Andrew, fratele mai mic al regelui Charles, i-a dezvăluit lui Epstein secrete comerciale britanice
DigiFM.ro, 9 februarie 2026 15:10
Fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, i-a dezvăluit în 2010 documente comerciale britanice lui Jeffrey Epstein, arată e-mailuri menţionate luni de Reuters.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 10 minute
15:20
Intervale cu vreme geroasă şi perioade de încălzire accentuată, în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM # DigiFM.ro
Regimul termic pentru perioada 9 - 22 februarie va fi oscilant, la nivelul întregii ţări, cu perioade în care vremea va deveni rece, chiar geroasă în unele zone, dar şi cu intervale cu valori termice pozitive ridicate, de până la zece grade, pe timpul zilei, timp în care probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată între 13 şi 15 februarie, reiese din prognoza de specialitate publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.
15:20
Nu și-a ascultat soțul și a pus mâna pe o casă de milioane: "El îmi spunea constant să renunț, dar acum suntem multimilionari" # DigiFM.ro
Îi spunea asta mereu: „Nu cumpăra, nu ai nicio șansă să câștigi nici peste un milion de ani”. Soțul britanicei Nicola Dickinson (59) credea că toate cheltuielile femeii, pe tot felul de bilete la tombolă, este o pierdere totală de timp. Nu credea că va câștiga vreodată mai mult de câteva lire. Cu atât mai mare a fost surpriza lui când i‑a spus că, datorită unui bilet de 25 de lire, a devenit multimilionară.
Acum 30 minute
15:10
Andrew, fratele mai mic al regelui Charles, i-a dezvăluit lui Epstein secrete comerciale britanice # DigiFM.ro
Fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, i-a dezvăluit în 2010 documente comerciale britanice lui Jeffrey Epstein, arată e-mailuri menţionate luni de Reuters.
Acum o oră
14:40
Prințul William și Kate Middleton, primele declarații după dezvăluirile făcute despre unchiul lor Andrew în dosarele Epstein: „Suntem profund îngrijorați!” # DigiFM.ro
În prima lor declaraţie pe această temă, prinţul moştenitor al Marii Britanii William şi soţia sa Kate se declară „profund îngrijoraţi” de dezvăluirile „continue” din dosarele Epstein, care îl vizează şi pe unchiul lor Andrew, decăzut deja din titlurile şi drepturile de membru al familiei regale.
Acum 2 ore
14:10
Donald Trump l-a criticat, duminică, pe schiorul acrobatic american Hunter Hess, calificându-l drept „ratat”, după ce acesta şi-a exprimat rezervele cu privire la reprezentarea ţării sale, unde tensiunile politice şi sociale sunt în creştere.
Acum 4 ore
13:00
Prințul William și Kate Middleton, primele declarații după dezvăluirile făcute despre unchiul lor Andrew în dosarele Andrew: „Suntem profund îngrijorați!” # DigiFM.ro
În prima lor declaraţie pe această temă, prinţul moştenitor al Marii Britanii William şi soţia sa Kate se declară „profund îngrijoraţi” de dezvăluirile „continue” din dosarele Epstein, care îl vizează şi pe unchiul lor Andrew, decăzut deja din titlurile şi drepturile de membru al familiei regale.
Acum 6 ore
11:10
Federaţia Română de Fotbal a depus prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029 pe Arena Naţională din Bucureşti, informează FRF pe site-ul său oficial.
11:00
Rusia nu are intenţia de a ataca Europa, dar este gata să riposteze militar dacă va fi necesar, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit TASS.
11:00
Meteorologii au emis, luni, 9 februarie, o informare de precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului şi vreme rece, ce vizează cea mai mare parte a teritoriului, până miercuri dimineaţa.
11:00
Unguru' Bulan comentează meciul CFR Cluj - U Cluj, unde Cristiano Bergodi, tehnicianul italian al oaspeților, a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii gazdelor, și a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican. Meciul s-a terminat cu scorul de 3-2.
10:50
Vremea se va răci semnificativ în Bucureşti, iar pe parcursul zilelor de luni, marţi şi miercuri, 9-11 februarie, cerul va fi noros, va ninge slab şi valorile termice maxim vor scădea până la -2 grade, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
10:30
Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viaţă # DigiFM.ro
Multe dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite, fiind asociate cu factori modificabili, potrivit unei analize de amploare, care arată că schimbările de comportament, intervenţiile medicale şi reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an, la nivel mondial.
10:30
Dragostea e în aer la Digi FM: Bianca Purcărea și Robert Magheți, poveste de iubire de 12 ani și un accident auto cu final de... VIP # DigiFM.ro
Între 9 și 13 februarie, diminețile de la Digi FM capătă o frecvență specială: Dragostea e în aer, la Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Primul cuplu care a intrat în studioul Digi FM este format din colega noastră Bianca Purcărea și soțul ei, Robert Magheți, fondatorul trupei Sistem, care au dezvăluit cu sinceritate și umor secretele relației lor de 12 ani.
10:20
Green Day a încântat publicul la Super Bowl 2026. Trupa a evitat subiectele politice. Pe stadion s-au auzit „American Idiot”, „Holiday” şi „Good Riddance # DigiFM.ro
Green Day a încântat publicul la ceremonia de deschidere a Super Bowl LX, duminică, la Levi's Stadium din Santa Clara, California, scrie Variety.
10:10
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Am învățat să pun pauze reale, nu doar în calendar” # DigiFM.ro
A trecut mai bine de un an și jumătate de când a primit diagnosticul de cancer, iar Ionela Năstase, gazda emisiunii „La cină” de la Digi 24, vorbește acum deschis despre lupta pe care a dus-o în ultima perioadă.
09:50
Câştigătoare la Transylvania Open, Sorana Cîrstea a urcat pe locul 31 în clasamentul WTA. Ea este jucătoarea din România cel mai bine clasată # DigiFM.ro
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat cinci locuri în clasamentul WTA şi este pe 31, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia dată publicităţii luni.
09:50
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a etichetat Ucraina, care este atacată de Rusia, drept "inamic" al propriei ţări, informează Reuters.
09:40
Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-o declaraţie de dragoste pentru Puerto Rico. Trump a reacționat dur: „O jignire la adresa măreţiei Americii” # DigiFM.ro
Bad Bunny a transformat stadionul Levi's într-un omagiu vibrant adus Puerto Rico în timpul spectacolului de la pauza Super Bowl, oferind o călătorie plină de energie prin cultura insulei, completată de apariţia surpriză a celebrei Lady Gaga, relatează Reuters.
09:40
Tribunalul Bucureşti, aşteptat să se pronunţe asupra cauzei în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul s-a blocat după ce judecătorii au avut opinii diferite # DigiFM.ro
Tribunalul Bucureşti este aşteptat, luni, să se pronunţe, în complet de divergenţă, asupra dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul, aflat în cameră preliminară, s-a blocat vineri după ce judecătorii au avut opinii diferite şi, constatând „ivită divergenţa”, au repus cauza pe rol. Cel de-al treilea judecător va înclina balanţa, iar completul va decide dacă poate începe procesul pe fond.
09:40
Politicianul venezuelean Juan Pablo Guanipa, răpit la câteva ore după ce fusese eliberat din închisoare. Mesajul Mariei Corina Machado # DigiFM.ro
Liderul opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, a anunţat că politicianul Juan Pablo Guanipa a fost răpit în cartierul Los Chorros din Caracas, la câteva ore după ce se anunţase că a fost eliberat din închisoare, relatează Reuters.
Acum 24 ore
17:40
Scandalul Epstein. Şeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer şi-a anunţat demisia # DigiFM.ro
Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, şi-a anunţat duminică demisia, după ce l-a sfătuit pe prim-ministru să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor cunoscute ale acestuia cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, relatează AFP.
17:20
Biletele pentru Super Bowl 2026, finala Ligii naţionale de fotbal american (NFL), dintre echipele Seattle Seahawks şi New England Patriots, programată duminică seara, pe Levi's Stadium din Santa Clara (California), variază între 3.100 şi 18.000 de dolari, scrie EFE.
16:00
Biroul lui Dalai Lama transmite că liderul spiritual budist „nu l-a întâlnit niciodată” pe Jeffrey Epstein # DigiFM.ro
Biroul lui Dalai Lama transmite că liderul spiritual budist în exil, al cărui nume apare în dosarele Epstein, "nu l-a întâlnit niciodată" pe Jeffrey Epstein, după ce presa chineză l-a asociat cu agresorul sexual american, relatează duminică AFP.
Ieri
15:20
Giorgia Meloni, critici dure la adresa demonstranților care au protestat la Milano, în timpul JO 2026: „Inamici ai Italiei” # DigiFM.ro
Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, i-a criticat aspru pe demonstraţii care au protestat la Milano în timp ce Jocurile Olimpice de iarnă se desfăşoară în acest oraş.
15:00
Nicuşor Dan: Am primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în 19 februarie # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, precizând că decizia privind participarea României va fi luată în urma consultărilor cu partenerii americani.
14:10
Lindsey Vonn, transportată cu elicopterul la spital. Americanca, numită și „Regina vitezei”, a căzut în timpul probei de coborâre, la JO 2026 # DigiFM.ro
Americanca Lindsey Vonn a căzut duminică în proba feminină de coborâre, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo, la scurt timp după ce pornise în cursă, scrie AFP.
13:00
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului, „chiar dacă ni se va impune un război”, declară şeful diplomaţiei de la Teheran # DigiFM.ro
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului, subiect de conflict cu SUA, "chiar dacă ni se va impune un război", a declarat duminică şeful diplomaţiei iraniene, la două zile după negocieri cu Washingtonul asupra programului său nuclear, informează AFP.
12:50
Între 9 și 13 februarie, diminețile de la Digi FM capătă o frecvență specială: Dragostea e în aer, la Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Timp de o săptămână, studioul Digi FM devine locul în care poveștile reale de cuplu ajung la radio. Cu sinceritate, cu umor și cu emoție. În fiecare dimineață, invitați cunoscuți vor vorbi despre viața în doi, despre echilibru, vulnerabilitate, alegeri și bucurii mici care țin relațiile vii.
12:00
Amal, fermecătoare la brațul lui George Clooney, în Italia. Avocata și starul de Hollywood au atras toate privirile la un eveniment în Milano # DigiFM.ro
Amal Clooney a arătat incredibil într-o spectaculoasă rochie neagră, alături de elegantul ei soț, actorul George Clooney, la un eveniment monden, sâmbătă, în Milano.
11:30
Portughezii au început să voteze duminică dimineaţa în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care socialistul Antonio Jose Seguro, dat drept marele favorit, se confruntă cu liderul extremei drepte Andre Ventura, informează AFP.
11:10
Once Upon a Farm, compania lui Jennifer Garner, a strâns aproape 198 de milioane de dolari la listarea la bursa din SUA # DigiFM.ro
Compania de produse organice pentru copii Once Upon a Farm, cofondată de actriţa Jennifer Garner, a atras aproape 198 de milioane de dolari în oferta sa publică iniţială din Statele Unite, transmite Reuters.
10:50
Cuba începe să închidă hoteluri pe fondul lipsei de combustibil. Turiștii, relocați în alte unităţi de cazare # DigiFM.ro
Guvernul cubanez a început să închidă unele hoteluri de pe insulă şi să relocheze turiştii în alte unităţi, ca parte a unui pachet de măsuri adoptate ca răspuns la embargoul american asupra petrolului, au confirmat sâmbătă pentru EFE surse din sector.
10:30
Temperaturile scad în următoarele zile. Meteorologii anunţă ninsori, polei și vânt. Regiunile vizate # DigiFM.ro
Temperaturile vor scădea în următoarele zile, conform informării meteorologice pentru perioada 8 februarie ora 10.00 - 10 februarie ora 20.00, emisă duminică de meteorologi. În acelaşi interval vor fi ninsori, polei şi vânt. În unele zone, minimele vor coborî până la - 15 grade Celsius.
09:30
„Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Prima reuniune a liderilor, pe 19 februarie, la Washington. Italia reiterează că nu se poate alătura # DigiFM.ro
Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a exclus definitiv participarea la "Consiliul pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump din cauza unor probleme constituţionale "insurmontabile", informează AFP.
09:00
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, nominalizată la premiile Grammy, a murit la câteva luni după ce a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer renal în stadiul 4. Avea 47 de ani.
08:10
Bad Bunny, pe numele său real Benito Antonio Martínez Ocasio, este unul dintre cei mai influenți artiști latino ai ultimului deceniu, creditat cu popularizarea la scară globală a rapului și a muzicii urbane în limba spaniolă. Născut la 10 martie 1994 în Puerto Rico, el a devenit un superstar internațional. A pornit din mediul online și a ajuns să domine clasamentele de streaming, să câștige premii importante și să fie ales cap de afiș pentru spectacolul de la pauza Super Bowl, programat pe 8 februarie 2026, la Levi’s Stadium, în Santa Clara, California.
7 februarie 2026
18:40
Sorana Cîrstea a învins-o pe Emma Răducanu și a câştigat turneul Transylvania Open. „Cea mai frumoasă săptămână!” # DigiFM.ro
Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, după ce a învins-o pe britanica Emma Răducanu cu 6-0, 6-2, în finala desfăşurată sâmbătă.
17:30
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată preventiv în dosarul femeii suspectate că şi-a omorât mama cu sprijinul unei asistente medicale # DigiFM.ro
Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, în dosarul femeii suspectate că şi-a ucis mama, cu sprijinul unei asistente medicale din Cisnădie. Ea fusese reţinută pentru complicitate intelectuală, după ce ar fi sfătuit-o pe fiica victimei ce combinaţie de sedative să folosească, dar şi să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor de pe camerele de luat vederi.
15:50
Ciucu: Cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge la subvenţii. STB are buget cât al Braşovului # DigiFM.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că cea mai mare parte din bugetul Bucureștiului merge la subvenţii şi a precizat că Societatea de Transport Bucureşti are bugetul cât cel al municipiului Braşov.
15:50
Austin Butler va interpreta rolul ciclistului Lance Armstrong, într-un film biografic pentru marele ecran. Se dorește o combinaţie între „F1” şi „The Wolf of Wall Street” # DigiFM.ro
Actorul Austin Butler, nominalizat la Oscar, va interpreta rolul ciclistului Lance Armstrong într-un film biografic. Potrivit Deadline, pelicula va fi regizată de Edward Berger ( "Conclave"), iar Zach Baylin se va ocupa de scenariu.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj feroviar. Cablurile electrice, deteriorate în apropiere de Bologna # DigiFM.ro
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei feroviare au fost deteriorate în apropiere de Bologna, în nordul Italiei, provocând întârzierea unor trenuri, a declarat sâmbătă un oficial, conform agenţiei Reuters.
15:00
Mariah Carey, după ce a cântat la ceremonia de deschidere a JO de iarnă 2026: Un vis devenit realitate # DigiFM.ro
Mariah Carey a cântat în cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, vineri seara.
13:40
Sportivii români vor evolua la sanie şi schi fond, duminică 8 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
13:40
A murit Jana Brejchova, interpreta reginei din serialul „Arabela”. Legendara actriţă cehă avea 86 de ani # DigiFM.ro
Jana Brejchova, cunoscuta actriţă cehă de film şi televiziune, a murit vineri la vârsta de 86 de ani după o boală îndelungată, a raportat sâmbătă presa naţională din Cehia, care o citează pe fiica artistei, Tereza Brodska, informează DPA.
13:10
Rapperul Lil Jon confirmă că fiul său a murit: „Suntem devastați”. Tânărul, găsit mort într-un iaz lângă Atlanta # DigiFM.ro
Rapperul american Lil Jon a declarat că fiul său, Nathan Smith, a murit. Confirmarea a venit după ce poliţia a găsit un cadavru într-un iaz la nord de Atlanta, Georgia.
13:00
JD Vance, huiduit la ceremonia de deschidere a JO de iarnă 2026. Trump: „Este surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază” # DigiFM.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat surprins de huiduielile adresate vicepreşedintelui american JD Vance, prezent vineri la Milano pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.
12:20
Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO de iarnă 2026. A transmis un mesaj de pace prin cuvintele lui Nelson Mandela # DigiFM.ro
Charlize Theron, ambasador al ONU pentru pace, a transmis un mesaj special la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, prin cuvintele lui Nelson Mandela.
11:20
Administratorul public al Primăriei Sectorului 5, arhitectul şef de la Primăria Sectorului 5 şi directorul adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, reţinuţi de DNA # DigiFM.ro
Iulian Cârlogea, administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Robert Mihai Başca, arhitectul-şef, şi Florin Chioran, director adjunct al Poliţiei Locale a Sectorului 5, au fost reţinuţi vineri seara de procurorii DNA, pentru 24 de ore, într-un dosar legat de acte de corupţie în domeniul imobiliar.
10:30
Timothy Busfiled, cunoscut pentru rolul din „The West Wing”, pus sub acuzare într-un caz de abuzuri sexuale asupra unor minori # DigiFM.ro
Timothy Busfield, actorul şi regizorul american cunoscut pentru rolul din serialul "The West Wing", a fost pus sub acuzare de un juriu din New Mexico într-un caz de abuzuri sexuale comise asupra unor copii, conform unui anunţ făcut vineri de biroul procurorului din Albuquerque, transmite Reuters.
10:30
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu patru dormitoare # DigiFM.ro
După ani de încercări, Ricky Martin (54 de ani) a reușit să-și vândă apartamentul din Manhattan. Artistul portorican a cumpărat locuința din Upper East Side în 2012, pentru 5,9 milioane de dolari.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.