despre lupta pe care a dus-o în ultima perioadă.
09:50
Câştigătoare la Transylvania Open, Sorana Cîrstea a urcat pe locul 31 în clasamentul WTA. Ea este jucătoarea din România cel mai bine clasată # DigiFM.ro
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat cinci locuri în clasamentul WTA şi este pe 31, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia dată publicităţii luni.
